С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 2 января, в районах ответственности наших бригад наблюдалась тишина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - уточняют в пресс-центре.

Отмечается также, что саперы Госслужбы по ЧС в районе проведения операции Объединенных сил разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение четыре взрывоопасных предмета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты на востоке Украины в первый день 2021-го года девять раз обстреляли позиции ВСУ