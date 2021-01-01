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Шествие, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры, в Киеве прошло без правонарушений, - полиция

Шествие, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры, в Киеве прошло без правонарушений, - полиция

Во время проведения марша чести, достоинства и свободы, приуроченный к 112-й годовщине со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры никаких правонарушений не зафиксировано, сообщили в полиции Киева.

"Шествие центром столицы завершилось. Никаких правонарушений не зафиксировано", – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ

В Нацполиции напомнили, что правоохранители совместно с военнослужащими НГУ обеспечивали публичную безопасность и порядок во время проведения шествия от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Незалежности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Киеве проходит факельное шествие к 112-летию Бандеры. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В сообщении отмечено, что полицейские и дальше продолжают обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на улицах Киева и в местах проведения праздничных мероприятий.

Автор: 

Бандера Степан (752) Киев (25649) Нацполиция (16543) шествие (129)


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Топ комментарии
+17
НІЩО НЕ ЗУПИНИТЬ ІДЕЮ...ЧАС ЯКОЇ НАСТАВ ... (Дніпро, зараз)
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 9439

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 2309

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 3944

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 155

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 8653

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 1726

...
показать весь комментарий
01.01.2021 20:55
+14
А хіба могло бути інакше? Вони в себе вдома йшли.
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01.01.2021 20:46
+7
😀😀😀

Депутат просить слова. Спікер відмовляється надати йому право виступу:
"Пане депутате! Ви ж знову будете говорити образливі речі щодо росіян".
- "Їй Богу, хочу виступити з приводу екології".
- "Добре, виступайте..."
- "Шановні депутати! Погляньте, що робиться. Ліси повирубували, річки попересихали. Немає де москалів ні вішати, ні топити".
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01.01.2021 20:54
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Правила форума Совет форумчан
А хіба могло бути інакше? Вони в себе вдома йшли.
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01.01.2021 20:46 Ответить
В стране 73% сепаров!
Засцали.
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01.01.2021 20:48 Ответить
Шествие, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры, в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 8008
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01.01.2021 21:54 Ответить
уже давно не 73%, а 26%, ая думаю и те завышены - 13-15% не более
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01.01.2021 21:08 Ответить
Я ж не про зебилов.
Я про сепаров.
Плевать им на зе и срать на пе.
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01.01.2021 21:16 Ответить
Ідійотів скільки було, стільки і залишилось. Вони нікуди не зникли.
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01.01.2021 21:28 Ответить
країна ще з початку 2000-х потроху проковтувалась, наразі вже проковтнута,майже без війни - зсередини.Останні колки народу в зад - ліквідація декларування зажер та нові тарифи, наприклад. А "патріоти" все ходять з прапорами щороку і роблять вигляд, що УСЕ В НАС ДОБРЕ!
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02.01.2021 09:51 Ответить
Да нет, не надо выдавать желаемое за действительное... Вони йшли не в себе вдома : Бандера, со своим Днём рождения не имеет никакого отношения к Киеву...
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01.01.2021 22:41 Ответить
Пройшли б вони вулицею з назвою "масковская" та здерли б всі ті ганебні таблички, бо у київськой міськой влади руки до того ніяк не дійдуть. Як хто буде мати можливість, подзвоніть будь ласка пану депутату Михайлу Терентьєву 044-4515264, 044-2235226, бо я далекенько находжусь і сам не можу, або напишить йому у фейсбуці fb.me/mykhailoterentiev , бо я того теж зробити не можу - вигнали з того фейсбука "за розпалювання міжнаціональной ворожнечі" за скаргою якихось касапів. Але з москальськими назвами вулиць потрібно кінчати.
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03.01.2021 00:01 Ответить
Всё благодаря Ему!
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 6197
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01.01.2021 20:46 Ответить
чЛенин )))
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01.01.2021 21:02 Ответить
ну не обезьяны же кацапские, цивилизованные люди... зачем беспорядки ?
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01.01.2021 20:52 Ответить
Організаторів.
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01.01.2021 20:54 Ответить
ЗеДибільнуваті кондоми на сторожі свого гнусявого зеленого гівна 🤗
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01.01.2021 21:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Ну точно не вот этой свинособаки.
показать весь комментарий
01.01.2021 21:29 Ответить
😀😀😀

Депутат просить слова. Спікер відмовляється надати йому право виступу:
"Пане депутате! Ви ж знову будете говорити образливі речі щодо росіян".
- "Їй Богу, хочу виступити з приводу екології".
- "Добре, виступайте..."
- "Шановні депутати! Погляньте, що робиться. Ліси повирубували, річки попересихали. Немає де москалів ні вішати, ні топити".
показать весь комментарий
01.01.2021 20:54 Ответить
НІЩО НЕ ЗУПИНИТЬ ІДЕЮ...ЧАС ЯКОЇ НАСТАВ ... (Дніпро, зараз)
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 9439

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 2309

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 3944

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 155

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 8653

.
Шествие приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры в Киеве прошло без правонарушений, - полиция - Цензор.НЕТ 1726

...
показать весь комментарий
01.01.2021 20:55 Ответить
Вася, а в тебе в Маріуполі шо?
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01.01.2021 21:07 Ответить
як шо? Україна...а в Вас шо??? )))
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01.01.2021 21:09 Ответить
У нас свято. День народження Степана
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01.01.2021 21:13 Ответить
і в мене, в Дніпрі також )) (а Маріуполь чого Вм згадали?)
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01.01.2021 21:46 Ответить
этим не с кем задраться,,, но необходимо!
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01.01.2021 23:01 Ответить
Хай собі ходять.
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01.01.2021 21:00 Ответить
Кондоми тут як тут. Коли вже ви виздахаєте руська наволоч? Здохніть нахер зі своїм путиним-******, і буде чистий спокій
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01.01.2021 21:12 Ответить
Я щасливий, що руських свиней ковбасить. Бажаю не здоровля, а лютої і наглої смерті руским і любителям рускаво мира🤗
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01.01.2021 21:38 Ответить
Гнидо, а твое яке діло?
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01.01.2021 21:08 Ответить
Ти не помітив Надю Савченко у перших рядах?
У неї був найвонючіший смолоскип з юлених трусів.
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01.01.2021 21:38 Ответить
Хода повз ЦУМ, що належить Ахметову - оце геройство !
Комуналку Ахметову справно сплачено - можна виходити зі смолоскипами.
Бандера щиро блював би на таких "націоналістів".
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01.01.2021 21:17 Ответить
Пропонуєш не оплачувати комунальні послуги?
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01.01.2021 21:22 Ответить
Пропоную вільний ринок постачання тепла до оселі.
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01.01.2021 21:35 Ответить
Децентралізоване тепло енергопостачання цікавіше.
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01.01.2021 21:39 Ответить
...ну тепер заживемо вже як люди? Після ходи то. Хоча смолоскипів було малувато по-правді, і жодної розбитої москальської пики. Схоже на карнавал більше.
Степан був би незадоволений.
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01.01.2021 21:18 Ответить
А чому ті не прийшов? Була б розбита твоя москальська пика...
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01.01.2021 21:34 Ответить
...тому, бовдуре, що не з Києва. Був би Києва - ти точно отримав би по пиці.)
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01.01.2021 21:43 Ответить
Сам зрозумів що написав? Ти не отримав по пиці тому що не з Києва?
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02.01.2021 12:35 Ответить
...тугодум? Ти не отримав по пиці, тому що я не з Києва.)
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02.01.2021 12:52 Ответить
От дивно, я теж не з Києва, але постійно приїзжаю на Марш гідності та день народження Степана Бандери...а таке сцикливе лайно як ти, постійно мені погрожує дати ...от тільки я кожен рік в Києві, а сцикливе лайно все погрожує в інеті...знайди в собі сміливість, приїдь хоть раз...
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02.01.2021 12:59 Ответить
)...тугодум у квадраті. "А чому ті не прийшов? Була б розбита твоя москальська пика..." Твоя реакція, бовдуре?
То хто кому погрожує, москальське лайно? А мені, аби почуватись добре, не потрібно приймати участь у масовках, тусовках, маршах, ходах і інших показушно\замовних заходах, організованих маргіналами для недалеких латентних кацапоїдів, на зразок тебе.
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02.01.2021 13:18 Ответить
Дурню, це не погроза була, а відповідь на твоє дебільне зауваження: - "Хоча смолоскипів було малувато по-правді, і жодної розбитої москальської пики."
Твоєї пики не було - от жоден кацап і не постраждав. А те що ти почуваєшся добре тільки сховашись - міг би і не говорити, і так зрозуміло що ти сцикливе чмо.
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02.01.2021 13:32 Ответить
...не виправдовуйся, довбень. Тебе ніхто не просив лізти із твоїми тупими "відповідями", бо тобі, недалекому, ніхто питань не задавав. Ферштейн! І якщо ти почуваєшся захищеним тільки у натовпі таких же як і ти бовдурів - то твої проблеми.
А вистачить клепки, прийми пораду: не впрягайся коли не вивозиш, бо виглядаєш як школота, яка голосно тявкає із зграї собі подібних шавок, нічого насправді із себе не представляючи.
ПНХ.
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02.01.2021 19:41 Ответить
Виправдовуватись перед сцикливим лайном? В тебе манія велечі, тобі до психіатра. Тупа шавка, сміливоті якої вистачає лише на тявкання із-за рогу, роздає поради. Феєричний довбосмик! Ти ніхто, і звати тебе - ніяк, ти бруд у мене на берцях. Чим ти хочеш мене зачепити? Своєю тупістю? Ну хіба що...
P.S. А ти навіть не знаєш що таке Марш гідності, і хто приймає в ньому участь, цікаво...чи не так?
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03.01.2021 07:46 Ответить
Погано.

Не вбито жодного москаля. Де розіп'ятий хлопчик з руськой щелепою. Куди поділи видані вам балони з монтажною піною?
За що вам тільки Госдеп гроші надає...
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01.01.2021 21:40 Ответить
Вот бы по Красной площади пройтись таким маршем......вот бы у кацапов горело одно место
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01.01.2021 21:46 Ответить
V Kijeve netu ego pamiatnika?Dlia takix liudej dolzni bit pamiatniki i cveti dolzni prinesti prezident v tom cysle
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01.01.2021 21:46 Ответить
Всіх бандерівців-порохоботів з Днем Народження!
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01.01.2021 22:11 Ответить
БАНДЕРІВЦІ УСІХ КРАЇН - ЄДНАЙТЕСЯ !
І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЯ !
НЕ ВІРТЕ НІ ОДНОМУ СЛОВУ МОСКАЛЯ !
БИЙТЕ ЙОГО, НЕХАЙ ПІД НИМ ГОРИТЬ ЗЕМЛЯ !
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01.01.2021 22:16 Ответить
Националисты - может хватит этих факельных шествий а пора по взрослому начинать борьбу, а то скоро уже не будет той страны где вы считаете себя националистами !? Или пиар - "понад усе" !
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01.01.2021 22:27 Ответить
При Порохе националисты во сторкат более активно боролись с нормальной украинской властью, Зато когда вернулись во власть выродки и агенты Портнов, Ермак, Татаров...куда делись преславутые С14 и подобные маргинальные воины, нацжен редко увидишь в деле, особенно на всеукраинских акциях, ПС кроме фронта похоже отсутствуют в жизни страны, Свобода лениться напрягаться, бо ватажки подназорбяли або кураторы не велят и т.д.
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01.01.2021 22:42 Ответить
Націоналісти повинні завжди бути Націоналістами при будь кому!

А "Суперечливим персонажем" Бандера може бути лише для тих, хто не знає історії. Для ворогів же він був і залишається найбільшим злом. А для нас він є символом боротьби української нації і справжньою легендою!
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01.01.2021 23:08 Ответить
Слава Герою Нації Степану Андрійовичу Бандері! Україна понад усе!
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01.01.2021 22:30 Ответить
Смерть фашистам!)
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01.01.2021 22:50 Ответить
Пішов ти нахій!
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01.01.2021 23:51 Ответить
Правильно. Смерть вам, свинособакам
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01.01.2021 23:59 Ответить
Если бы Степан Андреевич Бандера узнал, что патриотическое движение Украины возглавляет - Барыга, Ярош, Билецкий и Тягнибакс, то он бы сразу наложил на себя руки, поняв что эти сцуки и казнокрады испоганили мечту Украинского народа !!!!!
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01.01.2021 23:31 Ответить
Ни Ярош, ни Билецкий. ни тем более, Фротман-Тянибок украинцами не являются.
Ни этническими, ни политическими.
Это подсадные имитаторы.
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02.01.2021 01:28 Ответить
 
 