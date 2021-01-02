В ноябре-декабре большинство родителей новорожденных выбрали компенсации вместо "пакета малыша", - Лазебная

За ноябрь-декабрь в рамках программы "Пакет малыша" 11 тысяч родителей выбрали денежную компенсацию.

Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы внедряли в сентябре 2020 года монетизацию, был большой скепсис. Во-первых, нам сказали, что вы ее никогда не выполните. Ведь мы сказали, что можно эту карточку обеспечить товарами только в тех заведениях, которые не продадут табак, алкогольные напитки и так далее. У нас большая сеть заведений, которая присоединилась к этому пилотному проекту. Мы ее не приостанавливали. Так, был принят закон, что кто-то желает получить "беби-бокс" в натуральной форме, а кто-то пользуется компенсацией. Смотрела последние данные за ноябрь-декабрь. Там, по-моему, было, например, 13 тысяч новорожденных детей, и родители 11 тысяч воспользовались именно программой компенсации", - сообщила она.

По словам министра, сейчас правительство ведет переговоры с UNOPS (Управлением ООН по обслуживанию проектов), которое будет обеспечивать закупку и развозку в родильные дома "Пакеты малыша".

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"Поэтому у человека будет право, вот ты берешь в роддоме или "Пакет малыша", или ты возьмешь карточку. Все-таки человеку нужно давать право выбора", - сказала Лазебная.

Напомним, 30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Согласно законопроекту, "беби-бокс" с набором товаров первой необходимости предоставляется на бесплатной основе родителям не более, чем в 30-дневный срок с момента рождения ребенка.

В ноябре Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единовременного пособия "Пакет малыша", в котором родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.

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