С января минимальная пенсия для людей старше 65 лет с полным стажем поднимется до 2400 грн, - Лазебная

В январе в Украине повышается минимальная пенсия для людей в возрасте от 65 лет, у которых есть полный стаж.

Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины - 35. Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него 2000 гривен, то она будет повышена на 400 гривен. Это будет 2400. У кого 2100, то, значит, на 300. Мы уже посчитали, уже подготовлены все расчеты, все сведения. Это 2,2 миллиона человек. Средний размер повышения, для каждого из них он будет разный, будет 350-360 гривен", - сказала Лазебная.

По ее словам, наименьшая пенсия будет составлять 2400 гривен. "У всех, кто не достигает этого порога, все получат повышение. Поэтому январь уже будет приятным сюрпризом для этой категории людей", - добавила министр.

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Напомним, с 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата: с 5 до 6 тысяч гривен. Это предусмотрено государственным бюджетом на 2021 год.