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Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете

Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете

Конгресс США отменил вето президента Дональда Трампа на законопроект о политике в области обороны. Это было сделано впервые с тех пор, как нынешний глава Белого дома вступил в должность почти четыре года назад.

В пятницу, 1 января, на внеочередном, новогоднем, заседании Сенат, контролируемый республиканцами, легко преодолел вето, отклонив возражения Трампа по законопроекту о военном бюджете на 740 миллиардов долларов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Тем самым законодатели нанесли чувствительный укол президенту всего несколько недель до истечения срока его полномочий.

Ранее на этой неделе Трамп обрушился с критикой на законодателей-республиканцев в Твиттере, заявив, что "слабое и уставшее республиканское "руководство" позволит принять плохой закон об обороне".

Трамп назвал предстоящее голосование за отмену вето "позорным актом трусости и полным подчинением слабых людей крупным технологическим компаниям (Big Tech)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Кулеба о планах в отношениях Украины и США: "Мы ждем рок-н-ролла"

Голосование в Сенате (81 голос "за" и 13 "против") последовало за голосованием в Палате представителей (322 голоса "за" и 87 "против"). Законопроект предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета, закрепляя решения относительно численности войск, новых систем вооружения, боеготовности, кадровой политики и других военных целей. Многие программы, в том числе по вопросам военного строительства, могут вступить в силу только в случае утверждения законопроекта.

Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл из штата Кентукки сказал перед голосованием, что Конгресс бесперебойно принимает Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в течение 59 лет подряд, и что законодатели "так или иначе" намерены сделать это и сейчас, в 60-й раз, до истечения полномочий нынешнего состава Конгресса.

Напомним, обе палаты Конгресса одобрили законопроект об оборонном бюджете двухпартийным большинством. Он, в частности, предусматривает более 740 млрд долларов на военные программы, увеличение заработной платы для американских военных на три процента, содержит санкции в отношении газопровода Nord Stream-2 и предусматривает расходы на оборонную поддержку Украины в 250 млн долларов.

Дональд Трамп ветировал оборонный законопроект, поскольку документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.

Также читайте: Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США

В конце декабря Палата представителей Конгресса США уверенно преодолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

Автор: 

бюджет (4838) Конгресс США (1241) оборона (5227) США (27055)


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Топ комментарии
+38
Рыжий позорник и кацапский ************-пропади уже пропадом.
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02.01.2021 13:28
+27
...вот так и надо поступать с клоунами во власти... Готовься, вальдемар...
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02.01.2021 13:31
+24
Товарищ Трамп был публично "опущен". Пакуй чемоданы Дональд, время чудаков-сумасбродов в США заканчивается.
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02.01.2021 13:34
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Рыжий позорник и кацапский ************-пропади уже пропадом.
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02.01.2021 13:28 Ответить
Осталось 18 дней...и рыжий котенок больше срать не будет...
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02.01.2021 13:32 Ответить
Буде пробувати. Але за це його писком у його лайно вмочатимуть...
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02.01.2021 14:25 Ответить
Забрав би й ще з собою куцого неЛоха.
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02.01.2021 15:38 Ответить
Салют з москальських пуканів гарантован !!)))
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02.01.2021 13:31 Ответить
...вот так и надо поступать с клоунами во власти... Готовься, вальдемар...
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02.01.2021 13:31 Ответить
До того, що в нас з'явиться такий двопалатний Конгресс, готуватися? Сильно сумніваюся. В нас партій як в Сірка бліх, а користі від них ше менше, ніж від бліх, сама шкода.
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02.01.2021 13:37 Ответить
Ну що вже час в Госдуру шампусік завозити !!)))
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02.01.2021 13:33 Ответить
Яка меньшовартість у народженного в Сибіру ???)))
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02.01.2021 13:49 Ответить
А чо, нехай завозять. Які проблеми?
Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 5013
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02.01.2021 13:49 Ответить
в передастов есть свой ритуал перед соитием....
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02.01.2021 14:49 Ответить
Товарищ Трамп был публично "опущен". Пакуй чемоданы Дональд, время чудаков-сумасбродов в США заканчивается.
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02.01.2021 13:34 Ответить
А у нас продовжується.
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02.01.2021 13:50 Ответить
И тут фрика прокатили. Довыделывается он до расследования и тюрьмы .
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02.01.2021 13:34 Ответить
Конгрес США працює,а Верховна зРада похмеляється !!)))
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02.01.2021 13:35 Ответить
Мелания Трамп сообщила, что уходит от Дональда.. к Зеленскому
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02.01.2021 13:38 Ответить
Это вряд ли. Зеленский еще больший неудачник, чем Трамп. Да и Юля Мендель ей глаза выцарапает.
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02.01.2021 13:49 Ответить
Мендель ,це не Лєнка-ополченка ,звер баба !!)))
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02.01.2021 13:53 Ответить
Ага, корабельная соснища !
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02.01.2021 14:49 Ответить
Меланию тянет к мужчинам с плохой аурой и способностью к кривлянию..
в драке Меланьи и Мендель я буду ставить на Меланью.. у неё больший опыт..
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02.01.2021 13:54 Ответить
Та Мендель ее двумя твитами стабилизирует! Ведьма, не иначе!
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02.01.2021 14:00 Ответить
блин!.. я не учел, что у Мендель "черный пояс по Твиттору" .. тогда у Меланьи нет шансов!
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02.01.2021 14:04 Ответить
Ну, Шрек, рассмешил..! Таких как Зе она пачками на .....вертела
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02.01.2021 14:51 Ответить
офф топ
Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию вакцины из рф «Спутник»....

Медведчук своё дело делает....
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02.01.2021 13:39 Ответить
это фейк!.. "Биолек" это контора Богатыревой..
у "Биолека" нет оборудования для производства вакцины "Спутник".. они могут только закупить кацапскую вакцину, переименовать её, и продавать под своим именем..
к тому же "спутник" не прошел испытания и не имеет украинской сертификации..
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02.01.2021 13:44 Ответить
таки дійсно подали на реєстрацію приведені фотокопії заявки... Цікаво, що сам Біолік на це скаже... В будь якому випадку, я вже не їхній покупець : https://ua.112.ua/polityka/biolik-podav-na-reiestratsiiu-v-ukraini-vaktsynu-suputnyk-v-dlia-ii-vyrobnytstva-ta-vaktsynatsii-ukrainskykh-hromadian-563095.html мертвечук: "Біолік" подав на реєстрацію в Україні вакцину "Супутник V" для її виробництва та вакцинації українських громадян (препрошую за посилання на 112)
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02.01.2021 14:15 Ответить
я читал на лента.сру эту новость.. это пиар Мертветчука..
у "Биолик" нет оборудования для производства этой вакцины..
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02.01.2021 14:27 Ответить
вже час тікати до улюбленця *****...
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02.01.2021 13:41 Ответить
Трамп під кінець дуже рідким всрався.
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02.01.2021 13:43 Ответить
Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 5278
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02.01.2021 13:46 Ответить
Ему 74 и он нелох.
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02.01.2021 13:44 Ответить
Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 7684
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02.01.2021 13:45 Ответить
Повезло же американцам с отцами-основателями! ))) Мудрые люди много лет назад предусмотрели все темные стороны человеческой натуры и заложили в принципы построения своей страны систему сдерживаний и противовесов на случай, если к власти придет подонок. Вот яркий пример - пришел майор Трампов. Нагадить в чем-то он успел, конечно, но система его размолола и выплюнула. Даже с помощью йухла и всей его кгб-шной империи Трамп не смог радикально навредить Америке.
Вот как бы нам сотворить такую продуманную и мудрую политическую систему в Украине? Чтобы мезавец-олигарх не мог с помощью информатаки на жопоголовую часть населения внедрить нам лидера-дурачка, чтобы не мог создать монобольшинство в ВР с помощью десятидневных курсов для чайников в Трускавце. Чтобы система автоматически защищалась и очищалась от Ермаков и Медведчуков.
Когда Америка строила свою политическую систему, мы гнули спины в московском рабстве. Нам даже язык наш запрещали. Мы потеряли очень много времени. Теперь нам нужно пахать как проклятым, чтобы наверстать упущенные столетия и строить свою страну. А мы, млять, гундосики инфантильного недоразуменя слушаем...
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02.01.2021 13:46 Ответить
В США две партии и обе - про-американские, патриотические, для которых национальная безопасность и национальные интересы стоят на первом месте. Эти партии постоянны, двух-партийная система монолитна. В США все институты власти независимы друг от друга и от прямого влияния Администрации Президента. Судебная система работает для государства и в рамках законодательства.

У нас в стране партийная система многообразная, партии не постоянны, часто видоизменяются/меняется их идеология и лидеры. В Парламенте есть как минимум две анти-украинские политические партии.
Национальные интересы и национальная безопасность государства у нас (даже во время войны) не являются приоритетными задачами. Все ресурсы направляются на межпартийную и межклановую борьбу. Партийные интересы превыше всего.
Что делать? Нужно переходить к риторике и идеологи "государства Украина" и отходить от узких партийных интересов. Нужно перестать "топить" за отдельную партию и начать топить за "государство Украина". Государственные интересы должны стать превыше партийных. Партии приходят и уходят/покупаются, продаются и предаются, а Государство Украина должно оставаться неизменным.
Для реализации должны прийти к управлению государством люди государственники, для которых государство Украина превыше всего. Они не обязательно должны быть членами партии, но они обязаны быть гражданами Украины, ее патриотами. Только в таком случае реально выстроить "Дип стэйт" по американскому аналогу.
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02.01.2021 16:13 Ответить
Абсолютно солидарен! )))
"меняется их идеология и лидеры" - другими словами, попользовался один олигарх, добился своего интереса и перепродал эскорт проституток другому. )))
Каким образом переходить от риторики нахождения во власти как способа обогащения к риторике идеологии государства Украина? Без незаангажированных прокуратуры и судов это невозможно в принципе. Нужна команда политиков-камикадзе, пользующихся безусловной поддержкой мировой демсистемы, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Порох пытался внедрять эту концепцию, но недостаточно агрессивно, слишком мягко и плавно. При бубочке мы сделали большой шаг назад. Так доверия демсистемы мы не получим, а значит и содействия. Мы находимся на границе западной, демократической системы и орды. Влияние второй на нас очень велико. В кадровом эквиваленте - около трети должностных лиц государства - ордынцы. Еще какой-то процент - и немалый! - коньюнктурщики, готовые служить кому угодно, лишь бы находиться при финпотоках. Орда не стеснена правилами и принципами, любые способы достижения целей ей удобны и доступны. Демсистема сковала себя множеством правил и ограничений, что ослабляет ее позиции здесь, у нас. Вот когда запад поймет, что бить орду можно только ее же методами, демократия победит быстро и безоговорочно. Если нет - наше вхождение в цивилизацию затянется на десятилетия.
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03.01.2021 11:32 Ответить
God bless America ❗️❗️❗️

Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 3881
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02.01.2021 13:49 Ответить
Дядюшка Ронни -- был элегантен, умён и крут! ...щас таких уже не выпускают...
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02.01.2021 13:53 Ответить
К сожалению вы правы. В варшаве есть памятник ему возле посольства США , вот когда бываю там всегда туда хожу ( иду с чувствами как вроде к близкому человеку), чувство уважения к нему просто безгранично .
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02.01.2021 13:56 Ответить
В Варшаве ( извините не знаю почему написалось с маленькой буквы)
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02.01.2021 14:00 Ответить
а как же его ненавидят путинисты, комуняки и совки до сих пор!!!
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02.01.2021 15:20 Ответить
Реклама цигарок "Честерфілд" з молодим Рональдом Рейганом.

Сенат США більшістю голосів підтримав скасування вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет - Цензор.НЕТ 2776
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02.01.2021 14:14 Ответить
Вероятность посадки Трампа, превышает ту же вероятность у Порошенко -- ...при любых раскладах...*)
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02.01.2021 13:50 Ответить
Ватный хитрожопый рашист, что ты сейчас перданул про Пороха?
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02.01.2021 17:24 Ответить
Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете - Цензор.НЕТ 610
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02.01.2021 13:51 Ответить
Офтоп:
Домработница, заразившая Кернеса COVID-19, стала депутатом райсовета - СМИ

Домработница умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса на местных выборах баллотировалась от политической силы "Блок Кернеса - Успешный Харьков".
Об этом сообщило местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в партии.
По информации сайта, Людмила С. избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области.
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02.01.2021 13:53 Ответить
Я щас к Харькову прилядываюсь... -- интересно -- как дядя Беня начнёт там шорох наводить... -- ох шухеру будет! ...никого и ничего от Гепы не останется...
Кусочек сладенький -- почти заподаром...*)
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02.01.2021 14:04 Ответить
Ну вот и рыжего упыря его же соратники"кинули под автобус",как он их кидал 4 года!!!
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02.01.2021 14:03 Ответить
Bellingcat готує публікацію про вбивства за участю співробітників ФСБ

Гупа розслідувачів Bellingcat виявила три вбивства, до яких можуть бути причетні співробітники ФСБ Росії, запідозрені в https://www.radiosvoboda.org/a/news-ozhz-rosia-otruennia-navalnoho/30977746.html отруєнні опозиціонера Олексія Навального, заявив в https://echo.msk.ru/news/2767624-echo.html інтерв'ю «Еху Москви» журналіст Bellingcat Христо Грозєв.
За його словами, публікація про ці вбивства з'явиться в найближчі два тижні.
Днями журналіст опублікував у відкритому доступі https://www.radiosvoboda.org/a/news-bellingcat-navalny/31028491.html відомості про пересування ймовірних учасників замаху на російського опозиціонера. У документах, розміщених в Google Docs, фігурують два прізвища, які згадувалися в розслідуванні The Insider, Bellingcat й інших ЗМІ. Йдеться про працівників інституту криміналістики ФСБ Василя Калашникова і Дмитра Лазаревича.
По кожному зі згаданих у таблиці зібрані дані про їхні переміщення, у тому числі дати подорожей, пункти відправлення і прибуття, іноді - номер рейсу.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-otrujennya-fsb-bellingcat/31000102.html Розслідування про замах на Навального було опубліковане 14 грудня, його провели Bellingcat за участю видання The Insider, телеканалу CNN, журналу Der Spiegel і Фонду боротьби з корупцією.
У публікації стверджується, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» спеціальною групою співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років.https://www.radiosvoboda.org/a/news-bellingcat-fsb/31030290.html
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02.01.2021 14:05 Ответить
Сенат США більшістю голосів підтримав скасування вето Трампа на законопроєкт про оборонний бюджет - Цензор.НЕТ 8429
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02.01.2021 14:05 Ответить
ХО - ХО - ХО !!! 😝
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02.01.2021 14:12 Ответить
Осенью прошлой, общался с Брайтонской Братвой -- ...там Трампа просто боялись и не уважали.
Поездил трошки по Штатам -- НЙ -- Флорида, + Бермуды с Багамами... -- честно говоря -- очень не в восторге -- мусорка и руины, по сравнению с тем же Бундесом... -- такая себе огромная Италия.
Пописял в кустики, прямо возле Капитолия... -- припекло, а туалетов нет. -- думал, попутают за терроризм! -- пронесло почему-то? *)

Там мусоров, охраны, каких-то три вида полиции -- все на старых, ржавых тачилах... страшнэ...
Только охрана Белого Дома произвела впечатление своей аккуратностью и белокожестью -- хотя, ближе, чем за 300 метров не подойти к Резиденции Основ Свободы и Демократии... -- наслаждался и проникался издалля...*)
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02.01.2021 14:26 Ответить
Коли й наша ВР почне робити щось подібне проти неЛоха і його "ініціатив"...
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02.01.2021 15:40 Ответить
Жалко Трампа, жалко . Это ж и посадить могут , если на ******** не свалит .
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02.01.2021 17:41 Ответить
будет теперь белая Америка и дальше на коленках стоять перед иждивенцами, мародёрами, нариками, блм-антифой.
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02.01.2021 20:00 Ответить
Як же 6 січня багатьом стане сумно
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02.01.2021 20:55 Ответить
Дайте им порадоваться, они не понимают какие процессы идут в США и кто будет потом смеяться.
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02.01.2021 23:31 Ответить
Все просто охренеют от событий, СМИ не в состоянии уже будут что то скрыть. Придется как то объяснять почему же все таки бидон не стал президентом, будут нести как всегда какую то чушь.
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02.01.2021 23:33 Ответить
Трампу пальці в двері, шоб другим неповадно було.
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02.01.2021 21:20 Ответить
Наконец-то республиканская партия проснулась! Подолали вето трампона :Результаты голосования 81 "за" , "13" - против.
Интересный в США оборонный бюджет. Чего там только нет Закон о корпоративной прозрачности, включенный в оборонный бюджет США, поможет предотвратить сокрытие компаниями средств, полученных преступниками или коррумпированными должностными лицами, или организациями,способных скрыть эту информацию. Новое законодательство потребует от компаний сообщать о своих реальных владельцах или «бенефициарных владельцах» в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов.
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02.01.2021 21:23 Ответить
 
 