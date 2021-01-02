Советник министра обороны принял участие в марше в честь дня рождения Бандеры

Советник министра обороны Украины Юрий Бутусов вместе с действующими военнослужащими и военнослужащими оперативного резерва ВСУ 1 января принял участие в марше в честь дня рождения одного из основателей украинского движения сопротивления и врага большевистской России Степана Бандеры.

Об этом главред Цензор.НЕТ и советник министра обороны Украины Юрий Бутусов написал в Facebook.

"Во время мероприятий проведено обсуждение порядка проведения конференции по созданию Территориальной обороны Украины, которая пройдет в январе (время конференции будет определено позже). Буду советовать министру внедрять образовательные мероприятия по важным датам, связанным с жизнью и борьбой борцов за свободу Украины, во всех воинских частях как одной из составляющих военно-патриотического воспитания", - сообщил Бутусов.

По его словам, во время марша "советник министра обороны Украины вместе с военнослужащими и тысячами неравнодушных граждан Украины неоднократно выкрикивали свои личные мысли: "Смерть русским оккупантам на Донбассе и в Крыму!" и "Путин - №уйло!"

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