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В первой половине года запланирован визит президента Франции Макрона в Украину, - замглавы ОП Жовква

В первой половине года запланирован визит президента Франции Макрона в Украину, - замглавы ОП Жовква

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину с официальным визитом в первой половине 2021 года.

Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"В первой половине 2021 года мы готовимся к содержательным переговорам на наивысшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого начнем и ряд новых экономических проектов", - сообщил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону обсудил с Макроном выполнение договоренностей Парижского саммита "нормандской четверки"

Автор: 

визит (3103) Макрон Эмманюэль (1355) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+8
А этот жабоед не съест нашего лягушонка?
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02.01.2021 11:24
+5
Послание ослу от ***** привезет??
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02.01.2021 11:31
+4
Это также как примерно,все остальное,скорей всего когда то будет.Брехуны зедебильные!
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02.01.2021 11:24
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Правила форума Совет форумчан
Это также как примерно,все остальное,скорей всего когда то будет.Брехуны зедебильные!
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02.01.2021 11:24 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!))
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02.01.2021 11:41 Ответить
А этот жабоед не съест нашего лягушонка?
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02.01.2021 11:24 Ответить
За ради святої справи ,ми йому ще кетчуп дамо !!!))
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02.01.2021 11:43 Ответить
У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 741
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02.01.2021 11:56 Ответить
эта гнида х.йловская сюда и едет чтобы шимпнЗе дресировать...
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02.01.2021 12:05 Ответить
ну хіба що хло йому накаже

https://mobile.twitter.com/MrNarimanBeck

https://mobile.twitter.com/MrNarimanBeck Mr.Nariman https://mobile.twitter.com/MrNarimanBeck @MrNarimanBeck https://mobile.twitter.com/MrNarimanBeck/status/1344613225845972992 31 дек. 2020 г.

Огромная геополитическая победа
Природный газ по газопроводу ТAP поступил в Европу. Обьем закачки в 2021 году составит 10 миллиардов кубометров.
Этот газопровод, протяженностью 878 км, был красной линией для Газпрома, который фактически теряет Южный газовый коридор в Европу.

У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 2618
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02.01.2021 12:40 Ответить
Ми не раді бачити в себе підх... ловського дружбана. Їдь в Москву до кента свого.
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02.01.2021 11:25 Ответить
Каже за себе.
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02.01.2021 11:40 Ответить
если Макрон ещё свою старушку привезет, то звучит как угроза.. она у него страшнее КОВИДа..
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02.01.2021 11:27 Ответить
Послание ослу от ***** привезет??
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02.01.2021 11:31 Ответить
Макрону во Фрнации позитива не хватает.

Едет посмотреть на местного клоуна-дурачка ЗЕ. Тем более, что звать Бедосика в Париж - себе дороже.
У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3198
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02.01.2021 11:33 Ответить
А шо там у ОП с приглашением инаугурацию Байдена?

ЗЕ так и не пригласили? Или кассы закрылись раньше времени?
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02.01.2021 11:36 Ответить
Бубочка не поїде, бо з дітьми сидить
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02.01.2021 12:27 Ответить
В первой половине? А это когда? И вообще нафига?
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02.01.2021 11:37 Ответить
он тоже ещё тот глазной чтец. похоже состоятся "макроновские чтения" )
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02.01.2021 11:37 Ответить
А визит в США Зеленского под вопросом
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02.01.2021 11:41 Ответить
Швидше під тазіком ,мідним !!)))
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02.01.2021 11:42 Ответить
пошлем Порошенко
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02.01.2021 11:43 Ответить
Його і не слід посилати ,він сам поїде,за власний рахунок,а не за рахунок держбюджета !!!))))
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02.01.2021 11:46 Ответить
Вопрос с визитом решен. Визита в США не будет. Визит может состояться только по линии ООН.
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02.01.2021 11:45 Ответить
Лисаня,то ти щей розвідник !!)))
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02.01.2021 11:48 Ответить
І Ковід не завадить? Сильно сумніваюся.
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02.01.2021 11:42 Ответить
очередное селфи с настоящими президентами пополнит коллекцию фото нашего Бубочки--на фото сфотай меня типо Макрон на заднем плане а я впереди У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6715
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02.01.2021 11:56 Ответить
Зедебилы уже не знают, что придумать для своего лохтората.
Ну, пару дней они потешатся этой новостью, а через неделю и забудут.
Но Лох все это время будет в иллюзиях, что это возможно...придурок, .лять!
А макрон может приехать только как агент .уйла чтобы повлиять на Зедебила скорее сдать Украину.
С некоторых пор он на большее не тянет.
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02.01.2021 11:57 Ответить
Які непересічні аналітики пишуть з Турції про Україну... а що скажете про дружбу Ердогана та *****?
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02.01.2021 12:05 Ответить
Скажу, що один одного вартує!
Мене це теж нервує, але що ми можемо зробити?!
Так само чекаємо виборів.
Оппозиція тут теж притомна і є надія на зміни.
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02.01.2021 17:10 Ответить
Підписано угоду між АТ «Укрексімбанк» та ДП «Антонов» щодо фінансування проєкту будівництва трьох нових літаків Ан-178 для Збройних сил України.
«Хочу подякувати голові парламентського комітету Олександр Завітневич, який доклав дуже багато зусиль для виконання доручення Президента та запуску цього важливого проєкту», - зазначив Юрій Гусєв.

Нагадаємо, у кінці грудня 2020 року ДП «Антонов» https://uprom.info/news/avia/mizh-minoborony-ta-dp-antonov-*********-memorandumu-pro-spivpraczyu-ta-budivnycztvo-troh-litakiv-an-178-foto/ отримав державне замовлення на три літаки Ан-178 для Міністерства оборони України.Про замовлення спочатку було повідомлено як меморандум, а згодом уточнено, що меморандум стосувався співпраці з оборонним відомством, також підписали угоду на нові літаки.
Відповідний контракт на постачання цих літаків підписали в.о. гендиректора ДП «АНТОНОВ» Сергій Бичков та директор Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Владислав Шостак.
Як розказав колишній директор ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» Владислав Бельбас, механізм державних гарантій передбачає кредитування виконавця державним банком під гарантії Уряду повернення такого кредиту.
«До витрат включається всі затрати, та навіть більше, замість 1% на комплектуючі та 20% на роботи встановлюється рівень прибутку у 25% відсотків для підприємства виконавця замовлення. Тобто значно (приблизно в 4 рази) більший заробіток», - написав Владислав Бельбас.
Зараз ДП «Антонов» здійснює будівництво багатоцільового транспортного літака Ан-178 для міністерства внутрішніх справ Перу, наразі вже завершено складання планеру та проводяться роботи зі встановлення необхідного обладнання.
Літак Ан-178 із серійним номером 006 будується для Міністерства внутрішніх справ Республіки Перу в рамках угоди підписаної у 2019 році з ДП «Спецтехноекспорт».
Ан-178 - середній транспортний літак, що призначений для доставлення особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим та парашутним способами, транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів «в навал» або в стандартній тарі та вантажів на піддонах загальна вантажність до 18 т.
Його швидкість становить 825 км/год, висота польоту - 12 км, дальність польоту - 5,5 тис. км.
Літак може сідати та злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі з ґрунтовим покриттям, що робить його придатним і для оборони. За приблизними оцінками фахівців, вартість літака, залежно від модифікації, складатиме від $ 25 - 40 млн.https://uprom.info/news/vpk/antonov-vzyav-kredyt-na-budivnycztvo-litakiv-an-178-dlya-minoborony/
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02.01.2021 11:57 Ответить
Нахрена 3 самолета, что они решат? Лучше бы на эти деньги сотни боевых беспилотников построили бы! Ничему быдлота зеленая не учится...
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02.01.2021 21:01 Ответить
А на біса він тут здався?
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02.01.2021 12:04 Ответить
Тому він не до вас їде.
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02.01.2021 12:06 Ответить
Виконуєте? Чому нема обміну?
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02.01.2021 12:09 Ответить
Щось твоя впевненість, що ви все виконуєте, кудись поділася. Припинення вогню теж вам не вигідне? Як і відкриття нових пунктів пропуску? Завалив би ти своє хлЄбало, мудЄнь кацапський...
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02.01.2021 12:20 Ответить
раздался голос из паРаши... У першій половині року заплановано візит президента Франції Макрона до України, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 197
свинорылый, или чебурнет осваивай - больше не будешь срать людям...
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02.01.2021 12:07 Ответить
соссиянин не хами
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02.01.2021 12:17 Ответить
Касапа, аон там на паРашке есть дяревня вяликая, бураново зовнтся па-виликаму. Твм живут вяликие, хотя и при*зденные руские буранааские бабушки. Так аот, касапа, ипи им вяликие руские мозги... и не только, касапа, можно не только мозги. Тогда тебе вяликие бурановские бабушки еще нарожают.
Руская касапа - нация вырожденцев, потому что на уме у касапа тоьько пососать и говно помять... касапа, фуле.
Касапа, чечня - это круто, дрыщ рускай?
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02.01.2021 12:22 Ответить
А сам Макрон про це знає?
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02.01.2021 14:51 Ответить
Макрон еще не в курсе, он болеет))), но какое это имеет значение для "найвеличного" зеленого попугая?
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02.01.2021 21:03 Ответить
Шел бы он...покачивая шляпой!
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02.01.2021 17:20 Ответить
РЕНОВАЗ ДЕЛАТЬ !!!???
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02.01.2021 17:21 Ответить
Макарон приедет чтобы любить мамариммыча по французски.
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02.01.2021 22:38 Ответить
наХ... воно тут потрібне, нехай шурує до свого друга *****
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02.01.2021 23:16 Ответить
 
 