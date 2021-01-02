В Запорожье провели автопробег по случаю 112-й годовщины со дня рождения Бандеры и требуют от Зеленского вернуть ему звание Герой Украины
По случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Запорожье провели автопробег и собрали подписи под обращением о возвращении ему звания Герой Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в обращении к президенту Владимиру Зеленскому запорожцы просят вернуть звание Героя Украины (посмертно) Степану Бандере за "несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство".
"Личность Степана Бандеры превратилась в символ освободительной борьбы украинцев. Страна агрессор нас всех называет "бандеровцами", и это, пожалуй, наибольшее признание. Кроме автопробега, сегодня мы хотим собрать подписи и обратиться к Президенту, чтобы Бандере вернули звание Героя Украины", - прокомментировал участник ежегодного автопробега ко дню рождения Бандеры Константин Денисов.
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"... «великий русский мыслитель и демократ», «литературный критик» (сам ничего, толком, не написавший), «неистовый» Виссарион Белинский, украинского поэта, Тараса Шевченка, иначе, как «ничтожеством» и «пьяным хохлом», не именовал… Достаточно прочитать его рецензию на поэму Шевченка «Гайдамаки» : «Если же эти господа «кобзари» думают своими «поэмами» принести пользу низшему классу своих соотичей, то в этом очень ошибаются, подобного рода произведения издаются только для услаждения и назидания самих авторов: другой публики у них, кажется, нет…». Но тут же расписывается в косности и ограниченности как своей собственной, так и всех «москалей», в восприятии призведений Шевченко: «…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…». Тараса Шевченко знает и читает (и почитает) полмира, памятники ему стоят от Европы до Австралии, от Канады до Аргентины (1384 - больше только у Будды. Об изображениях Христа речи нет, так как там главный, несущий идею конструктивный элемент - крест, а изображение Христа - дополнение к нему ), и портреты его, как икона, украшают стены множества жилищ!... А кто помнит «великоросса» Белинского? Портрет его немногие видели, а сочинения читали еще меньше. Так что, как страстно ни желал Н.А. Некрасов в своей поэме «Кому на Руси жить хорошо», чтобы портрет Белинского мужик домой с базара понес, ан, не вышло…".
Как и Некрасов, более умные, чем Белинский, люди, как современники, лично знавшие Шевченко, так и потомки, говорили о нём и его произведениях, совершенно иное : «Шевченко поёт так, как народ ещё не пел, но как он запоёт вслед за Шевченко…» (М. Костомаров). «Кто первый раз брал в руки Шевченко, тот ошибался, думая, что это народные песни. Больше быть народным поэтом уже некуда…». (Эмиль Дюван, фр. писатель).
Сам же Шевченко о языках украинском и «москальском» (он слова «русский», в отношении жителей территории, на которой сейчас располагается РФ, не признавал), в предисловии к изданию «Кобзаря» 1847 года писал так : «На москалів не зважайте, нехай вони пишуть по-своєму, а ми по-своєму: у їх народ і слово, і в нас народ і слово; чиє краще, - нехай судять люди…».
На днях на кордоні, затримали і вилучили прижиттєве видання "Кобзаря". Бібліографічна рідкість, загальнонаціональне надбання... Кацапи тут підняли вереск - "И что тут такого?". Запитав - "А коли хто чув, щоб прижиттєве видання Бєлінського, у Росії, мало таку вагу?"
Мовчать...
Те саме стосується і Бандери...
Москалі ненавидять всіх великих українців.