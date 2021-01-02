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Новости Коронавирус и карантин
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Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических испытаний, - Ляшко

Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических испытаний, - Ляшко

В Украине будут применяться только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно завершили клинические испытания.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Поэтому все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", - написал он.

Ляшко уточнил, что сегодня уже существуют вакцины, разрешенные к использованию по специальным процедурам.

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"Для такой регистрации использовались промежуточные отчеты клинических исследований. Исходя из этого Украина приняла решение о возможности регистрации вакцин, зарегистрированных в странах с жесткой регуляторной политикой. Подчеркиваю, только при указанных условиях будем допускать вакцины к использованию", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что согласно имеющимся данным завершение третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.

Украина будет использовать только те вакцины от COVID-19, которые прошли третью фазу клинических испытаний, - Ляшко 01

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вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Немає вам віри.
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02.01.2021 17:31
+7
Україна буде використовувати тільки ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу клінічних випробувань, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9587
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02.01.2021 17:36
+6
хочешь двинуться спутником-V, верней сПУТИН-И-КОМ-V ???
Україна буде використовувати тільки ті вакцини проти COVID-19, які пройшли третю фазу клінічних випробувань, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4247
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02.01.2021 17:35
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https://www.unn.com.ua/uk/news/1910588-persha-partiya-kitayskoyi-vaktsini-vid-koronavirusu-ochikuyetsya-v-********-ne-piznishe-bereznya Перша партія -1500000 шт Акитайської вакцини від коронавірусу очікується в Україні не пізніше березня (UNN)https://news.obozrevatel.com/society/lyashko-ukraine-vernut-dengi-esli-kitajskaya-vaktsina-ne-projdet-ispyitaniya.htm Ляшко: Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет испытания -Украина оплатит испытания китайской вакцины на украинцах,если не пройдет: миллионом меньше,миллионом больше -какая разница!Бабы нарожают ,если будет нужно
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03.01.2021 03:49 Ответить
https://www.unn.com.ua/uk/news/1910588-persha-partiya-kitayskoyi-vaktsini-vid-koronavirusu-ochikuyetsya-v-********-ne-piznishe-bereznya Перша партія -1500000 шт Акитайської вакцини від коронавірусу очікується в Україні не пізніше березня (UNN)https://news.obozrevatel.com/society/lyashko-ukraine-vernut-dengi-esli-kitajskaya-vaktsina-ne-projdet-ispyitaniya.htm Ляшко: Украине вернут деньги, если китайская вакцина не пройдет испытания -Украина оплатит испытания китайской вакцины на украинцах,если не пройдет: миллионом меньше,миллионом больше -какая разница!Бабы нарожают ,если будет нужно
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03.01.2021 20:07 Ответить
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