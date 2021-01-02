Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Трампа в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В этот день Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов.

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"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (18:00 по Киеву) 6 января. Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.

По его словам, в этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы.



