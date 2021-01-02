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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 2 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - уточняют в пресс-центре.

Отмечается также, что саперы Госслужбы по ЧС в районе проведения операции Объединенных сил разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение четыре взрывоопасных предмета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021-го года девять раз обстреляли позиции ВСУ

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - пресс-центр ОС 01

Автор: 

Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+1
российские боевики и оболченцы в бейде и пьяном угаре еще в себя не пришли потом опохмелин начнеться тогда гатить начнут
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02.01.2021 18:26
+1
Лугандоны еще с бодуна не вышли.
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02.01.2021 18:33
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-- так шо -- заходим, располагаемся, кормим население из полевых кухонь... -- Донбас наш?
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02.01.2021 18:24 Ответить
российские боевики и оболченцы в бейде и пьяном угаре еще в себя не пришли потом опохмелин начнеться тогда гатить начнут
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02.01.2021 18:26 Ответить
Лугандоны еще с бодуна не вышли.
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02.01.2021 18:33 Ответить
видать перепились твари...
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02.01.2021 18:38 Ответить
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·https://twitter.com/UkraineNOW_/status/1344695832797450241 31 дек. 2020 г. СВЯТКУЄМО ЗАВДЯКИ ЙОМУ І НАШИМ ВОЇНАМ На фото - воїн Єфременюк Вадим, який загинув 29.12.2020 року. ЯКАСЬ ДИВНА РЕАКЦІЯ ВІД ПРЕСЦЕНТРУ ООС НА ФАКТ ЗАГИБЕЛІ НАШОГО ВОЇНАВід початку доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6787
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02.01.2021 18:39 Ответить
Наконєцто! Буба, вилазь! Невже твої друзі з ордлов отямилися й припинили стрєлять?! Невже вже війна з твоїм куміром-пуйлом скінчилася?! Ти де, дибіл зєльоний?! В омані чи десь на островах?! Карпати не пропонувати. Беня, то я, скоріш, до тебе звертаюся. Бо 42-річне сцикло за себе не відповідає, бо воно дебільне нах!
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02.01.2021 18:39 Ответить
набухались и лежат в отключке!
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02.01.2021 18:45 Ответить
харей в салате "оливье"!
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02.01.2021 18:46 Ответить
самое подходящее время в году практически без боя взять весь лугандон и даунбасс!
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02.01.2021 18:47 Ответить
если бы в ВСУ не наблюдалось бы аналогичной картины (в это время обе стороны в жопу пьяные)!
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02.01.2021 18:50 Ответить
Понапивались . Но росийские снайпери думают также .
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02.01.2021 19:22 Ответить
Для ботов-негативистов это должно быть доказательством правильности написанного и срежиссированного (вибачте за недолугу російську) административным руководством президентом его новогоднего обращения к детям.
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02.01.2021 20:27 Ответить
Забухали ватные гребни . Эх раньше парочку диверсий , а теперь зе-мир ...
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02.01.2021 20:43 Ответить
 
 