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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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За 2020 год в авиакатастрофах погибло 299 человек, большинство - с рейса МАУ

За 2020 год в авиакатастрофах погибло 299 человек, большинство - с рейса МАУ

В 2020 году произошло 40 аварий больших коммерческих пассажирских самолетов. Пять из них закончились трагически - погибли 299 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные нидерландской консалтинговой компании To70, передает Цензор.НЕТ.

При этом в 2019-м произошло 86 аварий, восемь из которых были смертельными - тогда погибли 257 человек.

В прошлом году было 0,27 аварии со смертельным исходом на миллион рейсов или одна авария на каждые 3,7 миллиона рейсов. Снижение количества аварий произошло на фоне сокращения рейсов из-за пандемии, говорят в То70. По данным ресурса Flightradar24, в прошлом году количество пассажирских авиарейсов упало на 42% - до 24,4 миллиона. Ведь большинство стран мира закрывали границы и вводили другие ограничения на путешествия.

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Большинство людей (176), погибших в 2020 году в авиакатастрофах - это пассажиры и экипаж самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе 2020 года.

Второй крупной авиакатастрофой стала авария самолета в Пакистане, в результате которой погибли 98 человек (97 пассажиров и членов экипажа и один человек на земле).

За последние 20 лет количество смертей от авиакатастроф уменьшилось, говорят в Сети авиационной безопасности. Так, в 2005 году на борту коммерческих пассажирских рейсов погибли 1015 человек, а за последние 5 лет в среднем происходит 14 смертельных аварий, в которых гибнут 345 человек.

Самым безопасным годом в авиации считается 2017-й. Тогда во всем мире произошло всего две аварии со смертельным исходом с участием региональных самолетов, погибли 13 человек.

Также читайте: МИД о выплате $150 тыс. семьям погибших в крушении самолета МАУ: компенсации должны определяться на переговорах

Автор: 

авиакатастрофа (1725) смерть (9247)


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с чалвамоголовых бабуинов офис комика уже затребовал компенсации?.... за сбитый самолёт.... чего- то добились?....
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02.01.2021 13:07 Ответить
Это как реклама Украинского авиаперевозчика?
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02.01.2021 13:11 Ответить
-- из личной истории полётов: нигде у меня чемодан не взламывали -- ни в Африке, ни в параше, ни в Европе, ни в Америке... -- токо на внутриукраинских рейсах -- в Борисполе.
-- звыняйтэ, кумэ, за правду...*)
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02.01.2021 13:11 Ответить
Про справжніх героїв і випадкового президента.

https://www.youtube.com/watch?v=X7Lf_sYU7wo
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02.01.2021 13:17 Ответить
МАУ(коломиського) не дотягує навіть до Аерофлоту.
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02.01.2021 13:22 Ответить
В прошлом году, в Вильнюс лётал на свиданку со своей Коханочкой -- ей от Минска два шага.
А аэропорт в Вильнюсе -- такого -- сельско-местечкового разлива...

-- ...стою уже перед рамкой, тут по всем динамикам: Господин Кобзарь -- подойдите на досмотр багажа!

Подхожу... -- чемодан, практически пустой...
-- У вас один замочек не закрыт. Проверьте содержимое, пожалуйста и закройте Ваш кофер, как положенно!

...хорошо, шо коньячку всадил предварительно сотку... -- не нервничал...*)
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02.01.2021 13:27 Ответить
 
 