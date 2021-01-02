В первый день нового года патрульные составили 267 админпротоколов на пьяных водителей

В первый день нового года патрульные в Украине составили 267 админпротоколов на водителей за управление с признаками опьянения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице патрульной полиции в соцсетях.

"1 января на улицы населенных пунктов выехали 1577 экипажей патрульной полиции. От наших граждан по спецлинии 102 поступило 7294 вызовов. Патрульные составили 267 админматериалов на водителей за управление с признаками опьянения", - сообщают полицейские.

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