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Количество заболевших COVID-19 украинцев уменьшилось почти в 2 раза за последние сутки, - Степанов
За первый день нового года, 1 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
"5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано по состоянию на 2 января 2021 года. Среди заболевших – 182 ребенка и 131 медработник. За прошлые сутки выздоровело 2606 человек, умерло - 51", - пишет Степанов.
По сравнению с данными Минздрава за прошлые сутки количество заболевших уменьшилось почти в 2 раза.
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