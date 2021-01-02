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Украина в 2021 году начнет консультации об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС, - Жовква

Украина в 2021 году начнет консультации об обновлении Соглашения об ассоциации с ЕС, - Жовква

Украина в 2021 году планирует решить ряд задач в отношениях с Европейским союзом.

Об этом в своей статье для "Зеркала недели" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ.

"Среди важнейших задач в отношениях с ЕС на 2021 год - начало консультаций об обновлении Соглашения об ассоциации, а также подписание соглашения об Общем авиационном пространстве уже в начале 2021 года", - подчеркнул он.

В конце первого квартала 2021 года экспертная миссия Европейской комиссии сможет предоставить свои выводы относительно готовности Украины к заключению соглашения о промышленном безвизе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальный визит в Украину президента Молдовы Санду состоится 12 января, - замглавы ОП Жовква

"Мы начнем выполнение соответствующих рекомендаций. По результатам должны начать официальные переговоры о заключении этого соглашения", - отметил Жовква.

Он добавил, что в 2021 году Украина планирует начать диалог с ЕС по привлечению нашего государства к реализации Европейского зеленого соглашения.

В сфере отношений с НАТО, по словам Жовквы, важно использовать статус партнера НАТО с расширенными возможностями для приближения Украины к членству в Альянсе.

"Ждем реакции партнеров на соответствующие предложения по этому поводу. Будем прилагать усилия, чтобы уже в 2021 году состоялось полноценное заседание Комиссии Украина - НАТО на высоком уровне", - подчеркнул чиновник.

Также читайте: В первой половине года запланирован визит президента Франции Макрона в Украину, - замглавы ОП Жовква

Он также добавил, что ключевой задачей в 2021 году является учет евроатлантических целей Украины в решениях лидеров НАТО на очередном саммите.

Автор: 

Евросоюз (17245) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+10
понты от квартального выродка. какая может быть ассоциация с ЕС при янелохе, зебилах, каламойском, ахметове?
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02.01.2021 16:24
+6
Для нас етого *гори3онт* бесполесен если нас только в ж***пу трахают расскасывая что чем больше мы терпим тем скорее мы станем европой
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02.01.2021 16:53
+4
Знову "новини" щодо курсу країни на зовнішньополітичній арені повідомляє якийсь заступник завгоспа ОП...
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02.01.2021 16:29
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понты от квартального выродка. какая может быть ассоциация с ЕС при янелохе, зебилах, каламойском, ахметове?
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02.01.2021 16:24 Ответить
Читав же, зелена угода. Тобто вимоги до автомобілів до рівня Євро 6 (дороги будуть пустими), далі зелена енергетика по ціні в 8 разів дорожче ніж в США, і подальший ріст акцизів на цигарки. Світле майбутнє.
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02.01.2021 16:43 Ответить
Кто будет связыватся с корумпированным гомударством ???
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02.01.2021 16:49 Ответить
гейци й будуть допоки не відберуть за борги землю ... але Україна багата "країна" тому землі вистачить всім і гейцам і жидам і американцям з китайцями ... тут все продумано ...ви в гейропу поля обробляти а в Україні будуть нові господарі господарювати ... головне вас позбутися
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02.01.2021 17:02 Ответить
Знову "новини" щодо курсу країни на зовнішньополітичній арені повідомляє якийсь заступник завгоспа ОП...
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02.01.2021 16:29 Ответить
Яка на хєр асоціація ,яка євроінтеграція ??? Відновлення "русскоязичного" контента на укрТБ, повернення люстровоної гидоти на держпосади ,відміна закона про люстрацію ,це що євроінтеграція ???)))
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02.01.2021 16:53 Ответить
Вистава кремлівського балагана триває !!)))
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02.01.2021 17:00 Ответить
Ага ,сЧас барыги европейские пересмотрят себе в убыток держи карман шире ...
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02.01.2021 16:32 Ответить
Бариги українські також будуть не у збитках.
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02.01.2021 16:45 Ответить
после того как ни Европа ни США не спешат делиться с Украиной вакцинами, понятно что нас там не ждут, мы для них всего-лишь рынок для сбыта второстортных товаров по устаревшим технологиям,

Медведчук хоть и падла но умная, это понимает и готовится к реваншу на следующих выборах, Спутник - это повод показать что Европе глубоко пох на Украину - выкарабкивайтесь как можете
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02.01.2021 16:42 Ответить
Какие на етот рас нам налоги и санкции власть придумает типо чтобы в Европу нас всяли?
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02.01.2021 16:44 Ответить
распилить Южмаш, пустить на гвозди Антонов, закрыть Криворож и Азовсталь на угоду Грете Турнберг
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02.01.2021 16:47 Ответить
Європа це СВЯТЕ, Європа це горизонт. А податки... Напишіть імя президента чи який там склад ВР, що діяв би в інтересах 90% населення?
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02.01.2021 16:48 Ответить
Для нас етого *гори3онт* бесполесен если нас только в ж***пу трахают расскасывая что чем больше мы терпим тем скорее мы станем европой
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02.01.2021 16:53 Ответить
Зосередитись треба на кремлівських гнид в Україні, починаючи з Зелялькі кремлівського балагана !!!!))))
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02.01.2021 16:59 Ответить
Лялька апріорі не може бути головною фігурою !!!Його роль ,це торувати шлях зажопінцям до влади в Україні!!!Втілюється вдало ,вага ОПЗЖ зростає ,як на дріжджах !!!))))
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02.01.2021 17:28 Ответить
В Україні одного стадіона маловато буде !!)))
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02.01.2021 17:53 Ответить
Направьте туда Мертветчука .
Хоть будет потом чем отбрехиваться , почему не смогли ...
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02.01.2021 16:52 Ответить
Куею-только"начнет консультации"...
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02.01.2021 16:58 Ответить
"Среди важнейших задач в отношениях с ЕС на 2021 год - начало консультаций об обновлении Соглашения об ассоциации, Источник: https://censor.net/ru/n3240229

5:45 PM · 21 дек. 2020 гhttps://twitter.com/tZEinform/status/1341047153804898304?s=20 . В служебном документе Еврокомиссии по вопросам имплементации договора об Ассоциации между Украиной и ЕС, Совету ЕС рекомендуется отсрочить или отменить проведение Совета ассоциации Украина - ЕС назначенного на 11 февраля 2021 года.
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02.01.2021 17:58 Ответить
ліс , давай ... землю давай ... от і всі "обновления"
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02.01.2021 16:58 Ответить
ЛУЧШЕ Б СДЕЛАЛИ СОГЛАШЕНИЕ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ И ВСЁ !)
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02.01.2021 17:01 Ответить
Головне є - прибрати нах зєльоного дибіла! А решта всьо сложицця!
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02.01.2021 17:22 Ответить
Мабуть трохи припізділись вже ,зажопінці набрали ваги і реванш прогресує !!!)))
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02.01.2021 17:55 Ответить
Ніфіга! Є такі особини- бєдоносці! Може бубу беня за цією ознакою й обирав, шоб Україну розвалити. Як тікі тієї потвори позбавитися, то всі нещастя зникнуть. Так, як роса на сонці...
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02.01.2021 18:27 Ответить
Та кому ми там потрібні такі довбануті. В ЄС же не сліпі та бачать, що населення України в неадекваті останні два роки та і малороси нікуди не поділись, а навпаки отримали друге життя.
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03.01.2021 08:07 Ответить
 
 