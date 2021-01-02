Советник министра обороны принял участие в марше в честь дня рождения Бандеры
Советник министра обороны Украины Юрий Бутусов вместе с действующими военнослужащими и военнослужащими оперативного резерва ВСУ 1 января принял участие в марше в честь дня рождения одного из основателей украинского движения сопротивления и врага большевистской России Степана Бандеры.
Об этом главред Цензор.НЕТ и советник министра обороны Украины Юрий Бутусов написал в Facebook.
"Во время мероприятий проведено обсуждение порядка проведения конференции по созданию Территориальной обороны Украины, которая пройдет в январе (время конференции будет определено позже). Буду советовать министру внедрять образовательные мероприятия по важным датам, связанным с жизнью и борьбой борцов за свободу Украины, во всех воинских частях как одной из составляющих военно-патриотического воспитания", - сообщил Бутусов.
По его словам, во время марша "советник министра обороны Украины вместе с военнослужащими и тысячами неравнодушных граждан Украины неоднократно выкрикивали свои личные мысли: "Смерть русским оккупантам на Донбассе и в Крыму!" и "Путин - №уйло!"
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Те саме буде і з Територіальною обороною, вона буде нашпигована промосковським керівництвом, або генералами які вміють не воювати а тільки домовлятись. Це безкінечна боротьба за посади, поділ керівників по партійним квотам і щороку викидання коштів на структуру, яка не буде мати ніяких повноважень, окрім вимагання грошей на своє жалюгідне існування. Територіальна оборона - це перший крок до легалізації сепарських збройних загонів, і для полегшення Московії знищити Україну, українськими руками.
Вікторе! Ти раб! І звать тебе - раб! Зневага.
Навіщо мішати грішне з праведним...
Якщо серйозно, то вбачаю тут тренд повальної депрофесіоналізації, коли будь-хто вважає, що він може займатися будь-чим. Це не про Бутусова, а про радісних партизан у лісах південної одесщини. Другий бік явища повального непрофесіналізму - це муженкі, придворні шаркуни, а не генерали.
Еліту треба чистити, така мораль цієї байки.
ПС. Коли в чомусь не розбираєшся, краще промовчати і не смішити людей...
За Афганістан крім моджахедів воювали місцями непрохідні СКЕЛЯСТІ ГОРИ, яких в Україні немає. Проти знаючого гірські тропи моджахеда по-справжньому ефективною могла бути лише авіація, проти якої у моджахедів не на складах (як "Джавеліни"), а в руках були "Стінгери". В Україні немає навіть виробництва патронів, не кажучи про снаряди; винищувальна і штурмова авіація - вся часів СРСР у кількості від 20 до 30 бортів. І ще багато чого нема і взяти ніде.
Та головне не це. В Україні проста людина не відчуває справедливого ставлення до себе з боку держави, тому дурнів, що бігтимуть захищати Ахметовські обленерго, Фірташевські облгази, Порошенківські сотні тисяч гектарів, Коболевські і Вітренковські мільйони, наглядові ради держпідприємств (це тільки те перше, що прийшло на розум) і т.д., і т.п.; буде не так багато, як тобі хотілось би.
За останні 7 років це лайно з голів вже добряче повивітрилось.
Регіонали? Нема ніякого реваншу, їх електорат успішно зменшується по природним причинам, а зараз ще і прискореними темпами...
Прошу пана Юрія повідомити яким чином можна взяти участь в конференції.