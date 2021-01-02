Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала грубые нарушения режима тишины со стороны наемников РФ на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Так, 27 декабря дрон наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировал одну 122-миллиметровую гаубицу Д-30 вблизи населенного пункта Ставки.
28 декабря обнаружили 23 реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град". В том числе 2 было на полигоне вблизи Миусинска и 21 - возле Хрустального.
Отмечается, что указанное вооружение было размещено с нарушениями линии отвода.
Кроме того, в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2020 года указано, что 28 декабря зафиксировали 60 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, 35 единиц были на полигоне вблизи Мирного и еще 25 возле Миусинска.
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то нічого....мабілізуємо чоловіків і жинок....і дітей...
согласованную с противоположной стороной
во-первых, ему пофиг...во-вторых..оно ж где-то (даже не берусь угадать хде?))) отдыхает... с ермаком...(опять мендель как и год назад на боевом праздничном дежурстве)))
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https://uprom.info/news/vpk/fotoprylad-prydbav-nimeczkyj-verstat-dlya-obrobky-linz-vartistyu-28-miljoniv-gryven/
- ВСУ отвели;
- сепаров завели.
ЗЕ сплошной профит и уважуха в Кремле.