В первый день нового года патрульные составили 267 админпротоколов на пьяных водителей
В первый день нового года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов на водителей за управление с признаками опьянения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице патрульной полиции в соцсетях.
"1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции. От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызовов. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - сообщают полицейские.
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+2 Русский Алкаш
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Чо, совсем бухие были?
https://censor.net/ru/user/480535
(Сергій Жадан, 2015 рік, «Біґ Мак»)
Що простими словами можна записати, як:
https://censor.net/ru/user/480535
Бідний Жадан.
А Брати Гадюкіни теж зі своїми https://www.youtube.com/watch?v=UX6EGrbX_IQ "Чуваки, все чьотко" облажалися...
Щось не сходится!