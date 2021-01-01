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В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве прошло факельное шествие националистических организаций в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники шествия собрались в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту в Киеве и идут колонной с факелами центром столицы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Во Львове отметили день рождения Бандеры. ФОТОрепортаж

"В тяжелые времена советской и немецкой оккупации он боролся за освобождение Украины, и сумел сделать огромный вклад в развитие националистического движения и зародил в головах молодых украинцев идею свободного народа! Не подчиняясь никому жить свободно на своей земле. Сегодня, мы продолжаем дело нашего славного Проводника и боремся за Украину. "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"!" - заявили организаторы акции.

Участники марша держат в руках национальные флаги, флаги с символикой партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор", а также – портреты с Бандерой и плакаты с его цитатами. Также люди, идущие во главе колонны, развернули большой красно-черный флаг.

Вместе с тем участники мероприятия скандируют "Слава Украине! Героям слава", "Слава нации! Смерть врагам!", "Украина – превыше всего!", "Наша земля – наши герои" и "Степану Бандере трижды "Слава! Слава! Слава!" Кроме того, идя вдоль Крещатика участники марша также вспомнили о политзаключенных, проскандировав "Свободу политзаключенным!".

Доходя до Майдана Независимости, они исполняли государственный Гимн Украины.

На Майдане Независимости участники марша провели вече памяти по случаю 112-й годовщины Степана Бандеры.

Организаторами марша выступили киевская городская ячейка партии "Свобода", партии "Правый сектор" и "Национальный корпус".

В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 01
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 02
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 03
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 04
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 05

В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 06
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 07
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 08

В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 09
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 10
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 11
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 12
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 13
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 14
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 15
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 16
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 17
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 18
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 19
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 20
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 21
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 22
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 23
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 24
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 25
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 26
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 27
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 28
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 29
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 30
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 31
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 32
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 33
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 34
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 35
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 36
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 37
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 38
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 39
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 40
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 41
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 42
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 43
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 44
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 45
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 46
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 47
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 48
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 49
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 50
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 51
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 52
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 53
В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры 54

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Бандера Степан (752) Киев (25659) марш (632) память (1498)


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Топ комментарии
+91
Очередь на расстрел в фашистскую Украину.... на распятие просили не занимать вообще!В Киеве проходит факельное шествие к 112-летию Бандеры - Цензор.НЕТ 7199
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01.01.2021 18:35
+71
Слава,Україні!!! Героям,Слава!!!!
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01.01.2021 18:33
+58
С. Бандера сидів у польській тюрмі, бо він боровся проти польського гніту.
Сидів в німецькому концтаборі, бо він боровся проти гітлеровської оккупації.
Вбитий за наказом Кремля, бо він боровся проти московського поневолення.
Вічна Cлава Герою !!!
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01.01.2021 18:58
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Страница 2 из 2
Ирония из Ютьюба...
Это Степан Бандера был в Кремле и подписал 3 Братских договора с братской нацистской Германией в 1939 года,а Молотов и Сралин в это время отдыхали на Канарских островах....
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01.01.2021 18:51 Ответить
Степан Бандера -- почти мифический персонаж -- как Ленин в Швейцарии...
...а потом -- ругня, раскол и поражение...
Или я чего-то не знаю и соврал?
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01.01.2021 18:57 Ответить
Не согласен!

Степан Бандера сформулировал Украинскую Идею. -- этого не отнять. Шо она не прижилась и не победила в Украине -- то уже, почти не его вина. Он был прав! -- без учёта реальности... -- и убили его не в Украине. ...кстати...
Я его уважаю! -- не уважаю последышей...
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01.01.2021 19:05 Ответить
http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1950.bandera.php

Бандера С.
Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс
Висування на перше місце в програмі визвольних змагань гасла "За демократичний лад в Україні", замість гасла "За самостійну національну державу" має ще інший мотив і вкрай шкідливий аспект. Концепцію тільки протирежимної боротьби висувається у формі проекту, щоб ******* визвольні змагання ставити як боротьбу за устрій української держави, а не за здобуття самостійної держави. Ця концепція скристалізувалася на еміграції і настійливо підносилась у той час, коли УССР прийнято до ОН. Той факт викликав чимале захоплення в деяких людей і скріпив їхні погляди, що відповідно до того треба змінити постановку нашої визвольної політики.
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01.01.2021 19:44 Ответить
Уже сбылась Самостийна Дэржава -- давным давно! ...где результаты и последствия? *)
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01.01.2021 19:48 Ответить
Сбьілась?
Без Криму і 1/3 Донбассу ?
І з п'ятою колонною, що мріє про Малороссію?
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01.01.2021 19:56 Ответить
Когда был референдум за СССР и Кравчук впридачу... -- как гриться: очы повылазылы -- хто вам виноват? *)
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01.01.2021 20:06 Ответить
Чувак, ти бухий.
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01.01.2021 20:47 Ответить
Може бухий але він цапотроль.
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01.01.2021 23:45 Ответить
акурок не пабедит Украинский народ!
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02.01.2021 11:19 Ответить
не знаєш. Бо ледащий, не хочеш вчити історію по документам, а не по підручникам кпсс
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01.01.2021 19:03 Ответить
Його образ створила лаптєпропаганда і самі ж його і бояться.
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01.01.2021 19:03 Ответить
С Германией - был помешан --ЧЛЕНИН !..
.
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01.01.2021 19:39 Ответить
**********.
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01.01.2021 19:45 Ответить
Касапов - - - УМНЫЕ ПОЛИТИКИ -- ВЕРТЯТ ВСЕГДА
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01.01.2021 19:48 Ответить
у членососов кремля от факелов пердаки подгорают и долго дымят ---ПОКРОВА НАШЭ СВЯТО БАНДЭРА НАШ ГЭРОЙ
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02.01.2021 07:32 Ответить
Праздник, объединяющий граждан страны.
Именно граждан, а не население.
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01.01.2021 18:52 Ответить
респект!
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01.01.2021 18:53 Ответить
Во второй столице Украины всё было чуть-чуть скромнее.
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 5098
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01.01.2021 18:53 Ответить
Всі до Києва виїхали.
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01.01.2021 19:01 Ответить
"второй столице Украины" - треба писати в лапках, бо цю "столицю" створили в той час краснопузі, на зразок т.зв. "днр"
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01.01.2021 23:48 Ответить
На Тещин мост в Одессе похоже!!!
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02.01.2021 11:20 Ответить
Я ж непротив! -- поддерживаю и одобряю!!!

...хочется видеть результатов на местах...
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01.01.2021 18:53 Ответить
главный патриот присутствует?? или можно немножко по мардасику кучерявому, этж не свои военные....
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01.01.2021 18:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Вот этот главный патриот?
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01.01.2021 18:57 Ответить
так одно г...., только этот о патриотизме на каждом столбе не кричит
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01.01.2021 19:05 Ответить
Как же не кричит? На видео вполне понятно, шо оно патриот. Патриот страны-помойки.
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01.01.2021 19:07 Ответить
ннда?? я не смотрел.... ну, значит и в этом сравнялись....
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01.01.2021 20:23 Ответить
Так посмотри. Может, позвонишь Баканову насчет этого русского черта.
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01.01.2021 20:25 Ответить
это который парашенку по финансированию терроризма посадил, тот баканов?? так вас зелёные прессуют, аппазисыю договорняковую....
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01.01.2021 20:31 Ответить
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 7723
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01.01.2021 18:54 Ответить
Это праздник не для Мавзолейных Мудаков Чекистана плешивого КГБшного барана...отвяньте у них другой праздник..Беслан... Норд Ост...дома в Москве и Волгодонскее...
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01.01.2021 18:56 Ответить
С. Бандера сидів у польській тюрмі, бо він боровся проти польського гніту.
Сидів в німецькому концтаборі, бо він боровся проти гітлеровської оккупації.
Вбитий за наказом Кремля, бо він боровся проти московського поневолення.
Вічна Cлава Герою !!!
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01.01.2021 18:58 Ответить
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01.01.2021 19:05 Ответить
В родном селе Бандеры 80% проголосовало за подкацапника зеленского.
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01.01.2021 19:00 Ответить
https://www.unian.ua/elections/10526853-bilshist-zhiteliv-sela-de-narodivsya-bandera-progolosuvali-za-zelenskogo.html 60,77%
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01.01.2021 19:11 Ответить
А тобі цього мало?
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01.01.2021 19:44 Ответить
А для тебе все одно, 60 чи 80
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01.01.2021 19:59 Ответить
Убивця Бандери був з його села. На замовлення.
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01.01.2021 21:00 Ответить
То не має значення. НКВСники, напевно, таким чином отримували особливе задоволення, як то одним полоненим дають убивати інших.
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01.01.2021 21:24 Ответить
А ты думал,что проголосуют за гниду из СДПУ(о),вместе с медведчуком уничтожавшим Украину,а потом назвавшим себя патриотом?
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02.01.2021 07:23 Ответить
Британия решила проверить убийства 14 человек к которым может быть причастен Путлер и его банда...,это помимо Александа Литвиненко и Бориса Березовского...,крысы вы попали под Колпак Мюллера...
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01.01.2021 19:01 Ответить
Никогда еще россияне не жили так бедно и так плохо, как при президенте Джо Байдене. Как это могло произойти, что страна с населением меньше, чем Бангладеш и с валовым внутренним продуктом меньшим, чем у штата Калифорния (США), превратилась в террористическое государство, спонсирует «мятежников», «ополченцев» и «повстанцев» разных мастей, продает оружие в горячие точки мира, отравляет в Великобритании своих граждан Александра Литвиненко и семью Скрипалей.
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
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01.01.2021 19:44 Ответить
І це ІСТИНА......а росіянці ще й пишаються своєю кремлівською мафією....і забули вирок своїм громадянам-10 років без права листувань (розстріл)-тому й умертвляють інші народи-бо в самих тече паскудна кров-вбивць (хто ж вбив ті 10 млн чи більше) а червоний терор,а "пєрєгіби",а розкулачення,а голод і розруха а біженців по світу....тепер цє імігранти (хто іх считав)....хай Бог милує і охороняє світ від цієї навали.
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01.01.2021 19:58 Ответить
нинішні "бандерівці" гірляндами висіли би на смереках, якщо був би живий Бандера.
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01.01.2021 19:04 Ответить
НІ, Я НЕ ПІДУ. ЧЕРГУ НА ЦЕ ТРЕБА БУЛО ЗАЙМАТИ У 80=Х..... а ЗАРАЗ.... "псевдопатріоти" на зразок жирного ТЯГНИБРКА просто мовчать, бо вАни просто статисти у чужій грі.. Їх не видно у медіа. вони не воюють за Україну. = їм досить....тЬХУ
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01.01.2021 19:11 Ответить
Дві брехні одразу - щодо "Свободи" - і в медіах воним є і Майдан з фронтом більшість пройшла.
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01.01.2021 19:44 Ответить
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 1401
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01.01.2021 19:14 Ответить
Слава Украине! Смерть русне
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01.01.2021 19:16 Ответить
Шествие надо было провести возле резиденции, где бухает преЗедент.....
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01.01.2021 19:19 Ответить
А че патриот Пэтя на шествие не пришел?
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02.01.2021 07:24 Ответить
Все толерантно, без какого либо фанатизма. Молодцы.
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01.01.2021 19:24 Ответить
Дивизион ватных пуканов залпом огонь
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01.01.2021 19:26 Ответить
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 1674
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01.01.2021 19:33 Ответить
Було б адекватно якби День Народження Бандери відзначали в Українському Домі як державне свято ( а також і День Народження Шухевича). Факельні ходи мають врешті завершитись побудовою вільної України. Зараз вона "умовно вільна, з певними обмеженнями".
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01.01.2021 19:36 Ответить
Вільна Україна сама побудується для вас? Ідіть і будуйте.
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01.01.2021 20:23 Ответить
Факельні ходи мають дуже погану асоціацію у Європі . І двояко грають .... на жаль не на користь Україні....
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02.01.2021 15:58 Ответить
Касапы- - - лишь бы НЕ ПЕРОШЕНКОВЦЫ ??? ..
.
А почему вы не отмечаете взятие ГРОЗНОГО ??.
.
Площади Минутка ??.
. Не реставрируете ВЗЯТИЕ ""палаца"" ДУДАЕВА ??
Почему на своих жигулях не пишите-- НА ГРОЗНЫЙ ...
едем за ЧЕЧЕНКАМИ ??.
.


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01.01.2021 19:43 Ответить
Бандера наш Герой!
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01.01.2021 19:44 Ответить
пукан ватников оторвался наверно вздымелся как синие костры в пионер лагерях)))))
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01.01.2021 19:52 Ответить
Смерть окупантам!
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01.01.2021 19:58 Ответить
І це ІСТИНА......а росіянці ще й пишаються своєю кремлівською мафією....і забули вирок своїм громадянам-10 років без права листувань (розстріл)-тому й умертвляють інші народи-бо в самих тече паскудна кров-вбивць (хто ж вбив ті 10 млн чи більше) а червоний терор,а "пєрєгіби",а розкулачення,а голод і розруха а біженців по світу....тепер цє імігранти (хто іх считав)....хай Бог милує і охороняє світ від цієї навали.
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01.01.2021 20:00 Ответить
У Києві відбувається хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 6981
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01.01.2021 20:01 Ответить
поэтому и всякие Зюзи и Портянкины убегают из Киева 1 января или прячутся по награбленным маеткам.
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02.01.2021 14:52 Ответить
Коли дивися на цей марш, радіеш яка сила силена, а як дивищся результати виборів, стае сумно, всі патриотичні сили разом мають менше відсотків, а ніж антиукраїнець шарій, в чому справа?
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01.01.2021 20:12 Ответить
Де, ви,*бучі, націоналісти-уроди (рядових бійців це не стосується) були коли проти Татарова Люди виступали? Де ваше єство засвітилось коли потрібно було виступити за Федину із Марусею Зверобій? Даю відповідь; команди з кремлю не поступило.
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01.01.2021 20:14 Ответить
ви вважаєте що рьігів треба підтримувати
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02.01.2021 15:48 Ответить
Сергійко - ти дуже добре все розумієш..... Ці ходи мають дуплетний ефект.... I на жаль не на користь Україні ....
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02.01.2021 16:00 Ответить
якщо ви їх не бачите та не чуєте,це не означає,що їх ніде немає.Поцікавтеся. Знайдіть в телеграфі,фейсбуці,ютубі-----але це вас не цікавить. Вам цікавіше рабінович,гордон,бойко---їх шукати в інтернеті не потрібно.Вмикаєте телевізор і вони вже махають вам загрібущими ручками.
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01.01.2021 20:21 Ответить
СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ,
навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
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01.01.2021 20:46 Ответить
ВОТ ЭТО ПО НОВОГОДНЕМУ !!! НАДЕЕМСЯ ЧТО ТАКОЕ ШЕСТВИЕ ПРОВЕДЕМ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ !)
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01.01.2021 21:23 Ответить
Респект!
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01.01.2021 22:51 Ответить
поганий росіянин, побачивши березу кричить, що це його земля, а хороший росіянин тихенько висить на березі.
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01.01.2021 22:58 Ответить
Красиво йшли! Нехай кацапи дивляться та бояться бандерівців та нашого символа - Степана Бандеру.
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01.01.2021 23:50 Ответить
нехай і Авакашкин подивіться -
думал уже купил с потрохами Белецкого и Ильенко.
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02.01.2021 15:01 Ответить
Молодцы ! Пусть кацапы удавяться))
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02.01.2021 02:45 Ответить
Порядок придется наводить самим.
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02.01.2021 07:40 Ответить
БАНДЕРЕ СЛАВА ! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !
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02.01.2021 10:45 Ответить
Степан Бандера- патріотична постать нашої і світової історії. Таких людей у світі було неабияк ....мало. Борився не за диван чи межу на огороді,не за посади чи банківські рахунки,не за тепло лиш під своєю задницею та набитий грошми карман,а БОРОВСЯ за Державність України. Ось за що його ненавидять Вороги,особливо у Мокві-падлюшній. Це був наш італійський Гарібальді,угорський капітан Тенкеш, турецький Ататюрк, американський Лінкольн. І треба Визначити те,як його прізвище Спаганили Упирі українського народу. Він жодної кулі не випустив з револьвера у бік Мокви,але вони більше усіх його НЕНАВИДЯТЬ. Його, в'язня одного з найлютіших концтвборів "Заксенхаузу". Не будемо забувати цю історичну національну постать,яка поважвла всіх людей різних національностей,якщо вони не стріляли в українця і не розоряли землю їх. До речі,в переводі з французської прізвище визначає тип і форму військового гарнізону. Бийте по обличчу усіх,хто паганить його ім'я. Це буде справедливо!
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02.01.2021 12:57 Ответить
Саме слово БАНДЕРА у скрєпоносних викликає дикий жах і струйноє нєдєржаніє
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02.01.2021 13:58 Ответить
Слава Герою Украины Степану Андреевичу Бандере!
Героям Слава!!!
А мацкалам смерть!
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02.01.2021 16:11 Ответить
Столиця наша КИЇВ ! Слава Україні, Героям слава !
Україна вічна !!!


У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 6054
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02.01.2021 19:09 Ответить
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 4789
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02.01.2021 19:14 Ответить
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 1210
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02.01.2021 19:16 Ответить
У Києві відбулась хода зі смолоскипами до 112-річчя Бандери - Цензор.НЕТ 782
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02.01.2021 19:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uRKvCPjl-KA Молитва Українського Націоналіста

Слава Героям України ! Україна вічна !
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02.01.2021 19:29 Ответить
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