В Запорожье провели автопробег по случаю 112-й годовщины со дня рождения Бандеры и требуют от Зеленского вернуть ему звание Герой Украины

По случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Запорожье провели автопробег и собрали подписи под обращением о возвращении ему звания Герой Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в обращении к президенту Владимиру Зеленскому запорожцы просят вернуть звание Героя Украины (посмертно) Степану Бандере за "несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство".

"Личность Степана Бандеры превратилась в символ освободительной борьбы украинцев. Страна агрессор нас всех называет "бандеровцами", и это, пожалуй, наибольшее признание. Кроме автопробега, сегодня мы хотим собрать подписи и обратиться к Президенту, чтобы Бандере вернули звание Героя Украины", - прокомментировал участник ежегодного автопробега ко дню рождения Бандеры Константин Денисов.

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