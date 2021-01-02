Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.
Соответствующее сообщение опубликовано на странице Трампа в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
В этот день Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов.
"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (18:00 по Киеву) 6 января. Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.
По его словам, в этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы.
Топ комментарии
+38 Александр Петров #480260
показать весь комментарий02.01.2021 02:13 Ссылка
+26 esperansa002014
показать весь комментарий02.01.2021 02:15 Ссылка
+23 Серж Пир
показать весь комментарий02.01.2021 02:42 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоч і дрібного - зате багато...
Здорова Америка бореться з Трампом, хвора Україна - з Тимошенко.
В кожної нації - своя критична маса імбецилів.
І кожна нація великою кров'ю відхаркувати буде екзотику зайвої хромосоми.
Згадаєте мої слова...
точніше про..обані ЗВР(за різними оцінками лише на газі від 32 до 90 млрд доларів)
россии выгоден байден. старый, коррумпированный (хантер), популистский, камила, блм-антифа, толпы мигрантов.
рф нужна слабая коррумпированная байденовская Америка.
знов ти надіслав байдено-кацаські малюнки.
Арнольд Шварцнеггер (республіканець) про Трампа (*************** клоуна):
https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1018990073700708355 "Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи."
Америка уже спустила память о его президентстве в унитаз.
"розкручену",просто відому серед Загалу Альтернативу СОБІ Петро Барига на "демократично-патріотичному фланзі" просто "закатав бульдозером в асфальт"...
РЕЗОЛЮЦІЯ МІТИНГУ.
підняттям рук..
одноголосно...
визнати Трампа і далі Президентом США ))))))
Но у истории нету сослагательного наклонения, и мы теперь можем только догадываться как бы происходили события в мире , если бы президентом был Джо Маккейн . Эта ошибка американцев стоит и еще долго будет стоить дорого всему миру.
просто тому що заї..ала гей-лесбо -політкоректна політика демократів на чолі з Обамою...
АНАЛОГІЇ ..
В Україні Клоуна обрали просто тому,що Барига Петро ЗАЇ,,АВ.
БУли Кращі варіанти? Звичайно.
котра ЧОМУСЬ вважає Порошенко націоналістом,
а Садового у Львові "Патріотом України"...
Військовий парад вже Трампу заборонив )