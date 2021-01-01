Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад"
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сказал, что на Донбассе пять месяцев действует режим "всеобъемлющего перемирия". По его словам, сейчас видна разница в потерях украинских военных по сравнению с 2016-м годом.
Прекращение огня на Донбассе говорит о том, что на фронте ситуация управляема, а участники переговоров намерены урегулировать этот конфликт, заявил в интервью "Обозревателю" главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.
"Сделали первый шаг, потом – следующий. И в нашем случае первый шаг – это не перемирие в глобальном понимании, а именно прекращение огня. Хотя в договоренностях это называют "всеобъемлющее перемирие". Пять месяцев все это действует", – объяснил он.
Главнокомандующий констатировал "существенную разницу" в информации о потерях в ВСУ по сравнению с 2016-м годом.
"Когда я был руководителем антитеррористической операции в 2016 году, мне приходилось докладывать, что за сутки погибло от девяти до 12 человек, столько-то ранены. И когда сейчас руководитель операции Объединенных сил докладывает, что сегодня три обстрела и потерь нет, то я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад", – сказал Хомчак.
Большинство украинцев, по мнению главы Генштаба, пошли в армию с готовностью отдать свою жизнь. Тем не менее он считает, что "лучшие не должны погибать".
"Они должны возвращаться, обучать молодежь, делать все, чтобы такого больше у нас никогда не было. Нужно понимать, что чисто военного решения вопроса по Донбассу сейчас действительно нет", – сообщил Хомчак.
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Идиот продажный.
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І він правий: чотири роки тому на Донбасі здихало набагато більше кацапофашистів ніж зараз.
Це називається не "пєрєміріє" ,а заморожений конфлікт.
хомчак видать дбил
После начала войны в Донбассе, генерал Хомчак становится командующим сектора "Б" Антитеррористической операции. Сначала он прославился тем, что https://glavcom.ua/interviews/125296-komandir-bataljonu-%C2%ABajdar%C2%BB-u-genshtabi-sidjat-zradniki.html не выдавал оружие и технику добровольцам из батальона "Айдар", а также не оказывал помощь раненным бойцам. Мало того, генерал Хомчак руководил войсками в печально известном Иловайском котле. И даже, как полагают недоброжелатели, сам войска туда и направил.
И в Иловайске Хомчаку пришлось тикать от кацапов, теряя портки и табельное оружие, а под юбкой у ЗЕлепутика тепло и сухо.
Ви ж нам розказуєте, що =нє стрєляют=, то від чого гинуть і калічаться наші хлопці ?
Якщо ти тріпаєш лише про =разніцу=, тоді не говори, що ваше довбане зе-перемир*я дотримується.
Поранення ви замінили на =травми=.
Заборонили хлопцям купу всього.
Натомість готуєте нові і нові ділянки відведення наших військ.
Якщо тля хрипить і ти піддакуєш, що все - супер, то не має бути ні пострілу окупантів, ні наших поранених, ні вбитих.
Інакше - заткнись. При постійному мовчанні з нашого боку і відведеннях - загиблі, звідки ?
Я бачу не повагу до тебе зрадник, кожного військового, і бачу як ти ви сиш за одну ногу пі двя за ний а рядом Зе
Назаров не сбивал самолет, это сделала Россия. Тогда можно было сразу весь Донбасс отдать, если руководствоваться логикой "только чтобы никто не погиб".!!!??? Я очень сочувствую семьям погибших десантников, но мы не воскресим ребят. Это война.
А керуючий військами не збирається воювати. Не готує військо до війни.
Оце так начальничок. Гнати того хомчака і всю зелену сволоту аж за порєбрік.
Імпотенти довбані..
ты б сравниватель, сравнил бы еще свои ощущения на передовой или с женой молодой...