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Официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января, - замглавы ОП Жовква

Официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января, - замглавы ОП Жовква

Украина "перезагружает" двусторонние отношения с Молдовой.

Об этом в статье для Зеркала недели сообщил замглавы Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - заявил чиновник.

Напомним, 15 ноября в Молдове прошли выборы президента. По итогам подсчета голосов лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду получила 57,72%, ее оппонент, на тот момент действующий президент Игорь Додон - 42,28% голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первой половине года запланирован визит президента Франции Макрона в Украину, - замглавы ОП Жовква

В начале декабря Санду подтвердила, что ее первой зарубежной поездкой на посту главы государства станет визит в Украину.

24 декабря новый глава государства официально вступила в должность

Автор: 

визит (3103) Мая Санду (217) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
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https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/06/27/7097852/ Премьер Молдовы обвинила власть Порошенко в контрабанде и коррупции в пользу Приднестровья
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02.01.2021 14:13
+1
Ермака пустите на встречу, а то ВВХ не узнает, о чём говорили
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02.01.2021 12:47
+1
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4.html В Украине резко взлетят цены на проезд в общественном транспорте 2 января, 2021 ВІТАЮhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4.html Официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6907 В Украине после январского локдауна проезд в транспорте может подорожать в 1,5 раза. О таком намерении уже заявили некоторые перевозчики. К примеру, в Киеве транспортные компании анонсировали рост цен с 8 до 12 грн.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4.html#more-121811 Читать далее
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02.01.2021 12:48
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Правила форума Совет форумчан
если шо, то открывать сухопутный и воздушный коридор для вывода с преднистровъя паРаша-войск не будем.... на у так как говорится wellcome to Ukraine....
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02.01.2021 12:44 Ответить
Бубочка к приезду Майи, разучивает новую сонату для фортепьяно, без оркестра и без рук
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02.01.2021 14:34 Ответить
Ермака пустите на встречу, а то ВВХ не узнает, о чём говорили
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02.01.2021 12:47 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4.html В Украине резко взлетят цены на проезд в общественном транспорте 2 января, 2021 ВІТАЮhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4.html Официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6907 В Украине после январского локдауна проезд в транспорте может подорожать в 1,5 раза. О таком намерении уже заявили некоторые перевозчики. К примеру, в Киеве транспортные компании анонсировали рост цен с 8 до 12 грн.
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%ba%d0%be-%d0%b2%d0%b7%d0%bb%d0%b5%d1%82%d1%8f%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%b7%d0%b4.html#more-121811 Читать далее
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02.01.2021 12:48 Ответить
О лізуть, ніхто їм цього не дозволить зробити.
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02.01.2021 12:51 Ответить
как и с комуналкой?
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02.01.2021 12:57 Ответить
А комуналку підняли в 1,5 рази? Охолонь.
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02.01.2021 13:00 Ответить
да вся Украина охолонула от таких очередных поднятий
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02.01.2021 13:36 Ответить
https://censor.net/ru/news/3240169/nkreku_povysil_tarify_na_raspredelenie_gaza
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02.01.2021 13:38 Ответить
ЗЕлохам слава за таку владу!
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02.01.2021 12:58 Ответить
Це добре, Україна має відігравати значно більшу роль в нашому регіоні.
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02.01.2021 12:50 Ответить
Було б добре, аби центр управління Україною перейшов до Кишинева.
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02.01.2021 13:33 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/06/27/7097852/ Премьер Молдовы обвинила власть Порошенко в контрабанде и коррупции в пользу Приднестровья
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02.01.2021 14:13 Ответить
Молдова міцно сидить на румунському гачку з одного боку і на Придністрянському з іншого. Україна - на московському . Нічого вони не "перезавантажать" : походять, пофоткаються (хто-хто, а Зеленський це забезпечить і у фас, і у профіль...) і ... підпишуть якийсь черговий "меморандум про наміри" (читай - документ, котрий нікого і ні до чого не зобов"язує). Може ще про поставки молдавських вин і української олії...
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02.01.2021 14:14 Ответить
В Офисе президента заявили, что приоритеты для дипломатической команды Украины в 2021 году будут определять три ключевых цели. Это мир на Донбассе, Крым в составе нашего государства, а сама страна - активный международный игрок.
Об этом в комментарии для статьи https://zn.ua/ukr/international/zavdannja-z-troma-vidomimi-.html "Зеркала недели" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква. Первым приоритетом, по его словам, является сохранение и укрепление международной поддержки страны.
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02.01.2021 14:17 Ответить
Завхоз дЕрьмак, срочно купи камертон. Рояль настраивать.
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02.01.2021 14:32 Ответить
А когда Зе к Трампу поедет? Обещали
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02.01.2021 14:40 Ответить
Просто Санду хочет поржать с дебилов, которые зеленского презедентом выбрали.
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02.01.2021 17:39 Ответить
У неї для цього є своїх 60%...
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03.01.2021 10:38 Ответить
Санда варана буде після цього візиту.
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02.01.2021 21:22 Ответить
Это просто пипец, какое значимое событие, президент сверхдержавы приезжает...
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03.01.2021 04:03 Ответить
 
 