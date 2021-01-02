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В ноябре-декабре большинство родителей новорожденных выбрали компенсации вместо "пакета малыша", - Лазебная

В ноябре-декабре большинство родителей новорожденных выбрали компенсации вместо

За ноябрь-декабрь в рамках программы "Пакет малыша" 11 тысяч родителей выбрали денежную компенсацию.

Об этом сообщила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Марина Лазебная, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы внедряли в сентябре 2020 года монетизацию, был большой скепсис. Во-первых, нам сказали, что вы ее никогда не выполните. Ведь мы сказали, что можно эту карточку обеспечить товарами только в тех заведениях, которые не продадут табак, алкогольные напитки и так далее. У нас большая сеть заведений, которая присоединилась к этому пилотному проекту. Мы ее не приостанавливали. Так, был принят закон, что кто-то желает получить "беби-бокс" в натуральной форме, а кто-то пользуется компенсацией. Смотрела последние данные за ноябрь-декабрь. Там, по-моему, было, например, 13 тысяч новорожденных детей, и родители 11 тысяч воспользовались именно программой компенсации", - сообщила она.

По словам министра, сейчас правительство ведет переговоры с UNOPS (Управлением ООН по обслуживанию проектов), которое будет обеспечивать закупку и развозку в родильные дома "Пакеты малыша".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Механизм монетизации "пакета малыша" заработает с сентября, - Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

"Поэтому у человека будет право, вот ты берешь в роддоме или "Пакет малыша", или ты возьмешь карточку. Все-таки человеку нужно давать право выбора", - сказала Лазебная.

Напомним, 30 сентября 2020 года Верховная Рада приняла проект закона №3006а о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Согласно законопроекту, "беби-бокс" с набором товаров первой необходимости предоставляется на бесплатной основе родителям не более, чем в 30-дневный срок с момента рождения ребенка.

В ноябре Кабинет Министров Украины принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единовременного пособия "Пакет малыша", в котором родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.

Также читайте: Вместо пакета малыша роженицам будут выдавать карточку на 5 тысяч гривен

Автор: 

помощь (7855) новорожденные (72) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+12
Тупорылые ЗЕленые обезьяны, объясняю -
пакет малыша нужен при РОЖДЕНИИ ребенка, а не через месяц, как вы его выдаете!!! Когда получен пакет, все уже давно куплено! Поэтому и выбирают деньги.

Во все мире пакет малыша выдают ЗА МЕСЯЦ ДО РОЖДЕНИЯ и только тупорылые ЗЕбилы во главе с Клоуном, выдают через месяц после рождения.

У власти стоят Клоуны.
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02.01.2021 18:23
+8
Ні, їх тупо ніде немає, бо зелені слуги не провели тендер на їх закупівлю в 2020 році... Тому в 2020 роздали остатки, які залишилися з 2019 і все.
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02.01.2021 18:10
+3
Відкрию секрет, у листопаді-грудні видали компенсацію тим, хто вибрав монетизацію у вересні! Знайомі якраз подавалися на монетизацію, бо в вересні тих бебі-боксів уже ніде не було в Києві!
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02.01.2021 18:17
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Значить такий пакет фіговий був.
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02.01.2021 18:07 Ответить
Зачем так? Скорее всего - они уже купили все, что необходимо.
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02.01.2021 18:09 Ответить
або з перших родів залишилось. тоді нашо їм ще раз той пакет?
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02.01.2021 22:27 Ответить
Ні, їх тупо ніде немає, бо зелені слуги не провели тендер на їх закупівлю в 2020 році... Тому в 2020 роздали остатки, які залишилися з 2019 і все.
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02.01.2021 18:10 Ответить
Просто батьки зараз сидять на 2/3 зарплати.
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02.01.2021 18:24 Ответить
в сентябре 2020 года внедрили монетизацию...

но в ноябре-декабре выбрали денежную компенсацию...
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02.01.2021 18:15 Ответить
Відкрию секрет, у листопаді-грудні видали компенсацію тим, хто вибрав монетизацію у вересні! Знайомі якраз подавалися на монетизацію, бо в вересні тих бебі-боксів уже ніде не було в Києві!
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02.01.2021 18:17 Ответить
Вот министр социальной политики Марина Лазебная сделала вывод о том, что беби-боксы никто брать хочет и лучше раздавать карточки.

Откуда она, министр социальной политики, может знать, что беби-боксов не было.
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02.01.2021 18:30 Ответить
так бо цена на газ заставляет
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02.01.2021 18:19 Ответить
Логічно, що вибрали монетизацію... Вона спробувала хоч один бебі-бокс восени знайти в Києві? Їх тупо НЕ БУЛО!
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02.01.2021 18:19 Ответить
Тупорылые ЗЕленые обезьяны, объясняю -
пакет малыша нужен при РОЖДЕНИИ ребенка, а не через месяц, как вы его выдаете!!! Когда получен пакет, все уже давно куплено! Поэтому и выбирают деньги.

Во все мире пакет малыша выдают ЗА МЕСЯЦ ДО РОЖДЕНИЯ и только тупорылые ЗЕбилы во главе с Клоуном, выдают через месяц после рождения.

У власти стоят Клоуны.
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02.01.2021 18:23 Ответить
Ну при Супрун давали в роддомі... І да, якраз при Супрун останній раз проводили закупку товарів для цих бебі-боксів! Потім на початку 2020 бебі-бокси закінчилися і вже не давали ні через місяць, ні через півроку піля народження!
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02.01.2021 18:24 Ответить
сейчас, с января, будут давать, вернее оформлять получение, но физически можно будет получить только через 1-2 месяца после рождения.
Мы тоже с женой будем брать деньги. Ну не нужен пакет малыша через месяц, все будет куплено. А так будут деньги на памперсы.....

ЗЕленые во главе с Оманским уже на детях мародерят
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02.01.2021 18:37 Ответить
БЕБІ-БОКСИ- відома афера міністра соцполітики Реви..

піару дофуя,а оплачувати повинні були місцеві бюджети..
лишеДонецька область знайшла досить мужності відмовити ПОСТМАЙДАННИМ ДЕГЕНЕРАТАМ Гройсману і Реві..

Доктор Смерть Супрун спеціалізувалась на іншому..
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02.01.2021 19:00 Ответить
У чому афера, власне? Ідея хороша...
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02.01.2021 19:10 Ответить
Отстань, так в методичке написано.
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02.01.2021 19:21 Ответить
Афера - приход твоего путлера к власти. А мы с женой взяли бэби-бокс в феврале 2020го сразу после рождения ребенка и на этом сэкономили много часов беготни по магазинам и аптекам, а содержимое бокса использовали на 95%. А клоунская власть херит все хорошие начинания в стране, произошедшие после Майдана, но иногда откатывает свои дебильные решения из-за общественного резонанса,но поскольку это власть дебилов, то вернуть как было не могут, а делают еще хуже. Ни деньги, ни бокс быстро получить теперь нельзя, поэтому люди все покупают сами, а потом долго выбивают свои деньги.
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02.01.2021 19:52 Ответить
Зебіли - вони такі... зебіли! 😁
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02.01.2021 18:57 Ответить
нах родакам этот беби бокс если можно взять баблишко и потратить на себя любимых )
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02.01.2021 18:31 Ответить
На себе не вийде, там спецкартка і перелік магазинів дитячого шмоту/підгузників...
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02.01.2021 18:35 Ответить
стоимость боксика выше, чем сумма, которую предлагают зебобики.
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02.01.2021 18:38 Ответить
Це зараз...Рік назад була протилежна картина
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02.01.2021 19:01 Ответить
Ні, бо якраз нові бокси ще ДОСІ не закупили на тендері - мова якраз про старі бокси була! Останній тендер був у першій половині 2019!
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02.01.2021 19:11 Ответить
Там баблишко вроде как и не давали.
Дают карточку с определенной суммой, которую можно отоварить только в определенных магазинах, например в Епицентре.
Ну, или может кто получал то расскажет подробнее...
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02.01.2021 18:39 Ответить
Задумка бебибокса заключалась в том, чтобы это была материальная помощь государства которая гарантированно будет адресована малышу. Помощь которую несознательные родители никак не могут иначе применить кроме как к ребенку, это непосредственно товары детского использования. Если она предлагается деньгами чем она по сути отличается от обычных выплат по материнству? Ничем, программа теряет свою суть.
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02.01.2021 19:02 Ответить
НЕ мерзнуть же ребенку- отдадут все за комунальные...как раз хватит на три месяца....
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02.01.2021 19:06 Ответить
Там у статті написано - витрачати гроші можна тільки на товари для лічінусів.
"Ведь мы сказали, что можно эту карточку обеспечить товарами только в тех заведениях, которые не продадут табак, алкогольные напитки и так далее".
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02.01.2021 19:43 Ответить
Ага, в магазинах правильных владельцев. Во всех десяти.
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02.01.2021 19:55 Ответить
 
 