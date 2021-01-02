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Добкин собирается в мэры Харькова: "Оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитровы#банные вы наши"

Бывший глава Харьковской ОГА и экс-мэр Харькова Михаил Добкин хочет баллотироваться на внеочередных выборах мэра Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Добкин собирается в мэры Харькова: Оттянуть выборы на максимальный срок не получится, хитровы#банные вы наши 01

"Вопреки всем спекуляциям Харьковский горсовет в установленном законом порядке подал обращение к ВР по поводу назначения новых выборов мэра в связи со смертью Кернеса. Так что оттянуть выборы на максимальный срок не получится, придется проводить их уже в марте. И да, Добкин идет в мэры", – заметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Добкин: В Украине мы - политики, а в России мы - г#вно, коллаборанты

Автор: 

выборы (24756) Добкин Михаил (967) Харьков (7548)


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Топ комментарии
+68
І що ви думаєте, харькувчани не обирать оце пропите матюкло ?
Ще і як !
Бо це приклад якими вони самі є.
Бидло обирає у владу бидло, тобто собі подібного більш успішного представника стада.
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02.01.2021 08:47
+59
Харьковчане мне в чем-то напоминают донбасят , тоже считают , что они особенные. А , к чему это приводит , можно увидеть на примере ОРДЛО. Уверен , что , если , например , в бюллетене изменить имя кандидата с Михаила на Дмитрий (кто не знает , это брат-наркоман) , харьковчане , в силу скудости своего ума, один хер будут голосовать за знакомую фамилию. Как же тяжело жить среди этого тупого охлоса.
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02.01.2021 08:51
+49
Всякий рыговский ублюдок любит покрасоваться под камеры в храме со свечечкой в руках, типа, мы православные, мы - за "святую русь", "мы за веру и отечество", но стоит этому отребью открыть рот - и все видят: перед нами уголовная шпана, с криминальным мышлением, с сознанием слуг сатаны, где что ни слово, то мат и пошлость. Слова выражают суть этих подонков, только у них не хватает мозгов, чтобы это понять.
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02.01.2021 08:55
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Не вкуси собі язьіка, змійко)))
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02.01.2021 09:42 Ответить
Где про скорые помощи, млять?
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02.01.2021 09:33 Ответить
Я так розумію, що в Україні політики насамперед повинні вміти багатоповерхово загинати матюки і широко (та публічно) вживати усілякі обсценні слова.
Без цього - ніяк не пробитися.
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02.01.2021 09:36 Ответить
Так, і як ізюминка все це лайно мовою окупанта
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02.01.2021 09:38 Ответить
Совешенно верно. Свой пацан, нормальный. А не какой то лох -учитель, врач, инженер...
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02.01.2021 09:40 Ответить
Тільки зараз згадую свого дідуся який з лайливих слів вживав лише слово - курва, все прийшло до нас з північної Нігерії
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02.01.2021 09:41 Ответить
Помимо этого, кто ж ещё из "новых лиц" будет "идти в мэры"? Наиболее вероятно, что среди них будет предостаточно "патриотов другой страны".
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02.01.2021 09:36 Ответить
Мавзолей гепе будут ставить?С подселением допы!
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02.01.2021 09:44 Ответить
Я навіть знаю передвиборчий ролик:
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 8032
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02.01.2021 09:46 Ответить
Миша, у тебя скучное лицо, - тебе денег никто не даст. (с)
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02.01.2021 09:47 Ответить
"...хитровы#банные вы наши"

Обращается к харьковскому быдлу на их езыге, быдло хавает...
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02.01.2021 09:47 Ответить
А може нехай допа краще іде на##й?
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02.01.2021 09:47 Ответить
Правильно, пусть лучше туда идёт.
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02.01.2021 16:51 Ответить
Миша, все *****, давай сначала!
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02.01.2021 09:49 Ответить
Мда... Маланцы здесь правят бал.
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02.01.2021 10:02 Ответить
Кернес ( как к нему не относиться) был конечно умным, властным и по сути самостоятельным ( как минимум в Украине), плюс к этому безапелляционным хозяином Харькова. Добкин это даже не пародия на Кернеса, это помноженная на "0" плохая " китайская подделка". Это как сравнивать " крестного отца сицилийской мафии" с швейцаром в одном из его казино. Поэтому видимо для харьковчан ( при их "пристрастиях" и настальжи к временам Кернеса) лучшим мэром будет помощник Кернеса нынешний секретарь городского совета Терехов ( нынешний и.о. мэра) Вопрос в одном на сколько он устроит основных игроков и на сколько крепки его завязки в этом эшелоне. Тут и Аваков, и Ярославский и Фукс и противостоящий им Фельдман и ОПЗЖ Медведчука. Скорее всего в Харькове вместо одного " хозяина" будет какой то консорциум крупного бизнеса, силовиков, команды Гепы, и преступного мира - при постановочной фигуре мэра ( скорее всего это будет Терехов)
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02.01.2021 10:09 Ответить
"и противостоящий им Фельдман" - це Ахметов з його опоблоком. І Добкін - також з цієї банди.
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02.01.2021 10:21 Ответить
Ну значит сойдутся в борьбе ахметовские - медведчуковские - и команда кернеса( с возможной поддержкой Ярославского и Авакова)
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02.01.2021 10:31 Ответить
Миша не вы#бывайся у тебя скучное лицо Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 35
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02.01.2021 10:13 Ответить
На фото под ёлкой еврейский Дед Мороз.
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02.01.2021 11:20 Ответить
Дед Могоз
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02.01.2021 15:00 Ответить
Простите, на фото под елкой генетические отбросы общества, во всех смыслах.
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02.01.2021 16:45 Ответить
Не - а, правильней будет - жидовский Дед Мороз, борода из ваты...
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02.01.2021 16:57 Ответить
да уж! видимо в Харькове что то есть, раз туда прутся, отталкивая друг друга локтями Кернесы, Фельдманы, Родзинские, Добкины, Рабиновичи.....- сплошные хохлы.
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02.01.2021 18:04 Ответить
Это не хохлы, это потомственные запорожские козаки!
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03.01.2021 08:34 Ответить
Вы, что, ни когда таки не видели Ханукального Гарри?
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03.01.2021 08:34 Ответить
Сравнивать это недоразумение с Кернесом не стоит. Последний был умный а этот шариков без мозгов. Скорее всего у него нет шансов. А вот избрать мером кого то из вжопу блока это вполне реаьно. .
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02.01.2021 10:22 Ответить
с рейтингом выше 10 процентов 4 кандидата. Ярославский (может пойти), Терехов, Фельдман, Добкин. Будет второй тур обязательно. Заруба ещё та. У всех есть много плюсов и наоборот. Для Харькова лучше Ярик, ему дадут денег на развитие города
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02.01.2021 10:29 Ответить
Допа, твой дом тюрьма!!!
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02.01.2021 10:32 Ответить
На жаль, це тільки наші з Вами побажання, а в реалі, його місце буде кріслом мера Харкова!
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02.01.2021 10:50 Ответить
Наш "мудрый нарид" всегда выбирает имбицилов, а потом жалуется что им живётся хреново
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02.01.2021 12:02 Ответить
В мери Харкова кастинг за принципом, хто найдебільніший.
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02.01.2021 10:50 Ответить
Мой голос миша не получит,за чёрта лысого,но не за него
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02.01.2021 10:54 Ответить
даёшь братишку нарколыгу в мэры !!!
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02.01.2021 10:58 Ответить
Отпетый любитель ,,русскага мира,, хочет руководить Харьковом. Думаю что в большинстве своем ватный Харьков проголосует за друга Кернеса.
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02.01.2021 11:01 Ответить
харьковская вата голосует за воинствующее еврейское казачество. можете сразу выставлять бигморды с допой и колорадскими ленточками на фоне рашистских флагов .....или есть еще в инете фото гепы допы на встрече с чеченским царьком кадыркой или допа и оплот. вообщем материала много, моя бы воля я бы его уже за эти фото посадил.........
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02.01.2021 11:11 Ответить
а ты бы на Киев кого выбрал? или так просто повозмущаться из за угла влез? а ты знаешь шо допа одно время хотел место Кличко занять?
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02.01.2021 11:17 Ответить
Что-то ты опять ***********. Не в первый раз нахваливаешь ворюг.
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02.01.2021 12:38 Ответить
"Віталя не робить абсолютно нічого у порівнянні з усіма попередниками..."

Закінчуй брехати,провокатор ти сраний.
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02.01.2021 16:41 Ответить
"...Стрелков заявил, что в начале 2014 года после бегства Януковича Добкин и Кернес летали в Москву и согласовали с российскими властями план создания "Харьковской народной республики"..."
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02.01.2021 11:16 Ответить
да такое гиркин говорил. они былиив москве и даже получили от рашкиных спецслужб деньги на создание хнр.... когда затея с созданием хнр провалилась и для допыигепы и лидера оплота жилина запахло жареным то допа сорентировался быстрее всех и вернул полученные от рашки бабки в мацкву, гепа решил рашкуикинуть и бабки оставить себе и был подстрелен и обезножил и только после этого бабло вернул мацкве. лидер оплота жилин бабки закрысил и был застрелен. суровая правда жизни! гепа по уши в рашистском дерьме. до сих пор удивляюсь как он держится на плаву? ну да еврейская солидарность!
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02.01.2021 11:24 Ответить
Не можливо уявити такі слова від кандидата в мери в розвинутому суспільстві. Між Кличко і Добкіним цивілізаційна прірва
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02.01.2021 11:18 Ответить
Ооо, это тот еще мракобес, русскомировец... Типичный рашист, оправдывающий избиение граждан беркутней, аннексию Крыма, конфликт на Донбассе...
Граждане Харькова! Хотите город превратить в вонючую, разрушенную клоаку? Хотите на подвальчик к террористам-рашистам, кадыровцам и казачкам? Хотите стать беженцами и оставить свое имущество оккупантам? Тогда, Добкин - ваш безумный выбор!!!
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02.01.2021 11:21 Ответить
Посмотрите его интервью Гордону... - это ж ВРАГ УКРАИНЫ! Враг гражданского общества! Типичный представитель криминально-кремлевской пятой колонны!
Хотите ХНР? Хотите беспредел, грабеж и реки крови? Выбирайте себе рыгобандитов... Но тогда не жалуйтесь...
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02.01.2021 11:28 Ответить
Вата хоче пенсію від України тай від ХеРніНезромілої (ХНР)
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02.01.2021 12:23 Ответить
допа конченый
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02.01.2021 11:35 Ответить
Їхали-везлися, на порозі знеслися...
Допа хоче бути градоначальником? Чудово. А я хочу мотоцикла "Харлі Девідсон" .
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02.01.2021 11:35 Ответить
Всю харьклвскую воровскую шайку крышевал шоколад, и теперь это комуняцкое кубло пытается сохранить за собой главное - общак.
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02.01.2021 11:41 Ответить
Допа готов подхватить ватное знамя, выпавшее из рук Гепы!
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02.01.2021 11:51 Ответить
Допа намного ватней Гепы.
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02.01.2021 11:52 Ответить
и к тому же и тупее... как раз то, что надо кацапам, чтобы начать шатать ситуацию в Харькове
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03.01.2021 13:29 Ответить
тебя ***** давно не посылали
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02.01.2021 12:15 Ответить
Допа, а Харків'яни пробачать тобі зраду за участь у виборах мера Києва?
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02.01.2021 11:58 Ответить
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 7297
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02.01.2021 12:06 Ответить
Допу в дупу!
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02.01.2021 12:26 Ответить
Прямо таки праздник для горожан: у них опять спрашивают их мнение! Уровень собственной важности начнет зашкаливать.
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02.01.2021 12:38 Ответить
допа идет в дупу!!!
PS: допа дебилный текст и ты!
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02.01.2021 12:40 Ответить
Кернес и Добкин - гримаса демократии.
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02.01.2021 12:47 Ответить
Смерть Кернеса еще доказать нужно!
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02.01.2021 12:52 Ответить
Уверен, харьковчане как всегда всем стадом проголосуют за еще одного подонка.
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02.01.2021 12:59 Ответить
лохи это диагноз
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02.01.2021 13:03 Ответить
Надеюсь, что на этот раз наймут киллера более подготовленного!
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02.01.2021 13:08 Ответить
то есть - должность мэра допа уже купил?
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02.01.2021 13:15 Ответить
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 5612
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02.01.2021 13:21 Ответить
мАлоденький какой (с) непомню от куда ))
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02.01.2021 19:09 Ответить
Да кто бы сомневался? Допа слишком мразь,чтобы не поступить именно так.)
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02.01.2021 13:25 Ответить
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 3815
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02.01.2021 13:37 Ответить
ну и рожи...
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02.01.2021 16:43 Ответить
В отличие от хитрожопого гепы ,допа совсем мудак ! Так что шансов победить в схватке пауков у него не много....сожрут!
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02.01.2021 14:00 Ответить
Я харьковчанка. За Добкина будут те, кто голосовал за ОПЗЖ и Оппоблок, а таких 20-30 %. За
Терехова - те, кто был за Кернеса, а таких больше 50%. Еще 10% за Фельдмана, да и все, Ярославский в мэры не пойдет, для него это понижение.
Но вообще я думаю, что Добкина до выборов не допустят. На него такое количество дел в СБУ, что мало не покажется. Они приостановлены, но не закрыты. Пойдет Допа в дупу, а не в мэры Харькова.
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02.01.2021 14:05 Ответить
сколько вам лет? мне 54
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02.01.2021 18:25 Ответить
Такой вам мэр нужен, да, харьковчане? Докажите что вы не мазохисты. Или это культурный уровень Харькова ?
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02.01.2021 14:35 Ответить
Більшої ганьби для Харкова ніж Допа мер не придумати.
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02.01.2021 14:47 Ответить
ну, Харьков, не подкачай. допа должен нюхать кокс, сидя в мерском кресле.
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02.01.2021 14:53 Ответить
Працюють вертухаї з Харкова вахтовим методом на птахофабриці* Епікур *віджатої овощем у київських підприємців та подаровані Жопкіну за вірну службу.Так там такий вой собак Баскервілів на болоті був за скоропостіжном зажмуріванії дорогово Адольфовича, словами не передати.Це друга планета, це не українці..... та сама шобла ***** шо і на Бамбасі, тільки трохи вчасно отпизжена.
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02.01.2021 16:24 Ответить
ПОДСТРЕЛИТЕ ГНИДУ !!!
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02.01.2021 17:26 Ответить
Надеюсь харьковчане не дойдут до этого ,Добкин сильно самонадеян .
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02.01.2021 17:54 Ответить
гепа отошел... даЙОшь следующего - пристреляное место, бо мимо пробегал зайчик с циррозом печени и тоже завещал долго жить.
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02.01.2021 18:49 Ответить
Жидок Добкін феєричний дурень. Харків на нього заслуговує бо все розумне звідти давно переїхало до Києва. Буду навіть здивований якщо його не "оберуть" мером цього містечкового кагалу - всі корумповані хитрозаді байстрюки Гєпи інвестують в Допу а пркацаплений плебс жбурлятиме в повітря чєпчики...
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02.01.2021 18:51 Ответить
Победит тот у кого больше бабла. Это уже показали выборы полуживого Гепы. Если кто желает Донбасский сценарий голосуйте за ОПАзаЖопу, они просрали свой Донбасс просерут и Харьков. Если в Харькове Гепа Допа Фукс и Демент взяли предоплату и пролетели, то Донбасс рашка купила удачно и теперь там правит Ху-ло.
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02.01.2021 18:54 Ответить
Пора Садовому записати"відосік" у подяку КОРЄШУ З ХАРКОВА...
https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/videos/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D1%96%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE/3368176159902740/
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02.01.2021 19:08 Ответить
Выберете уже наконец украинца. Неужели вы не видите, что у этих беглецов с игипета хорошо получается только разрушать
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02.01.2021 19:08 Ответить
В Харькове достаточно дебилов, которые могут проголосовать за этого наглейшего колорада. А он, в отличие от Гепы, пробежки не бегает. Он стреляет львов в Африке, катается на байке по Кипру и Мальте..., одним словом, выходит из дома.
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02.01.2021 21:23 Ответить
Добкін збирається в мери Харкова: "Відтягти вибори на максимальний термін не вдасться, хитрови#бані ви наші" - Цензор.НЕТ 65
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03.01.2021 02:59 Ответить
Допа - це гєпазамінник. Його обуруть харків'яни, навіть не сумніваюсь.
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03.01.2021 08:20 Ответить
пришел зеленский и сказал - будет весна - будут посадки... уже и весна, и пол зимы прошло, а посадок нет... все оттягивают... хотя сейчас понятно - не оттягивают, натянуть нечего, обрезали шкурку для натяжения...
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03.01.2021 08:32 Ответить
Опять этот высер Добкин -***...бкин бедет руководить городом-милиоником?? Это очень опасно для Украины!! Добкин -пупкин уже один раз, с предателем Кернесом, собирались сдать город харьков Харьковскую область, пуйлу -***** , за 500 млн. долларов!! Сам Добкин признался, давая интервью,! Интересно, а за сколько сейчас согласится Добкин лечь под Путина и сдать Харьков ! Зеленский!! Ты , что действительно лох и не понимаешь этого??? Или сам в паре с этим предателем -Добкиным ? Ведь он открыто об этом везде на эфирах твердит!!!! Этого никак нельзя допустить!! Под любым предлогом, но Харьковом должен руководить проукраинский МЭР. А Добкина на нары!! Предлогов Море!! От созыва незаконного Създа В Харькове , в 2014 году , до сдачи города Харькова!! 10 лет тюрьмы, этому Добкину, как минимум обеспеченно!! Но для этого надо работать Всем органам, МВД, СБУ, ДБР., НАБУ и т. д.
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03.01.2021 11:53 Ответить
ГНАТЬ СЕПАРОВ АЖ ДО ТИХОГО ОКЕАНА !!!!!!!!!!!!!!
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03.01.2021 15:21 Ответить
Теракт во время «Марша достоинства» в Харькове - взрыв, совершённый https://ru.m.wikipedia.org/wiki/22_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 22 февраля https://ru.m.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года во время шествия в честь годовщины событий https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Евромайдана . Взрывное устройство сработало у https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0 Харьковского Дворца спорта . В результате взрыва два человека погибли на месте и ещё одиннадцать человек получили ранения. Из них двое позднее скончались в больнице от полученных повреждений.
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03.01.2021 15:23 Ответить
ВЛАСТЬ ХАРЬКОВА ОТВЕТИЛА ЗА ТЕРАКТ !!!???
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03.01.2021 15:24 Ответить
Вот 100пудова будет Допа вместо Гепы, даже к гадалке ходить не надо.
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03.01.2021 18:34 Ответить
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