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Новости Коронавирус и карантин
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Количество заболевших COVID-19 украинцев уменьшилось почти в 2 раза за последние сутки, - Степанов

Количество заболевших COVID-19 украинцев уменьшилось почти в 2 раза за последние сутки, - Степанов

За первый день нового года, 1 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом 51 больной умер и 2606 человек выздоровели.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Количество заболевших COVID-19 украинцев уменьшилось почти в 2 раза за последние сутки, - Степанов 01

"5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано по состоянию на 2 января 2021 года. Среди заболевших – 182 ребенка и 131 медработник. За прошлые сутки выздоровело 2606 человек, умерло - 51", - пишет Степанов.

По сравнению с данными Минздрава за прошлые сутки количество заболевших уменьшилось почти в 2 раза.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Во всех регионах Украины занято меньше половины коек для пациентов с COVID-19, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Это какое то новогоднее волшебство со статистикой.
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02.01.2021 08:59
+11
Мабуть тому, що тверезих бажаючих здавати аналізи 1 січня було мало, нє?
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02.01.2021 09:00
+7
Это волшебство из разряда "в субботу и воскресенье заболевших в 2 раза меньше и помирает в 3 раза меньше". Ковид на выходных в Омане.
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02.01.2021 09:02
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а чому знову не пишуть скільки тестів зробили??
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02.01.2021 13:55 Ответить
33 відсотка, від ПЛР тестувань... як і раніше
протестуйте більше народу...
буде 70 тисяч тестувань - стане 23 тисячі захворілих...
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02.01.2021 15:01 Ответить
чтобы остановить эпидемию нужно просто перестать тестировать
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02.01.2021 15:50 Ответить
Ну если делать ПЦР тесты людям не по карману, потому,що все зьїли пацюки или когда температура уже 38 и выше, вот и получается, что болеть стали меньше. Скоро вакцину китайскую завезут не прошедшую испытаний, которой не колют в США, Европе, Израиле и Англии тогда вообще перестанут люди болеть.
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02.01.2021 17:50 Ответить
Ого. Загнули Ви. Півтора мільйона в Україні??? Помирає від туберкульозу? А всього скільки помирає в Україні? Двадцять мільйонів на рік чи сорок чи сто? В сто п'ятдесят раз менще, десять тисяч. То у світі цілому 1,5 млн. ( вже люди, як ті учні в Америці, що рішав- рішав- задачу - яка відстань від Землі до Місяця і нарішав, що тридцять кілометрів і захлопнув тітрадь і здає. Тридцять км, так у нього вийшло). Нема ніякого відчуття тих цифр, ЩО може бути, а що ні
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02.01.2021 19:35 Ответить
Зачекай, дурню, вони ще не попросипалися від випитого.
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02.01.2021 18:37 Ответить
Кожного разу питаю себе, невже Степанову не соромно так маніпулювати статистичними даними? І зразу ж друге питання - невже українці не розуміють, як їх весь час безсоромно дурять?
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02.01.2021 18:47 Ответить
Не знаю, але ще місяць, тижнів два тому по чотири- п'ять швидких з сиренами чути було за вечір, зараз може одна
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02.01.2021 19:45 Ответить
В Европе локдаун практически ни как не повлиял на количество заразившихся, так зачем нам копировать Европу и продолжать ухудшать экономическую ситуацию в стране?
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02.01.2021 20:32 Ответить
"За первый день нового года, 1 января, в Украине зафиксировано 5038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.... " "Количество заболевших COVID-19 украинцев уменьшилось почти в 2 раза за последние сутки" - Серьезно??? и кто ж это такой герой делал тесты 1-го января?
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02.01.2021 23:40 Ответить
Якщо тести не робити то взагалі хворих не буде.
Медреформа від ЗЕнедоумка.
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03.01.2021 00:35 Ответить
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