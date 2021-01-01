Шествие, приуроченное к 112-й годовщине со дня рождения Бандеры, в Киеве прошло без правонарушений, - полиция
Во время проведения марша чести, достоинства и свободы, приуроченный к 112-й годовщине со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры никаких правонарушений не зафиксировано, сообщили в полиции Киева.
"Шествие центром столицы завершилось. Никаких правонарушений не зафиксировано", – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ.
В Нацполиции напомнили, что правоохранители совместно с военнослужащими НГУ обеспечивали публичную безопасность и порядок во время проведения шествия от парка имени Тараса Шевченко до Майдана Незалежности.
В сообщении отмечено, что полицейские и дальше продолжают обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на улицах Киева и в местах проведения праздничных мероприятий.
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+17 Вася Шевченко #371210
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Засцали.
Я про сепаров.
Плевать им на зе и срать на пе.
Депутат просить слова. Спікер відмовляється надати йому право виступу:
"Пане депутате! Ви ж знову будете говорити образливі речі щодо росіян".
- "Їй Богу, хочу виступити з приводу екології".
- "Добре, виступайте..."
- "Шановні депутати! Погляньте, що робиться. Ліси повирубували, річки попересихали. Немає де москалів ні вішати, ні топити".
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...
У неї був найвонючіший смолоскип з юлених трусів.
Комуналку Ахметову справно сплачено - можна виходити зі смолоскипами.
Бандера щиро блював би на таких "націоналістів".
Степан був би незадоволений.
То хто кому погрожує, москальське лайно? А мені, аби почуватись добре, не потрібно приймати участь у масовках, тусовках, маршах, ходах і інших показушно\замовних заходах, організованих маргіналами для недалеких латентних кацапоїдів, на зразок тебе.
Твоєї пики не було - от жоден кацап і не постраждав. А те що ти почуваєшся добре тільки сховашись - міг би і не говорити, і так зрозуміло що ти сцикливе чмо.
А вистачить клепки, прийми пораду: не впрягайся коли не вивозиш, бо виглядаєш як школота, яка голосно тявкає із зграї собі подібних шавок, нічого насправді із себе не представляючи.
ПНХ.
P.S. А ти навіть не знаєш що таке Марш гідності, і хто приймає в ньому участь, цікаво...чи не так?
Не вбито жодного москаля. Де розіп'ятий хлопчик з руськой щелепою. Куди поділи видані вам балони з монтажною піною?
За що вам тільки Госдеп гроші надає...
І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЯ !
НЕ ВІРТЕ НІ ОДНОМУ СЛОВУ МОСКАЛЯ !
БИЙТЕ ЙОГО, НЕХАЙ ПІД НИМ ГОРИТЬ ЗЕМЛЯ !
А "Суперечливим персонажем" Бандера може бути лише для тих, хто не знає історії. Для ворогів же він був і залишається найбільшим злом. А для нас він є символом боротьби української нації і справжньою легендою!
Ни этническими, ни политическими.
Это подсадные имитаторы.