Добкин собирается в мэры Харькова: "Оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитровы#банные вы наши"

Бывший глава Харьковской ОГА и экс-мэр Харькова Михаил Добкин хочет баллотироваться на внеочередных выборах мэра Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится, придется проводить их уже в марте. И да, Добкин идет в мэры", – заметил он.

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