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Новости Агрессия России против Украины Приговор генералу Назарову
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Хомчак о приговоре генералу Назарову: Если руководствоваться логикой "только чтобы никто не погиб", можно было сразу весь Донбасс отдать

Хомчак о приговоре генералу Назарову: Если руководствоваться логикой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что в момент крушения транспортного самолета ВСУ над луганским аэропортом, в результате которого погибло 49 украинских военнослужащих, генералу Виктору Назарову приходилось принимать трудные решения.

Украинский генерал Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели 49 украинских военных в самолете ИЛ-76 в Луганской области, думал, как защитить страну и сохранить ее территориальную целостность, сказал в интервью "Обозревателю" 30 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Вспомнилось выражение: "Когда в стране война, все надеются на бога и солдата, а когда она заканчивается – то начинают обвинять солдата". Эта фраза имеет глубокий смысл. Когда в 2014 году мы шли на войну с билетом в один конец, то никто не говорил: вы же смотрите, ничего там не нарушьте. А мы тогда только понимали, что надвигается беда, а чем все закончится – неизвестно.

Помню, как тогда на востоке я отправлял солдат-срочников, добровольцев, женщин-военнослужащих к границе. И никто из нас тогда не думал, что скажут прокуроры через год-три-пять. Солдаты, офицеры, генералы не думали о том, как уберечь свой зад, усадить его в тепло, только бы не нести ответственность.

И если кто-то считает, что можно воевать, побеждать, но не гибнуть – такого не бывает. Военные – те люди, которые ради своей Родины готовы отдать жизнь. Но каждая потеря, конечно же, оставляет незаживающий шрам.

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Генерал Назаров, когда выполнял обязанности начальника штаба АТО, думал о том, как защитить страну и сохранить ее территориальную целостность. В 2014 году была очень тяжелая ситуация и принимались трудные решения. Назаров что, на курорт отправлял самолеты? В своих целях? Нет.

Три самолета отправляли из Днепропетровска (ныне г. Днепр – Ред.), чтобы усилить группировку в Луганском аэропорту, а там было очень трудно. Война шла у границ Украины, тогда мы начали терять свои территории.

Если бы Назаров не сделал того, что необходимо, то его бы обвинили уже в этом, спросили бы, почему ничего не сделал. Например, как в Крыму, когда все подняли лапки и ушли без единого выстрела.

Пока идет война – мы "заложники". Но народ Украины, наше государство должны оценить это и понять: мы выполняли свои обязанности. Назаров не сбивал самолет, это сделала Россия. Тогда можно было сразу весь Донбасс отдать, если руководствоваться логикой "только чтобы никто не погиб". Я очень сочувствую семьям погибших десантников, но мы не воскресим ребят. Это война.

Почему сейчас формируется мнение, что Назаров – враг? Ну, окей, расправятся с генералом, потому что хочется мести. Почему не мстят России? Не Назаров развязал эту войну.

Насчет командиров. Если их за решения для защиты государства во время войны начинают судить и требовать посадить за решетку, это крайне неправильно.

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Такая история может повториться много раз. За годы войны погибло много людей, у всех военнослужащих были командиры, которые принимали решения. Я вам откровенно скажу: я, командир, тогда ни разу наперед не "просчитывал", что скажет прокурор. На войне решения принимаются быстро – в тех условиях, которые есть. И обстановка, как правило, была не в нашу пользу.

Принимаешь решения на благо Украины и сам готов погибнуть, но когда тебе потом говорят, что ты преступник… Разве был у Назарова умысел угробить людей? Десантники, наоборот, летели туда, чтобы помочь, поддержать и спасти.

Это мои мысли как человека и офицера. Я не судья. Как должностное лицо, я не могу оказывать какое-либо давления на суд. Пусть он все разложит и разберется. Но я точно знаю, что правосудие должно быть честным, а не в чьих-либо интересах.

Если командиры не имели преступного умысла, а просто выполняли задачи, то за это их судить? Кто тогда пойдет защищать Украину? Конечно же, у командиров не будет страха принимать решения. Но если так дальше пойдет, то это не сподвигнет их к отважным решениям. Если погиб ты – то герой, а если другие – то преступник? Так получается? Государство должно защитить своих воинов.

Точно так же сейчас и с командующим Воздушных сил", – заявил Хомчак.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Автор: 

Назаров Виктор (151) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+19
Воевать методами Жукова тоже нельзя.
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01.01.2021 22:11
+16
Да, но и старая советская традиция отправления людей на убой, тоже нынче неприемлема.
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01.01.2021 22:11
+12
Назаров мог направлять Ил под уничтожение ПЗРК не просто потому что он тупой и безмозглый, а мог и специально! Он не просто послал борт на смерть без данных разведки, он точно знал что борт собьют. Ему СБУник прямо говорил что есть 100% инфа про 2 группы ДРГ с ПЗРКа , и посылать борт нельзя, на что Назаров послал его нах..й
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01.01.2021 22:25
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как только стану министром или замом так и отчитаюсь перед тобой, ок?
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01.01.2021 22:38 Ответить
Все вірно Командувач трактуе війни без втрат немае- факт...- тільки чи була доцільність такий велий борт відправляти туди в той момент..., були і інші варіанти-зі слів участників тих подій... Надто шкода таких втрат наших Воїнів -Бійців((((((
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01.01.2021 22:28 Ответить
Завжди є інші варіанти. І завжди будуть помилки. Це війна. Якби були люди кращої кваліфікації після 25 років розкрадань в армії та її знищення - вони може і б прийняли краще рішення. Питання ж лише в % помилок конкретного індивіда.
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01.01.2021 22:32 Ответить
В чем-то он прав, но есть преступная халатность, или непродуманные приказы. От офицеров отдающих приказы зависят жизни солдат. Разумный офицер работает так, чтобы максимально нанести урон противнику и максимально сберечь жизнь своим подчиненным. В таких случаях надо максимально объективно разбираться. Войны без потерь нет, но и солдаты не пушечное мясо.
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01.01.2021 22:29 Ответить
Кожен командир в кожній армії світу веде своїх солдатів на смерть.
Але не так, як вели солдатів 25-ї бригади до Краматорську (то був повний аналог бравого походу орків на Грозний восени 1994-го року і лише дчкуючи богу не завершився так, як то вийшло у орків в 1994-му).
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01.01.2021 22:29 Ответить
може ти плутаеш з Шахтарськом?
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01.01.2021 22:34 Ответить
То біля Шахтарську був другий епізод, коли ідіоти зустріли колону біля залізничного переїзду.
А 16 квітня був похід до Краматорську...
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01.01.2021 22:50 Ответить
Ідіоти з іконами.
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01.01.2021 22:52 Ответить
Для ведения боевых действий нужен в том числе и опыт, а так же современное вооружение, которое бережет жизни солдат. Что в Украине по состоянию на 2014 год было? Ни-че-го! В кроссовки, без броников и в касках первой мировой войны были экипированы украинские солдаты. Из оружия старая и ржавая техника. И тем не менее дали отпор хорошо подготовленным оркам.
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01.01.2021 22:36 Ответить
До чого тут "ржава техніка" і те, що військову колону відправляють у захоплене орками місто з командою"Не стріляти!"?
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01.01.2021 22:51 Ответить
Нельзя вести войну без потерь.Но все искуство войны и заключается в том чтобы на одного погибшего было уничтожено с десяток врагов.Но на жаль у нашего правительства и руководства ВСУ и ООС первостепенная задача заключается в том чтоб не погиб ни один враг несмотря на потери в ООС.
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01.01.2021 22:32 Ответить
если он не знал что война, если не знал какое оружие "откопали в шахтах бедные шахтеры" то он не виновен. самолет был послан, чтоб на сепаров плюнули с большой высоты, разведали где продают самогон и назад. так выходит? Не может, ****, быть, чтоб 48 пацанов погибли и никто не понес наказания. где тот офицер который докладивал об опасности полетов в этом районе? где тот кто принял и доложил выше? в 2014 с. Зеленопілля, батальйон накрили градами, кругом ліс а бат виставили на полі на 1 га землі. накрило всіх. тільки командирів не було там. Хто покараний? ніхто.........
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01.01.2021 22:34 Ответить
мне лично один воин рассказывал как командир их оставлял, а через 40 минут их накрывали Грады! Там продажность была на уровне капитана!
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01.01.2021 22:37 Ответить
а потом комадира убивал снайпер, или подрывался на мине-гранате. И таке бувало.
А ще дуже багато таких історій вкидалося агентурою.
аби у нас працював СМЕРШ як у Сталіна то когось би розстрілляли,
або того панікйора-война або зраднка-командира
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02.01.2021 05:50 Ответить
Молодая жена Хомчака является ему тормозом, его ахиллесовой пятой, слабым местом! Он не может думать как воин....
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01.01.2021 22:34 Ответить
За солдата прячется. Генерала называет солдатом и прикидывается ,что не понимает за что судят Назарова. Прав был Шапошников ,когда описывал "подвиги" Хомчака во время иловайских событий. Для совкового генерала солдат это грязь и жизнь солдата ничего не стоит. Совдеповский генералитет это беда армии.
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01.01.2021 22:36 Ответить
Понятно . . .секта Шапошникова вилізла . . . .
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01.01.2021 22:41 Ответить
хомчак, перелогинься
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01.01.2021 23:22 Ответить
я - читав того Шапошнікова.
Хомчак все правильно зробив,
бо тягнути за собою пораненого та ще й непідготованих цивільних при виході з оточеня - це усіх згубити.
А от про Шапошнікова питання, чого він так себе веде, чи то стресс, чи то шпіон. Того Шапошнікова шидко відпустили, на відміну від Воробьйова що з ним був, і не били так як другого. Чого? отож-то.
СМЕРШ нам треба, ой як треба.
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02.01.2021 05:46 Ответить
Яка ж ти тупа істота. Сумуешь за стлінським СМЕРШем, довбень?
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02.01.2021 14:36 Ответить
Генеральская солидарность. Хомчак из назаровых. Какую боевою задачу приследовало жертвование самолетом с десантниками? Никакой. Когда говорят, что без жертв не обойтись, то имеют жестокие бои. Какой бой принял погибшие десантники? Просто жирные паркетные мозги не захотели думать о жизнях бойцов.
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01.01.2021 22:39 Ответить
я удивляюсь как допустили этот суд... и судьи и прокуроры в этом деле *****... а все на руку нашему врагу!!! ну какой теперь генерал будет думать о защите территории и батькивщини? теперь мать его ити... за здачу в плен статьи нет, а за потери есть.... как то так, и еще есть то в этом деле о чем нам не говорят... но кто в теме тот знает.
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01.01.2021 22:39 Ответить
Смешно слушать мнение генерала, который бросил своих солдат на убой и убегал полями подсолнухов. То есть в современной армии Украины не стоит осуждать генералов за то что они бросают раненого бойца и журналистов, которые потом попадают в плен, бросают рации в то время когда расстреливают солдат и забрав все запасы воды убегает... ну а 49 душ и самолёт Это все боевые потери, бумага все стерпит.... В цивилизованной страны его бы в лучшем случае с позором выгнали из армии и только в банановой республике Украина он ещё и министром стал и рассказывает что за смерти солдат никто не должен отвечать...
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01.01.2021 22:40 Ответить
Причем сам направил войско на прорыв через коридор смерти, и тут же умчался в другую сторону.
А после того как бросил раненых, бронеавто и журналистов, появился в другом месте и мирно вышел через российские позиции, на другом авто не понятно кем подаренное.
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01.01.2021 23:02 Ответить
там горОдами тікалиі солдати, виходили, і зі зброєю.
якщо цікаво що там насправді було - послухай Муженка,
він після відставки досить відверто все розказав.
Головний винуватий там -Порох. Він наказав здаватися.
Він же наказав стояти прямо під кордоном, а не за 20 км,
що цілком очевидно якщо не можеш артою бити по Росії
Поранених якщо не можна витягти -кидають усі армії.
тягнути за собою цивільних при виході з оточення? ви серьйозно?
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02.01.2021 05:58 Ответить
На сайте дорожный контроль есть репортаж Ростислава Шапошникова об Иловайске. Он с журналистом Егором Воробьевым были в приватовском бронивеке Берёзы. Их, с раненым бойцем, Береза и хомчак, забрав запасы воды, бросили и убежали. Через сутки, журналисты и боец попали в плен. После плена Шапошников начал получать угрозы со стороны Берёзы и был вынужден уехать в США. Фильм про Иловайск, включая видео доказательства предательства Хомчака можно посмотреть на сайте дорожного контроля.
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02.01.2021 09:13 Ответить
Хомчак боїться відповідальності за Іловайськ , тому і виправдовує Назарова. Це даже не кругова порука , а страх за свою шкуру. В американській військовій доктрині пріорітетним є життя солдата , командири відповідають персонально , нашим теперішнім дебілам - генералам , за виключенням Забродського , Кривоноса , Наева , тощо , цього не зрозуміти.
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01.01.2021 22:41 Ответить
Прилізли якісь рускаязичні і розказують що необхідно посадити українського генерала за свою роботу . . . . а корисні дурні ще й їм піддакують . . . .ППЦ . .
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01.01.2021 22:42 Ответить
было донесение от разведки о том что засада с мухой возле аэропорта но хенерал проигнорировал -в итоге результат
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01.01.2021 22:44 Ответить
воювати та вмерти за Батькывщину святий обовязок, тільки немає тієї омріяної нашими батьками дідами Неньки, не про таку Вкраїну писав Шевченко, -- "як потіче з України у синєє море, кров ворожа, отойді я все покину і лани і гори і полину.... а зараз ті вороги вкрали нашу Україну, експлуатують та вбивають народ і не в Росіії проблема, а саме в тій "нашій" наволочі та погані і нічого той бідний Зеленський не вдіє, та й взагалі ніхто не зможе виконати заповіт Шевченка, так що, відпустіть вже того генерала, не беріть ще цей гріх на душу
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01.01.2021 22:46 Ответить
Як гарно все написано...
Так хто з генералів не вберіг свій зад?
Бачу навіть Іловайськ порішали...
А Назаров цап відбувалося... Видно комусь в штабі перейшов дорогу... За це й сидить.
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01.01.2021 22:55 Ответить
Проигнорировал донесение разведки о засаде с пзрк возле аэропорта. Зачистку и охрану не приказал сделать. Шапкозакидательство. В чем проблема с парашютом десантировать если они десантники? Генерал, а опыт афгана прошел мимо него.
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01.01.2021 22:58 Ответить
Зебобик, а донесение было тебе лично или твоему хозяину который во время активных боевых действиях играл х..ем на рояле?
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01.01.2021 23:13 Ответить
Ты десантник видать. Куда десантироваться? Там аэропорт в оперативном окружении находился в тот момент. Или над аэропортом ночью выброску произвести? Мало фильмов смотришь.
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01.01.2021 23:23 Ответить
Просто интересно, почему когда произошла эта трагедия то все ********* всех причастных , в частности Назарова,требовали немедленного трибунала, а сейчас все такие вдруг либеральные стали ( типа если стал солдатом, то будь готов ко всему, не слишком ли?) Как же у нас все быстро переобуваются😒🤦
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01.01.2021 23:00 Ответить
Дуже цікаво, а Мальдівський Барига клявся, що строковиків в АТО відправляти не будуть, а тут від цього "героя" Іловайської бійні ми чуємо зовсям інше. Звісно же ані він, ані Назаров, ані Вітя-катафалк, коли приймали якісь рішення про життя солдата не думали, бо для них традиційною є думка, що "баби ще нарожають". Напевно, якби всі ці генерали думали не про те як би побільше власних солдат угробити, а про те як більше ворогів знищити не було б ні Зеленопілля, ні Іловайська, ні Савур-Могили, ні Міусинська, ні Шахтарська, ні ДАПу і ЛАПу, ні Дебальцевого, а Східний Донбас ще в 2014 році був би повернений під контроль України.
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01.01.2021 23:01 Ответить
Да выкручиваются все они как ужи. Не одного падлу не возможно привлечь.
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01.01.2021 23:02 Ответить
Так всегда бывает. Степень вины Назарова? Тут один написал умник- "мол СБУ предупреждало, шо там с ПЗРК сидят". Охренеть. По всему фронту не только с ПЗРК, но с122 и 152 калибрами, а еще и с Градами "сидели". Убить любого могли, кого туда послали.Из доступных материалов судить о 100 процентной вине или невиновности Назарова сложно.
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01.01.2021 23:05 Ответить
пhttps://reyestr.court.gov.ua/Review/65701795 очитайте вирок суду! Ще раз, Назарову особисто, неодноразово і прямо доповідали СБУники і розвідка що є 100%! інфа..щ о 2 групи із ПЗР вирушили від військомату Луганська (навіть знали звідки!!) із завданням збивати всі літаки з обома курсами посадки! При цьому жодних заходів безпеки та протидії ніхто не запланував
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01.01.2021 23:47 Ответить
Хотелось бы услышать ответ хомчака ,если был его сын в этом самолете.
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01.01.2021 23:05 Ответить
Нужно гнать этих штабных генералов под сраку пинков.
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01.01.2021 23:07 Ответить
честно обидно что такие неуки командуют нашей армией. Ну есь же ребята которые на много лучше росбераются в данной сетуации
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01.01.2021 23:10 Ответить
да да, например Зекоманда которая с улыбкой сдает територии за которых погибали украинцы, лижбы потерь небыло, а границу можно перенести и до Киева.
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01.01.2021 23:17 Ответить
Мерзкая и циничная демагогия, Хомчак и Назаров два сапога пара и тот и другой бросили своих подчинённых на верную смерть, один под Иловайском, другой в Луганском аэропорту. Да, война это смерть, но это не повод превращать солдат в пушечное мясо и отдавать бездарные, а то и преступные приказы.
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01.01.2021 23:16 Ответить
"Логика, как оправдание потерь." (Хомчажуков)
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01.01.2021 23:17 Ответить
За плохую военную подготовку генералов должно отвечать правительство. Что можно взять с юродивого?
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01.01.2021 23:22 Ответить
Прийдет день, когда Хомчаку прийдётся отвечать за Илловайск.
Вопрос не стоит так, как он его произносит. Все дело в том, что есть подозрение на то, что далеко не все генералы понимали степень своей ответственности. Иногда складывалось впечатление, что они принимают решения, удобные врагу.
Да, генералом быть не просто. Но безответственность - хуже. Если ошибся, должен иметь железную аргументацию принятого решения.
Делай, что должен и будь что будет...
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01.01.2021 23:36 Ответить
Хомчак! А чому тоді і зараз не гинуть синочки олігархів, міністрів і таких, як ти? Чому вони сидять, як максимум , по штабах і папери перекладають або, як синуля порошенка під захистом спецназу гелетея, просидів за 30 км від лінії фронту для отримання УБД? Чому практично всі депутати 8-го скликання ніхто не пішов в ЗСУ, а лізуть на екрани телевізорів? Хто з міністрів парашенка в ЗСУ і чому його синок в Англії вчиться, а не в військовому ліцеї чи училищі? Ти, хомчак, запитай їх, а ти чуть не звинувачуєш батьків, загиблих десантників.
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01.01.2021 23:46 Ответить
И это говорит тот самый Хомчак, который бросил своих подчиненных погибать и сбежал с поля боя в Иловайске?
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01.01.2021 23:51 Ответить
Неприятная личность Хомчак слов нет НО тут он не совсем и не прав. Во время войны гибнут солдаты и так было всегда и везде . Нельзя выиграть ни один бой не понеся и свои утраты,противник не дурней тебя и может переиграть тебя в любой момент и то что казалось бы победой превратится в поражение. В Афгане моджахеды довольно часто сбивали и вертушки и "грузовики" и даже "чёрные тюльпаны" и если бы за каждый ими сбитый борт резали бы генерала то через пара месяцев войсками командовали бы ефрейторы. Я не хочу полностью снять вину с Назарова,в то время хаоса,неразберихи,и дурости ,несогласованности,трусости и не способности вообще принимать какие то решения а Назаров действовал как военный Самолёт сбили и это трагедия,сбили грамотно на посадке где самолёт уже не имел никаких шансов .Ему закидывают яко бы самолёт не вёл "отстрелку",ложь,вёл но в той зоне она была уже бесполезной. Начиная с высоты 2,5 км и до самого приземления самолёт входит в самую опасную зону,здесь только АВОСЬ поможет. Не помог но Назаров принял правильное решение ,времени не было ни секунды и он рискнул. Поймите же наконец что Назаров действовал как военный человек и тот роковой случай не должен быть поводом его убить Назаров проиграл свой бой но он мог бы выиграть сотни других боёв а его под нож! А вот тот же Хомчак бросивший на уничтожение Армию ,оставив её без координации ,подведя под снайперский огонь прямой наводкой ,выключил рацию и просто сбежал бросив своих солдат..Не знаю может в женском платье сбежал.Назаров поступил как военный генерал а не паркетный шаркун с лампасами коих и тогда и сейчас было и есть много в ВСУ. А вот того кто начал травлю Назарова нигде не вспоминают а это маленький жирненький клоп Матиос который . Это с его подачи чуть не судили целое боевое подразделение которое что бы всех не выкосили перекрёстным огнём Градов от сепаров и РФ приняли единственное правильное решение ,уходить в РФ,ведь "ихтамнет" и россияне были вынуждены их всех вернуть. Парней наградить а их в торбу и шьют дело о дезертирстве,многие тогда ушли из ВСУ,уже с опытом боевым , этот хорёк ломал им жизни через колено. Матиос разрушал веру солдат в свою Армию. Несмываемое пятно и на Порошенко что не выгнал вовремя этого мерзавца а пошёл на поводу.Честно говоря при всём моём уважении к Порошенко я не понимаю его "кадровую политику" до сих пор. Каждое его практически назначение вызывало какое то недоумение..Есть такой грех у Петра Алексеевича не скрою. .
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02.01.2021 00:44 Ответить
Бред ))).Назаров действовал именно как безмозглый т тупой военный..... советских времен. НО .. тот факт что он не просто не отреагировав на информацию100 % !!!!! что Ил будут сбивать ПЗРКа и послал СБУшников на 3 буквы и ничего не сообщил руководству ВВС .. может свидетельствовать об умысле)))
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02.01.2021 02:46 Ответить
Когда судья спросил у Назарова отправил бы он своего сына на этом самолёте или в такой-же ситуации ,Назаров сказал НЕТ. а для проверки ситуации есть Миги и Сушки и проверяется в течении 10 минут Назаров такой-же мясник как и Жуков
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02.01.2021 13:10 Ответить
Украинцам нужно научиться защищать свою землю отдавая свою жизнь, а не только уметь отдать свою жизнь за погибших своих родственников и за оккупантами разрушенный дом. Потеря украинской земли трусостью и непонятной осторожностью запомниться на века, а смерть близких может через десятилетия забыться, во Второй мировой войне были миллионы погибших украинцев и это не сильно сейчас отражается у украинцев
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02.01.2021 00:45 Ответить
миллионы погибших отражается на генотипе нации,так что НЕ ВРИТЕ
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02.01.2021 13:04 Ответить
Иловайский трус говорит "Когда в стране война, все надеются на бога и солдата, а когда она заканчивается - то начинают обвинять солдата"

Но он забывает, что Назарова в обвинили в гибели военных - САМИ ВОЕННЫЕ и НЕ ПОСЛЕ войны, а вовремя !
И Назаров - не солдат, а тупой паркетный хенерал, который просто и тупо погубил людей !
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02.01.2021 01:07 Ответить
Людина сказала очевидні і беззаперечні факти.Йде війна і тому гинуть військові та й цивільні(їх знищує ворог,а є ще й дружній вогонь),в армії існує інститут командирів а не рада,коло.Якщо за захист рідноїземлі,керуючись логікою мирного часу починають переслідувати прокурориполіцаїсудді,то вони самі є злочинцями разом з ВР та Верхглавкомом.Особи які це не розуміють мінімум нерозважливі ідіоти...Окремо стоїть зрада в інтересах ворога.
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02.01.2021 04:54 Ответить
Гинуть люди бо война и бездарно гинуть люди по даун накомандував на войне это 2 большие разницы
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02.01.2021 07:55 Ответить
Так весной 2014 года Луганск и Донецк и отдали по этому принципу,чтобы ни кто не погиб. А оно вон как вышло... А Назаров намерено отправил самолёт на убой. Также как намерено не замечал вместе с Муженко вторжение 8 батальонно-тактических групп ВС РФ в Украину. И 19 августа 2014 года «незамеченные» подразделения российской армии вошли в Луганск... знак несколько дней раньше, чем в районе Иловайска. И врядли это вторжение состоялось если бы Кремль не знал, что украинская власть именно так бездеятельно на него отреагирует...
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02.01.2021 06:54 Ответить
Хомчак не провёл разведку пути отхода из Иловайска и колона попала в мясорубку, за это тоже садят и розжалуют а не ставят начгенштаба.
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02.01.2021 07:32 Ответить
За прое..б штык ножа тебе срок светит, за самоволку губа , а за бездарно просранную колону техники и людей повышение звания и новую должность, дебилы самураи со своим харакири, если бы они знали шо так было можно
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02.01.2021 07:59 Ответить
Назаров мог не учесть что там есть ПВО....А вот Порошенко прекрасно знал о Иловайске...И уверен намеренно дал уничтожить добробаты....Их растреливали как в тире, а ОНО проводило Парад...Да Презедента пока что в Украине не посадят ....Но что есть то есть....
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02.01.2021 10:54 Ответить
Да кстате тут все орут о каком БЕЗДАРНОМ руководстве и т д....Так я ВАМ скажу 44 дня войны в Карабахе - и 7 лет войны в Украине - потери СОПОСТАВИМЫ ( по 3000 военных) ....Так что не нужно тут рассказывать о плохом руководстве....Я считаю сделали все что могли и даже больше...Крым - тоже верное решение его оставить....Могли потерять ВСЮ страну...И тянувшие время в Крыму воееные - молодцы....Они знали что техника не заводится ,личный состав не обстрелян,боеприпасов нету....Это сейчас все на ходу и все стреляет, а тогда все не рабочее и необстрелянное...Да и семьи были в заложниках - это не ВСУ предатели,а МИЛИЦЫЯ,СБУ,БЕРКУТ - сразу перешедшие вместе с КРЫМСКОЙ ВЛАСТЮ...Ну а дальше - посмотрев на то что творится и часть ВСУ перешла на сторону врага...Их за это нечего судить...Сложная была ситуация....Но мы пошли дальше - судим Назрова...А за ЧТО?...Это война - и потери неизбежны...Он же не детский сад в зону АТО отправлял...А десантников -это их работа и они знали на что идут...
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02.01.2021 11:06 Ответить
За 44 дня войны Армяне потеряли БОЛЕЕ 7000 т только убитыми, это при обороне, Азербайджан чуть более 2400 это при наступлении и если армяне,говорят о 1200-1800 то это не соответствует действительности
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02.01.2021 13:00 Ответить
Один американский генерал на ответ Жукова ,что он посылает пехоту на разминирование минных полей ответил "ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛО СТОЛЬКО ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ Я БЫ ОКАЗАЛСЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СТУЛЕна верное Хомчак не знает про этого генерала,что-ж очень жаль, не мешало бы вспомнить и генерала Литвинова который ПОЗОРНО бежал бросив свои войска
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02.01.2021 12:40 Ответить
ТВАРЬ........
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02.01.2021 12:42 Ответить
Войны без погибших не бывает.Но бывают погибшие по простой причине-идиотизму командования.это тот случай.Принять меря по очистке прилегающей к аэродрому территории можно было,но этого НЕ СДЕЛАНО..Кроме того.за этим же самым генералом назаровым числится и неудача в Иловайской компаниии...Трудно верится,что это совпадения несчастных случаев.поэтому следствию нужно не только "несчастные случаи" с генералом Назаровым расследовать,но и связку в целом.
Хомчак пошёл на "круговую поруку" ряженных "паркетных генералов".И его заявление выглядит именно в таком ключе.
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02.01.2021 14:07 Ответить
Логика этого старого непотреба-уничтожение нации.Во время войны хомчак и зе-зе,занимаются бабами и квартирами.49 молодых,красивых,здоровых,лучших из лучших парней в мгновение исчезли.Сколько не родилось гениальных детей?А это пропитое,сколовшиеся старье, еще нам разродится.У зе-зе попытка была.А по логике мы ждем прояснения по поводу Иловайска,что оно там намутило,и что оно вместе с зе-зе намутит во время "перемирия"?
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02.01.2021 15:25 Ответить
Ну а ты сволочь, уберёг свою сраку - сбежал в посадку, бросив своих ребят, а теперь рассказываешь сказки - паскуда ты такая!
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02.01.2021 17:34 Ответить
Оправдание тупости, безответсвенности и непрофессионализма хенералов - это круговая порука военного руководства, ибо завтра он тоже может так проявить свой непрофессионализм, а значит неуверен в себе (или уверен в собственной некомпентности), гнать его надо пока не поздно (не обращая внимания на прежние заслуги), но к сожалению нынешний верхоный главнокомандуший еще более некомпетентный и нерешительный профан!
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02.01.2021 17:57 Ответить
Кто бы это говорил!! Иловайский Мерзавец и дезертир Хомчак?!! Надеюсь , что по окончанию его каденции наш справедливый украинский суд спросит с него по настоящему за Иловайск и другие дела!! Все генералы ВСУ в той войне продавались и наживались на войне !! Ведь они Вместе с российскими генералами вместе учились, воровали, братались, кумовались и т.д. И не удивительно , что большинство из них стали предателями нашей родины , за деньги конечно!!!! Ведь они пошли на военную службу не ради защиты Отечества , а ради огромных денег и доходов от человека в погонах!!! всё продавалось , предавалось и покупалось в течении 25 лет, от земель полигонов , до ракетных установок , танков И самолётов!! ... Надеюсь очень , что эта Война окончательно развенчает миф о Вечной дружбе между народа Украины и России , а о дружбе с Российскими генералаии!! .О дружбе с РОССИЕЙ вообще надо забыть, на многие века вперёд!! Россия наш враг навеки!!! Ич ем дальше мы будем от РОССИИ тем государству Украина будет спокойнее!!
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03.01.2021 12:28 Ответить
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