Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала грубые нарушения режима тишины со стороны наемников РФ на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Так, 27 декабря дрон наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировал одну 122-миллиметровую гаубицу Д-30 вблизи населенного пункта Ставки.

28 декабря обнаружили 23 реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град". В том числе 2 было на полигоне вблизи Миусинска и 21 - возле Хрустального.

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Отмечается, что указанное вооружение было размещено с нарушениями линии отвода.

Кроме того, в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2020 года указано, что 28 декабря зафиксировали 60 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, 35 единиц были на полигоне вблизи Мирного и еще 25 возле Миусинска.

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