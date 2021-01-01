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Новости Коронавирус и карантин
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Когда в семье больной COVID-19: Лазебная рассказала, как оформить больничный в связи с самоизоляцией

Когда в семье больной COVID-19: Лазебная рассказала, как оформить больничный в связи с самоизоляцией

В Украине уже оплатили 70 тысяч больничных, оформленных в связи с самоизоляцией из-за подозрения на COVID-19.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это была наша инициатива. Потому что, когда мы начали рассматривать как разорвать цепочку заболеваемости, мы поняли, что в семье может быть больной человек, и чтобы дальше не шло, чтобы этот человек изолировался. Есть же бессимптомные, но есть, что люди не болеют, и поэтому была введена программа больничных по самоизоляции. Она работает. Там 70 тысяч выплаченных больничных. Они идут 50% от среднего дохода человека. И люди могут их оформлять на 14 дней как больничный, только у него другое название - "больничный по самоизоляции", - сообщила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество больничных выросло за месяц в полтора раза, - Фонд социального страхования

По словам Лазебной, программа действует. А ознакомиться с порядком получения больничного можно на сайте Фонда социального страхования.

"Обращаться надо к семейному врачу, говорить, что у меня в семье больной человек, мы в одном помещении живем. И будет оформляться больничный по самоизоляции", - добавила министр.

Как сообщалось, соблюдать самоизоляцию из-за пандемии COVID-19 нужно, в частности, в случае, если в семье есть кто-то больной коронавирусной инфекцией, в случае контакта с больным COVID-19, в случае подтвержденного инфицирования, а также после возвращения из-за рубежа или с оккупированных территорий (в этом случае можно сделать ПЦР-тест и прекратить самоизоляцию, если он отрицательный).

Автор: 

карантин (16729) Министерство социальной политики (882) больничный (55) COVID-19 (18608) Лазебная Марина (141) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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А шо делать, если завместо президента ишак, не рассказала?
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01.01.2021 20:07 Ответить
-- мне тут больничный надо -- просто телефонирую -- сходу 2 недели дают, шо б не мучался... -- а я по одной беру -- желаю помучаться...*)
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01.01.2021 20:12 Ответить
Счас, Мой друг умер по ентому протоколу..
Люди не бідні..
Нехай не киздить..
Нардеп рассказал о заоблачных ценах на лечение в "Феофании" для простых украинцев. ФОТО
Народный депутат Антон Поляков рассказал, какие условия пациентам предлагают в больнице "Феофания", которой президент Владимир Зеленский поручил лечить всех украинцев.
https://uainfo.org/blognews/1608972809-nardep-rasskazal-o-zaoblachnyh-tsenah-na-lechenie-v-feofanii-.html
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01.01.2021 20:16 Ответить
Одне говорити як оформити а друге оформити.За оформленням приходять вчора,сьогодні та завтра а офіційні положення та нормативні акти затверджені на законодавчому рівні чомусь запізнюються на 2-3 місяці а соцопіці треба вже працювати завтра.
Піздіти легко в ви попробуйте працювати в низах із народом та ще і після ваших публікацій.
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01.01.2021 20:22 Ответить
Навіть уявляю родину роботяг або бюджетників: один хворий, троє - ні, та мусять відсідити. Їжу їм додому принесе сімейний лікар або сама Лабезна. Кошти за лікарняний отримають за декілька місяців і менші за заробіток. І шо це за страшено заразна хвороба, якшо в одній хаті може хворіти лише один?
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01.01.2021 20:51 Ответить
 
 