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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021-го года девять раз обстреляли позиции ВСУ

Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021-го года девять раз обстреляли позиции ВСУ

В течение прошлых суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению населенного пункта Яковлевка было визуально обнаружено БПЛА противника типа "квадрокоптер", который умелыми действиями наших воинов был сбит после пересечения линии разграничения.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельно выстрелы из стрелкового оружия был зафиксирован и неподалеку Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганское враг использовал стрелковое оружие.

По многочисленным обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

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Автор: 

россия (96038) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+8
А чо? Дітей запросили в цирк з кловуном на табуретці.
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02.01.2021 08:39
+7
Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021 девять раз обстреляли позиции ВСУ - Цензор.НЕТ 115
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02.01.2021 08:31
+7
Я був здивований 31 числа скільки в нашому місті порохоботів. В РОШЕНІ ніде було яблуку впасти. Хвіст черги за тортами та іншими смаколиками був аж за дверима, а згідно з тутешніми коментарями продуцію Рошена купують лише порохоботи. Ось таке диво бачив.
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02.01.2021 09:23
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Правила форума Совет форумчан
у паскуд стекломой новогодний выходит ....
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02.01.2021 08:14 Ответить
Авдіївка це пастка для ЗСУ, потрібно евакуйовувати всіх мешканців Авдіївки і закривати цей населений пункт для цивільних! Якщо почнуться масовані артилерійські обстріли терористами Авдіївки, це буде масова загибель цивільних і допомогти їх не буде можливості бо всі дороги до Авдіївки під вогневим контролем терористів! Генштаб ЗСУ та влада мають зробити все можливе щоб в Авдіївці не було мирних меншкаців!
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02.01.2021 16:08 Ответить
это потому что янелох в этом году еще не заглянул в глаза уйлу! а вот заглянет-так сразу наступит мир, дружба, жвачка!
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02.01.2021 08:17 Ответить
Салютували на честь дня народження С.Бандери.
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02.01.2021 08:30 Ответить
Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021 девять раз обстреляли позиции ВСУ - Цензор.НЕТ 115
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02.01.2021 08:31 Ответить
А чо? Дітей запросили в цирк з кловуном на табуретці.
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02.01.2021 08:39 Ответить
порохоботи вони всюди. Не все ще втрачено!

Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 2586
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02.01.2021 09:10 Ответить
Я був здивований 31 числа скільки в нашому місті порохоботів. В РОШЕНІ ніде було яблуку впасти. Хвіст черги за тортами та іншими смаколиками був аж за дверима, а згідно з тутешніми коментарями продуцію Рошена купують лише порохоботи. Ось таке диво бачив.
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02.01.2021 09:23 Ответить
Мавзолейное быдло хочет Мира.Анекдот...
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02.01.2021 08:32 Ответить
Три братских секретных договора с нацистской Германией и Гитлером, СССР скрывал до 1988 года,когда Эстония и Финляндия нашли эти позорные бумаги,то деваться некуда...,Крысы позорные...
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02.01.2021 08:37 Ответить
ОБСЄ як завжди почуло кількасот вибухів.
І то, ми ж знаємо, що вони практично не слухають.
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02.01.2021 08:50 Ответить
Перемир'я, Вова, малорос ти наш недороблений, га?
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02.01.2021 08:53 Ответить
наконец-то стали называть своими именами - "российские оккупанты".
А где-то в киевской студии скулят ахметовские журнашлюхи, ведь там, "в их радном дамбасе" "сражаются за свабоду раднога края АПАЛЧЕНЦВ", именно так начинались все их реплртажи в 2014 году, интернет все помнит. И те, кто не растерял мозги и совесть в Украине.
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02.01.2021 09:06 Ответить
Головна ахметівська журнашлюшка Корнілов сидить на Москві.
На початку 90-х я бачив це прізвище на донецьких заборах, зокрема на огорожі майбутнього ахметовмького ПУМба. Мабуть саме тоді зустрілися ці гидотні істоти.
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02.01.2021 09:24 Ответить
Разбудите кто-нибудь скаЗЕчника в с.Гута, пусть расскажет очередную сказку о соблюдении перемирия
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02.01.2021 09:09 Ответить
В Челябинске уже жарят пирожки поминать жертву "гражданской" войны в Украине
Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 6098
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02.01.2021 09:28 Ответить
Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 5594
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02.01.2021 09:29 Ответить
Зато родственникам ублюдка радость: смогут на погребальные хотя бы дров купить на зиму, а если совсем повезет, то банк и кредит "защитника наваросии" спишет.
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02.01.2021 09:39 Ответить
Ответ Зепрезиденту ( он же верховный главком) за его рассказы детям в предновогоднюю ночь о его главном " достижении" так называемом " всеобщем и полном перемирии". Сразу после этого 6 обстрелов ( а это не все нарушения) , теперь вот 9. Бедные дети, дядя " не лох" вас опять обманул, как впрочем и те 72 %. Он не дед Мороз, и даже не снегурочка он герой из сценки "с лицо с обложки" 95 квартала.
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02.01.2021 10:18 Ответить
Це все Порох винуватий, не хоче припинити стріляти.
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02.01.2021 10:40 Ответить
когда вам кацапам чеченцы вновь будут бошки отсекать...?
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02.01.2021 12:15 Ответить
ты ещё свинорус вспомни про Дикую дивизию...
кадыровцы уже выгребли - и ссутся как и вы...
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02.01.2021 12:18 Ответить
Запуск виробництва лопатей в України дозволить поставити у стрій 16 гелікоптерів Мі-24

У 2021 році буде відновлено 16 ударних гелікоптерів Мі-24 армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
Це стане можливим за успішних результатів проведення випробувань вітчизняних лопатей виготовлених підприємством АТ «Мотор-Січ».

Так, 24 грудня 2020 року, у Запоріжжі ударний гелікоптер Мі-24 вперше піднявся у небо з українськими лопатями. "Ми отримали нові можливості для армійської авіації, що дозволять відновити до кінця року (2021, - Ред.) 16, а можливо й більше бойових вертольотів", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
Це складе чотири повноцінні ланки ударних гелікоптерів Мі-24, про що сказав Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Запоріжжя.
Успішно проведені на «Мотор Січ» льотні випробування лопатей для вертольотів Мі-24 українського виробництва надають впевненості, що це завдання повинно бути виконане", - зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.
Раніше постачання вітчизняних лопатей у 2021 році для потреб армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ анонсував Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Свого часу вітчизняні фахівці взялися за розробку й виробництво лопатей, наразі підприємство працює у дві зміни, щоб уже наступного року почати поставки лопатей до вертольотів нашого війська", - розказав Руслан Хомчакhttps://uprom.info/news/vpk/zapusk-vyrobnycztva-lopatej-v-********-dozvolyt-postavyty-u-strij-16-gelikopteriv-mi-24/
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02.01.2021 12:19 Ответить
https://mobile.twitter.com/tuka_george

https://mobile.twitter.com/tuka_george Георгий Тука https://mobile.twitter.com/tuka_george @tuka_george https://mobile.twitter.com/tuka_george/status/1344969390119387138 22 ч

Повернувся з чергової ротації друг, який воює з 2014-го року:
- Борисыч! Такого дерьма и в 2014-м не было...

Російські окупанти на сході України в перший день 2021 року дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ - Цензор.НЕТ 7581
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02.01.2021 12:31 Ответить
 
 