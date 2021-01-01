РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9689 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
11 441 65

Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад"

Хомчак о потерях на Донбассе:

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сказал, что на Донбассе пять месяцев действует режим "всеобъемлющего перемирия". По его словам, сейчас видна разница в потерях украинских военных по сравнению с 2016-м годом.

Прекращение огня на Донбассе говорит о том, что на фронте ситуация управляема, а участники переговоров намерены урегулировать этот конфликт, заявил в интервью "Обозревателю" главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

"Сделали первый шаг, потом – следующий. И в нашем случае первый шаг – это не перемирие в глобальном понимании, а именно прекращение огня. Хотя в договоренностях это называют "всеобъемлющее перемирие". Пять месяцев все это действует", – объяснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хомчак о приговоре генералу Назарову: Если руководствоваться логикой "только чтобы никто не погиб", можно было сразу весь Донбасс отдать

Главнокомандующий констатировал "существенную разницу" в информации о потерях в ВСУ по сравнению с 2016-м годом.

"Когда я был руководителем антитеррористической операции в 2016 году, мне приходилось докладывать, что за сутки погибло от девяти до 12 человек, столько-то ранены. И когда сейчас руководитель операции Объединенных сил докладывает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад", – сказал Хомчак.

Большинство украинцев, по мнению главы Генштаба, пошли в армию с готовностью отдать свою жизнь. Тем не менее он считает, что "лучшие не должны погибать".

"Они должны возвращаться, обучать молодежь, делать все, чтобы такого больше у нас никогда не было. Нужно понимать, что чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет", – сообщил Хомчак.

Автор: 

Донбасс (26956) потери (4418) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+57
А если капитулировать, так еще больше разница будет!
Идиот продажный.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:46
+23
В Крыму вообще благодать, уже 6 лет без потерь. Поменяйте всех наших хомчаков на одного боевого азербайджанского генерала, те имеют представление для чего нужна армия.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:55
+21
После того, как президентом страны стал Виктор Янукович, Хомчак сделал стремительную карьеру. За два года, с 2011 по 2013 годы, он из https://www.president.gov.ua/documents/8592011-13479 полковника превратился в https://www.president.gov.ua/documents/4532013-15553 генерал-лейтенанты и командующего Оперативным командованием "Юг". Чем объясняется стремительный карьерный взлёт Хомчака при беглом президенте доподлинно неизвестно.
После начала войны в Донбассе, генерал Хомчак становится командующим сектора "Б" Антитеррористической операции. Сначала он прославился тем, что https://glavcom.ua/interviews/125296-komandir-bataljonu-%C2%ABajdar%C2%BB-u-genshtabi-sidjat-zradniki.html не выдавал оружие и технику добровольцам из батальона "Айдар", а также не оказывал помощь раненным бойцам. Мало того, генерал Хомчак руководил войсками в печально известном Иловайском котле. И даже, как полагают недоброжелатели, сам войска туда и направил.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А если капитулировать, так еще больше разница будет!
Идиот продажный.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:46 Ответить
...чтобы понять - нужно иметь мыслительный аппарат, но это не Ваш случай...
показать весь комментарий
02.01.2021 00:33 Ответить
нехай собі кацапи гавкають - ці тварі так сподівалися, що дійдуть до карпат і пристрелять всіх нас. но чтота пашло нє так...
показать весь комментарий
02.01.2021 00:36 Ответить
Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад"

========================================================
І він правий: чотири роки тому на Донбасі здихало набагато більше кацапофашистів ніж зараз.
Це називається не "пєрєміріє" ,а заморожений конфлікт.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:58 Ответить
в 16 двигались в перед а сейчас назад и все равно потери
хомчак видать дбил
показать весь комментарий
02.01.2021 12:25 Ответить
Скільки не відводь війська, а воювати все одно прийдеться! Хомчаку та всім генералам потрібно знизити зарплату в три рази, якщо в нас припинення вогню і немає бойових дій і не буде! Навіщо платити більше?
показать весь комментарий
02.01.2021 22:38 Ответить
неа. для тебя, быд73, правильно сделать так - все захваченные засРашкой территории должны одновременно нажать педаль. Молдова, Грузия, Балтия, Германия, Япония, Казахстан, Финляндия, Монголия, Китай, Украина. вопрос решится за месяц
показать весь комментарий
02.01.2021 02:12 Ответить
С Хомчака такой ХЕНЕРАЛ как с Сопли ПРЕЗИДЕНТ
показать весь комментарий
02.01.2021 05:15 Ответить
Он же падло бросил своих и дрыснул сам в кусты. Предатель он, а клоун его ещё наградил и повысил в должности. Вот такая у нас "власть" зелёного ***********!
показать весь комментарий
02.01.2021 17:25 Ответить
После того, как президентом страны стал Виктор Янукович, Хомчак сделал стремительную карьеру. За два года, с 2011 по 2013 годы, он из https://www.president.gov.ua/documents/8592011-13479 полковника превратился в https://www.president.gov.ua/documents/4532013-15553 генерал-лейтенанты и командующего Оперативным командованием "Юг". Чем объясняется стремительный карьерный взлёт Хомчака при беглом президенте доподлинно неизвестно.
После начала войны в Донбассе, генерал Хомчак становится командующим сектора "Б" Антитеррористической операции. Сначала он прославился тем, что https://glavcom.ua/interviews/125296-komandir-bataljonu-%C2%ABajdar%C2%BB-u-genshtabi-sidjat-zradniki.html не выдавал оружие и технику добровольцам из батальона "Айдар", а также не оказывал помощь раненным бойцам. Мало того, генерал Хомчак руководил войсками в печально известном Иловайском котле. И даже, как полагают недоброжелатели, сам войска туда и направил.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:48 Ответить
Россияне даже приветствовали его когда он проезжал мимо готовых открыть кинжальный огонь на машине. Они прекрасно его знали и его не задерживали,видимо пленный генерал им был не нужен им он был нужен живым и желательно при генштабе. А что им мешало пристрелить его? Не пристрелили.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:53 Ответить
ты бы ещё сравнил с 1941 - м годом ..
показать весь комментарий
01.01.2021 23:48 Ответить
Так на зебілів же разраховано
показать весь комментарий
01.01.2021 23:50 Ответить
В 41-м с немцами воевали, а сейчас с рашей - что же тут сравнивать?
показать весь комментарий
02.01.2021 00:19 Ответить
А в чому різниця, кацапотявкаючий щєнок? Що у тих в 1941 фашисти і нацики з фюрером на чолі - що у цих сьогодні. Ви, мерзотники, траванулися нацизмом. Певно, ваш плєшивий фюрер щось не те з'їв, коли очолював бк в Гєдєре.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:40 Ответить
Ты бы для начала прочёл внимательно мой комментарий - россиянин не назовёт свою родину рашей. Так что, плешивый фюрерок такой же "мой", как и твой.
показать весь комментарий
02.01.2021 10:24 Ответить
Тада.

И в Иловайске Хомчаку пришлось тикать от кацапов, теряя портки и табельное оружие, а под юбкой у ЗЕлепутика тепло и сухо.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:48 Ответить
а чому чотири року тому, а не два, наприклад?



показать весь комментарий
01.01.2021 23:53 Ответить
Та тому, що тоді різниці не буде суттєвої.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:18 Ответить
В Крыму вообще благодать, уже 6 лет без потерь. Поменяйте всех наших хомчаков на одного боевого азербайджанского генерала, те имеют представление для чего нужна армия.
показать весь комментарий
01.01.2021 23:55 Ответить
У нас и свои есть. И лучше. Например Забродский или Кривонос.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:00 Ответить
Хомчак бойовий генерал. Тікав з Іловайська так, що покинув журналістів та поранених солдат, прихопивши тепловізор. Ті зранку у лісосмузі прокинулись, а Хомчак вже дриснув.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:45 Ответить
Азербайджанські генерали зрозуміли для чого нужна армія після близько 20-тирічної окупації власної території...
показать весь комментарий
02.01.2021 01:49 Ответить
Это надо было делать сразу - сейчас РФ и так не удержит Крым.
показать весь комментарий
02.01.2021 23:02 Ответить
Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад" - Цензор.НЕТ 1326
показать весь комментарий
01.01.2021 23:58 Ответить
Если сдаться военних потерь не будет совсем, зебилоид. Будут мирние.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:11 Ответить
зе-Хомчак, іди і почитай статтю Яна Осоки про загиблих у 2020.
Ви ж нам розказуєте, що =нє стрєляют=, то від чого гинуть і калічаться наші хлопці ?

Якщо ти тріпаєш лише про =разніцу=, тоді не говори, що ваше довбане зе-перемир*я дотримується.
Поранення ви замінили на =травми=.
Заборонили хлопцям купу всього.
Натомість готуєте нові і нові ділянки відведення наших військ.

Якщо тля хрипить і ти піддакуєш, що все - супер, то не має бути ні пострілу окупантів, ні наших поранених, ні вбитих.
Інакше - заткнись. При постійному мовчанні з нашого боку і відведеннях - загиблі, звідки ?
показать весь комментарий
01.01.2021 23:59 Ответить
Цуко... Украиной с 2019-го управляют пораженцы, колаборанты и предатели.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:00 Ответить
Дебил
показать весь комментарий
02.01.2021 00:06 Ответить
Ми теж її бачимо. Різниця капітальна між тим як було при Пороху, та як при Янелоху.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:24 Ответить
Це ти до всіх порохоботів так звертаєшся чи лише до мене такий борзий?
показать весь комментарий
02.01.2021 01:01 Ответить
Це маскаль утирок.
показать весь комментарий
02.01.2021 03:06 Ответить
Решил подлизать)) відчуває що зняти можуть
показать весь комментарий
02.01.2021 00:31 Ответить
А у 1941 взагалі жесть була. Потрібно хизуватись не зменшенням втрат, а перемогою у війні.
показать весь комментарий
02.01.2021 00:42 Ответить
кончений ублюдок 👎👎👎
показать весь комментарий
02.01.2021 00:48 Ответить
Цікаво, а чи є в історії ще випадки, коли територію від окупантів звільняли шляхом припинення вогню? У влади, що попередньої що у нинішньої якесь своєрідне бачення ведення війни - попередні вважали, що можна побідити окупанта, якщо заганяти власну армію в казани, кидати зброю і здаватися в полон, бо тоді окупант побачить, що нема з ким воювати і припинить війну, нинішні - що якщо самим припинити вогонь, то і окупант зробить те ж саме, бо буде думати, що нема по кому стріляти (хоча, цей метод застосовували і попередники, згадаємо як оголошувались припинення вогню нанередодні здачі ДАПу і Дебальцевого).
показать весь комментарий
02.01.2021 01:42 Ответить
Хорошо. Правильно.
показать весь комментарий
02.01.2021 03:57 Ответить
И что срань очкастая? а ты падло не забыло как своих солдат бросило и сь...лось?
показать весь комментарий
02.01.2021 06:44 Ответить
Так якщо здатись і віддати балалайкам Крим і Донбас взагалі "патерь" не буде..
показать весь комментарий
02.01.2021 06:50 Ответить
Хомчак...это не тот шо в обосраных штанах бежал лесопосадками когда колону расстреливали?
показать весь комментарий
02.01.2021 06:51 Ответить
Так ми бачимо разницу - чув ырл о!
Я бачу не повагу до тебе зрадник, кожного військового, і бачу як ти ви сиш за одну ногу пі двя за ний а рядом Зе
показать весь комментарий
02.01.2021 07:10 Ответить
Хомчак одобряет решение Путина из Донбасса сделать украинское Приднестровье. Как раньше Путин с благодарностью ссылался на Хомчака . Путин: Хомчак подтвердил, что ситуация в Керченском проливе была провокацией.- По словам президента страны-агрессора начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что ситуация в Керченском проливе в 2018 г. была провокацией, организованной Порошенко в ходе предвыборной борьбы. Кодлан Коломойского продаёт Украину оптом и в розницу.
показать весь комментарий
02.01.2021 07:16 Ответить
Хомчак, вы как то определитесь наверху, или дружно лижем сраку в тему предвыборных обещаний или считаем геостратегию. А именно количество 200 с той и другой стороны. Так понимаю, та сторона их почему то засекретила. Ваши слова...???

Назаров не сбивал самолет, это сделала Россия. Тогда можно было сразу весь Донбасс отдать, если руководствоваться логикой "только чтобы никто не погиб".!!!??? Я очень сочувствую семьям погибших десантников, но мы не воскресим ребят. Это война.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:15 Ответить
Тільки от русня не потрепить дипломатичної перемоги України.
А керуючий військами не збирається воювати. Не готує військо до війни.
Оце так начальничок. Гнати того хомчака і всю зелену сволоту аж за порєбрік.
Імпотенти довбані..
показать весь комментарий
02.01.2021 08:27 Ответить
При Порошенко звільнялась територія\половина окупованої території\ велись военні дії ,хомчаки втікали з фронту кинувши свої підрозділи,а при зе деградуе армія здае свої позиції і ніколи не звільнить свої території
показать весь комментарий
02.01.2021 08:31 Ответить
І "героя Іловайська" Хомчака абсолютно все влаштовує...
показать весь комментарий
02.01.2021 08:35 Ответить
Хомчак прав! Война у нас с Москвой "странная". Война не война, а люди погибают от пуль и снарядов. Переговоры о мире не переговоры, а времяпровождение, где арессор пытается втюхать всему миру, что он не агрессор. Да и власть не власть, а только кусочек власти. Ибо, кроме части исполнительной (президентской), оснальные ветви власти, например, часть законодательной, которая в "опозиции", вовсе не законодатели, а подрыватели. Они мостырят при власти или свои личные делишки, или выполняют функцию законодательной власти Москвы. Ну, а судебная власть не власть, а все больше превращается на кодляк, живущий по понятиям. Видимо и нам, народу, нужно стать народом - людьми, которые живут с нашими национальными интересами и желают жить на нашей украинской земле.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:42 Ответить
Да все заметили существенную разницу. При Порохе отвоевали существенную территорию, а вы добровольно пятитесь назад. Еще материально поощряете тех солдат, кто не стреляет в вату и штрафуете тех, кто ее дрючит. Вот и вся разница-какаяразница.
показать весь комментарий
02.01.2021 08:44 Ответить
сравнил - когда Армия идет вперед, отвоевывая свое (на адреналине) ...или когда отходит, разбирая блиндажи и оседая на одном месте, как цель в тире (с категорическими приказами не стрелять?)
ты б сравниватель, сравнил бы еще свои ощущения на передовой или с женой молодой...
показать весь комментарий
02.01.2021 09:16 Ответить
ненавиджу усіма фібрами своєї душі цю продажну боягузливу гниду,це ж треба так не відповідати місцю на якому сидиш,замість бути справжнім захисником,розказувати лише про політичне вирішення війни
показать весь комментарий
02.01.2021 09:20 Ответить
Ну сколько можно второстепенными вопросами, типа какой-то там войны, обороноспособности, потерь, отвлекать Хомчака от решения наиважнейших проблем - прыстаркуватому Шантеклеру молоденькая курочка снесла яичко и он просто обязан хомячить, хомячить и хомячить МинОбороновские и ГенШтабовские активы (желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко на благо и курочки, и яичка.
показать весь комментарий
02.01.2021 09:40 Ответить
Если бы одностороннего перемирия и отвода украинских войск не было, то мир бы наступил год назад. А так шмаркля и террористы прессуют Украину дальше.
показать весь комментарий
02.01.2021 09:51 Ответить
Яке ж воно цинічне бидло.
показать весь комментарий
02.01.2021 10:51 Ответить
Якщо бреше сусід чи будь-хто, якось не вражає. Можливо не помічаєш, або вже звикаєш. "Мели Емеля, твоя неделя". Але ... коли генерал, міністр отак у вічі бреше, то це обурює. Це просто недопустимо. Як, які зміни? Трясця. За смерть одного воїна тебе вже треба звільняти. А тут ... за 2020 рік - 55 наших захисників віддали саме дорогоцінне, щоб це ..... відмахнулось від пам'яті про них. І так цинічно-улесливо своїм язиком ... злизало лайно зеленського. У нього є повага? ДО СЕБЕ, ДО СВОЇХ ПІДЛЕГЛИХ? Ганьба таким "весільним" генералам. Сьогодні треба не хвалити себе, а переживати за кожного воїна. І шукати, шукати спосіб рішення закінчення війни.
показать весь комментарий
02.01.2021 11:55 Ответить
Задача воєнначальника - отримувати військові перемоги, а не радіти малим втратам без отримання будь-якого результату.
показать весь комментарий
02.01.2021 13:13 Ответить
Интересно, как можно победить, если все генералы враги Украины, а дирижирует АТО Сорос, при том, что Зе теперь у него мальчик на побегушках?
показать весь комментарий
03.01.2021 10:09 Ответить
 
 