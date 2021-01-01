Политзаключенный Шумков рассказал, что его похитили и вывезли в Россию из-за предательства украинского экс-военного: Надеюсь, СБУ это будет интересно
Украинец Александр Шумков рассказал, что операцию по его похищению и переправке в Россию организовали, так как он узнал об участии украинских правоохранителей в вопросах международного наркотрафика.
Украинский политзаключенный Александр Шумков, который более трех лет провел в заключении в РФ, рассказал "Укринформу", что его похитили и вывезли на территорию России из-за предательства бывшего украинского военного, передает Цензор.НЕТ.
"Это была измена одного бывшего военнослужащего. И, по моему мнению, он еще задолго до событий 2014 года был заслан в военные структуры Украины российскими спецслужбами", – рассказал он, отметив, что более детально расскажет украинсим правоохранителям, однако "они желания не высказывали, жду от них шага, если не будет - то сам сделаю этот шаг".
"Там много есть информации, которую следует донести до них и, надеюсь, сотрудникам СБУ будет интересно", - отметил Шумков.
По словам Шумкова, его похитили, так как он узнал определенную информацию об участии украинских правоохранителей в вопросах международного наркотрафика.
"И намеревался узнать о так называемых кухнях – лабораториях, где изготавливаются наркотики, которые затем распространяются на юге Украины. Этим людям было интересно от меня избавиться. А если посмотреть на ситуацию глазами ФСБшников, то для них тоже было интересно реализовать такой план с похищением: взять бывшего охранника [тогдашнего лидера "Правого сектора" Дмитрия] Яроша и активиста "Правого сектора", – рассказал бывший политзаключенный.
Как сообщалось, узник Кремля херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 год был приговорен в РФ к четырем годам заключения. Отбывал наказание в колонии в Тверской области. В приговоре российского суда указывалось, что он от 17 ноября 2014-го по 23 августа 2017-го участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России". Суд приговорил Шумкова к 4 годам заключения в колонии общего режима. 16 октября 2019 года Шумков объявил голодовку в связи с систематическим нарушением сотрудниками Тверской колонии его прав и психологическим давлением на него. Александр Шумков - участник Революции Достоинства, был в АТО. 24 декабря 2020 года депортирован в Украину.
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Сотрудникам СБУ интересно отмазать татарова и песика ермака зеленского от справедливого наказания.
- Звукова будова слова містить аж два фонетичні рефлекси, типові винятково для української, - пояснює мовознавець Іван Ціхоцький.
- Кінцевий суфікс -иц-я є наслідком давнього пом'якшення кінцевого приголосного -ц-, який в українській мові завжди м'який, натомість у російській послідовно залишається твердим.
Давній звук -и- у російській та українській мовах теж артикулюється по-різному: у нас як "и", у північного сусіда - як "і".
Тому носії російської вимовляють "паляніца".
До речі, те саме стосується слів "полуниця", "криниця", "рушниця".
Слово "паляниця" часто називають "шиболетом".
Цим терміном позначають мовні особливості, за якими можна точно розпізнати етномовну групу людей.
Скажімо, росіяни розпізнають українця за вимовою звука "г", а українці росіян - за м'якою вимовою шиплячих або за "аканням".
20 жовтня 2017 р. військова прокуратура Херсонського гарнізону поширила повідомлення у якому звинуватила Шумкова у незаконному зберіганні пістолета системи Марголіна та патронів до нього, а також у незаконному зберіганні психотропних та наркотичних речовин. Також військова прокуратура Херсонського гарнізону заявила, що нею проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин нез'явлення на військову службу Шумкова О. С., а також можливого перетину державного кордону України у напрямку Російської Федерації.
Інтернет-видання «Українська правда», посилаючись на власні джерела у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державній прикордонній службі України, повідомило, що Шумков нібито законно перетнув українсько-російський кордон 23 серпня. Пізніше це твердження так і не було ані доведено українськими прикордонниками чи військовою прокуратурою, ані спростовано адвокатами Шумкова.
темная история, а личность ышо темней...= переубеди и не темни, шумков-не шумков.... не выходит..- не трочай здесь, лохов видали и покруче)))
Солдат авіабригади бореться з міжнародним наркотрафіком