В Кременчуге клиент обстрелял автомобиль такси, водитель которого отказался везти большую компанию

На Полтавщине полиция задержала жителя Кременчуга по подозрению в вооруженном хулиганстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, мужчину 1991 года рождения обоснованно подозревают в насилии над водителем такси и в повреждении его автомобиля. Об инциденте в полицию 31 декабря, около 5 утра, сообщил водитель легковушки "Daewoo Lanos", 1989 года рождения, который пострадал от хулиганских действий одного из клиентов.

По предварительным данным, таксист отказался от выполнения заказа за чрезмерного количества пассажиров. Между ним и группой людей возник конфликт. Когда автомобиль тронулся с места без клиентов один из мужчин несколько раз выстрелил в его сторону, нанеся транспортному средству повреждения. Затем этот же человек применил насилие к водителю.

По словам начальника Кременчугского отдела полиции, Ивана Жука, полиция установила личность подозреваемого и задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Кременчугской местной прокуратурой фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). В уголовном производстве назначены экспертизы изъятых вещественных доказательств. Продолжаются следственные действия.

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