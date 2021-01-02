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С января минимальная пенсия для людей старше 65 лет с полным стажем поднимется до 2400 грн, - Лазебная

С января минимальная пенсия для людей старше 65 лет с полным стажем поднимется до 2400 грн, - Лазебная

В январе в Украине повышается минимальная пенсия для людей в возрасте от 65 лет, у которых есть полный стаж.

Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины - 35. Вот для этих людей минимальная пенсионная выплата повышается. Например, есть человек с такими параметрами, у него 2000 гривен, то она будет повышена на 400 гривен. Это будет 2400. У кого 2100, то, значит, на 300. Мы уже посчитали, уже подготовлены все расчеты, все сведения. Это 2,2 миллиона человек. Средний размер повышения, для каждого из них он будет разный, будет 350-360 гривен", - сказала Лазебная.

По ее словам, наименьшая пенсия будет составлять 2400 гривен. "У всех, кто не достигает этого порога, все получат повышение. Поэтому январь уже будет приятным сюрпризом для этой категории людей", - добавила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя пенсия за год превысила 3400 гривен, - Минсоцполитики

Напомним, с 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата: с 5 до 6 тысяч гривен. Это предусмотрено государственным бюджетом на 2021 год.

Автор: 

пенсия (2161) Лазебная Марина (141)


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+37
С января минимальная пенсия для людей с полным стажем старше 65 лет поднимется до 2400 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1232
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02.01.2021 15:48
+22
Человек платил налоги..и имеет пенсию 2500 грн...другой человек платил меньше налогов и имел пенсию 2000 грн...
Теперь второму добавят 500 грн...а первому шиш...
Отсюда вывод...платить налоги и показывать белую зп не имеет смысла...все равно будешь получать минимальную пенсию...
Молодежи на заметку...
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02.01.2021 16:20
+21
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2921
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02.01.2021 16:11
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С января минимальная пенсия для людей с полным стажем старше 65 лет поднимется до 2400 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 1232
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02.01.2021 15:48 Ответить
Какая там пенсия, если зарплаты в конвертах ?!
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02.01.2021 16:52 Ответить
Уже почти два года великий членограй властвует. Почему до сих пор не издал указ о зарплатах в коробках и пенсиях в мешках?
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02.01.2021 19:34 Ответить
Лазебная **** упоротая, вместе с зеленой сатаной Зеленским. Сравняла всем пенсии, что минимальная , что со стажем, что с большим коэфициентом - все одинаковое и главное для нее пенсионеры до 65 лет вообще не люди и им не повышают пенсии никогда. А послу 65 лет так же условия, повысят тем, у кого пенсия ниже 2400. То есть одно условие, другое, третье, а в результате люди получают дулю и только обещания от клоунов - наперсточников. Гнать надо этих тварей в Ад.
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03.01.2021 13:08 Ответить
может сначала все-таки вспомните е-декларации чиновничества: тонны кеша, милионные счета в банках и коллекции швейцарских часов/квартир/машин?
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02.01.2021 23:22 Ответить
Всі знають що за Порошенка пенсії були набагато вищі, гривня найстабільнішою валютою Європи, а тарифи на електроенергію і тепло жодного разу не піднімались.
А проти Порошенка 80% українців голосували лише тому, що так сказали на 1+1.
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02.01.2021 17:17 Ответить
Я згоден з Вами . Але цих виродків Українцями не називаю , а кажу їм прямо в очі , що ненавиджу їх , як і решту совків . А коли знову будемо на краю прірви , то 20 відсотків Українців ціною свого життя та здоров'я знову будуть рятувати країну , і зебілів в тому числі . І дуже прикро , що це постійно повторюється .
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02.01.2021 18:47 Ответить
"Всі знають що за Порошенка пенсії були набагато вищі, гривня найстабільнішою валютою Європи"
Я на пенсию вышел в 2009г,работал там же(на заводе) до 2015г. До 2014г получал 1920гр(чуть больше 200$),а после 2014г-82$. И только около года назад "дополз"до 110$(3020гр). Мне 72г(чарез 8дней). Я не знаю,как другие,а я потерю в 120$ сильно ощутил....
Не знаю,доживу ли я до того момента,когда в стране окончиться война,а слуги отправятся на...ху тор .
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02.01.2021 18:50 Ответить
Да идиоты не помнят уже как в 2014 году обвалилась гривна, обвалились пенсии,доллар дорос до 30. Идиоты все выбирают между олигархами, какой из них лучше. 30 лет выбирают, а ума не набрались.
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03.01.2021 15:45 Ответить
....як можна на цi копійки прожити ?? ??
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02.01.2021 15:54 Ответить
там о жизни речь не идёт, дают на полуголодное выживание. и шоб всё своё свободное личное время о добыче доппропитания думали на дачах та городах, а не ездили по миру и смотрели, как их ровесники живут. и потом задумамывались, почему они "рыжие".
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02.01.2021 16:00 Ответить
https://censor.net/ru/user/390467 А раніше якось виживали.Ці копійки не зараз ж почали платити.В нас зарплата також мізерна.В райцентрах особливо.
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02.01.2021 16:15 Ответить
Думаю що раніше і ціни в супермарктах були не європейскк як зараз..
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02.01.2021 16:54 Ответить
так вони ще примудряються накопичувати.У сусідки дві дочки.Дві онуки.3 зятя.Живуть добре.. Але бабка при пенсії 2500 збирає гроші на поховання.
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02.01.2021 19:47 Ответить
Неймовiрно...Просто не вкладається у голові ..
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02.01.2021 20:02 Ответить
А кто нибудь из из ЗЕублюдков пробовал прожить на эти деньги?
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02.01.2021 15:57 Ответить
Зе постійно нарощує собі бюджет на витрати.
Навіть туалетний папір українці йому купують.
Повністю на нашому утриманні перебуває.
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02.01.2021 16:05 Ответить
подивись і напиши.
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02.01.2021 16:15 Ответить
Так плачеш ти, патєрпєлий.
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02.01.2021 16:20 Ответить
не в защиту зе: все предыдущие годы пенсии были достаточными? ПРАВДА?
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03.01.2021 13:14 Ответить
Ну как говорится, спасибо, Вашей матушке тоже подадут
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02.01.2021 16:01 Ответить
для свого батюшкі він вибив пожиттєву стипендію чи що.
це кілька десятків тисяч.
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02.01.2021 16:06 Ответить
цікаво... а є пенсії до 2000.
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02.01.2021 16:04 Ответить
" Я - клоун і я цим дуже пишаюся, але я впевнений, що я такий не один. Ми розробили додаток під назвою "Я - клоун".
Назви своє ім'я, розмір своєї заробітної плати, стипендії чи пенсії - все те, що робить тебе клоуном і викладай в соц. мережі " (с)

С января минимальная пенсия для людей с полным стажем старше 65 лет поднимется до 2400 грн, - Лазебная - Цензор.НЕТ 723
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02.01.2021 16:04 Ответить
А коммуналка до трех тысяч покращення от Зе от весело
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02.01.2021 16:06 Ответить
У нас в Каховке центральное отопление было по цене 89,39 гр. с метра кв.За 74.5 кв. платил 6660 гр. в месяц.Прошлую зиму соскочил на электроотопление-1300 гр.в месяц,но рано радовался ,СУ..И зеленые с 1 января 2021г . подняли тариф с 0.9 до 1.68 гр. Вспомнил присказку,на предложение "Валить" пессимист спрашивает-Куда,а оптимист-Кого.
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02.01.2021 17:24 Ответить
Якщо відмінили 90 гр за перші 100 кв,ви будете платити на 78 гр більше.
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02.01.2021 19:50 Ответить
Полный стаж для женщины определен 30 лет, а для мужчины - 35 Источник: https://censor.net/ru/n3240228

Де феміністки? Це ж дискримінація.Про які рівні права можна говорити? Я вже не кажу про нашу призовну армію.
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02.01.2021 16:09 Ответить
А где вы увидели дискриминацию ?
Пять лет даётся женщине на беременность и рождение хотя бы двух детей , на восстановление женского здоровья после родов , кормление грудью и чтоб малыш подрос - это называют ещё декретный отпуск . Для женщины это тяжелый труд и заметьте без выходных !
Так , что вроде как поровну ...
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02.01.2021 17:38 Ответить
Из этой логики выходит, что женщины должны отработать 5 лет самкой-производителем потомства? снова дискриминация по половому признаку
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02.01.2021 18:54 Ответить
А это уже все претензии к ПРИРОДЕ !
Это ОНА так создала женщину , что женщине приходиться работать самкой-производителем потомства .
Дискриминация полная .😡😊
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03.01.2021 11:33 Ответить
Попутно с пенсией поднимутся цены на газ, свет, связь и на все остальное. Чем хаастаетесь, зелёные ублюдки?
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02.01.2021 16:09 Ответить
Что б ты падла в старости на такие же 2400 гривен жила..
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02.01.2021 16:10 Ответить
..ну ,а остальным, у кого пенсия свыше 2500,кому 3,а кому и 10 гривен добавили...
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02.01.2021 16:11 Ответить
Март - 55 193,15 гривны.
Апрель - 47 230 гривен.
Май - 47 230 гривен.
Июнь - 47 230 гривен.
Июль - 47 230 гривен.
Август - 93 955,4 гривны.
Сентябрь - 67 916,6 гривны.
Октябрь - 30 997,14 гривны.
Ноябрь - 158 933,35 гривны.
Декабрь - 65 094 гривны.
Итого - 661 009,64 гривны.

Зарплата лазебной в 2020 году.
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02.01.2021 16:11 Ответить
это кстати примерный максимальный размер американской пенсии в год после 10 лет стажа если начать ее получать с 62 лет
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02.01.2021 16:34 Ответить
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2921
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02.01.2021 16:11 Ответить
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03.01.2021 08:20 Ответить
Не розраховуйте ні на яку пенсію.Намагайтеся накопичити долари,євро,золото і тд.Навіть не думайте накопичувати собі пенсію і фонді.Бо вас кинуть.
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02.01.2021 16:13 Ответить
І накопичувати доводиться вдома, бо на банки надії нема.

Принцип пенсійних вкладів у тому й полягає, що це дозволяє людині отримувати процент / прибуток (тут він не оподатковується), поки вона працює і відкладає гроші.
До того ж, зменшується оподатковуваний річний дохід.

Просто тримати гроші вдома - не дає можливості заробити на них.
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03.01.2021 03:53 Ответить
Человек платил налоги..и имеет пенсию 2500 грн...другой человек платил меньше налогов и имел пенсию 2000 грн...
Теперь второму добавят 500 грн...а первому шиш...
Отсюда вывод...платить налоги и показывать белую зп не имеет смысла...все равно будешь получать минимальную пенсию...
Молодежи на заметку...
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02.01.2021 16:20 Ответить
5.10 - fcuk this corrupted state
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02.01.2021 17:28 Ответить
молодежи в этой стране вообще делать не чего, валить надо пока силы и здоровье есть
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02.01.2021 18:22 Ответить
молодежи на заметку: вообще забыть о таком понятии как пенсия в Украине.
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03.01.2021 13:17 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народженнях.
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду в Інтернеті.
Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
Де підставою призначення на посаду стають розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатись та цінувати, а всі решта - знати і поважати.
Україна - з якої не поїдуть наші діти.
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2651
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02.01.2021 16:27 Ответить
мечтать не вредно
политтехнологи насочиняют, а наш народ верит
а еще надо спрашивать методы реализации и сроки
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02.01.2021 16:33 Ответить
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 8265
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02.01.2021 16:28 Ответить
Это не пенсия, а подаяние, минимум только на еду.
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02.01.2021 16:28 Ответить
Ще, один привід молодим не платити податки державі. Збирати на старість самим. Ну, як сусід. На базарі більшу частину простояв в Іспаніїї трохи пропрацював, купив дві однушки, тепер здає.
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02.01.2021 16:36 Ответить
На їжу і то - по-мінімуму мінімума : макарони без масла і олії! Суп без м'яса + каші каші каші! Про аптеку немає і мови ! Не говорячи про нові черевики
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02.01.2021 16:47 Ответить
Оффтоп! Поясніть мені дурню неотесаному ,високочолі мудрагелі сайту : чому Україна виробляє найбільше соняшникової олії в Європі і та сама олія така дорогуща! Скоро догонить оливкову з Греції та Іспанії? Там теж космічні ціни на власну продукцію???
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02.01.2021 16:51 Ответить
Уже объясняли про курей и про сахар. Если здесь будет дёшево, то оно всё будет там.
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02.01.2021 17:25 Ответить
В Испании 1литр подсолночного масла - 1евро, оливковая -3 евро литр.
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02.01.2021 22:26 Ответить
Пенсионеры утонут в роскоши и излишествах .
Нужно срочно удвоить поставки икры , как чёрной , так и красной . И не забыть про коньяк .
Эти пенсы , безудержные моты , всё снесут .
Трепещи , Лас-Вегас и Монте-Карло !
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02.01.2021 16:31 Ответить
)))

Трепещи, ближайший блошиный рынок )
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02.01.2021 16:53 Ответить
Я щось взагалі не розумію цих підвищень. Якщо підвищувати, то усім рівномірно. Що, у законі про пенсійне страхування розмежовують пенсіонерів за віком?
Якесь ручне керування. Що хочуть, те і роблять.
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02.01.2021 16:32 Ответить
Казуїстика якась.
Раніше пенсійний стаж був 20 - 25 років, якщо не помиляюсь. Цим людям зараз за 70 років.
Тобто їм ніхто нічого не підвищить.
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02.01.2021 16:49 Ответить
Вот уж поистине конец эпохи нищеты! 😁
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02.01.2021 16:50 Ответить
Вы смеетесь, а на эти копейки в Украине живут 13 миллионов (!!!) нищих пенсионеров.

Предлагаю 95 кварталу высмеять этих нищебродов, портящих коломойскому привычный ландшафт из вилл, яхт, коттеджей и чартерных перелетов.

Коломойский и Зеленский будут довольны )
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02.01.2021 16:52 Ответить
95-му не до этого! Им важно как собачки сношаются, сегодня мельком увидел, чуть не стошнило, зЕбиомасса регочет...
Не ужели у этой биомассе ни чего человеческого не осталось?
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02.01.2021 18:29 Ответить
Всі на випередки, експерти та провідні оглядачі, розказують про те, що не варто в майбутньому розраховувати на державну пенсію...
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02.01.2021 16:53 Ответить
а тарифы повысили тоже и толку от повышения пенсии - развод везде...
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02.01.2021 16:59 Ответить
зеленая плесень разъедает Украину, хуже серной кислоты.
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02.01.2021 17:12 Ответить
А кто пропахал всю жизнь и отдал своё здоровье и не может физически в 64 года подрабатывать пусть голодает?...
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02.01.2021 17:23 Ответить
Разве только голодает ? А комунальные , лекарства ... Эти твари ж потом начнут жильё за долги забирать . По крайней мере до недавних пор людям гарантировали хотя бы в 60 лет какие-то ничтожные гроши . А сейчас пошёл в пенсионный и те сказали , что скорее всего мне будет дуля , а не пенсия . И вот за это тоже благодарю зебилов за их чудесный выбор . Думал , что дурнее , чем выбрать дважды судимого януковича , уже не придумать , а оказалось , что они ещё и на зе способны . Уроды .
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02.01.2021 17:53 Ответить
При бандите Януковиче минимальная пенсия была 115 $ и не 65, а в 60 лет и народ все равно сверг его за то что крал много , а при так званой цивилизованной власти еще не дали 2400, а уже трубят про неслыханных достижения, что составляет 85 $,так и покупательная способность $ за 7 лет упала минимум на 10%, с такими потугами к показателям бандита Януковича выйдут лет через 5, это как надо грабить и "кидать" страну, что бы платить заметьте не минимальную пенсию, а с полным стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин и то после 65 лет.
Этих мразей давно пора отзывать и отстранять от общества и власти за устроенный геноцид, через грабежь страны.Финансирование образования, медицыны и армии лишний раз это доказало, зато про себя они не забывют выписывая огромные зарплаты,пенсии чиновникам и назначенцам в гос.компаниях,роскошные автомобили, резиденции и лечение в Феофании,что бы так жить надо заслужить, а не в то время когда страна идет под откос из за долгов организованных властью по ОВГЗ и многим другим схемам, а люди должны жить как в Германии с мин.пенсией в 1000 евро и средней зарплатой 3,5 тыс.Сколько получает зарплату Меркель? - 20 тыс.евро в мецяц - это столько сколько Лещенко и Наем за обеливание коррупции, это столько сколько Зеленский за распил фонда короновируса и в целом бюддета процентов на 20-30, а может крадут больше половины, где аудит опозиции, за что деньги получают? вот и результат-нищета.В стране так надо организовать работу, что бы как минимум не мешать народу жить и зарабатывать на своей родной земле, а не грабить,выдуривать под видом рыночных отношений, которыми заправляет монопольно олигархическая власть ресурсы принадлежащие населению, включая Землю.
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02.01.2021 17:24 Ответить
А зЕбудады шо??? Им и 20 пенсий каждому, мало! Жрать не чего и не за что, с голоду пухнут так, что не во всякую дверь пролезут. Аж сердце кровью заливается, от жалости к ним =((=
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02.01.2021 17:35 Ответить
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 6743
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02.01.2021 17:36 Ответить
Дуже хочу , щоб лазєбную заставили жити на 2400 хоча б 6 місяців . Я добрий , всього 6 місяців ! Але не давати ні гривні більше ! Як у цих істот вистачає розуму(совість там відсутня , це ясно) таке озвучувати ? Тому , що самі допустили . Скотина кравчук після розпаду совка залишив людей без роботи , кинутими на призволяще . Виживали хто як міг . А ці крадії при владі у нас вимагають якийсь офіційний стаж ! А самі набудували собі в Києві та біля Києва такого , що Монако та Маямі нервово курять .
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02.01.2021 17:40 Ответить
Перед новим роком стояв у черзі за свининой, підійшла бабуся, позаглядала, позаглядала, махнула рукою та й пішла з слізьми на очах. Я відчув біль, лють табезнадія. Гниди ви кляті політикани, гниди, виллється все вам через край.
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02.01.2021 17:42 Ответить
жаліти треба лише тих, хто за Зе не голосував. Інші обрали це добровільно.
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02.01.2021 17:49 Ответить
О! Я завжди це казав . Але страждати будемо й ми , ті хто все розумів з самого початку і кому гидко навіть дивитися на їхнє зє .
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02.01.2021 17:56 Ответить
але думка, що не ти за нього голосував, все ж трохи розважає смуту.
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02.01.2021 22:17 Ответить
Предлагаю платить зеленскому зарплату в 2400 гривен. Ведь какая разница, сколько у него зп
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02.01.2021 17:50 Ответить
З січня мінімальна пенсія для людей від 65 років із повним стажем підвищиться до 2400 грн, - Лазебна - Цензор.НЕТ 9640
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02.01.2021 18:00 Ответить
Пеця ж підняв пенсії з 120$ до 50$
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02.01.2021 18:03 Ответить
Не пойму, что зЕбилов подкармливают, или от природы такие???
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02.01.2021 18:09 Ответить
От природы такие (дети алкоголиков), и еще и подкармливают галоперидолом. В итоге получаем дегенератов высшей масти. Супердебилы из семейства зебилы.
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02.01.2021 19:29 Ответить
Що вони мудрують замість того що б провести індексацію ,вони вибирають підвищувати тим кому за 65 ,а тіщо отримують 2500 гривень це мізер ,але з ними зрівняются ті в яких були низькі зарплати,ці шмигалі ,гройсмани такого натворили.
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02.01.2021 18:25 Ответить
цікаво... а є пенсії до 2000

Конечно есть. 1700 с копейками точноне скажу. Их тоже миллионы получают пенсионеров. Накинут наверное им гривен 30 снова чтоб "порадовались"
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02.01.2021 18:59 Ответить
И ни в чём себе не отказывайте...
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02.01.2021 22:26 Ответить
300гривен овер ******
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03.01.2021 00:07 Ответить
тобто, той, хто не працював та не робив внески в пенсійний фонд, отримають по 400 гривень до своєї пенсії, а ті, хто працював, пропрацював по 50 років, але не мусор, або не має гарячого стажу, але ж працював і платив в пенсійний фонд, працював наприклад медсестрою, вихователем в дит.садку, та й тим же ж двірником, і отримує зараз наприклад 2300, то йому не підвищують пенсію, так же ж? Ну звісно, навіщо нам вихователі, медсестри, двірники, хіба ж вони важливі для суспільства?? Всі мають бути лише сталеварами, шахтарями та мусорами, щоб в старості не здохнути з голоду. Навіщо нам щоб хтось прибирав сміття на вулицях, щоб хтось виховував наших дітей в садках, щоб хтось виносив судна з під хворих в лікарнях, навіщо нам всі ці люди та професії.. Важливі лише сталевари, мусора та шахтарі.. Що, ***, за країна така дурнувата !!
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03.01.2021 01:32 Ответить
Молодь! Хто ще не втік? Тікайте на багатщі села. Особливо Зебіли, бо ви вже зробили свою зелену справу.
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03.01.2021 07:28 Ответить
А потім будете нам поради надавати з Польщі чи Канади, як нам жити та що робити.
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03.01.2021 07:39 Ответить
Очередной идиотизм. Теперь будет минималки пенсии. По новому что ушли и по старому что раньше ушли и шансов у таких нет тем более что либо изменить---это те у которых на сегодня 1762гр. Кстати таких 3 миллиона и ещё столько же из этой возрастной группы у кого 1800--2200гр. Тоже обречены на нищету--их запросто 2 миллиона. Итого 5 мил изгоев---ну как, весело?
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03.01.2021 15:32 Ответить
Ошибся во 2 предложении. *Теперь будет ДВЕ минималки*.
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03.01.2021 15:34 Ответить
У моей жены пенсия 1700,28 лет стажу насчитали,5 лет выбросили (хозяин предприятия не платил пенс.взносы) и таких как она миллионы.Самое страшное, все молчат.Все из страны не уедут,да и за бугром вы будете чужими.Где не езди-дома лучше. Европу надо делать в Украине...
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04.01.2021 08:00 Ответить
 
 