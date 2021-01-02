Пьяный турист в шапке Деда Мороза устроил стрельбу из пистолета в центре Львова
Во Львове пьяный мужчина в шапке Деда Мороза устроил стрельбу из травматического пистолета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в новогоднюю ночь в центре города.Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.
Отмечается, что правоохранители около половины второго ночи при выходе из магазина на проспекте Шевченко услышали выстрелы, после чего поспешили на их звук. Оказалось, что мужчина, приехавший из другой области, решил пострелять из своего пистолета Форт-17Р.
Турист так и разгуливал с оружием в руках по центральной части города. На голове у него была шапка-колпак Деда Мороза синего цвета.
"Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Нарушителя задержали. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции.
Как оказалось, у 37-летнего "стрелка" кроме травмата также были два магазина, в котором находились 16 патронов, а также, еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике.
В отделении на мужчину составили протокол по ст. 174 (Стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами не смертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах) КоАП.
Оружие изъяли до решения суда.
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Ти знаєш про політичні погляди того, що стріляв?
: українці св'яткують Св'ятого Миколая ("Ой хто-хто Миколая любить...") Неук ти. 😊
Дарма.
без національних ознак.
Давно уже всем понятно , что у нас ствола нет только у безруких .
Но это не точно ...
У Львові львів"яни стали у меншості..судячи з результатів виборів,де Садовий ,що лише за рік набудував 1 млн .кв. м житла "понаєхам",ПЕРЕМІГ.
тому не дивуйтесь ,якщо традиція "Дєд-мороз-красний нос" у Львові почне перемагати святкування Р,іздва..
Угадай с четырёх раз какая.
Закона нет...