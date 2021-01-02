Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических испытаний, - Ляшко

В Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили клинические испытания.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - написал он.

Ляшко уточнил, что сегодня уже существуют вакцины, разрешенные к использованию по специальным процедурам.

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"Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что согласно имеющимся данным завершение третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.

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