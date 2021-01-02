В первой половине года запланирован визит президента Франции Макрона в Украину, - замглавы ОП Жовква

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину с официальным визитом в первой половине 2021 года.

Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"В первой половине 2021 года мы готовимся к содержательным переговорам на наивысшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого начнем и ряд новых экономических проектов", - сообщил чиновник.

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