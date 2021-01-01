Помощь семьям умерших от COVID-19 медиков будут платить по упрощенной процедуре, - Лазебная

Правительство планирует упростить процесс предоставления помощи семьям медиков, умерших от COVID-19.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим критическую статистику, когда погибают медики от COVID, факт есть. Но есть законодательство Украины, которое говорит, что для того, чтобы подтвердить, что это профессиональное заболевание, то есть несчастный случай на рабочем месте ... надо пройти соответствующую процедуру. Это Гоструда делает, создается комиссия. В комиссию входят медицинские работники. Затем акты. Это по два, по три месяца все происходит. И, конечно, если даже сегодня мы возьмем, что более чем 170 уже такие расследования прошли, то только 30% подтверждает факт, что заболел медик на рабочем месте. Все остальные не подтверждаются. То есть такая еще ситуация", - сказала Лазебная.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Люди в ресторанах общаются, выпивают, громко разговаривают - это идеальные условия для распространения COVID-19, - врач-пульмонолог Гук

По словам министра, в правительстве "четко знают" учреждения, где лечат больных COVID-19, и хотят вывести их из "всей бюрократической процедуры этих долгих расследований".

"Если мы знаем, что эти люди работают с COVID, если произошел трагический случай гибели медика, то будет упрощена процедура, просто учреждение здравоохранения будет делать акт относительно заболевания или смерти на рабочем месте, и будут такие акты сразу поступать в фонд. Убираем большую комиссию Гоструда, профпатологи и так далее, и будем предоставлять по упрощенному порядку... Я думаю, что январь пойдет по новому порядку", - отметила она.