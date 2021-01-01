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Новости Агрессия России против Украины
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В первый день года наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, - ООС

В первый день года наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, - ООС

На Донбассе 1 января наемники России семь раз открыли огонь по украинским позициям на Донбассе. Украинские военные стреляли в ответ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил.

"В большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня… На многочисленные обстрелы противника украинские военные дали оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сообщает ООС.

В ходе обстрелов у г. Авдеевки Донецкой области противник использовал минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в обед у Авдеевки  был визуально обнаружен квадракоптер боевиков, пересекший линию разграничения, который был сбит украинскими военными.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Новолуганское - стрелковое оружие.

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Автор: 

обстрел (27626) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Знаєте, один зебіл сьогодні мені доводив, що то Петя підвищив плату за комунальні послуги.
Прям з першого січня 2021 !
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01.01.2021 18:26
+3
Тому Бєніна макака може втирати про "пєрєміріє" тепер тільки дітям.
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01.01.2021 18:14
+2
Зелене перемир"я триває! Головне що стріляють непріцільно і не рікошетними кулями !!!)))
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01.01.2021 18:14
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Тому Бєніна макака може втирати про "пєрєміріє" тепер тільки дітям.
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01.01.2021 18:14 Ответить
Зелене перемир"я триває! Головне що стріляють непріцільно і не рікошетними кулями !!!)))
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01.01.2021 18:14 Ответить
украинские позиции на Донбассе
-- а Донбас -- это Украина! ...какие там могут быть украинские позиции?
...вот так и присходят отчуждения в убеждениях...
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01.01.2021 18:16 Ответить
Але ж Зеля вчора розповідав дітлахам, що вже три місяці не стріляють, не вбивають і немає поранених.
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01.01.2021 18:16 Ответить
Добре те що діти не розуміють яку хрєнь верзе цей дядя-клоун !!)))
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01.01.2021 18:19 Ответить
Та він сподівається обдурити всіх українців, як отих діток.
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01.01.2021 18:20 Ответить
Він має рацію ,73%-вий лохторат,це недоумки,з рівнем мишлення 4-рирічних дітей !!!!))))
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01.01.2021 18:22 Ответить
Знаєте, один зебіл сьогодні мені доводив, що то Петя підвищив плату за комунальні послуги.
Прям з першого січня 2021 !
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01.01.2021 18:26 Ответить
Зебіл ,це патологія і медицина тут безсила !!))
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01.01.2021 18:31 Ответить
Мир только крепнет, да нелох ?..
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01.01.2021 18:17 Ответить
Думал, с 1 января поступит новая методичка... Оказалось, что нет - пока "работают" по старой.
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01.01.2021 18:50 Ответить
 
 