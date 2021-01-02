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Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США

Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне собирает митинг своих сторонников. Акция против результатов выборов состоится 6 января.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Трампа в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

В этот день Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов.

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"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (18:00 по Киеву) 6 января. Место проведения будет объявлено позже", - написал Трамп.

По его словам, в этот день "будет представлено огромное количество доказательств", что результаты президентских выборов были сфабрикованы.

Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США 01
Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США 02

Автор: 

Байден Джо (2794) выборы (24756) протест (5862) США (27043) Трамп Дональд (5580)


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Топ комментарии
+38
раша дала задание попробовать разжечь гражданскую войну, но ничего у рыжего клоуна не выйдет
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02.01.2021 02:13
+26
Почему этот "массив доказательств" до сих пор не в суде?
Опять рыжый врет!
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02.01.2021 02:15
+23
Боже какая дичь ватная )) Дальше Донни ждет тюрьма )) Это более реально )))
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02.01.2021 02:42
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Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США - Цензор.НЕТ 9223
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02.01.2021 07:43 Ответить
Класика.
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02.01.2021 07:45 Ответить
Старий рижий наркоман, болонка Путіна, який підняв на поверхню публічного життя найменш освічених і найбільш забичених відморозків розторможених, дає наостанок Америці вугілля.
Хоч і дрібного - зате багато...
Здорова Америка бореться з Трампом, хвора Україна - з Тимошенко.
В кожної нації - своя критична маса імбецилів.
І кожна нація великою кров'ю відхаркувати буде екзотику зайвої хромосоми.
Згадаєте мої слова...Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США - Цензор.НЕТ 6017
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02.01.2021 07:46 Ответить
с клоуном надо бороться ,он доведет страну до цугундера
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02.01.2021 07:51 Ответить
а цугундер тут причем ?
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02.01.2021 10:05 Ответить
Сам ти хворий своєю Тимошенко.
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02.01.2021 07:55 Ответить
поддерживаю !
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02.01.2021 08:02 Ответить
Ух ты! Так это молодое поколение последователей секты "Белой Бахини"? Похоже вароффке ттоко на такой электорат и надеяться осталось.
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02.01.2021 10:34 Ответить
"Кремлівську підстилку" Тимошенко ,звичайно ,Україна буде згадувати ще довго...
точніше про..обані ЗВР(за різними оцінками лише на газі від 32 до 90 млрд доларів)
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02.01.2021 12:32 Ответить
Самый долбанутый за всю историю США дурак борется за власть что Лукашеску в Белосуське...
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02.01.2021 07:59 Ответить
ему путин так приказал
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02.01.2021 08:02 Ответить
Эпоха популистов закончилась,20 летний срок,это целое поколение... испорченных людишков,которые верят в пустышки... типа Эпоха бедности 4 000 долларов докторам и врачами прочий бред сивой кобылы....
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02.01.2021 08:05 Ответить
Трамп щемил рф, как Рейган срср.
россии выгоден байден. старый, коррумпированный (хантер), популистский, камила, блм-антифа, толпы мигрантов.
рф нужна слабая коррумпированная байденовская Америка.
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02.01.2021 08:06 Ответить
Намагаєшся створити альтернативну історію? Частіше вживай термін "корупція", буде виглядати ще більшою маячнею.
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02.01.2021 08:10 Ответить
Це називається флуд і за це банять.
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02.01.2021 08:25 Ответить
На лахте боярой платят?
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02.01.2021 08:18 Ответить
"Трамп щемил рф, как Рейган срср" ©


Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США - Цензор.НЕТ 5929
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02.01.2021 08:57 Ответить
Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США - Цензор.НЕТ 3188
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02.01.2021 08:59 Ответить
Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США - Цензор.НЕТ 6411
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02.01.2021 09:00 Ответить
все твои картинки - кацапская брехня.
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05.01.2021 18:48 Ответить
Бгг

Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 1502
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06.01.2021 11:22 Ответить
тат нет, то байденоиды такое рисуют, на самом деле везде на этик малюнках байден с путиным. вот тебе и бгг.
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06.01.2021 11:27 Ответить


Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 1433
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06.01.2021 12:25 Ответить
о, на малюнке путин тащит байдена за хантера и китайские взятки.
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06.01.2021 15:36 Ответить


Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 212
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06.01.2021 22:29 Ответить
снова картинка неправильная. там вместь Трампа байдун.
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06.01.2021 22:38 Ответить
Не видавай бажане за дійсне. І сходи до окуліста.

Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 528
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06.01.2021 22:53 Ответить
не я, а ти не видавай бажане за дійсне. І не я, а ти сходи до окуліста.
знов ти надіслав байдено-кацаські малюнки.
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06.01.2021 23:42 Ответить
Бгг
Арнольд Шварцнеггер (республіканець) про Трампа (*************** клоуна):
https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1018990073700708355 "Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая вареная макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи."

Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 8825
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07.01.2021 00:17 Ответить
Голосование в Сенате и Палате представителей по военному бюджету США и преодоление ВЕТО Трампа говорит о том что сторонников у Лымаря почти не осталось...,печалька...
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02.01.2021 08:09 Ответить
Путлер и Трамп пытались доказать всему Миру, что точность не вежливость Королей... Туфта вышла на первый план,но на Лжи в Рай не попадешь...
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02.01.2021 08:20 Ответить
Трамп будет очень удивлён, кода увидит число людей, готовых выти на улицу за него.
Америка уже спустила память о его президентстве в унитаз.
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02.01.2021 08:22 Ответить
Это типа Унитазия РАБссия слила Трампыча
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02.01.2021 08:24 Ответить
А негры за кого?
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02.01.2021 11:48 Ответить
Не негры, а афроамериканцы. Они за Байдена. У него вицепрезидент Камала Харрис темнокожая.
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02.01.2021 12:09 Ответить
Негры платят коммуналку Ахметову, а там - афроамериканцы.
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02.01.2021 13:49 Ответить
Тогда я укронегр.
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02.01.2021 14:04 Ответить
1000%
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02.01.2021 14:30 Ответить
і виродку фірташу.
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02.01.2021 14:30 Ответить
Бункер Путлер послал письмо Джо Байдену...,из текста выплыла интересная деталь...,Бункерный такого письма почему то Украине не присылал за последние 7 лет... КГБшный Крысеныш типа подлизался к Байдену... Ржака капец...
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02.01.2021 08:30 Ответить
Трамп фсьо. Іди на дно і не дриґайся.
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02.01.2021 08:33 Ответить
Ось такі вони, американські гетьмани
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02.01.2021 08:42 Ответить
А ось такі Українські:
Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 9428
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02.01.2021 10:45 Ответить
Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 7336
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02.01.2021 10:46 Ответить
Тішить те, що українці, просравши вибори Президента України, тепер фахово дають поради як просрати вибори Президента США. У вас великий і почесний досвід в цій справі, українці !
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02.01.2021 09:07 Ответить
В Україні 73% ідійотів. Такі як ти українці здриснули зівдси, а тепер звинувачують нас в програші.
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02.01.2021 09:16 Ответить
Альтернативы зеленскому на выборах не было. Скажи спасибо своему барыге за это.
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02.01.2021 10:49 Ответить
Серед 39 кандидатів не було альтернативи? Не свисти.
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02.01.2021 11:04 Ответить
Ще раз..
"розкручену",просто відому серед Загалу Альтернативу СОБІ Петро Барига на "демократично-патріотичному фланзі" просто "закатав бульдозером в асфальт"...
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02.01.2021 12:40 Ответить
Для пустоголового лохторату звичайно ж не було нікого окрім них.
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02.01.2021 12:49 Ответить
Конечно не было. Он же Голобородько! Сериальчик, кстати, на кацапские денежки снят. Не брезгуешь?
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02.01.2021 12:11 Ответить
Та не ж! Чавкает, убыток, и добавки просит...
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02.01.2021 18:44 Ответить
Не перекладайте свої гріхи на інших. Ви просрали. Персонально. А Порошенко - молодець.
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02.01.2021 15:18 Ответить
Основные доказательства - палатки и баррикады?
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02.01.2021 09:08 Ответить
Доказательства надо предъявлять в суд ,а не провозглашать их на митинге.
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02.01.2021 09:11 Ответить
Он пробовал, но конспирологический бред и на скорую руку сляпанные фейки в суде почему-то не принимают.
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02.01.2021 09:32 Ответить
Смешно смотреть как " огромное количество доказательств " будет представлено не в судах, а на митингах. Хотя я не совсем прав, в судах это " огромное количество доказательств" было представлено, и превратилось в огромное количество лайна.
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02.01.2021 09:35 Ответить
... об которое суды пачкаться не захотели.
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02.01.2021 12:12 Ответить
треба підказати американцям...в Україні є такий спосіб...

РЕЗОЛЮЦІЯ МІТИНГУ.
підняттям рук..
одноголосно...
визнати Трампа і далі Президентом США ))))))
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02.01.2021 12:26 Ответить
білі проти чорних...
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02.01.2021 09:46 Ответить
Да было, было , но такого маразма в США не было. Избрание Трампа это была фатальная ошибка республиканской партии и США в целом. По сути он государственный преступник, жулик, проходимец и зрадник. А республиканская партия однажды попавшие впросак с его выдвижением, повторила это и второй раз. Но не это главное, они после явного проигрыша не поставили этого " не лоха" на место, для соблюдения не чисто партийных, меркантильных интересов а для сбережения США, демократии и Запада в целом. По Трампу все было ясно изначально еще перед его первыми выборами, а вот уважаемая республиканская партия ( имеющая такую достойную историю и своих представителей, достаточно вспомнить хотя бы Маккейна) опустила себя ( особенно по окончанию выборов) ниже плинтуса. Подтвердив что бабло и власть рулит миром, а не идеи и ценности.
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02.01.2021 10:27 Ответить
Фатальная ошибка была сделана гораздо раньше, еще когда в 2008 вместо Джона Маккейна выбрали Барака Амбара
Но у истории нету сослагательного наклонения, и мы теперь можем только догадываться как бы происходили события в мире , если бы президентом был Джо Маккейн . Эта ошибка американцев стоит и еще долго будет стоить дорого всему миру.
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02.01.2021 11:12 Ответить
И нам с вами...
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02.01.2021 12:14 Ответить
згоден... Трампа обрала "одноповерхова америка"
просто тому що заї..ала гей-лесбо -політкоректна політика демократів на чолі з Обамою...

АНАЛОГІЇ ..
В Україні Клоуна обрали просто тому,що Барига Петро ЗАЇ,,АВ.

БУли Кращі варіанти? Звичайно.
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02.01.2021 12:25 Ответить
В истории ошибок не бывает - это естественный процесс главное только понять причину. Маккейн представлял элиты и ВПК, был на ножах с Tea party, потому и проиграл. И Ромни в 2012 проиграл по той же причине. А в 2016 произошло то что произошло потому что республиканская партия сейчас представляет простых людей наемного труда и мелкий бизнес а демократы стали партией элит меньшинств и горожан. А к 2020 количество меньшинств перевесило 😀
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02.01.2021 12:25 Ответить
Слішком далєкі оні сталі от народа ? ))
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02.01.2021 12:27 Ответить
Exactly
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02.01.2021 12:31 Ответить
Большего сноба чем Трамп и его пришлепнутые дети очень сложно найти, так что свой бред о представлении песпубликанской партией людей наемного труда несите в другом месте. Трамп как раз представлял богатейших евреев, богатейших бандитов в законе и безжалостных узурпаторов власти в странах пятого мира.
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02.01.2021 12:34 Ответить
Можливо це і так,але Існує "колективна свідомість",
котра ЧОМУСЬ вважає Порошенко націоналістом,
а Садового у Львові "Патріотом України"...
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02.01.2021 12:38 Ответить
Торгуется с Байденом за свою будущие. Паскудный трамп ради себя готов взорвать Америку.
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02.01.2021 11:09 Ответить
Акция сторонников Трампа в Вашингтоне ( все что вы должны знать о тех кто его поддерживает)
Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 5640
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02.01.2021 11:14 Ответить
Тю! Да это ж ляди какие-то... Впрочем не какие-то, а путлеровские.
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02.01.2021 18:47 Ответить
Трамп оголосив про акцію протесту своїх прихильників у Вашингтоні в день затвердження виборів Конгресом США - Цензор.НЕТ 5040
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02.01.2021 11:15 Ответить
Якщо Мер заборонить ,то мітингу не буде..

Військовий парад вже Трампу заборонив )
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02.01.2021 12:21 Ответить
Живе у своїй реальності - як і неЛох.
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02.01.2021 12:30 Ответить
Рыжий решил помайданить. Ну-ну...
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02.01.2021 13:25 Ответить
Попытка узурпировать власть в США карается электрическим стулом.
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02.01.2021 13:30 Ответить
Он себе на срок набирает... Рыжий аферист...
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02.01.2021 13:45 Ответить
Когда этого прохвоста ***** вынесут из Белого дома?
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02.01.2021 15:17 Ответить
Это шоу закончится в День инаугурации Байдена, в тот самый момент, когда рыжая голова лубянского дракона откатится из Белого Дома прямо к пьедесталу статуи Свободы.
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02.01.2021 20:30 Ответить
Держись паря , Вова не спасет не Россия.
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02.01.2021 21:32 Ответить
Трамп это амерский Порошенко. Похожи друг на друга как близнецы
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03.01.2021 09:31 Ответить
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