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В Кременчуге клиент обстрелял автомобиль такси, водитель которого отказался везти большую компанию

В Кременчуге клиент обстрелял автомобиль такси, водитель которого отказался везти большую компанию

На Полтавщине полиция задержала жителя Кременчуга по подозрению в вооруженном хулиганстве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, мужчину 1991 года рождения обоснованно подозревают в насилии над водителем такси и в повреждении его автомобиля. Об инциденте в полицию 31 декабря, около 5 утра, сообщил водитель легковушки "Daewoo Lanos", 1989 года рождения, который пострадал от хулиганских действий одного из клиентов.

По предварительным данным, таксист отказался от выполнения заказа за чрезмерного количества пассажиров. Между ним и группой людей возник конфликт. Когда автомобиль тронулся с места без клиентов один из мужчин несколько раз выстрелил в его сторону, нанеся транспортному средству повреждения. Затем этот же человек применил насилие к водителю.

По словам начальника Кременчугского отдела полиции, Ивана Жука, полиция установила личность подозреваемого и задержала его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Кременчугской местной прокуратурой фигуранту уже сообщено о подозрении в совершении хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). В уголовном производстве назначены экспертизы изъятых вещественных доказательств. Продолжаются следственные действия.

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Автор: 

Кременчуг (354) стрельба (3266) такси (211)


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Топ комментарии
+6
значит, водитель правильно отказался. Что-то почувствовал. У таксистов вообще хорошая чуйка.
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02.01.2021 09:49
+4
Ну тут уже можно и попытку убийства припаять а не хулиганку.
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02.01.2021 09:54
+2
Согласен! Всем обрезание через заднее число...
У нас город вроде и тихий, но иногда вылазят разного рода шлимазлы
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02.01.2021 10:30
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значит, водитель правильно отказался. Что-то почувствовал. У таксистов вообще хорошая чуйка.
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02.01.2021 09:49 Ответить
ну еще и толпйо пытались залезть
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02.01.2021 09:50 Ответить
https://censor.net/ru/news/3240172/v_kremenchuge_mujchina_strelyal_v_avtomobil_i_podralsya_s_taksistom_natspolitsiya
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02.01.2021 09:52 Ответить
Ну тут уже можно и попытку убийства припаять а не хулиганку.
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02.01.2021 09:54 Ответить
Бидло хотіло покататись на тахі. Погуляли.
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02.01.2021 09:59 Ответить
жаль миня тама небыло!
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02.01.2021 10:24 Ответить
Согласен! Всем обрезание через заднее число...
У нас город вроде и тихий, но иногда вылазят разного рода шлимазлы
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02.01.2021 10:30 Ответить
Ну начнем с того что Кременчуг город тесный. Тут быковать может себе дороже выйти.
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02.01.2021 16:00 Ответить
Город - антагонист Полтавской области! Хотя даже упоротым гопникам гусский мир не зашел (в своем большинстве) маршрутчики на блатоте но обязательно с флагом Украины
Когда то еврейский городишко...Одесса в миниатюре. Хотя кому как.
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02.01.2021 17:13 Ответить
Таки да. Я с родителями переехал в него в 1973 году. Тогда процент еврейского населения довольно высокий был. Можно смело сказать, что больше половины. В начале 90-х много уехало на землю обетованную. Сейчас евреев в разы меньше проживает. А на счет маршруток, то блатоту сейчас меньше замечаю. Раньше больше было. Сейчас чаще ЛюксФМ, ХитФМ или музыку 80-х ставят. А вот года три-четыре назад (может чуток больше) действительно блатоту чуть ли не в каждой маршрутке крутили. ХЗ, может мода на блатняк у них прошла. А украинская символика действительно почти у каждого на торпеде или на лобовухе.
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05.01.2021 20:00 Ответить
Мазаль тов! Я просто по киберпанковскому маршруту передвигаюсь. Евреев и сейчас много, они просто не читают талмуд и едят свинину
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06.01.2021 19:38 Ответить
https://youtu.be/X78jc3zoO4Y
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02.01.2021 13:20 Ответить
https://cbn.com.ua/2019/09/05/politsiya-majzhe-try-roky-rozsliduye-spravu-pro-pobyttya-ta-grabizh-taksysta-z-kropyvnytskogo/
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02.01.2021 13:29 Ответить
 
 