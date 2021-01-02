Украина в 2021 году начнет консультации об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС, - Жовква

Украина в 2021 году планирует решить ряд задач в отношениях с Европейским союзом.

Об этом в своей статье для "Зеркала недели" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Среди важнейших задач в отношениях с ЕС на 2021 год - начало консультаций об обновлении Соглашения об ассоциации, а также подписание соглашения об Общем авиационном пространстве уже в начале 2021 года", - подчеркнул он.

В конце первого квартала 2021 года экспертная миссия Европейской комиссии сможет предоставить свои выводы относительно готовности Украины к заключению соглашения о промышленном безвизе.

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"Мы начнем выполнение соответствующих рекомендаций. По результатам должны начать официальные переговоры о заключении этого соглашения", - отметил Жовква.

Он добавил, что в 2021 году Украина планирует начать диалог с ЕС по привлечению нашего государства к реализации Европейского зеленого соглашения.

В сфере отношений с НАТО, по словам Жовквы, важно использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе.

"Ждем реакции партнеров на соответствующие предложения по этому поводу. Будем прилагать усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина - НАТО на высоком уровне", - подчеркнул чиновник.

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Он также добавил, что ключевой задачей в 2021 году является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров НАТО на очередном саммите.