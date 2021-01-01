РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9262 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 286 27

Во всех регионах Украины занято меньше половины коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Во всех регионах Украины занято меньше половины коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По данным Минздрава Украины, средняя заполненность койко-мест в больницах первой волны COVID-19 составляет 34,5%.

В Украине больше не осталось регионов, в которых заполнены более половины койко-мест для инфицированных коронавирусом и пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения 1 января, передает Цензор.НЕТ.

В Николаевской области, которая была последним регионом с повышенной заполненностью койко-мест в больницах первой волны COVID-19, этот показатель снизился с 50,2% до 49,9%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Когда в семье больной COVID-19: Лазебная рассказала, как оформить больничный в связи с самоизоляцией

В среднем по стране занято 34,5% таких койко-мест, причем пациентами с подтвержденным COVID-19 – только 24,7%.

В тройку регионов с наибольшей заполненностью больниц для инфицированных вошли, помимо Николаевской области, Киев (41,1%) и Одесская область (40,6%).

Самую низкую заполненность койко-мест в больницах первой волны COVID-19 Минздрав зафиксировал в Кировоградской области – 22%.

Всего по состоянию на 31 декабря такие медучреждения имели в общей сложности 65 448 койко-мест.

Во всех регионах Украины занято меньше половины коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав 01
Во всех регионах Украины занято меньше половины коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав 02

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Больных не принимают с ковидом, поэтому и койки пустые...
показать весь комментарий
01.01.2021 22:52
+2
-- просто все престали болеть... -- скоро немцев на излечение начнут завозить -- за твёрдые УЕ! *)
показать весь комментарий
01.01.2021 22:53
+2
То есть все эти МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ОБЕСПЕСЕНЫ КИСЛОРОДОМ ?
показать весь комментарий
01.01.2021 22:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Больных не принимают с ковидом, поэтому и койки пустые...
показать весь комментарий
01.01.2021 22:52 Ответить
-- просто все престали болеть... -- скоро немцев на излечение начнут завозить -- за твёрдые УЕ! *)
показать весь комментарий
01.01.2021 22:53 Ответить
А так и есть. Пронеслась волна какой-то очередной сезонной херни, ждем следующую, зелень обещает грипп.
показать весь комментарий
01.01.2021 22:59 Ответить
В Бундесе щас жопа! -- я тебе отвечаю -- вертолёт ночью над Городом летает -- феерверщиков ловит. Стреляют, гады-партизаны...*)
Смертность зашкаливает за худшие годы...
показать весь комментарий
01.01.2021 23:12 Ответить
А за 20-й год у вас население вырасти смогло на 50+ тысяч душ. Даже, если за счет мигрантов - они шо, не болеют и не умирают?
показать весь комментарий
01.01.2021 23:23 Ответить
В Бундесе -- не граждан разного сорта -- всего 2 лимона. ...беженцев из них тысяч 600 или 800. ...новых не берут -- все старые уже с абшибунгом.

Я по Баварии инфу юзаю... -- и в окно смотрю. Грустно всё это -- но надо!
показать весь комментарий
02.01.2021 00:37 Ответить
Раз надо - смотри.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:45 Ответить
...спасибо, шо ты непротив... -- моего окна... *)
показать весь комментарий
02.01.2021 00:46 Ответить
Главное, шоб всегда видел разницу между поступающей инфой, и тем, шо из окна видишь.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:52 Ответить
Мне в рейс послезавтра -- на Берлин -- хрен сокучишься...*)

...барышня есть, шо переживает... ...шо ещё надо пожилому человеку, если хорошо денег платят?
показать весь комментарий
02.01.2021 00:58 Ответить
Ціна вакцини проти Covid-19 від китайської компанії Sinovac Biotech є найдорожчою в світі.
Україна планує закупити вакцину за ціною $18 за дозу, повідомляється в матеріалі http://nashigroshi.org/2021/01/01/ukraina-kupyla-kytays-ki-vaktsyny-po-18-tse-tsina-amerykans-kykh-vaktsyn-dlia-zamozhnoi-bel-hii/?fbclid=IwAR1GWIAZU5gc3cOyg6glbvDoypTemUhB2KBYVv48G5XXtgBBwelwfAGvN1o "Наші гроші" .
Журналісти проаналізували договір на сайті ProZorro, який уклали "Медичні Закупівлі України" 30 грудня, і документ з цінами на вакцину для країн ЄС.
Вартість однієї дози вакцини під назвою CoronaVac для України склала 504 грн, або близько $18 на дату укладення контракту. Всього замовлено 1,9 млн доз.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:13 Ответить
https://twitter.com/Vinainochka

https://twitter.com/Vinainochka Vinainochka https://twitter.com/Vinainochka @Vinainochka https://twitter.com/Vinainochka/status/1344952454723596288 10 ч

Я обіцяла подивитись дані про вакцину, яку купує Україна.
1. Вона ще ніде не зареєстрована.
2. Клінічні дослідження ще не завершені. У найбільшому дослідженні 13 тис людей (це мало).
3. Титр антитіл у вакцинованих нижчий, ніж у тих, хто перехворів.
Це найслабша вакцина.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:14 Ответить
Шо Вы готовы раньше принять: жалобы, или предложения? *)
показать весь комментарий
01.01.2021 23:17 Ответить
-- сочувствую...
показать весь комментарий
01.01.2021 23:15 Ответить
Просто уже многие переболели и в Украинцев иммунитет не изнежен санитарией как в Европе,
показать весь комментарий
02.01.2021 06:36 Ответить
То есть все эти МЕНЬШЕ ПОЛОВИНЫ ОБЕСПЕСЕНЫ КИСЛОРОДОМ ?
показать весь комментарий
01.01.2021 22:56 Ответить
Китай "переміг ковід" без вакцини. Риторичне питання: чому ВООЗ та її посіпаки типу Ляшка і Степанова розповідають, що тільки вакцина може зупинити "пандемію"?
показать весь комментарий
01.01.2021 23:04 Ответить
Сейчас расскажут, как вирус за месяц после обнаружения не смог выползти за пределы Уханя, и как мужественные уханьцы 3 месяца терпели лишения, чтобы только выжить.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:10 Ответить
Світом правлять гроші. Великі гроші.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:11 Ответить
Лишь бы Минздрав Украины не превратился в каркарующую ворону....
показать весь комментарий
01.01.2021 23:04 Ответить
украинцы... Бого....- избранная нация, вирус совсем не берет нас
не то что у других, всякие локдауны, а мы можем гулять
показать весь комментарий
01.01.2021 23:06 Ответить
Це ж треба, щоб слово "регіони" викликали огиду...не менше ніж спаплюжене слово "дякую".
показать весь комментарий
01.01.2021 23:10 Ответить
Летом среди пациентов на кислороде были 20-30%, теперь по Киеву 70%, т.е. держат в больницах только тяжелых. Возможно, отчасти это хорошо, дома лежать приятней, но как это сказывается на заражаемости окружающих?
показать весь комментарий
01.01.2021 23:13 Ответить
т.е. койко-места есть, так что добро пожаловать украинцы после новогодних банкетов к нам..
показать весь комментарий
01.01.2021 23:13 Ответить
Ляшко, ты?
показать весь комментарий
01.01.2021 23:24 Ответить
Раптово одужали ?
Те саме питання: що за крик стояв про розгортання мобільних шпиталей / звільнення інших площ та фактично нестачу місць ?
показать весь комментарий
02.01.2021 07:40 Ответить
 
 