"Турне Зеленского странами Азии планируется во втором полугодии 2021 года, - замглавы ОП Жовква"

Во втором полугодии 2021 года планируется турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Азии.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели", информирует Цензор.НЕТ.

"Работаем над организацией азиатского турне Президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре - это и будут основные направления упомянутого турне", - написал он.

По словам чиновника, в отношениях с Китаем ключевая задача - развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь - дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции в это государство, расширение номенклатуры экспортируемых товаров, укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе", - Кулеба

"Актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине", - добавил он.

Жовква также обратил внимание, что "полноценно должна открыться для Украины Индия - для этого есть все необходимые предпосылки". Он отметил, что Украина и Индия активно налаживают сотрудничество в определенных проектах.