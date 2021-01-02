С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - пресс-центр ОС
В течение текущих суток, 2 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - уточняют в пресс-центре.
Отмечается также, что саперы Госслужбы по ЧС в районе проведения операции Объединенных сил разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение четыре взрывоопасных предмета.
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·https://twitter.com/UkraineNOW_/status/1344695832797450241 31 дек. 2020 г. СВЯТКУЄМО ЗАВДЯКИ ЙОМУ І НАШИМ ВОЇНАМ На фото - воїн Єфременюк Вадим, який загинув 29.12.2020 року. ЯКАСЬ ДИВНА РЕАКЦІЯ ВІД ПРЕСЦЕНТРУ ООС НА ФАКТ ЗАГИБЕЛІ НАШОГО ВОЇНА