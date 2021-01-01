Политзаключенный Шумков рассказал, что его похитили и вывезли в Россию из-за предательства украинского экс-военного: Надеюсь, СБУ это будет интересно

Украинец Александр Шумков рассказал, что операцию по его похищению и переправке в Россию организовали, так как он узнал об участии украинских правоохранителей в вопросах международного наркотрафика.

Украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал "Укринформу", что его похитили и вывезли на территорию России из-за предательства бывшего украинского военного, передает Цензор.НЕТ.



"Это была измена одного бывшего военнослужащего. И, по моему мнению, он еще задолго до событий 2014 года был заслан в военные структуры Украины российскими спецслужбами", – рассказал он, отметив, что более детально расскажет украинсим правоохранителям, однако "они желания не высказывали, жду от них шага, если не будет - то сам сделаю этот шаг".

"Там много есть информации, которую следует донести до них и, надеюсь, сотрудникам СБУ будет интересно", - отметил Шумков.

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По словам Шумкова, его похитили, так как он узнал определенную информацию об участии украинских правоохранителей в вопросах международного наркотрафика.



"И намеревался узнать о так называемых кухнях – лабораториях, где изготавливаются наркотики, которые затем распространяются на юге Украины. Этим людям было интересно от меня избавиться. А если посмотреть на ситуацию глазами ФСБшников, то для них тоже было интересно реализовать такой план с похищением: взять бывшего охранника [тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия] Яроша и активиста "Правого сектора", – рассказал бывший политзаключенный.

Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.