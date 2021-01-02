За 2020 год в авиакатастрофах погибло 299 человек, большинство - с рейса МАУ

В 2020 году произошло 40 аварий больших коммерческих пассажирских самолетов. Пять из них закончились трагически - погибли 299 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные нидерландской консалтинговой компании To70, передает Цензор.НЕТ.

При этом в 2019-м произошло 86 аварий, восемь из которых были смертельными - тогда погибли 257 человек.

В прошлом году было 0,27 аварии со смертельным исходом на миллион рейсов или одна авария на каждые 3,7 миллиона рейсов. Снижение количества аварий произошло на фоне сокращения рейсов из-за пандемии, говорят в То70. По данным ресурса Flightradar24, в прошлом году количество пассажирских авиарейсов упало на 42% - до 24,4 миллиона. Ведь большинство стран мира закрывали границы и вводили другие ограничения на путешествия.

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Большинство людей (176), погибших в 2020 году в авиакатастрофах - это пассажиры и экипаж самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

Второй крупной авиакатастрофой стала авария самолета в Пакистане, в результате которой погибли 98 человек (97 пассажиров и членов экипажа и один человек на земле).

За последние 20 лет количество смертей от авиакатастроф уменьшилось, говорят в Сети авиационной безопасности. Так, в 2005 году на борту коммерческих пассажирских рейсов погибли 1015 человек, а за последние 5 лет в среднем происходит 14 смертельных аварий, в которых гибнут 345 человек.

Самым безопасным годом в авиации считается 2017-й. Тогда во всем мире произошло всего две аварии со смертельным исходом с участием региональных самолетов, погибли 13 человек.

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