Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021-го года девять раз обстреляли позиции ВСУ
В течение прошлых суток, 1 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщили в штабе ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь в пригороде Авдеевки. Здесь противник применил против наших защитников минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Также по направлению населенного пункта Яковлевка было визуально обнаружено БПЛА противника типа "квадрокоптер", который умелыми действиями наших воинов был сбит после пересечения линии разграничения.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Одиночные неприцельно выстрелы из стрелкового оружия был зафиксирован и неподалеку Павлополь.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Золотое-4 противник применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Новолуганское враг использовал стрелковое оружие.
По многочисленным обстрелы противника украинские воины оказали врагу адекватный ответ. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
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І то, ми ж знаємо, що вони практично не слухають.
А где-то в киевской студии скулят ахметовские журнашлюхи, ведь там, "в их радном дамбасе" "сражаются за свабоду раднога края АПАЛЧЕНЦВ", именно так начинались все их реплртажи в 2014 году, интернет все помнит. И те, кто не растерял мозги и совесть в Украине.
На початку 90-х я бачив це прізвище на донецьких заборах, зокрема на огорожі майбутнього ахметовмького ПУМба. Мабуть саме тоді зустрілися ці гидотні істоти.
кадыровцы уже выгребли - и ссутся как и вы...
У 2021 році буде відновлено 16 ударних гелікоптерів Мі-24 армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
Це стане можливим за успішних результатів проведення випробувань вітчизняних лопатей виготовлених підприємством АТ «Мотор-Січ».
Так, 24 грудня 2020 року, у Запоріжжі ударний гелікоптер Мі-24 вперше піднявся у небо з українськими лопатями. "Ми отримали нові можливості для армійської авіації, що дозволять відновити до кінця року (2021, - Ред.) 16, а можливо й більше бойових вертольотів", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.
Це складе чотири повноцінні ланки ударних гелікоптерів Мі-24, про що сказав Президент України Володимир Зеленський під час відвідин Запоріжжя.
Успішно проведені на «Мотор Січ» льотні випробування лопатей для вертольотів Мі-24 українського виробництва надають впевненості, що це завдання повинно бути виконане", - зазначив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак.
Раніше постачання вітчизняних лопатей у 2021 році для потреб армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ анонсував Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
"Свого часу вітчизняні фахівці взялися за розробку й виробництво лопатей, наразі підприємство працює у дві зміни, щоб уже наступного року почати поставки лопатей до вертольотів нашого війська", - розказав Руслан Хомчакhttps://uprom.info/news/vpk/zapusk-vyrobnycztva-lopatej-v-********-dozvolyt-postavyty-u-strij-16-gelikopteriv-mi-24/
https://mobile.twitter.com/tuka_george Георгий Тука https://mobile.twitter.com/tuka_george @tuka_george https://mobile.twitter.com/tuka_george/status/1344969390119387138 22 ч
Повернувся з чергової ротації друг, який воює з 2014-го року:
- Борисыч! Такого дерьма и в 2014-м не было...