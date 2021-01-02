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Пьяный турист в шапке Деда Мороза устроил стрельбу из пистолета в центре Львова

Пьяный турист в шапке Деда Мороза устроил стрельбу из пистолета в центре Львова

Во Львове пьяный мужчина в шапке Деда Мороза устроил стрельбу из травматического пистолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в новогоднюю ночь в центре города.Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что правоохранители около половины второго ночи при выходе из магазина на проспекте Шевченко услышали выстрелы, после чего поспешили на их звук. Оказалось, что мужчина, приехавший из другой области, решил пострелять из своего пистолета Форт-17Р.  

Турист так и разгуливал с оружием в руках по центральной части города. На голове у него была шапка-колпак Деда Мороза синего цвета.

"Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции. 

Как оказалось, у 37-летнего "стрелка" кроме травмата также были два магазина, в котором находились 16 патронов, а также, еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике.

В отделении на мужчину составили протокол по ст. 174 (Стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами не смертельного действия в населенных пунктах и ​​в не отведенных для этого местах) КоАП.

Оружие изъяли до решения суда.

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Автор: 

Львов (4597) Новый год (934) стрельба (3266)


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Топ комментарии
+9
6 в стволе?
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02.01.2021 12:19
+9
Мабуть теж гумовий !!)))
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02.01.2021 12:23
+6
Так він Дєда Мароза ізображав! 😁 То якіу нього погляди? Піьказу
: українці св'яткують Св'ятого Миколая ("Ой хто-хто Миколая любить...") Неук ти. 😊
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02.01.2021 12:43
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От молодець! Знайшов сам собі подарунок у Новий рік.
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02.01.2021 12:19 Ответить
рузький мир он такой
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02.01.2021 12:27 Ответить
До чого тут узький мір?
Ти знаєш про політичні погляди того, що стріляв?
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02.01.2021 12:31 Ответить
Так він Дєда Мароза ізображав! 😁 То якіу нього погляди? Піьказу
: українці св'яткують Св'ятого Миколая ("Ой хто-хто Миколая любить...") Неук ти. 😊
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02.01.2021 12:43 Ответить
Він не місцевий, турист. Звідки, не повідомляють.
Дарма.
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02.01.2021 12:49 Ответить
Указали, из соседней области. Что там по карте?
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02.01.2021 13:17 Ответить
По-любому, така, в якій за Бубу криворізького віддали більше голосів в другому турі виборів 2019, ніж за його суперника.
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02.01.2021 13:25 Ответить
Не соседней, а другой области. По карте: Лугандонская обл.
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02.01.2021 14:20 Ответить
Нагадаю,що якраз точнісінько на тому самому місці Проспекту Шевченко був забитий насмерть двома львівськими російськомовними мажорами Ігор Білозір...Вони в кнайпі біля Профради співали російський шансон,Ігор зробив їм зауваження і вийшов,вони догнали і затовкли ногами насмерть...Так що не треба з "другіх областєй",у Львові своїх повно ідіотів...
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02.01.2021 17:33 Ответить
та ні.. це просто бидло.
без національних ознак.
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02.01.2021 12:42 Ответить
6 в стволе?
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02.01.2021 12:19 Ответить
Ну там ствол знаешь какой?
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02.01.2021 12:22 Ответить
Мабуть теж гумовий !!)))
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02.01.2021 12:23 Ответить
!!)))
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02.01.2021 12:22 Ответить
Боявся що...Янек прийде, шапку забере!
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02.01.2021 12:23 Ответить
Напевне в ряд. 🤔 Або ствол нарощений. 😊
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02.01.2021 12:38 Ответить
Дід Мороз-красньій нос салютував на честь дня народження Степана Андрійовича, а його не так зрозуміли.
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02.01.2021 12:21 Ответить
ні... у нього була "білочка" і він відстрілювався від бандеріівців ))))
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02.01.2021 12:44 Ответить
Зазрешите уже ношение и приобретение короткостволов . Упростите регистрацию .
Давно уже всем понятно , что у нас ствола нет только у безруких .
Но это не точно ...
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02.01.2021 12:29 Ответить
Лихо в тому що стволи є у безголових !!)))
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02.01.2021 12:41 Ответить
Нит! Это сократит поголовье изБерателей
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02.01.2021 14:15 Ответить
чтоб синий чувак в шапке стрелял из боевого, нет, спасибо...
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02.01.2021 20:02 Ответить
Звідки приїхав так і не зрозуміло. Мабуть русскій мір хотів привезти дикунам.
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02.01.2021 12:32 Ответить
Понаєхавшій, карочє...
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02.01.2021 13:42 Ответить
А може він за Бандеру,відмічав річницю,чють перебрав.
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02.01.2021 18:11 Ответить
6 у стволі?))) Вони там позастрягали?)
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02.01.2021 12:33 Ответить
А потім як чергою бабахнут !!!)))
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02.01.2021 12:37 Ответить
Турист звичайно ж з мордору?
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02.01.2021 12:34 Ответить
москаляку - на гілляку!
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02.01.2021 12:35 Ответить
Може вже нарешті забути того Деда Мароза ???Ну ніяк курва від того совка не вiдлипнути .В Україні СВЯТИЙ МИКОЛАЙ !
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02.01.2021 12:36 Ответить
Ні,шановний,в цьому виподку ,саме дід-відморозок !!)))
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02.01.2021 12:39 Ответить
Якщо у шапці Дєда Мароза - то точно русскомірєц. 😁
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02.01.2021 12:40 Ответить
НІ.. все у відповідності реаліям...


У Львові львів"яни стали у меншості..судячи з результатів виборів,де Садовий ,що лише за рік набудував 1 млн .кв. м житла "понаєхам",ПЕРЕМІГ.

тому не дивуйтесь ,якщо традиція "Дєд-мороз-красний нос" у Львові почне перемагати святкування Р,іздва..
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02.01.2021 12:48 Ответить
Що стосується України то я вже нічому не дивуюся .
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02.01.2021 12:59 Ответить
У тебя лишняя буква в фамилии.
Угадай с четырёх раз какая.
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02.01.2021 13:40 Ответить
Повестку и на передовую или в тыл к врагу - пущай постреляет...
Закона нет...
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02.01.2021 12:41 Ответить
Он искал этого в шапке...
П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова - Цензор.НЕТ 5742
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02.01.2021 13:14 Ответить
У Львові?
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02.01.2021 13:38 Ответить
https://youtu.be/BWvHu2tilZA Этот в шапке во всём признался 😁
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02.01.2021 13:48 Ответить
П'яний турист у шапці Діда Мороза влаштував стрілянину з пістолета в центрі Львова - Цензор.НЕТ 872
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02.01.2021 14:01 Ответить
Таких виродків потрібно "грохати" під час затримання!
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02.01.2021 14:49 Ответить
Треба було кацапа пристрелити, щоб людей не лякав.
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02.01.2021 16:36 Ответить
Шестиствольный пистолет.да это Рэмбо был.
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02.01.2021 21:36 Ответить
 
 