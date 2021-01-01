В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве прошло факельное шествие националистических организаций в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники шествия собрались в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту в Киеве и идут колонной с факелами центром столицы.

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"В тяжелые времена советской и немецкой оккупации он боролся за освобождение Украины, и сумел сделать огромный вклад в развитие националистического движения и зародил в головах молодых украинцев идею свободного народа! Не подчиняясь никому жить свободно на своей земле. Сегодня, мы продолжаем дело нашего славного Проводника и боремся за Украину. "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"!" - заявили организаторы акции.

Участники марша держат в руках национальные флаги, флаги с символикой партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор", а также – портреты с Бандерой и плакаты с его цитатами. Также люди, идущие во главе колонны, развернули большой красно-черный флаг.

Вместе с тем участники мероприятия скандируют "Слава Украине! Героям слава", "Слава нации! Смерть врагам!", "Украина – превыше всего!", "Наша земля – наши герои" и "Степану Бандере трижды "Слава! Слава! Слава!" Кроме того, идя вдоль Крещатика участники марша также вспомнили о политзаключенных, проскандировав "Свободу политзаключенным!".

Доходя до Майдана Независимости, они исполняли государственный Гимн Украины.

На Майдане Независимости участники марша провели вече памяти по случаю 112-й годовщины Степана Бандеры.

Организаторами марша выступили киевская городская ячейка партии "Свобода", партии "Правый сектор" и "Национальный корпус".













































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ