Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете

Конгресс США отменил вето президента Дональда Трампа на законопроект о политике в области обороны. Это было сделано впервые с тех пор, как нынешний глава Белого дома вступил в должность почти четыре года назад.

В пятницу, 1 января, на внеочередном, новогоднем, заседании Сенат, контролируемый республиканцами, легко преодолел вето, отклонив возражения Трампа по законопроекту о военном бюджете на 740 миллиардов долларов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Тем самым законодатели нанесли чувствительный укол президенту всего несколько недель до истечения срока его полномочий.

Ранее на этой неделе Трамп обрушился с критикой на законодателей-республиканцев в Твиттере, заявив, что "слабое и уставшее республиканское "руководство" позволит принять плохой закон об обороне".

Трамп назвал предстоящее голосование за отмену вето "позорным актом трусости и полным подчинением слабых людей крупным технологическим компаниям (Big Tech)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Кулеба о планах в отношениях Украины и США: "Мы ждем рок-н-ролла"

Голосование в Сенате (81 голос "за" и 13 "против") последовало за голосованием в Палате представителей (322 голоса "за" и 87 "против"). Законопроект предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета, закрепляя решения относительно численности войск, новых систем вооружения, боеготовности, кадровой политики и других военных целей. Многие программы, в том числе по вопросам военного строительства, могут вступить в силу только в случае утверждения законопроекта.

Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл из штата Кентукки сказал перед голосованием, что Конгресс бесперебойно принимает Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в течение 59 лет подряд, и что законодатели "так или иначе" намерены сделать это и сейчас, в 60-й раз, до истечения полномочий нынешнего состава Конгресса.

Напомним, обе палаты Конгресса одобрили законопроект об оборонном бюджете двухпартийным большинством. Он, в частности, предусматривает более 740 млрд долларов на военные программы, увеличение заработной платы для американских военных на три процента, содержит санкции в отношении газопровода Nord Stream-2 и предусматривает расходы на оборонную поддержку Украины в 250 млн долларов.

Дональд Трамп ветировал оборонный законопроект, поскольку документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.

Также читайте: Трамп объявил об акции протеста своих сторонников в Вашингтоне в день утверждения выборов Конгрессом США

В конце декабря Палата представителей Конгресса США уверенно преодолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".