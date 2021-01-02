Официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января, - замглавы ОП Жовква
Украина "перезагружает" двусторонние отношения с Молдовой.
Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.
"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - заявил чиновник.
Напомним, 15 ноября в Молдове прошли выборы президента. По итогам подсчета голосов лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,72%, ее оппонент, на тот момент действующий президент Игорь Додон - 42,28% голосов.
В начале декабря Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Украину.
24 декабря новый глава государства официально вступила в должность.
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Об этом в комментарии для статьи https://zn.ua/ukr/international/zavdannja-z-troma-vidomimi-.html "Зеркала недели" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква. Первым приоритетом, по его словам, является сохранение и укрепление международной поддержки страны.