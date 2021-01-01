Шествие, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры, в Киеве прошло без правонарушений, - полиция

Во время проведения марша чести, достоинства и свободы, приуроченный к 112-й годовщине со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры никаких правонарушений не зафиксировано, сообщили в полиции Киева.

"Шествие центром столицы завершилось. Никаких правонарушений не зафиксировано", – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ.

В Нацполиции напомнили, что правоохранители совместно с военнослужащими НГУ обеспечивали публичную безопасность и порядок во время проведения шествия от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Незалежности.

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В сообщении отмечено, что полицейские и дальше продолжают обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на улицах Киева и в местах проведения праздничных мероприятий.