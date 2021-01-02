Украина в 2021 году начнет консультации об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС, - Жовква
Украина в 2021 году планирует решить ряд задач в отношениях с Европейским союзом.
Об этом в своей статье для "Зеркала недели" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.
"Среди важнейших задач в отношениях с ЕС на 2021 год - начало консультаций об обновлении Соглашения об ассоциации, а также подписание соглашения об Общем авиационном пространстве уже в начале 2021 года", - подчеркнул он.
В конце первого квартала 2021 года экспертная миссия Европейской комиссии сможет предоставить свои выводы относительно готовности Украины к заключению соглашения о промышленном безвизе.
"Мы начнем выполнение соответствующих рекомендаций. По результатам должны начать официальные переговоры о заключении этого соглашения", - отметил Жовква.
Он добавил, что в 2021 году Украина планирует начать диалог с ЕС по привлечению нашего государства к реализации Европейского зеленого соглашения.
В сфере отношений с НАТО, по словам Жовквы, важно использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе.
"Ждем реакции партнеров на соответствующие предложения по этому поводу. Будем прилагать усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина - НАТО на высоком уровне", - подчеркнул чиновник.
Он также добавил, что ключевой задачей в 2021 году является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров НАТО на очередном саммите.
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Медведчук хоть и падла но умная, это понимает и готовится к реваншу на следующих выборах, Спутник - это повод показать что Европе глубоко пох на Украину - выкарабкивайтесь как можете
Хоть будет потом чем отбрехиваться , почему не смогли ...
5:45 PM · 21 дек. 2020 гhttps://twitter.com/tZEinform/status/1341047153804898304?s=20 . В служебном документе Еврокомиссии по вопросам имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС, Совету ЕС рекомендуется отсрочить или отменить проведение Совета ассоциации Украина - ЕС назначенного на 11 февраля 2021 года.