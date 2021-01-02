В ноябре-декабре большинство родителей новорожденных выбрали компенсации вместо "пакета малыша", - Лазебная
За ноябрь-декабрь в рамках программы "Пакет малыша" 11 тысяч родителей выбрали денежную компенсацию.
Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.
"Когда мы внедряли в сентябре 2020 года монетизацию, был большой скепсис. Во-первых, нам сказали, что вы ее никогда не выполните. Ведь мы сказали, что можно эту карточку обеспечить товарами только в тех заведениях, которые не продадут табак, алкогольные напитки и так далее. У нас большая сеть заведений, которая присоединилась к этому пилотному проекту. Мы ее не приостанавливали. Так, был принят закон, что кто-то желает получить "беби-бокс" в натуральной форме, а кто-то пользуется компенсацией. Смотрела последние данные за ноябрь-декабрь. Там, по-моему, было, например, 13 тысяч новорожденных детей, и родители 11 тысяч воспользовались именно программой компенсации", - сообщила она.
По словам министра, сейчас правительство ведет переговоры с UNOPS (Управлением ООН по обслуживанию проектов), которое будет обеспечивать закупку и развозку в родильные дома "Пакеты малыша".
"Поэтому у человека будет право, вот ты берешь в роддоме или "Пакет малыша", или ты возьмешь карточку. Все-таки человеку нужно давать право выбора", - сказала Лазебная.
Напомним, 30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Согласно законопроекту, "беби-бокс" с набором товаров первой необходимости предоставляется на бесплатной основе родителям не более, чем в 30-дневный срок с момента рождения ребенка.
В ноябре Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единовременного пособия "Пакет малыша", в котором родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.
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но в ноябре-декабре выбрали денежную компенсацию...
Откуда она, министр социальной политики, может знать, что беби-боксов не было.
пакет малыша нужен при РОЖДЕНИИ ребенка, а не через месяц, как вы его выдаете!!! Когда получен пакет, все уже давно куплено! Поэтому и выбирают деньги.
Во все мире пакет малыша выдают ЗА МЕСЯЦ ДО РОЖДЕНИЯ и только тупорылые ЗЕбилы во главе с Клоуном, выдают через месяц после рождения.
У власти стоят Клоуны.
Мы тоже с женой будем брать деньги. Ну не нужен пакет малыша через месяц, все будет куплено. А так будут деньги на памперсы.....
ЗЕленые во главе с Оманским уже на детях мародерят
піару дофуя,а оплачувати повинні були місцеві бюджети..
лишеДонецька область знайшла досить мужності відмовити ПОСТМАЙДАННИМ ДЕГЕНЕРАТАМ Гройсману і Реві..
Доктор Смерть Супрун спеціалізувалась на іншому..
Дают карточку с определенной суммой, которую можно отоварить только в определенных магазинах, например в Епицентре.
Ну, или может кто получал то расскажет подробнее...
"Ведь мы сказали, что можно эту карточку обеспечить товарами только в тех заведениях, которые не продадут табак, алкогольные напитки и так далее".