РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5364 посетителя онлайн
Новости
15 392 46

Политзаключенный Шумков рассказал, что его похитили и вывезли в Россию из-за предательства украинского экс-военного: Надеюсь, СБУ это будет интересно

Политзаключенный Шумков рассказал, что его похитили и вывезли в Россию из-за предательства украинского экс-военного: Надеюсь, СБУ это будет интересно

Украинец Александр Шумков рассказал, что операцию по его похищению и переправке в Россию организовали, так как он узнал об участии украинских правоохранителей в вопросах международного наркотрафика.

Украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал "Укринформу", что его похитили и вывезли на территорию России из-за предательства бывшего украинского военного, передает Цензор.НЕТ.

"Это была измена одного бывшего военнослужащего. И, по моему мнению, он еще задолго до событий 2014 года был заслан в военные структуры Украины российскими спецслужбами", – рассказал он, отметив, что более детально расскажет украинсим правоохранителям, однако "они желания не высказывали, жду от них шага, если не будет - то сам сделаю этот шаг".

"Там много есть информации, которую следует донести до них и, надеюсь, сотрудникам СБУ будет интересно", - отметил Шумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отсидевшему четыре года в российской тюрьме политзаключенному Шумкову после возвращения в Украину медицинской реабилитации не предлагали

По словам Шумкова, его похитили, так как он узнал определенную информацию об участии украинских правоохранителей в вопросах международного наркотрафика.

"И намеревался узнать о так называемых кухнях – лабораториях, где изготавливаются наркотики, которые затем распространяются на юге Украины. Этим людям было интересно от меня избавиться. А если посмотреть на ситуацию глазами ФСБшников, то для них тоже было интересно реализовать такой план с похищением: взять бывшего охранника [тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия] Яроша и активиста "Правого сектора", – рассказал бывший политзаключенный.

Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена ​​против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.

Автор: 

похищение (1688) россия (96001) политзаключенные (1624) Шумков Александр (33)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
Политзаключенный Шумков рассказал, что его похитили и вывезли в Россию из-за предательства украинского экс-военного: Надеюсь, СБУ это будет интересно - Цензор.НЕТ 6675
показать весь комментарий
01.01.2021 20:25
+41
Надеюсь, СБУ это будет интересно
Не буде...
показать весь комментарий
01.01.2021 20:26
+35
Знали бы Вы Александр, сколько в тех структурах - продажных тварей.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Политзаключенный Шумков рассказал, что его похитили и вывезли в Россию из-за предательства украинского экс-военного: Надеюсь, СБУ это будет интересно - Цензор.НЕТ 6675
показать весь комментарий
01.01.2021 20:25 Ответить
Надеюсь, СБУ это будет интересно
Не буде...
показать весь комментарий
01.01.2021 20:26 Ответить
Почему не будет,найдут этого героя и наградят орденом.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:44 Ответить
Без огласки ход делу дан не будет.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:26 Ответить
Знали бы Вы Александр, сколько в тех структурах - продажных тварей.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:28 Ответить
Напевно-більшість
показать весь комментарий
02.01.2021 10:37 Ответить
"Там много есть информации, которую следует донести до них и, надеюсь, сотрудникам СБУ будет интересно", - отметил Шумков.Источник: https://censor.net/ru/n3240177

Сотрудникам СБУ интересно отмазать татарова и песика ермака зеленского от справедливого наказания.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:30 Ответить
Наивный,еще не знает,что теперь за СБУ...
показать весь комментарий
01.01.2021 20:30 Ответить
Такое же как и при Семочко.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:32 Ответить
Мали можливість порівняти? До чого тут Мемочко? Він якось визначав робо у СБУ?
показать весь комментарий
01.01.2021 20:36 Ответить
Для неумной дамочки что СБУ,что СВР "какая разница".
показать весь комментарий
01.01.2021 20:46 Ответить
СВР - это подразделение СБУ, болван. С мая 2017 он был главой управления СБУ по Киеву и области, тупица.
показать весь комментарий
01.01.2021 21:20 Ответить
Когда его похитили СБУ было лучше?
показать весь комментарий
01.01.2021 20:56 Ответить
Как говаривал такой себе Наливайченко о сотрудничестве СБУ и ФСБ, до конца февраля 2014-го в управлении СБУ в Киеве работали три группы высокопоставленных сотрудников ФСБ. С кем они работали, кто эти люди, там же они работают....
показать весь комментарий
01.01.2021 20:33 Ответить
Повністю вигадана історія, як на мене. Бо занадто усе складно, прикопати його в херсонських степах було значно простіше. Щось тут інше.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:34 Ответить
Фигня, это распространенный полулегальный метод подработки. А наркоманов не жалко.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:54 Ответить
Звертатися до СБУ це фігня? Ну щасти.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:57 Ответить
тут 90% агентури в сбу,мусарні,зсу,розвідці це повна ж-па. чисток нема,і Україну Захід вже збагрює,розуміючи,що тут вже повний треш.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:36 Ответить
По последним сведения в одесском порту ***** собакой было обнаружено 54кг наркоты а по данным СБУ всего 44кг а остальное что все собака **** снюхала?
показать весь комментарий
01.01.2021 20:46 Ответить
и вправду!! ****!!десять кило!! в свои две ноздри!!похоже и с ,.гарантом!"даже не делилась!!
показать весь комментарий
01.01.2021 20:59 Ответить
- Тепер - про "паляницю". Чому російськомовним людям так важко вимовити це слово?
- Звукова будова слова містить аж два фонетичні рефлекси, типові винятково для української, - пояснює мовознавець Іван Ціхоцький.
- Кінцевий суфікс -иц-я є наслідком давнього пом'якшення кінцевого приголосного -ц-, який в українській мові завжди м'який, натомість у російській послідовно залишається твердим.
Давній звук -и- у російській та українській мовах теж артикулюється по-різному: у нас як "и", у північного сусіда - як "і".
Тому носії російської вимовляють "паляніца".
До речі, те саме стосується слів "полуниця", "криниця", "рушниця".
Слово "паляниця" часто називають "шиболетом".
Цим терміном позначають мовні особливості, за якими можна точно розпізнати етномовну групу людей.
Скажімо, росіяни розпізнають українця за вимовою звука "г", а українці росіян - за м'якою вимовою шиплячих або за "аканням".
показать весь комментарий
01.01.2021 20:46 Ответить
не буду спорить(и с учёными тоже) но аканье эт мАсковскАе!! а оканье эт вОлОгОдскОе и так далее.(так что ,,аканье"совсем не то что вы утверждаете)просто банально есть врождённый и приобретённый язык вот они как по мне и отличаются!!(у кого врождённый чётко распознаёт приобретённый(язык) и так же противоположный понимает что у оппонента(образно) врождённый а не приобретённый)
показать весь комментарий
01.01.2021 21:10 Ответить
Немає підстав не вірити його словам, але ....занадто тут якось то складно наворочено , як би він володів інфою про участь наших ментів в наркотрафіку і менти про це дiзналися то нікуди б його ніхто не здавав, не передавав расеi (який сенс?) , його просто б вбили і вiн би зник безслiдно . Не знаю . може я не правий
показать весь комментарий
01.01.2021 20:47 Ответить
18 жовтня 2017 р. адвокат Шумкова Фаріт Муртазін, із посиланням на слова свого підзахисного, повідомив, що його клієнт був викрадений з території України: Шумков, як дізнавач військової прокуратури, їхав на зустріч із інформатором на ім'я Михайло. Ця особа мала надати цінні відомості про постачальників наркотичних речовин з окупованих росіянами територій до Одеси і Дніпра. Неподалік від державного кордону, на місці зустрічі з інформатором, на машину у якій пересувався Шумков був скоєний напад. Олександр був знерухомлений ударом електрошокера і в непритомному стані вивезений на територію РФ. Шумков прийшов до тями вже на допиті в ФСБ.
20 жовтня 2017 р. військова прокуратура Херсонського гарнізону поширила повідомлення у якому звинуватила Шумкова у незаконному зберіганні пістолета системи Марголіна та патронів до нього, а також у незаконному зберіганні психотропних та наркотичних речовин. Також військова прокуратура Херсонського гарнізону заявила, що нею проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин нез'явлення на військову службу Шумкова О. С., а також можливого перетину державного кордону України у напрямку Російської Федерації.

Інтернет-видання «Українська правда», посилаючись на власні джерела у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державній прикордонній службі України, повідомило, що Шумков нібито законно перетнув українсько-російський кордон 23 серпня. Пізніше це твердження так і не було ані доведено українськими прикордонниками чи військовою прокуратурою, ані спростовано адвокатами Шумкова.
показать весь комментарий
01.01.2021 21:00 Ответить
О то я ж й кажу - каламутна історія..
показать весь комментарий
01.01.2021 21:22 Ответить
ну не понял..- дознаватель всп- минимум лейтеха..- и шоб его выкрали через бп...= ну напишите более смачной бред...- тогда поверю... шото пахнет хней и ентот пацык шумков не очень-то эт хню расповедывает..- ему так втихаря в кайф, а походу бредом погоняет...)
показать весь комментарий
01.01.2021 22:34 Ответить
уп - законно перетнув((- так и пиши истину, а то клоуна корчит из себя, шо настоящий )))
темная история, а личность ышо темней...= переубеди и не темни, шумков-не шумков.... не выходит..- не трочай здесь, лохов видали и покруче)))
показать весь комментарий
01.01.2021 22:37 Ответить
когда дойдет до глупой башки что эти вот закидоны, типа я знаю но скажу потом, заканчиваються или на нарах или в гробу. уже не один пострадал от этого. или називай фамилии и бери гос. охрану, или молчи
показать весь комментарий
01.01.2021 20:48 Ответить
Та нічого воно не знає, бо інакше б вже хробаків годував.
показать весь комментарий
01.01.2021 20:52 Ответить
да это походу лошок какой-то смешной...- попасть как кур в ощип...- хай истину вознесет, а не понты для приезжих...)))
показать весь комментарий
01.01.2021 22:29 Ответить
тоже так думаю
показать весь комментарий
01.01.2021 20:55 Ответить
До речі ,чого така тиша про генерала СБУ, якого викрили спецслужби США, що він агент ФСБ ??? Офіс ОП ,з Венедіктовою відмазують ?😈
показать весь комментарий
01.01.2021 21:11 Ответить
А какую должность занимал герой, чтоб иметь "информаторов" и что либо расследовать?
показать весь комментарий
01.01.2021 21:19 Ответить
Надавався в розпорядження військової прокуратури для розшуку і затримання дезертирів (через відрядження).Причому про пропажу ніхто не знав місяць (!!!),аж доки мати не отримала листа від слідчого рф.
Солдат авіабригади бореться з міжнародним наркотрафіком
показать весь комментарий
02.01.2021 02:20 Ответить
Он из ПС, потому сверхчеловек.
показать весь комментарий
02.01.2021 11:19 Ответить
Что-то быстро его отпустили. Слепили гадю и на родину депортировали.
показать весь комментарий
01.01.2021 21:20 Ответить
Та ес-бе-у взагалі по##уй...
показать весь комментарий
01.01.2021 21:40 Ответить
Эх парень! Вернулся ты в страну чудес и клоун у нас типа главный.
показать весь комментарий
01.01.2021 21:40 Ответить
Ему важнее при каком президенте его вывезли через границу- и никакое СБУ и пограничники этого не заметили ....
показать весь комментарий
01.01.2021 23:52 Ответить
шумков-не шумков..хватит плести сплетни про фсб-сбу...= напиши как ты туда на трёшку сподобился, если ты ты такой крутой охоронник...
показать весь комментарий
01.01.2021 22:28 Ответить
какое СБУ? Там все куплено и все под контролем ФСБ.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:55 Ответить
Навіщо повідомляти ворогів про свої наміри ? Це самогубство.
показать весь комментарий
02.01.2021 06:37 Ответить
СБУ будет интересно? Вы ето серьесно? Так все ето и делается под руководством или с молчаливого согласия СБУ. Людей посреди Киева похищают и черес границу перевосят, ато нам расскаывают скаски сколько было словлено челноков с сигаретами на границе с Польшей или Венгрией
показать весь комментарий
02.01.2021 16:39 Ответить
 
 