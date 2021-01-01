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Новости Санкции против России
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Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине и санкции против "Северного потока-2"

Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине и санкции против

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, который ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.

Документ, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", ещё до завершения голосования получил необходимые две трети голосов в верхней палате, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, бюджет считается одобренным, несмотря на вето главы государства.

Сенаторы для обсуждения вопроса об оборонном бюджете собрались на голосование 1 января, несмотря на то, что в США это - выходной день.

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В итоге более 80 сенаторов высказались за то, чтобы обойти вето президента.

В Сенате и в Палате представителей за оборонный бюджет выступили как демократы, так и республиканцы. Именно это и позволило набрать достаточно голосов для преодоления президентского вето.

Американские СМИ отмечают, что это шестой раз в истории США с начала 2000 года, когда американский конгресс смог преодолеть президентское вето. Последний раз это произошло при президенте Бараке Обаме, когда он применил право вето на законопроект, который разрешал семьям погибших при терактах 11 сентября 2001 года подавать судебные иски против Саудовской Аравии.

Ранее в декабре обе палаты конгресса уже одобрили этот проект, причём - подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето. По словам американского лидера, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США. Он предусматривает 250 миллионов долларов финансовой поддержки Украине.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

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Документ также подразумевает введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.

Автор: 

бюджет (4838) россия (96018) санкции (11422) Сенат США (505)


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Топ комментарии
+37
С Новым Годом , Америка! Счастья тебе и процветания.... А кремлёвская крыса пусть сдохнет и горит в Аду... Слава Украине!
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01.01.2021 21:53
+29
Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине и санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4404
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01.01.2021 21:47
+22
Представляю, как трампа колбасит.
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01.01.2021 21:48
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Страница 2 из 2
Саме при Трампі Тесла відкрила завод в Китаї... Перед тим виробництво частини моделей (в т. ч. і для американського ринку) в Китай перенесли Cadillac і Jeep, а Форд - у Мексику... І нікого з них за це не покарали (це при тому, що Cadillac входить до General Motors, яким держава в 2008 дала кредит, щоб вони уникнули банкрутства). Тому протекціонізм Трампа - лицемірство!
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02.01.2021 00:04 Ответить
Скоріше невдача. Трамп же не генсєк, щоб диктатуру вводити: вчора відкрив завод - сьогодні розстріляли.
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03.01.2021 06:02 Ответить
Розумієте, коли Дженерал моторс отримували від уряду Обами кредит, то брали на себе певні зобов'язання по збереженню робочих місць... І року до 2017 дотримувалися їх!
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03.01.2021 11:48 Ответить
В це можна повірити. контрактні угоди - це святе. Можливо і в цьому випадку заводи появились завдяки контрактним угодам укладеним наперед.
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04.01.2021 01:08 Ответить
Ви не розумієте - заводи в Китаї були давно, з початку 2000х... І з цим все ОК. Але раніше там виготовляли автівки ЛИШЕ для Китаю, а останнім часом почали робити машини і для американського ринку - і от це уже проблема, бо забираються робочі місця в американців!
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04.01.2021 09:41 Ответить
Складно сказати. Походу General Motors і до 2017 року нехіло в США торгував. https://en.wikipedia.org/wiki/General_Motors The top two markets in 2011 were China, with 2,547,203 units, and the United States, with 2,503,820 vehicles sold
Вони позакривали заводи в Півн Америці, в тому числі в Канаді Oshawa Plant. Але це було ще за Обами, моя кадровиця в 2016 була звідти, хвасталась скільки народа позвільняла.
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05.01.2021 00:05 Ответить
Oshawa Plant закрили в 2019...
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05.01.2021 00:09 Ответить
"Oshawa Plant закрили в 2019" - так, але це офіційне закриття, коли табличку на воротах демонтували. Цьому предували буремні роки скорочень.
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05.01.2021 01:55 Ответить
До 2017 у США не продавали моделі, виготовлені в Китаї.., А так да, GM і експортував тачки в Китай, і виготовляв їх там для китайського ринку!
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05.01.2021 00:10 Ответить
Так краєм ока читав, що ринок в Китаї упав - куди дівати наштамповане?
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05.01.2021 01:00 Ответить
ну янки трудоголики, 1 января а они уже на работе,

а могли бы по буковелям прохлаждаться
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01.01.2021 22:34 Ответить
Чмошника чубатого все послали нах... даже Сенат... уж очень хочется увидеть спектакль,как его за руки и копыта выбрасывают из Белого дома...
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01.01.2021 22:42 Ответить
Професійні споживачі реклами вже відписались...
Претензії Трампа тут навіть близько не вказані. Але ж у брехливій інформаційній матриці комфортно. Ну нічого, скоро вам ввалять чіп через примусову вакцинацію, кожен крок буде з дозволу ші - і буде вам щастя.
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01.01.2021 22:49 Ответить
Що з них візьмеш, вони живуть у віртуальному світі де окрім рашки - більше загроз не існує, бо цього не може бути, так їм сказали.
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01.01.2021 22:56 Ответить
тебе,69 любителя,вже давно чіпували? вакцини ще не було, напевне чіпували кувалдою по голові?
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01.01.2021 22:59 Ответить
Мужик, ти взагалі в ІТ не шариш... НЕ БУВАЄ таких маленьких чіпів, щоб через голку шприца пролізли!
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02.01.2021 00:07 Ответить
Бувають, вже давно є. Голкою під шкіру. Але тепер вони будуть вільно рухатися кровоносною системою, як нанороботи, тому вакцинований не зможе локалізувати і видалити чіп.
Проблема у них була тільки одна - слабкий сигнал від чіпа. Але і ця проблема подолана - 5G будується стахановськими темпами, так само як платиться ботам, щоб вони це висміювали.
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02.01.2021 10:04 Ответить
Дозвольте поцікавитися, у пана є ІТ-освіта? Чи пан десь це в неті просто вичитав? Бо мій родич крутий програміст і крутить пальцем біля скроні, коли таке чує... А я більше вірю ПРОФІ!
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02.01.2021 15:30 Ответить
А Земля пласка! Доведено італійською парою.
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02.01.2021 19:31 Ответить
Трамп неизбежно войдет в историю как самый бездарный, недостойный и на порядок опустивший американскую демократию.... То, что выглядело и воспринималось миром как образец и нечто незыблемое как икона, вдруг , при этом ,,президенте,, потускнело, заскрипело и плохо запахло...Слава богу оно уходит и дай бог Штатам вернуть позиции с молодящимся старичком Байденом... Как же шатко стало все в этом мире, где парочка моральных уродов вроде Путина и Лукашенко, так долго и безнаказанно сношают миллионы......Куди йдемо, кому лишаем свІт, хто память змив як дощик акварельку, ...Все меньше рук, що вмІють сІять хлІб, все бІльше рук, що тягнуть все до пельки...
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01.01.2021 22:57 Ответить
"вернуть позиции" - які позиції і куди вернуть? Генсеку Сі?
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01.01.2021 22:59 Ответить
трудно отвечать эску у которого вместо интеллекта куча вопросительных знаков....
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01.01.2021 23:09 Ответить
Якщо "куча вопросительных знаков" - обнови браузер, колись таке на старих браузерах КОИ-8 було, одні знаки запитання на екрані відображались
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01.01.2021 23:12 Ответить
)))) приобрел недавно щенка на охрану складских территорий,-метит все подряд, ни одной машины не пропустит не обосцав резину...Все имени ему придумать не мог...Спасибо,-все, будет Эском....
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01.01.2021 23:32 Ответить
Не міг збагнути що таке эск. Якщо не навчитись читати, то всі інтереси в майбутньму зводяться до спостерігання де там песик що обсцикує
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01.01.2021 23:47 Ответить
Не чини наруги над ні в чому не винним цуценям таким призвиськом, тим більше якщо цуценя породне !!!
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01.01.2021 23:48 Ответить
Треба трохи думати, а не слухати Трампа. Америці ВИГІДНО дружити з Китаєм, бо у Китаї купа заводів американських компаній. Дружні відносини США і Китаю -> шанс, що Китай поверне свої взори на Сибір, яку там давно вважають тимчасово окупованою "ісконно китайською" територією (і уже навіть двічі за останні півстоліття намагалися відвоювати її частину). І нам це було б ой як вигідно!
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02.01.2021 00:11 Ответить
Да-а-а... Ти навіть не стратег, а цілісіньке стратегісько. Треба бути повним бараном в політиці, щоб настільки не розумітись в експансіоністській політиці Китаю і настільки не знати китайців.
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02.01.2021 08:44 Ответить
God,bless America! Fuck Russia!
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01.01.2021 22:58 Ответить
вы про Китай почитайте, про РФ там пару строчек всего
сангкции против первой экономики мира, да они скоро с протянутой рукой ходить будут.
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02.01.2021 06:14 Ответить
Трампуша,йди вже на ###уй!
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01.01.2021 23:03 Ответить
Байдену пора уже на СП-1 санкции накладывать.
Немцы за экспорт своих товаров в США быстро порежут СП-1.
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01.01.2021 23:03 Ответить
немцы 1 января 2021 подписали инициативу вложить 145 миллиардов евро в программу производства европейского процессора, чтобы не зависеть от американской электронной промышленности
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01.01.2021 23:48 Ответить
Речь идёт о квантовом?
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02.01.2021 00:07 Ответить
банальный силикон, тильки що 2нм
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02.01.2021 00:45 Ответить
Горят желанием вернуться в ГДР и производить TRABANT - чудо немецкого автопрома.
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02.01.2021 00:55 Ответить
только вот сейчас лучшие процессоры в мире делаются на станках немецкой компании ASML
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02.01.2021 01:42 Ответить
Наша Рада -сборище ледацюг!!"Люди даже 1 января собираются для решения важных проблем США ,мира и даже Украины.А наши -ледащи.
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01.01.2021 23:35 Ответить
Та як так "працювати", до нехай ледарюють, яка ж різниця.
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02.01.2021 10:25 Ответить
Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет, предусматривающий помощь Украине и санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1727
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01.01.2021 23:52 Ответить
чудак человек,-как хочу, так и читаю....Если ты в состоянии с артикулировать имя новорожденного ребенка Илона Маска, продемонстрируй здесь и сейчас, а пока будешь Эком ..)))
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02.01.2021 00:04 Ответить
С Рыжего впору снять портки и начать гонять розгами вокруг Белого Дома, до тех пор, пока не войдёт в сознание.
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02.01.2021 00:11 Ответить
Он в нем никогда и не был, а теперь и вводить нет смысла.
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02.01.2021 02:04 Ответить
У нас теж був такий президент, підсрачниками не виженеш.
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02.01.2021 00:32 Ответить
І схоже що ще є один.
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02.01.2021 10:38 Ответить
Час покаже
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02.01.2021 10:39 Ответить
Ему 74 и он не лох.
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02.01.2021 00:46 Ответить
Він ще зможе і в мери Харькова балотуватися. Там вже збирається підходяща компанія на чолі з Допою.
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02.01.2021 10:35 Ответить
Ще б коментуючі ідіоти знали, що вето накладалося з однієї основної причини: занадто мала сума допомоги тим, хто страждає через локдауни.
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02.01.2021 01:00 Ответить
Трамп ветировал не изза СП-2 и помощи Украине.
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02.01.2021 03:54 Ответить
Вони хочуть скоріше від пазора здихатися.
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02.01.2021 21:39 Ответить
Это нам так впаривают пропагандоны, типа Россиюшка скоро сама развалится, а вы посидите подождите нифига не делаете всё само придет. А нет, нужно уже и сейчас бороться всеми способами, России выгодно что бы украинцы были пассивными ждунами.
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03.01.2021 01:50 Ответить
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