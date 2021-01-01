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Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами: "The End"

Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами:

В своем последнем сообщении в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев думать о стране, а не о себе, а также не идти на компромиссы со злом.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 1 января 2021 года на своей странице в Facebook заявила, что это ее последняя публикация в соцсети.

"В первый день Нового года публикую на своей странице в Facebook последний пост. И хочу дать вам последний совет. Украинцы – непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте про общество и страну, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", – заявила Супрун.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супрун с мужем высадили из такси из-за просьбы к водителю: "Испугался мифического сквозняка больше, чем реального COVID-19"

Она намекнула на возможное возвращение, написав: "Если имеешь смелость прощаться, всегда будешь иметь надежду на встречу".

Свой пост Супрун сопроводила картинкой с надписью "The End".

Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами: The End 01
Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами: The End 02

Автор: 

Facebook (391) Супрун Ульяна (639)


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Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами: "The End" - Цензор.НЕТ 4772
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02.01.2021 00:03
+76
Остынь, чучело.
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02.01.2021 00:04
+73
Например сильно уменьшила коррупцию в сфере закупки лекарств, в результате таким как ты дуракам на 40% больше стало перепадать с барского стола, и по меньшим ценам. Например выкинула всякие фуфломицины, которыми такие как ты дураки, не умеющие гуглить, привыкли лечиться. Например запустила систему семейных врачей, вместо устаревшей совковой схемы. Хватит тебе, или будешь дальше быковать, что раньше было лучше, или пойдёшь хоть минимально почитаешь о сути вопроса?
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02.01.2021 00:11
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Искренне жаль.
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02.01.2021 12:55 Ответить
Сначала бы задумались - КТО такая Супруниха, откуда она взялась, по чьей команде РАЗВАЛИВАЛА систему здравоохранения в Украине.
А замечу - Западу очень далеко до системы здравоохранения Семашко. Я говорю о системе, а не о качестве лекарей и лечения. Система - это как скелет, на который надо было наростить новое мясо, а не разрушить этот скелет.
Только полные идиоты могут защищать эту мразь.
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02.01.2021 13:32 Ответить
Помню похожими словами и эпитетами покойный Кернес оперировал, а потом когда стал вопрос между жизнью и смертью выбрал Израиль и Германию, а не Семашко с московией.
И вообще, позвольте спросить, а где, в какой стране эта "супер-пупер" система Семашко работает и существует? Как по мне, система Семашко это фантом, преукрашенная сверхмерно фантазия, как и идея всеобщего коммунизма и благоденствия в пидстаркуватых головах почитателей марксизма-ленинизма.
Так до какой страны, в которой успешно работает система Семашко, далеко Западу?" Имя сестра, имя " , а не лозунги. Лозунги и обещания уже были, как "настал коммунизм" в 1980 году.
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02.01.2021 13:53 Ответить
Вы не поняли написанного. Сожалею. Лечитесь по системе Супрун. Мне все равно.
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02.01.2021 14:21 Ответить
Ну так куда же мне понять? Поэтому и задаю вам уточняющий вопрос: "в какой стране на белом свете на сейчас успешно работает эта "супер-пупер" система Семашко"? Если вы поняли, что вас не так поняли, то почему бы не ответить на такой простой вопрос? Если конечно вы поняли, а не делаете только вид, что поняли, а на самом деле не поняли.
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02.01.2021 14:40 Ответить
Я говорю о системе Семашко, внедренной в бывшем СССР, в том числе в Украине. Некоторые западные страны внедрили у себя часть этой системы. Но....
Главные плюсом этой ситемы была профилактика заболеваний.
Если вам не нравится система Семашко, то добро пожаловать, например, во Францию, где один послеоперационный день или просто день в больнице стоит около 700 евро. Хорошо, если у вас есть страховка, хорошая страховка. Или можете вставить зубики - один зубик стоит 500 евро. Куда там тому Семашко до этого.
Если вас не напрягает то, что учинила та Баба Яга в Украине с СИСТЕМОЙ здравоохранения - то это ваше личное дело. Я не буду никого переубеждать. Это ваши внутреукраинские дела и мне все равно, что там с вами случится. Это если честно. А знаете почему? Потому что ни один "вояжер" типа Супрун не принес Украине ничего полезного. Считаю Супрун троянской кобылой. Вернее, шкапой. И если украинцы этого не понимают, это их личное дело.
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02.01.2021 14:53 Ответить
А в каких таких "некоторых странах"? По подробней пажалста. Покойников , таких как СеСеСеР не предлагать. В Украине "был внедрен эксперимен Семашко"? Когда, кем, а главное кем был уничтожен?
Страховая медицина - отличный вариант. Израиль - лучший пример. Ну для тех, кто официально работает и платит налоги. В Словении знакомая работает инженером на 1500 евро, платит налоги, медицинскую страховку. И нет проблем. И не только с медициной, а и с пенсионным обеспечением.
Считаю Семашко и его систему обычным *******...м, впрочем как и все идеи марксизма-ленинизма.
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02.01.2021 15:23 Ответить
Например Великобритания (Модель Бевериджа) - принципы и система организации национальной системы здравоохранения, в рамках которой медицинские услуги обеспечиваются за счёт налога на доходы граждан. Модель была разработана британским экономистом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC Уильямом Бевериджем , основывавшемся на уже существовавшей системе социального страхования, проведённой через парламент https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B4_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4 Ллойд Джорджем в 1911 году и на опыте действовавшей советской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE системы Семашко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0#cite_note-_41f27357cbdf32af-1 [1] . Модель впервые была институционализирована в Великобритании законом 1946 года и начала функционировать в 1948 году. Согласно модели Бевериджа большинство больниц и клиник являются государственной собственностью, большинство медицинских работников являются госслужащими, вместе с тем допускается существование и частных медицинских учреждений, услуги которых могут оплачиваться государством. Сам Беверидж формулировал основную идею модели как «бесплатное здравоохранение от колыбели до могилы»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0#cite_note-_41f27357cbdf32af-1 [1] . Среди стран, использующих принципы модели Бевериджа, можно отметить Великобританию, Италию, Испанию, скандинавские страны, Новую Зеландию, Гонконг и ряд других.
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10.01.2021 15:01 Ответить
Все прекрасно, все хорошо, только ... При чем здесь Семашко???

Здравоохранение в Израиле - система услуг, предоставляемая медицинскими учреждениями в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле населению страны.
Система здравоохранения в Израиле считается одной из самых передовых в миреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5#cite_note-1 [1] . 8,3 % от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВНП Израиля расходуется на здравоохранение. Различные правительственные законы защищают права больных, тем самым ставя пациента в центр лечебного процесса. Жители государства Израиль пользуются широким спектром медицинских услуг, предоставляемых больничными кассами, от семейных консультаций «Типат Халав» (טיפת חלב) до профилактики смертельно опасных заболеванийМедицинское страхование[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5&veaction=edit&section=16 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5&action=edit&section=16 править код ]
Согласно Закону о государственном медицинском страховании от https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1994 года , каждый житель государства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль застрахован в одной из четырёх больничных касс. Финансирование здравоохранения в Израиле осуществляется посредством прогрессивного налога на здравоохранение, собираемого Службой Национального Страхования и государственного бюджета. Больничные кассы обязаны предоставлять своим членам перечень медицинских услуг, определяемых государством. К тому же любой гражданин Израиля имеет право раз в год менять больничную кассу по своему усмотрению и последние обязаны предоставлять ему свои услуги.
Помимо государственного страхования больничные кассы предоставляют дополнительные страховки на медицинские услуги, не включённые в государственный переченьА теперь главное. Вы здесь систему Семашко увидели?
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10.01.2021 17:47 Ответить
Не было НИКОГДА в СССР частной медицины. ЗАПОМНИ ЭТО. А в Великобритании была, ВСЕГДА. Англичанин ВСЕГДА имел право выбора где и у кого лечиться, в частной или в государственной клинике. Разницу улавливаешь? Основное, это конкуренция и право выбора. В СССР было только право сдохнуть за Сталина,за Ленина, за КП-СС. Для коммунистов и всей советской системы люди, это НИ ЧТО, МУСОР, РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ.
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10.01.2021 18:37 Ответить
Была в республиках закавказья и средней азии...там что хотели то и воротили ...и не только в медицине И попробуй попади туда без денег
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21.01.2021 22:00 Ответить
Пошёл в свою кацапию урод отсюда
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02.01.2021 14:21 Ответить
Ребята, попрошу, не спамьте всех этих любителей Семашко и супруноненавистников. Ну зачем скажите на милость скрывать их всю невежество, злобу и ущербность? Такими качествами надо "гордится".
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02.01.2021 14:45 Ответить
О, да вы, болезный (вернее, вылеченный Супрунихой), уже создаете группу в полосатых трико. Для поддержки себя болезного любимого.

Лечите голову, камарад Глазков. В ней сквозняки.
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02.01.2021 14:55 Ответить
" Прекрасный " коммент таварисч Фрекен. А как савецки звучит эпитет камарад? От представителей секты покойного на веки веков СеСеСеР ничего другого не ожидал. Одно могу сказать, лучше выжить после инфаркта, чем быть неизлечимо больным, и постоянно нести бред про руководящую и направляющую роль коммунистической партии, и всего того, что с нею связано,пусть то Семашко или колбаса по 2-20.
Топите на газ таварисч Фрекен, вас услышат.
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02.01.2021 15:09 Ответить
Вы так легко навешиваете ярлыки, Глазков (уж и не знаю, как вас и называть, если камарад вам не нравится. Но господином вас назвать не могу, уж простите). Кажется, вас ничего не связывает с СССР? Вы, наверное, младенец? Или школьник? Или юноша, несущийся на крыльях либерализма? Или старый хрыч (пардон), который с какого то жесткого бодуна старается ВСЁ, что было в СССР, обгадить? Но в СССР было, позвольте вам напомнить, неплохое образование. Неплохая - да-да, медицина. Неплохие пищевые продукты.

Я не сторонник секты вздыхателей за усопшим СССР. Скорее - наоборот. Я сторонник объективного взгляда на вещи. И если вас спасли от сердечного приступа (без иронии - молодцы врачи, живите долго и здравствуйте, Глазков), то что сказать больным туберкулёзом, которые разгуливают без лечения? Что сказать работникм сельских фердшельских пунктов, которых УЖЕ нет? Ах, вы живете в городе, и вам это не надо? Отож. Лечитесь, Глазков. И не нервничайте. Напишите письмо благодарности Супрунихе. В США.
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02.01.2021 15:20 Ответить
Столько ехидства, наглости и хамства от вас таварисц Фрекен, а так же обычного балабольства. Вместо простого ответа. Хотя ответ я просмотрел сперва, теперь заметил. И понял, что системы Семашко НИ ГДЕ в мире на данный момент не существует. Она существовала в СеСеСеР, но с кончиной последнего сгнила вместе с трупом. Таварисч Фрекен говорит, что он не сторонник совка. Это на словах. А вот читаешь его коммент, и что мы видим? Не просто сторонник, а ФАНАТ. Столько любви к покойному СеСеСеР и все,что его представляет(Семашко в том числе), и столько ненависти Западу, США и все такое. Спасибо за "пожелания", отвечу тем же. Лучше лечить сердце, это у нас поправимо(благодаря западым технологиям), чем голову. Любовь к СеСЕСеР - это не лечится. Чувак так переживает за больных туберкулезом, что забыл про нескончаемые лагеря и Беломорканалы.
Как будто США помогали совку своих людей там гробить.
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02.01.2021 15:40 Ответить
Вона оно как выходит, добродий! Ваши обвинения - не ехидство? Мой сарказм вы назвали хамством. Факты нарекли балабольством. При этом не предоставили НИ ОДНОГО АРГУМЕНТА в защиту троянской кобылы Супрунихи.

Фрагменты системы Семашко существуют в Ираландии, Италии, еще в нескольких странах. Но только фрагменты! Некоторые страны не против этой системы, но там существует сильное медицинское капиталистическое лобби. Впрочем, вам лучше по безвизу самому поехать в Европу и навести справки.
Вы явно не понимаете различия между понятием система и качество медицинского обслуживания. Еще раз повторяю - украинская мед. система и зныкнувшая в американских ****** Супруныха - ваше дело. Вы должны это строить в своей стране.
Только посмею напомнить еще один совет Супрунихи - черника не дает никакого полложительно эффекта тем, у кого проблемы со зрением. Вы,наверное, после совета этой фельдшерицы резко прекратили есть чернику, а потому не в силе прочитать мои комменты.
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02.01.2021 16:04 Ответить
Любезный, вы бредите, я не защищал и не собираюсь защищать Супрун. Просто представил факты, о которых знает большинство тех, которым довелось столкнуться с такой болезнью как инфаркт. Понимаю, что для некоторых факты и балабольство, это одно и то же. Но я тут не при чем. Ну как можно ответить на такой трэшь " не предоставили НИ ОДНОГО АРГУМЕНТА в защиту троянской кобылы Супрунихи." Я отвечу как ответил бы пьяному, грязному бомжу на улице.НИ КАК. Пусть звиздит, от этого он чище не станет.
Или вот такой перл "Фрагменты системы Семашко существуют в Ираландии, Италии, еще в нескольких странах". Что и как комментировать? Обычное балабольство. С таким же успехом могу сказать, что в обамакар фрагменты коммунистической системы всеобщего равенства и братства.
Давай таварисч, топи дальше, только матов и хамства по больше. Твои сторонники тебя услышат.
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02.01.2021 16:21 Ответить
Я подумала. Вы во всем правы. Я заблуждалась.
Прошу Вас извинить меня за препирательство в комментариях. желаю Вам в новом году хорошего здоровья и удачи.
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02.01.2021 16:12 Ответить
Попутного ветра!
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02.01.2021 14:48 Ответить
...і залишаються тільки ідіоти, типу тебе!
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02.01.2021 19:56 Ответить
Вот уже и Супрун уехала, остается все меньше и меньше умных и современных людей в Украине. Кто погиб, кто уехал, кто собирается в эмиграцию, придется стареть в окружении океана невежд и глупцов вантиков, шароватников и прочих отрыжек совка. Хотя 30-35 летние представители псевдо_среднего класса возможно еще хуже, просто еще не проявились по полной.
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02.01.2021 16:12 Ответить
Дело не в Супрун и не в ватниках а в массовом оглуплении людей, это не совсем глупость, точней - это не способность разобраться в трех информационных соснах . Вот которое в частности вы сейчас демонстрируете. Возможно вы умный человек, но тогда не пишите на политические темы, вы в них ни черта не понимаете, как и большинство допысувачив вы не справились с изощренным давлением кацапской дезинформации. Но не стоит переживать по этому поводу, скажу по секрету, что в политике и Бутусов ни черта не понимает, именно поэтому в Зерк. Недели он писал про водку а не про политику)
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02.01.2021 16:47 Ответить
Давайте вы не будете мне рекомендовать, о чем мне нужно писать, а о чем нет. В политике я смыслю поболе вашего уж точно. И о Супрун могу судить/оценить её деятельность в Украине не по наслышке, ибо живу в этой стране. А посему, объективно, отбросив эмоции:
1. Не каждый патриот может быть профессионалом и не каждый профессионал- патриотом. Не знаю никаких "заслуг" и компетенций Супрун в области медицины и её реформирования, чтобы доверить ей этот вопрос в такой непростой период. Кстати, и патриотом Украины её тоже особо и не назовешь, ибо жила она не в Украине и, отработав, из неё отчалила.
2. Очевидно же было (и об этом говорили все), что брать за основу реформ американскую модель медицины- большая ошибка, ибо медицина в Америке требует реформ и есть её слабым местом. Нам нужно было строить страховую медицину по европейскому образцу, в частности, по образцу Германии. Нет, никого не послушала. А зачем? )
3. Служба скорой помощи уничтожена.
4. СЭС уничтожена.
5. Больницы "укрупнены"/закрыты, закрыты инфекционные отделения в больницах. А зачем нам они, правда? )
6. Вакцинация сорвана по причине отсутствия закупок вакцин (имею ввиду вакцинацию НЕ от ковида), а элементарно от детских болезней, не говоря уже сыворотки (от столбняка, ботулизма и т.д.)
7. Цены в аптеках- заоблачные. Как были, так и остались. А если кто и имеет право купить лекарство по льготной цене, то его тупо нет.
И это только верхушка айзберга, известная загалу.
Из плюсов можно назвать:
1. Создание системы "семейный врач".
2. Создание системы "деньги ходят за пациентом).

3. Борьба с фармацевтической мафией. Да и то ОЧЕНЬ спорный вопрос, ибо лекарства в аптеках дешевле не стали. И одно то, что Супрун была в одной связке с барыгой, как раз говорит о том, что вместо "борьбы" было "единение".
Так за чем/кем жалеть, спрашивается?
И ещё. Перестаньте считать других глупее себя.
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02.01.2021 17:57 Ответить
Я не хочу погружаться в ваш рой !"доказательств."Просто один момент. Я как родитель младенца не мог получить прививки для ребенка ровно до того моментак как назначили Супрун. После ее прихода прививки тут же появились. Думаю у кого были маленькие дети в тот период буду по гроб ей благодарны. Так что не врите хотяб для начала, великий аналитик выискался)
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02.01.2021 20:36 Ответить
Вот именно, что не надо врать. ВАМ. Ибо у меня тоже есть ребенок и я прекрасно помню, как приходя в поликлинику интересовался прививками (точнее не я, а моя жена, но это не столь важно) и слышала ответ: да, вам пора прививаться, но вакцин у нас на сегодня НЕТ. Помню бесконечные репортажи в СМИ о том, что вакцины не закупаются и их тупо нет. И не только вакцины. Повторюсь, и сыворотки тоже. Помню историю в СМИ о том, как люди для того, чтобы спасти своего родного человека, искали каналы за рубежом и экстренно доставляли сыворотку, кажись, против ботулизма.... Когда каждая минута была дорога..... Помню комментарии Супрун на эту тему- что, мол, мы не при делах, "это частные компании/аптеки не хотят закупать". А государственной программой вакцинации, хотя бы детей по всем известным детским болезням, я так понял, она не замарачивалась. И всё это было во время Супрун!
Конечно, "не хочется погружаться в рой доказательств", подтверждающий провальную работу Супрун по реформе нашего здравоохранения. Когда против "роя доказательств" всего для плюса. Зато "работу" по уничтожению нашей медицины она выполнила на отлично. И отчалила восвояси.
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02.01.2021 21:23 Ответить
Какую твою мєдєцину ?

Вона вашою кацапською медициною не займалась, у вас там в Московії як були так і залишились радянські скрєпи
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02.01.2021 18:02 Ответить
"ОПЕРАЦІЯ БУРАТІНО": ЧЕКАЛКИН РОЗКАЗАВ, ЯК ОЛІГАРХИ ПОСТАВИЛИ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗЕЛЕНСЬКОГО - "ГОНЧАРЕНКО РУЛИТЬ"

https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
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02.01.2021 16:32 Ответить
Одной ДУРОЙ стпнет меньше на информпространстве Украины!
Вот, если бы люди ДЕСТВИТЕЛЬНО ДУМАЛИ бы О СЕБЕ (своих интересах и выгодах), то думали бы о стране, ибо это два взаимосвзманных параметра!
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02.01.2021 17:46 Ответить
Гарний була міністр. Перша хто почала ломати корупційні схеми в пострадянський медицині України.
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02.01.2021 17:59 Ответить
Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами: "The End" - Цензор.НЕТ 3286
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02.01.2021 18:03 Ответить
пукнуло рузькэ? В спам
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02.01.2021 18:45 Ответить
номерная кацапсина санек суворов,срань лапотная, ты настолько туп и убог, что даже не в состоянии понять, что здесь тебя сливают в унитаз благодарные читатели, а не модератор. пшла отсель, свинособака сраная, больше здесь не воняй без команды, тварь ты ватная.
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02.01.2021 20:33 Ответить
Правдивые! Т.е вы считаете что публично повесить Супрун за геноцид)) это нормально. Может еще и Боинг М-17 сбила Супрун,, а Крым вы считаете российским наверняка так Александр, я вас правильно понял?
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02.01.2021 20:33 Ответить
Целью Супрун было разрушить украинскую медицину, чтоб открыть путь частным зарубежным медицинским компаниям, чего она и добилась. Сегодня услугами этих компаний может воспользоваться максимум 10% населения. Цены на услуги 10-20-50-80 тысяч долларов!
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03.01.2021 04:42 Ответить
Результатом активности Супрун является ускорение вымирания украинского народа, не получающего необходимых медицинских услуг. Сердечные болезни, онкология, внутренние и др собирают свою жатву в тени карантина короновируса. Сегодня в Украине реально проживает порядка 25-28 млн человек, причем очень высокий процент пожилых людей. Большинство семей имеют одного ребенка, т е каждые 25-30 лет население Украины будет сокращаться наполовину. Даже родить ребенка в частной клинике стоит заоблачных денег. Когда приблизительно прикинули народонаселение то ужаснулись. Потому переписи не проводят и не проведут в перспективе
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03.01.2021 04:54 Ответить
Прошу пробачення у пані Супрун за всі ненависні пости написані в основному так званими рускомовними українцями, насправді щирими русофілами і українофобами. Люди які поняття не мають як виглядає справжня медицина з людським обличчям критикують пані Супрун і її реформу. Це оксюморон. Але дивного нічого нема, така наша країна, спаплюжена, зрусифікована, розграбована. Ці люди повні ненависті до всього прогресивного. Вони знають совєтський союз і мріють щоб гірше не було. Дуже встидно за таку Україну.
Пані Супрун, щиро вдячний вам за спробу розворушити цей застій. Ви боролися і не здалися. Просто час для таких як ви ще не прийшов.
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10.01.2021 22:09 Ответить
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