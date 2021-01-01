Хомчак о приговоре генералу Назарову: Если руководствоваться логикой "только чтобы никто не погиб", можно было сразу весь Донбасс отдать

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в момент крушения транспортного самолета ВСУ над луганским аэропортом, в результате которого погибло 49 украинских военнослужащих, генералу Виктору Назарову приходилось принимать трудные решения.

Украинский генерал Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели 49 украинских военных в самолете ИЛ-76 в Луганской области, думал, как защитить страну и сохранить ее территориальную целостность, сказал в интервью "Обозревателю" 30 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.



"Вспомнилось выражение: "Когда в стране война, все надеются на бога и солдата, а когда она заканчивается – то начинают обвинять солдата". Эта фраза имеет глубокий смысл. Когда в 2014 году мы шли на войну с билетом в один конец, то никто не говорил: вы же смотрите, ничего там не нарушьте. А мы тогда только понимали, что надвигается беда, а чем все закончится – неизвестно.

Помню, как тогда на востоке я отправлял солдат-срочников, добровольцев, женщин-военнослужащих к границе. И никто из нас тогда не думал, что скажут прокуроры через год-три-пять. Солдаты, офицеры, генералы не думали о том, как уберечь свой зад, усадить его в тепло, только бы не нести ответственность.

И если кто-то считает, что можно воевать, побеждать, но не гибнуть – такого не бывает. Военные – те люди, которые ради своей Родины готовы отдать жизнь. Но каждая потеря, конечно же, оставляет незаживающий шрам.

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Генерал Назаров, когда выполнял обязанности начальника штаба АТО, думал о том, как защитить страну и сохранить ее территориальную целостность. В 2014 году была очень тяжелая ситуация и принимались трудные решения. Назаров что, на курорт отправлял самолеты? В своих целях? Нет.

Три самолета отправляли из Днепропетровска (ныне г. Днепр – Ред.), чтобы усилить группировку в Луганском аэропорту, а там было очень трудно. Война шла у границ Украины, тогда мы начали терять свои территории.

Если бы Назаров не сделал того, что необходимо, то его бы обвинили уже в этом, спросили бы, почему ничего не сделал. Например, как в Крыму, когда все подняли лапки и ушли без единого выстрела.

Пока идет война – мы "заложники". Но народ Украины, наше государство должны оценить это и понять: мы выполняли свои обязанности. Назаров не сбивал самолет, это сделала Россия. Тогда можно было сразу весь Донбасс отдать, если руководствоваться логикой "только чтобы никто не погиб". Я очень сочувствую семьям погибших десантников, но мы не воскресим ребят. Это война.

Почему сейчас формируется мнение, что Назаров – враг? Ну, окей, расправятся с генералом, потому что хочется мести. Почему не мстят России? Не Назаров развязал эту войну.

Насчет командиров. Если их за решения для защиты государства во время войны начинают судить и требовать посадить за решетку, это крайне неправильно.

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Такая история может повториться много раз. За годы войны погибло много людей, у всех военнослужащих были командиры, которые принимали решения. Я вам откровенно скажу: я, командир, тогда ни разу наперед не "просчитывал", что скажет прокурор. На войне решения принимаются быстро – в тех условиях, которые есть. И обстановка, как правило, была не в нашу пользу.

Принимаешь решения на благо Украины и сам готов погибнуть, но когда тебе потом говорят, что ты преступник… Разве был у Назарова умысел угробить людей? Десантники, наоборот, летели туда, чтобы помочь, поддержать и спасти.

Это мои мысли как человека и офицера. Я не судья. Как должностное лицо, я не могу оказывать какое-либо давления на суд. Пусть он все разложит и разберется. Но я точно знаю, что правосудие должно быть честным, а не в чьих-либо интересах.

Если командиры не имели преступного умысла, а просто выполняли задачи, то за это их судить? Кто тогда пойдет защищать Украину? Конечно же, у командиров не будет страха принимать решения. Но если так дальше пойдет, то это не сподвигнет их к отважным решениям. Если погиб ты – то герой, а если другие – то преступник? Так получается? Государство должно защитить своих воинов.

Точно так же сейчас и с командующим Воздушных сил", – заявил Хомчак.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.