Во всех регионах Украины занято меньше половины коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По данным Минздрава Украины, средняя заполненность койко-мест в больницах первой волны COVID-19 составляет 34,5%.

В Украине больше не осталось регионов, в которых заполнены более половины койко-мест для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения 1 января, передает Цензор.НЕТ.



В Николаевской области, которая была последним регионом с повышенной заполненностью койко-мест в больницах первой волны COVID-19, этот показатель снизился с 50,2% до 49,9%.

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В среднем по стране занято 34,5% таких койко-мест, причем пациентами с подтвержденным COVID-19 – только 24,7%.



В тройку регионов с наибольшей заполненностью больниц для инфицированных вошли, помимо Николаевской области, Киев (41,1%) и Одесская область (40,6%).



Самую низкую заполненность койко-мест в больницах первой волны COVID-19 Минздрав зафиксировал в Кировоградской области – 22%.



Всего по состоянию на 31 декабря такие медучреждения имели в общей сложности 65 448 койко-мест.



