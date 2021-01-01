В Киеве прошло факельное шествие к 112-летию Бандеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
В Киеве прошло факельное шествие националистических организаций в честь 112-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники шествия собрались в парке Тараса Шевченко возле памятника поэту в Киеве и идут колонной с факелами центром столицы.
"В тяжелые времена советской и немецкой оккупации он боролся за освобождение Украины, и сумел сделать огромный вклад в развитие националистического движения и зародил в головах молодых украинцев идею свободного народа! Не подчиняясь никому жить свободно на своей земле. Сегодня, мы продолжаем дело нашего славного Проводника и боремся за Украину. "Ніщо не зупинить ідею, час якої настав"!" - заявили организаторы акции.
Участники марша держат в руках национальные флаги, флаги с символикой партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор", а также – портреты с Бандерой и плакаты с его цитатами. Также люди, идущие во главе колонны, развернули большой красно-черный флаг.
Вместе с тем участники мероприятия скандируют "Слава Украине! Героям слава", "Слава нации! Смерть врагам!", "Украина – превыше всего!", "Наша земля – наши герои" и "Степану Бандере трижды "Слава! Слава! Слава!" Кроме того, идя вдоль Крещатика участники марша также вспомнили о политзаключенных, проскандировав "Свободу политзаключенным!".
Доходя до Майдана Независимости, они исполняли государственный Гимн Украины.
На Майдане Независимости участники марша провели вече памяти по случаю 112-й годовщины Степана Бандеры.
Организаторами марша выступили киевская городская ячейка партии "Свобода", партии "Правый сектор" и "Национальный корпус".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Это Степан Бандера был в Кремле и подписал 3 Братских договора с братской нацистской Германией в 1939 года,а Молотов и Сралин в это время отдыхали на Канарских островах....
...а потом -- ругня, раскол и поражение...
Или я чего-то не знаю и соврал?
Степан Бандера сформулировал Украинскую Идею. -- этого не отнять. Шо она не прижилась и не победила в Украине -- то уже, почти не его вина. Он был прав! -- без учёта реальности... -- и убили его не в Украине. ...кстати...
Я его уважаю! -- не уважаю последышей...
Бандера С.
Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс
Висування на перше місце в програмі визвольних змагань гасла "За демократичний лад в Україні", замість гасла "За самостійну національну державу" має ще інший мотив і вкрай шкідливий аспект. Концепцію тільки протирежимної боротьби висувається у формі проекту, щоб ******* визвольні змагання ставити як боротьбу за устрій української держави, а не за здобуття самостійної держави. Ця концепція скристалізувалася на еміграції і настійливо підносилась у той час, коли УССР прийнято до ОН. Той факт викликав чимале захоплення в деяких людей і скріпив їхні погляди, що відповідно до того треба змінити постановку нашої визвольної політики.
Без Криму і 1/3 Донбассу ?
І з п'ятою колонною, що мріє про Малороссію?
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Именно граждан, а не население.
...хочется видеть результатов на местах...
Сидів в німецькому концтаборі, бо він боровся проти гітлеровської оккупації.
Вбитий за наказом Кремля, бо він боровся проти московського поневолення.
Вічна Cлава Герою !!!
Личных врагов оппозиционеров - Бориса Немцова князь Темнейший убил непосредственно возле Кремля, а Алексея Навального, бывший заведующий клубом в Дрездене, отравил в Омске. В Киеве депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова киллер ФСБ рассстрелял среди бела дня на улице в присутствии его охранника.
Когда Путин весной 2014 года атаковал сорокатысячной группировкой украинский Крым, жители Грузии, знавшие уже, что такое «Русский мир», предупреждали украинцев: «Они (россияне) пришли в Украину, чтобы вас убивать». Мы не верили грузинам. Как! Мыше братья? Адин нарот!
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь! Одной из радикальных мер оказать давление на страну-изгой, является отключение банков Мордора от системы SWIFT, что приведёт к краху российской финансовой системы. По всем признакам видно, что Лидеры западных стран не намерены смириться с военными акциями «ихтамнетов» перекроить существующие после окончания Второй Мировой войны границы между европейскими странами, то очередным шагом для оказания действенного давления на директора бензоколонки может стать эмбарго на покупку российских углеводородов.
Ждем, когда Байден примет Присягу 20 января 2021 года.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу на ботоферму Пригожина по адресу: ЛАХТА -2 со звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков» с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый антиукраинский вброс - не отвечаю.
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А почему вы не отмечаете взятие ГРОЗНОГО ??.
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Площади Минутка ??.
. Не реставрируете ВЗЯТИЕ ""палаца"" ДУДАЕВА ??
Почему на своих жигулях не пишите-- НА ГРОЗНЫЙ ...
едем за ЧЕЧЕНКАМИ ??.
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навіть відійшовши у вічність, наводить жах на руSSкій мір і його адептів!
думал уже купил с потрохами Белецкого и Ильенко.
Героям Слава!!!
А мацкалам смерть!
Україна вічна !!!
Слава Героям України ! Україна вічна !