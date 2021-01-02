Добкин собирается в мэры Харькова: "Оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитровы#банные вы наши"
Бывший глава Харьковской ОГА и экс-мэр Харькова Михаил Добкин хочет баллотироваться на внеочередных выборах мэра Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится, придется проводить их уже в марте. И да, Добкин идет в мэры", – заметил он.
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Обращается к харьковскому быдлу на их езыге, быдло хавает...
Закінчуй брехати,провокатор ти сраний.
Граждане Харькова! Хотите город превратить в вонючую, разрушенную клоаку? Хотите на подвальчик к террористам-рашистам, кадыровцам и казачкам? Хотите стать беженцами и оставить свое имущество оккупантам? Тогда, Добкин - ваш безумный выбор!!!
Хотите ХНР? Хотите беспредел, грабеж и реки крови? Выбирайте себе рыгобандитов... Но тогда не жалуйтесь...
Допа хоче бути градоначальником? Чудово. А я хочу мотоцикла "Харлі Девідсон" .
PS: допа дебилный текст и ты!
Терехова - те, кто был за Кернеса, а таких больше 50%. Еще 10% за Фельдмана, да и все, Ярославский в мэры не пойдет, для него это понижение.
Но вообще я думаю, что Добкина до выборов не допустят. На него такое количество дел в СБУ, что мало не покажется. Они приостановлены, но не закрыты. Пойдет Допа в дупу, а не в мэры Харькова.
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE/3368176159902740/