Супрун дала последний совет в Facebook и попрощалась с украинцами: "The End"
В своем последнем сообщении в Facebook бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала украинцев думать о стране, а не о себе, а также не идти на компромиссы со злом.
Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 1 января 2021 года на своей странице в Facebook заявила, что это ее последняя публикация в соцсети.
"В первый день Нового года публикую на своей странице в Facebook последний пост. И хочу дать вам последний совет. Украинцы – непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте про общество и страну, а не только о себе. Принимайте решение так, как будто этого больше не от кого ожидать. Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой", – заявила Супрун.
Она намекнула на возможное возвращение, написав: "Если имеешь смелость прощаться, всегда будешь иметь надежду на встречу".
Свой пост Супрун сопроводила картинкой с надписью "The End".
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А замечу - Западу очень далеко до системы здравоохранения Семашко. Я говорю о системе, а не о качестве лекарей и лечения. Система - это как скелет, на который надо было наростить новое мясо, а не разрушить этот скелет.
Только полные идиоты могут защищать эту мразь.
И вообще, позвольте спросить, а где, в какой стране эта "супер-пупер" система Семашко работает и существует? Как по мне, система Семашко это фантом, преукрашенная сверхмерно фантазия, как и идея всеобщего коммунизма и благоденствия в пидстаркуватых головах почитателей марксизма-ленинизма.
Так до какой страны, в которой успешно работает система Семашко, далеко Западу?" Имя сестра, имя " , а не лозунги. Лозунги и обещания уже были, как "настал коммунизм" в 1980 году.
Главные плюсом этой ситемы была профилактика заболеваний.
Если вам не нравится система Семашко, то добро пожаловать, например, во Францию, где один послеоперационный день или просто день в больнице стоит около 700 евро. Хорошо, если у вас есть страховка, хорошая страховка. Или можете вставить зубики - один зубик стоит 500 евро. Куда там тому Семашко до этого.
Если вас не напрягает то, что учинила та Баба Яга в Украине с СИСТЕМОЙ здравоохранения - то это ваше личное дело. Я не буду никого переубеждать. Это ваши внутреукраинские дела и мне все равно, что там с вами случится. Это если честно. А знаете почему? Потому что ни один "вояжер" типа Супрун не принес Украине ничего полезного. Считаю Супрун троянской кобылой. Вернее, шкапой. И если украинцы этого не понимают, это их личное дело.
Страховая медицина - отличный вариант. Израиль - лучший пример. Ну для тех, кто официально работает и платит налоги. В Словении знакомая работает инженером на 1500 евро, платит налоги, медицинскую страховку. И нет проблем. И не только с медициной, а и с пенсионным обеспечением.
Считаю Семашко и его систему обычным *******...м, впрочем как и все идеи марксизма-ленинизма.
Здравоохранение в Израиле - система услуг, предоставляемая медицинскими учреждениями в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле населению страны.
Система здравоохранения в Израиле считается одной из самых передовых в миреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5#cite_note-1 [1] . 8,3 % от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82 ВНП Израиля расходуется на здравоохранение. Различные правительственные законы защищают права больных, тем самым ставя пациента в центр лечебного процесса. Жители государства Израиль пользуются широким спектром медицинских услуг, предоставляемых больничными кассами, от семейных консультаций «Типат Халав» (טיפת חלב) до профилактики смертельно опасных заболеванийМедицинское страхование[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5&veaction=edit§ion=16 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B5&action=edit§ion=16 править код ]
Согласно Закону о государственном медицинском страховании от https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1994 года , каждый житель государства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль застрахован в одной из четырёх больничных касс. Финансирование здравоохранения в Израиле осуществляется посредством прогрессивного налога на здравоохранение, собираемого Службой Национального Страхования и государственного бюджета. Больничные кассы обязаны предоставлять своим членам перечень медицинских услуг, определяемых государством. К тому же любой гражданин Израиля имеет право раз в год менять больничную кассу по своему усмотрению и последние обязаны предоставлять ему свои услуги.
Помимо государственного страхования больничные кассы предоставляют дополнительные страховки на медицинские услуги, не включённые в государственный переченьА теперь главное. Вы здесь систему Семашко увидели?
болезноголюбимого.
Лечите голову, камарад Глазков. В ней сквозняки.
Топите на газ таварисч Фрекен, вас услышат.
Я не сторонник секты вздыхателей за усопшим СССР. Скорее - наоборот. Я сторонник объективного взгляда на вещи. И если вас спасли от сердечного приступа (без иронии - молодцы врачи, живите долго и здравствуйте, Глазков), то что сказать больным туберкулёзом, которые разгуливают без лечения? Что сказать работникм сельских фердшельских пунктов, которых УЖЕ нет? Ах, вы живете в городе, и вам это не надо? Отож. Лечитесь, Глазков. И не нервничайте. Напишите письмо благодарности Супрунихе. В США.
Как будто США помогали совку своих людей там гробить.
Фрагменты системы Семашко существуют в Ираландии, Италии, еще в нескольких странах. Но только фрагменты! Некоторые страны не против этой системы, но там существует сильное медицинское капиталистическое лобби. Впрочем, вам лучше по безвизу самому поехать в Европу и навести справки.
Вы явно не понимаете различия между понятием система и качество медицинского обслуживания. Еще раз повторяю - украинская мед. система и зныкнувшая в американских ****** Супруныха - ваше дело. Вы должны это строить в своей стране.
Только посмею напомнить еще один совет Супрунихи - черника не дает никакого полложительно эффекта тем, у кого проблемы со зрением. Вы,наверное, после совета этой фельдшерицы резко прекратили есть чернику, а потому не в силе прочитать мои комменты.
Или вот такой перл "Фрагменты системы Семашко существуют в Ираландии, Италии, еще в нескольких странах". Что и как комментировать? Обычное балабольство. С таким же успехом могу сказать, что в обамакар фрагменты коммунистической системы всеобщего равенства и братства.
Давай таварисч, топи дальше, только матов и хамства по больше. Твои сторонники тебя услышат.
Прошу Вас извинить меня за препирательство в комментариях. желаю Вам в новом году хорошего здоровья и удачи.
1. Не каждый патриот может быть профессионалом и не каждый профессионал- патриотом. Не знаю никаких "заслуг" и компетенций Супрун в области медицины и её реформирования, чтобы доверить ей этот вопрос в такой непростой период. Кстати, и патриотом Украины её тоже особо и не назовешь, ибо жила она не в Украине и, отработав, из неё отчалила.
2. Очевидно же было (и об этом говорили все), что брать за основу реформ американскую модель медицины- большая ошибка, ибо медицина в Америке требует реформ и есть её слабым местом. Нам нужно было строить страховую медицину по европейскому образцу, в частности, по образцу Германии. Нет, никого не послушала. А зачем? )
3. Служба скорой помощи уничтожена.
4. СЭС уничтожена.
5. Больницы "укрупнены"/закрыты, закрыты инфекционные отделения в больницах. А зачем нам они, правда? )
6. Вакцинация сорвана по причине отсутствия закупок вакцин (имею ввиду вакцинацию НЕ от ковида), а элементарно от детских болезней, не говоря уже сыворотки (от столбняка, ботулизма и т.д.)
7. Цены в аптеках- заоблачные. Как были, так и остались. А если кто и имеет право купить лекарство по льготной цене, то его тупо нет.
И это только верхушка айзберга, известная загалу.
Из плюсов можно назвать:
1. Создание системы "семейный врач".
2. Создание системы "деньги ходят за пациентом).
3. Борьба с фармацевтической мафией. Да и то ОЧЕНЬ спорный вопрос, ибо лекарства в аптеках дешевле не стали. И одно то, что Супрун была в одной связке с барыгой, как раз говорит о том, что вместо "борьбы" было "единение".
Так за чем/кем жалеть, спрашивается?
И ещё. Перестаньте считать других глупее себя.
Конечно, "не хочется погружаться в рой доказательств", подтверждающий провальную работу Супрун по реформе нашего здравоохранения. Когда против "роя доказательств" всего для плюса. Зато "работу" по уничтожению нашей медицины она выполнила на отлично. И отчалила восвояси.
Вона вашою кацапською медициною не займалась, у вас там в Московії як були так і залишились радянські скрєпи
https://youtu.be/y2t3sHPxz2A
Вот, если бы люди ДЕСТВИТЕЛЬНО ДУМАЛИ бы О СЕБЕ (своих интересах и выгодах), то думали бы о стране, ибо это два взаимосвзманных параметра!
Пані Супрун, щиро вдячний вам за спробу розворушити цей застій. Ви боролися і не здалися. Просто час для таких як ви ще не прийшов.