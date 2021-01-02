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Новости Агрессия России против Украины
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Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС

Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации зафиксировала грубые нарушения режима тишины со стороны наемников РФ на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

Так, 27 декабря дрон наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировал одну 122-миллиметровую гаубицу Д-30 вблизи населенного пункта Ставки.

28 декабря обнаружили 23 реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град". В том числе 2 было на полигоне вблизи Миусинска и 21 - возле Хрустального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021-го года девять раз обстреляли позиции ВСУ

Отмечается, что указанное вооружение было размещено с нарушениями линии отвода.

Кроме того, в отчете СММ ОБСЕ за 30 декабря 2020 года указано, что 28 декабря зафиксировали 60 единиц вооружения, размещенных по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения. В частности, 35 единиц были на полигоне вблизи Мирного и еще 25 возле Миусинска.

Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

Также читайте: Хомчак о потерях на Донбассе: "Я вижу существенную разницу с тем, что было четыре года назад"

Автор: 

ОБСЕ (4882) оружие (10240) Донбасс (26956) СЦКК (725) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+24
а наш придурок і далі буде "розмежовуватись" аж до самого Ужгорода
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02.01.2021 17:08
+20
-Это не враг, - сказала Бубочка, - а повстанцы
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02.01.2021 17:09
+19
Ну ? І що далі ?? Зафіксували , далі що ??
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02.01.2021 17:06
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Правила форума Совет форумчан
Ну ? І що далі ?? Зафіксували , далі що ??
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02.01.2021 17:06 Ответить
-Это не враг, - сказала Бубочка, - а повстанцы
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02.01.2021 17:09 Ответить
Я вже давно не слухаю що там мукає Зельман
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02.01.2021 17:16 Ответить
Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе

====================
то нічого....мабілізуємо чоловіків і жинок....і дітей...
Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5620
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02.01.2021 20:00 Ответить
Аха....Мобiлiзатор наш...
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02.01.2021 20:04 Ответить
Якщо б скинули для нашоі арти координати з того дрону , а так бла бла бла
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02.01.2021 17:24 Ответить
скинуть портки и принять оговоренную ************** и бубачкой позу.
согласованную с противоположной стороной
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02.01.2021 17:29 Ответить
Да, нужно еще сделать сто мест отведения войск, в идеале до границы с Польшей, а все остальное- отдать горячо любимому *****, у него же в глазах мир, и одновременно выслужиться перед ним , шеф как никак. Хотя меня поражает не сам конченный гринпоц, а такие же конченные быдлозеленожопые. Желудки и карманы на ножках, с полным отсутствием понятия Родина и таким же полным отсутствием чувства собственного достоинства, за объедки с барского стола продающих совесть и свободу. Короче- генетический биомусор.
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02.01.2021 21:46 Ответить
а наш придурок і далі буде "розмежовуватись" аж до самого Ужгорода
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02.01.2021 17:08 Ответить
Враг будет разбит ,победа будет за нами !
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02.01.2021 17:13 Ответить
Про врага конкретнее...
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02.01.2021 17:18 Ответить
Конкретный враг Украины это Кацапский ******** и историческая миссия Украины состоит в уничтожении этого врага .
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02.01.2021 17:57 Ответить
Так в глазах нашего клоуна, это уже и есть мир!
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02.01.2021 17:14 Ответить
Дебил он и с булавой - дебил! Что и требовалось доказать Превратил освобожденные территории в серую зону, отпустил Цемаха и ментов- убийц их "беркута ", спас Рашку от санкций морского трибунала И все ради дешевого шоу - посмотреть в зеньки *****
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02.01.2021 17:17 Ответить
а полкоОтводца уведомлять (лять!) не обязательно..
во-первых, ему пофиг...во-вторых..оно ж где-то (даже не берусь угадать хде?))) отдыхает... с ермаком...(опять мендель как и год назад на боевом праздничном дежурстве)))
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02.01.2021 17:19 Ответить
сейчас мендель сделает пару кликов и нам опять станет легче. опять что то спасет, или курс валюты или всю экономику вааще. она же это магьот.....
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02.01.2021 17:39 Ответить
Да шо вы говорите? Неожиданно то как ....
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02.01.2021 17:20 Ответить
Ворог розміщує озброєння із порушеннями лінії відведення на Донбасі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2542
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02.01.2021 17:30 Ответить
главзебил и зебилье готовятся отдавать територии.
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02.01.2021 17:34 Ответить
а хоть один "озабоченный" спросит, где взялось такое колличество вооружения у (ГОСУДАРСТВ) не признанных никем. в шахтах оно перестало рости еще в 2014
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02.01.2021 17:35 Ответить
У меня только один вопрос. Каковы ответные действия Украины на ежедневные обстрелы и нарушения перемирия. А также на вот это сообщение . Как реагирует военное командование и главнокомандующий на эти все новые и новые вызовы перед страной.
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02.01.2021 17:38 Ответить
А вы разве не читали новость? В ответ готовят еще 4 участка для отступления.
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02.01.2021 17:46 Ответить
Говнокомандующий 🤢🤡🤥🎪играет 👃🏻🎹
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02.01.2021 20:12 Ответить
Ну і кого розвели? З ****** домовлятись,себе не поважати.
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02.01.2021 17:42 Ответить
А зеленая казлятина готовит еще 4 участка для отступления.
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02.01.2021 17:44 Ответить
Ясен пень. Президента нет. Есть колома и куклы с его рукой в анусе.
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02.01.2021 17:47 Ответить
А Зелене падло відводе війська бл-дь шоб він зд--
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02.01.2021 17:56 Ответить
Ну що, зебіли, давайте відмазуйте свого обожнюваного блазня. "Молодец бубочка, всё правильно делает, и вообще это всё Порох размещает сепарские вооружения, бе-бе-бе".
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02.01.2021 18:16 Ответить
Щас ермак с беней отреагируюют ,ну когда отдохнут,датут команду веховному главкому
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02.01.2021 18:19 Ответить
надо так отвести войска чтобы град не долетал
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02.01.2021 18:32 Ответить
ДП «НВК «Фотоприлад», що входить до складу ДК «Укрооборонпром», 21 грудня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Анвард Індастрі Груп» про закупівлю лазерного верстата за 28,20 мільйона гривень.
Протягом восьми місяців після отримання авансу в розмірі 50% у Черкаси поставлять п'ятикоординатний обробний центр MCG 150 CNC виробництва компанії OptoTech Optikmaschinen GmbH (Німеччина) для прецизійної обробки деталей з усіх видів оптичного скла. Комплектація включає спеціальний софт, шпінделі, систему аспірації, систему телеметричної діагностики, термостабілізатор, різні інструменти тощо.
Крім того, підряд включає шефмонтаж, пусконалагодження, навчання персоналу покупця і здачу-приймання тестових деталей (лінз). Гарантійний строк експлуатації становить рік.

Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад» працює як в інтересах оборони, так і цивільного сектору, зокрема системи охорони здоров'я. Основний напрямок діяльності підприємства - розробка, конструювання, виробництво оптико-електронних приладів та спецтехніки.

https://uprom.info/news/vpk/fotoprylad-prydbav-nimeczkyj-verstat-dlya-obrobky-linz-vartistyu-28-miljoniv-gryven/
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02.01.2021 18:45 Ответить
Все логично, как и прогнозировалось:
- ВСУ отвели;
- сепаров завели.

ЗЕ сплошной профит и уважуха в Кремле.
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02.01.2021 20:13 Ответить
🐏🐑🐲🐸🐀 73% холуям пофиг
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02.01.2021 20:15 Ответить
 
 