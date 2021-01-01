В первый день года наемники РФ семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, - ООС

На Донбассе 1 января наемники России семь раз открыли огонь по украинским позициям на Донбассе. Украинские военные стреляли в ответ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил.

"В большинстве районов ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Несмотря на относительное затишье, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня… На многочисленные обстрелы противника украинские военные дали оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сообщает ООС.

В ходе обстрелов у г. Авдеевки Донецкой области противник использовал минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в обед у Авдеевки был визуально обнаружен квадракоптер боевиков, пересекший линию разграничения, который был сбит украинскими военными.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а вблизи Новолуганское - стрелковое оружие.

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