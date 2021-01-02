С января минимальная пенсия для людей старше 65 лет с полным стажем поднимется до 2400 грн, - Лазебная
В январе в Украине повышается минимальная пенсия для людей в возрасте от 65 лет, у которых есть полный стаж.
Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
"Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины - 35. Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него 2000 гривен, то она будет повышена на 400 гривен. Это будет 2400. У кого 2100, то, значит, на 300. Мы уже посчитали, уже подготовлены все расчеты, все сведения. Это 2,2 миллиона человек. Средний размер повышения, для каждого из них он будет разный, будет 350-360 гривен", - сказала Лазебная.
По ее словам, наименьшая пенсия будет составлять 2400 гривен. "У всех, кто не достигает этого порога, все получат повышение. Поэтому январь уже будет приятным сюрпризом для этой категории людей", - добавила министр.
Напомним, с 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата: с 5 до 6 тысяч гривен. Это предусмотрено государственным бюджетом на 2021 год.
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А проти Порошенка 80% українців голосували лише тому, що так сказали на 1+1.
Я на пенсию вышел в 2009г,работал там же(на заводе) до 2015г. До 2014г получал 1920гр(чуть больше 200$),а после 2014г-82$. И только около года назад "дополз"до 110$(3020гр). Мне 72г(чарез 8дней). Я не знаю,как другие,а я потерю в 120$ сильно ощутил....
Не знаю,доживу ли я до того момента,когда в стране окончиться война,а слуги отправятся на...ху тор .
Навіть туалетний папір українці йому купують.
Повністю на нашому утриманні перебуває.
це кілька десятків тисяч.
Назви своє ім'я, розмір своєї заробітної плати, стипендії чи пенсії - все те, що робить тебе клоуном і викладай в соц. мережі " (с)
Де феміністки? Це ж дискримінація.Про які рівні права можна говорити? Я вже не кажу про нашу призовну армію.
Пять лет даётся женщине на беременность и рождение хотя бы двух детей , на восстановление женского здоровья после родов , кормление грудью и чтоб малыш подрос - это называют ещё декретный отпуск . Для женщины это тяжелый труд и заметьте без выходных !
Так , что вроде как поровну ...
Это ОНА так создала женщину , что женщине приходиться работать самкой-производителем потомства .
Дискриминация полная .😡😊
Апрель - 47 230 гривен.
Май - 47 230 гривен.
Июнь - 47 230 гривен.
Июль - 47 230 гривен.
Август - 93 955,4 гривны.
Сентябрь - 67 916,6 гривны.
Октябрь - 30 997,14 гривны.
Ноябрь - 158 933,35 гривны.
Декабрь - 65 094 гривны.
Итого - 661 009,64 гривны.
Зарплата лазебной в 2020 году.
Принцип пенсійних вкладів у тому й полягає, що це дозволяє людині отримувати процент / прибуток (тут він не оподатковується), поки вона працює і відкладає гроші.
До того ж, зменшується оподатковуваний річний дохід.
Просто тримати гроші вдома - не дає можливості заробити на них.
Теперь второму добавят 500 грн...а первому шиш...
Отсюда вывод...платить налоги и показывать белую зп не имеет смысла...все равно будешь получать минимальную пенсию...
Молодежи на заметку...
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
политтехнологи насочиняют, а наш народ верит
а еще надо спрашивать методы реализации и сроки
Нужно срочно удвоить поставки икры , как чёрной , так и красной . И не забыть про коньяк .
Эти пенсы , безудержные моты , всё снесут .
Трепещи , Лас-Вегас и Монте-Карло !
Трепещи, ближайший блошиный рынок )
Якесь ручне керування. Що хочуть, те і роблять.
Раніше пенсійний стаж був 20 - 25 років, якщо не помиляюсь. Цим людям зараз за 70 років.
Тобто їм ніхто нічого не підвищить.
Предлагаю 95 кварталу высмеять этих нищебродов, портящих коломойскому привычный ландшафт из вилл, яхт, коттеджей и чартерных перелетов.
Коломойский и Зеленский будут довольны )
Не ужели у этой биомассе ни чего человеческого не осталось?
Этих мразей давно пора отзывать и отстранять от общества и власти за устроенный геноцид, через грабежь страны.Финансирование образования, медицыны и армии лишний раз это доказало, зато про себя они не забывют выписывая огромные зарплаты,пенсии чиновникам и назначенцам в гос.компаниях,роскошные автомобили, резиденции и лечение в Феофании,что бы так жить надо заслужить, а не в то время когда страна идет под откос из за долгов организованных властью по ОВГЗ и многим другим схемам, а люди должны жить как в Германии с мин.пенсией в 1000 евро и средней зарплатой 3,5 тыс.Сколько получает зарплату Меркель? - 20 тыс.евро в мецяц - это столько сколько Лещенко и Наем за обеливание коррупции, это столько сколько Зеленский за распил фонда короновируса и в целом бюддета процентов на 20-30, а может крадут больше половины, где аудит опозиции, за что деньги получают? вот и результат-нищета.В стране так надо организовать работу, что бы как минимум не мешать народу жить и зарабатывать на своей родной земле, а не грабить,выдуривать под видом рыночных отношений, которыми заправляет монопольно олигархическая власть ресурсы принадлежащие населению, включая Землю.
Конечно есть. 1700 с копейками точноне скажу. Их тоже миллионы получают пенсионеров. Накинут наверное им гривен 30 снова чтоб "порадовались"