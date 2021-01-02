Сенат США большинством голосов поддержал отмену вето Трампа на законопроект об оборонном бюджете
Конгресс США отменил вето президента Дональда Трампа на законопроект о политике в области обороны. Это было сделано впервые с тех пор, как нынешний глава Белого дома вступил в должность почти четыре года назад.
В пятницу, 1 января, на внеочередном, новогоднем, заседании Сенат, контролируемый республиканцами, легко преодолел вето, отклонив возражения Трампа по законопроекту о военном бюджете на 740 миллиардов долларов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Тем самым законодатели нанесли чувствительный укол президенту всего несколько недель до истечения срока его полномочий.
Ранее на этой неделе Трамп обрушился с критикой на законодателей-республиканцев в Твиттере, заявив, что "слабое и уставшее республиканское "руководство" позволит принять плохой закон об обороне".
Трамп назвал предстоящее голосование за отмену вето "позорным актом трусости и полным подчинением слабых людей крупным технологическим компаниям (Big Tech)".
Голосование в Сенате (81 голос "за" и 13 "против") последовало за голосованием в Палате представителей (322 голоса "за" и 87 "против"). Законопроект предусматривает повышение денежного довольствия военнослужащих на 3% и определяет приоритеты оборонного бюджета, закрепляя решения относительно численности войск, новых систем вооружения, боеготовности, кадровой политики и других военных целей. Многие программы, в том числе по вопросам военного строительства, могут вступить в силу только в случае утверждения законопроекта.
Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл из штата Кентукки сказал перед голосованием, что Конгресс бесперебойно принимает Закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act) в течение 59 лет подряд, и что законодатели "так или иначе" намерены сделать это и сейчас, в 60-й раз, до истечения полномочий нынешнего состава Конгресса.
Напомним, обе палаты Конгресса одобрили законопроект об оборонном бюджете двухпартийным большинством. Он, в частности, предусматривает более 740 млрд долларов на военные программы, увеличение заработной платы для американских военных на три процента, содержит санкции в отношении газопровода Nord Stream-2 и предусматривает расходы на оборонную поддержку Украины в 250 млн долларов.
Дональд Трамп ветировал оборонный законопроект, поскольку документ "противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенной роли США в сфере нацбезопасности и внешней политики". Также Трамп заявил, что проект бюджета "содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю", и раскритиковал его за отсутствие пункта об усилении контроля за соцсетями.
В конце декабря Палата представителей Конгресса США уверенно преодолела вето президента Дональда Трампа на законопроект об оборонной политике, предусматривающий финансовую помощь Украине и санкции за участие в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".
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в драке Меланьи и Мендель я буду ставить на Меланью.. у неё больший опыт..
Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в Минздрав Украины заявку на регистрацию вакцины из рф «Спутник»....
Медведчук своё дело делает....
у "Биолека" нет оборудования для производства вакцины "Спутник".. они могут только закупить кацапскую вакцину, переименовать её, и продавать под своим именем..
к тому же "спутник" не прошел испытания и не имеет украинской сертификации..
у "Биолик" нет оборудования для производства этой вакцины..
Вот как бы нам сотворить такую продуманную и мудрую политическую систему в Украине? Чтобы мезавец-олигарх не мог с помощью информатаки на жопоголовую часть населения внедрить нам лидера-дурачка, чтобы не мог создать монобольшинство в ВР с помощью десятидневных курсов для чайников в Трускавце. Чтобы система автоматически защищалась и очищалась от Ермаков и Медведчуков.
Когда Америка строила свою политическую систему, мы гнули спины в московском рабстве. Нам даже язык наш запрещали. Мы потеряли очень много времени. Теперь нам нужно пахать как проклятым, чтобы наверстать упущенные столетия и строить свою страну. А мы, млять, гундосики инфантильного недоразуменя слушаем...
У нас в стране партийная система многообразная, партии не постоянны, часто видоизменяются/меняется их идеология и лидеры. В Парламенте есть как минимум две анти-украинские политические партии.
Национальные интересы и национальная безопасность государства у нас (даже во время войны) не являются приоритетными задачами. Все ресурсы направляются на межпартийную и межклановую борьбу. Партийные интересы превыше всего.
Что делать? Нужно переходить к риторике и идеологи "государства Украина" и отходить от узких партийных интересов. Нужно перестать "топить" за отдельную партию и начать топить за "государство Украина". Государственные интересы должны стать превыше партийных. Партии приходят и уходят/покупаются, продаются и предаются, а Государство Украина должно оставаться неизменным.
Для реализации должны прийти к управлению государством люди государственники, для которых государство Украина превыше всего. Они не обязательно должны быть членами партии, но они обязаны быть гражданами Украины, ее патриотами. Только в таком случае реально выстроить "Дип стэйт" по американскому аналогу.
"меняется их идеология и лидеры" - другими словами, попользовался один олигарх, добился своего интереса и перепродал эскорт проституток другому. )))
Каким образом переходить от риторики нахождения во власти как способа обогащения к риторике идеологии государства Украина? Без незаангажированных прокуратуры и судов это невозможно в принципе. Нужна команда политиков-камикадзе, пользующихся безусловной поддержкой мировой демсистемы, чтобы сдвинуть этот вопрос с мертвой точки. Порох пытался внедрять эту концепцию, но недостаточно агрессивно, слишком мягко и плавно. При бубочке мы сделали большой шаг назад. Так доверия демсистемы мы не получим, а значит и содействия. Мы находимся на границе западной, демократической системы и орды. Влияние второй на нас очень велико. В кадровом эквиваленте - около трети должностных лиц государства - ордынцы. Еще какой-то процент - и немалый! - коньюнктурщики, готовые служить кому угодно, лишь бы находиться при финпотоках. Орда не стеснена правилами и принципами, любые способы достижения целей ей удобны и доступны. Демсистема сковала себя множеством правил и ограничений, что ослабляет ее позиции здесь, у нас. Вот когда запад поймет, что бить орду можно только ее же методами, демократия победит быстро и безоговорочно. Если нет - наше вхождение в цивилизацию затянется на десятилетия.
Домработница, заразившая Кернеса COVID-19, стала депутатом райсовета - СМИ
Домработница умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса на местных выборах баллотировалась от политической силы "Блок Кернеса - Успешный Харьков".
Об этом сообщило местное издание NewsRoom со ссылкой на источники в партии.
По информации сайта, Людмила С. избрана депутатом одного из районных советов Харьковской области.
Кусочек сладенький -- почти заподаром...*)
Гупа розслідувачів Bellingcat виявила три вбивства, до яких можуть бути причетні співробітники ФСБ Росії, запідозрені в https://www.radiosvoboda.org/a/news-ozhz-rosia-otruennia-navalnoho/30977746.html отруєнні опозиціонера Олексія Навального, заявив в https://echo.msk.ru/news/2767624-echo.html інтерв'ю «Еху Москви» журналіст Bellingcat Христо Грозєв.
За його словами, публікація про ці вбивства з'явиться в найближчі два тижні.
Днями журналіст опублікував у відкритому доступі https://www.radiosvoboda.org/a/news-bellingcat-navalny/31028491.html відомості про пересування ймовірних учасників замаху на російського опозиціонера. У документах, розміщених в Google Docs, фігурують два прізвища, які згадувалися в розслідуванні The Insider, Bellingcat й інших ЗМІ. Йдеться про працівників інституту криміналістики ФСБ Василя Калашникова і Дмитра Лазаревича.
По кожному зі згаданих у таблиці зібрані дані про їхні переміщення, у тому числі дати подорожей, пункти відправлення і прибуття, іноді - номер рейсу.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-navalny-otrujennya-fsb-bellingcat/31000102.html Розслідування про замах на Навального було опубліковане 14 грудня, його провели Bellingcat за участю видання The Insider, телеканалу CNN, журналу Der Spiegel і Фонду боротьби з корупцією.
У публікації стверджується, що Навальний був отруєний бойовою речовиною з групи «Новачок» спеціальною групою співробітників ФСБ, які стежили за ним кілька років.https://www.radiosvoboda.org/a/news-bellingcat-fsb/31030290.html
Поездил трошки по Штатам -- НЙ -- Флорида, + Бермуды с Багамами... -- честно говоря -- очень не в восторге -- мусорка и руины, по сравнению с тем же Бундесом... -- такая себе огромная Италия.
Пописял в кустики, прямо возле Капитолия... -- припекло, а туалетов нет. -- думал, попутают за терроризм! -- пронесло почему-то? *)
Там мусоров, охраны, каких-то три вида полиции -- все на старых, ржавых тачилах... страшнэ...
Только охрана Белого Дома произвела впечатление своей аккуратностью и белокожестью -- хотя, ближе, чем за 300 метров не подойти к Резиденции Основ Свободы и Демократии... -- наслаждался и проникался издалля...*)
Интересный в США оборонный бюджет. Чего там только нет Закон о корпоративной прозрачности, включенный в оборонный бюджет США, поможет предотвратить сокрытие компаниями средств, полученных преступниками или коррумпированными должностными лицами, или организациями,способных скрыть эту информацию. Новое законодательство потребует от компаний сообщать о своих реальных владельцах или «бенефициарных владельцах» в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов.