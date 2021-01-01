Во всех регионах Украины занято меньше половины коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По данным Минздрава Украины, средняя заполненность койко-мест в больницах первой волны COVID-19 составляет 34,5%.
В Украине больше не осталось регионов, в которых заполнены более половины койко-мест для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения 1 января, передает Цензор.НЕТ.
В Николаевской области, которая была последним регионом с повышенной заполненностью койко-мест в больницах первой волны COVID-19, этот показатель снизился с 50,2% до 49,9%.
В среднем по стране занято 34,5% таких койко-мест, причем пациентами с подтвержденным COVID-19 – только 24,7%.
В тройку регионов с наибольшей заполненностью больниц для инфицированных вошли, помимо Николаевской области, Киев (41,1%) и Одесская область (40,6%).
Самую низкую заполненность койко-мест в больницах первой волны COVID-19 Минздрав зафиксировал в Кировоградской области – 22%.
Всего по состоянию на 31 декабря такие медучреждения имели в общей сложности 65 448 койко-мест.
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Смертность зашкаливает за худшие годы...
Я по Баварии инфу юзаю... -- и в окно смотрю. Грустно всё это -- но надо!
...барышня есть, шо переживает... ...шо ещё надо пожилому человеку, если хорошо денег платят?
Україна планує закупити вакцину за ціною $18 за дозу, повідомляється в матеріалі http://nashigroshi.org/2021/01/01/ukraina-kupyla-kytays-ki-vaktsyny-po-18-tse-tsina-amerykans-kykh-vaktsyn-dlia-zamozhnoi-bel-hii/?fbclid=IwAR1GWIAZU5gc3cOyg6glbvDoypTemUhB2KBYVv48G5XXtgBBwelwfAGvN1o "Наші гроші" .
Журналісти проаналізували договір на сайті ProZorro, який уклали "Медичні Закупівлі України" 30 грудня, і документ з цінами на вакцину для країн ЄС.
Вартість однієї дози вакцини під назвою CoronaVac для України склала 504 грн, або близько $18 на дату укладення контракту. Всього замовлено 1,9 млн доз.
https://twitter.com/Vinainochka Vinainochka https://twitter.com/Vinainochka @Vinainochka https://twitter.com/Vinainochka/status/1344952454723596288 10 ч
Я обіцяла подивитись дані про вакцину, яку купує Україна.
1. Вона ще ніде не зареєстрована.
2. Клінічні дослідження ще не завершені. У найбільшому дослідженні 13 тис людей (це мало).
3. Титр антитіл у вакцинованих нижчий, ніж у тих, хто перехворів.
Це найслабша вакцина.
не то что у других, всякие локдауны, а мы можем гулять
Те саме питання: що за крик стояв про розгортання мобільних шпиталей / звільнення інших площ та фактично нестачу місць ?