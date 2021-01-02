Турне Зеленского странами Азии планируется во втором полугодии 2021 года, - замглавы ОП Жовква
Во втором полугодии 2021 года планируется турне президента Украины Владимира Зеленского по странам Азии.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели", информирует Цензор.НЕТ.
"Работаем над организацией азиатского турне Президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре - это и будут основные направления упомянутого турне", - написал он.
По словам чиновника, в отношениях с Китаем ключевая задача - развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь - дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции в это государство, расширение номенклатуры экспортируемых товаров, укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции.
"Актуальной задачей будет оставаться привлечение китайской стороны к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине", - добавил он.
Жовква также обратил внимание, что "полноценно должна открыться для Украины Индия - для этого есть все необходимые предпосылки". Он отметил, что Украина и Индия активно налаживают сотрудничество в определенных проектах.
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Наверное ЗЕ кокс уже не прет.
"Дурне поїхало в турне, вернулося з турне і знов дурне" (с) українська скоромовка
Пздц Азии 😏
Друге півріччя починається 1 липня, в Україні пора літніх відпусток, Бідосик перетрудився, хоче на пляжі в пісочку повалятись. Навіть у новорічному відосику про пісочок у Ялті згадав. До речі, в Ялті на пляжах піску не має, там галька.
"ты провёл отличный год. Теперь ты и твои друзья очень богаты и на должностях, всё как ты мечтал.
Хотя украинцы стали беднее, но, как говорят, «лес рубят - щепки летят».
Наконец-то ты больше не служишь олигархам на корпоративах, в сериалах и кино.
Теперь ты им служишь прямо из президентского кабинета, это неоспоримый рост!
Поздравляю!
Твой друг Андрей Ермак раньше надевал тебе блины на штангу в спортзале, а теперь фарширует твои заграничные счёта.
И плевать, что твой Вице-президент не понимает и никогда не поймёт, что делать на своей должности, тупо катит государство к обрыву, ведь признайся, ты тоже ноль.
Ты ведь привык, что как в сиквеле, проект в конце тухнет и его закрывают.
Для тебя на этом жизнь не заканчивается, всегда начинается новый проект.
Желаю, чтоб твой личный проект потух раньше, чем ты потушишь Украину.
Надеюсь, твой новый проект будет проходить там, где должны сидеть Ермаки, Венедиктова, Татаров, Тищенко, Комарницкий… короче, все, кого ты отмазал в 2020 году".
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D1%87.html
"Викладу статтю. "Дети как последнее прибежище негодяя. Детали адского президентского зашквара. Рассказываем. Если вы спросите у президента, «почем опиум дети для народа?», гарант может ответить: по 500 грн за штуку."
https://twitter.com/Olha_Rev/status/1345391644582039554
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978
В диком виде не встречается. Родина опийного мака - Передняя Азия, Средняя Азия. Ты смотри какое совпадение.
Где инвесторы после Омана? Где инвесторы после Давоса? Японии? Канады?Парижа? США? оно же туда за этим каталось?
Никаких инвесторов при зеленом чмо НЕ БУДЕТ! Т.к. нет планов развитие экономик даже на год. Все в ручном режиме, в режиме "я так хочу", законы принимаются лоббистские, коррупция выросла до небес, суды и власть охренели вконец---кому нужно с этим связываться?
Азия - не все так просто.
Що там з інвестиціями з Оману? Багато привіз?
Дети как последнее прибежище негодяя. Детали адского президентского зашквара.
Детскую искренность и любовь к президенту заказчик и подрядчик оценили в 500 грн за смену. За 9 часов тяжелого и абсолютно незаконного детского труда. Съемки проходили с 18.00 до 3 часов ночи. Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 4 часов с 22.00 до 3.00 происходила незаконная эксплуатация детей в личных интересах президента Украины.
Просим ГБР и НАБУ считать данный пост заявлением о правонарушении, и проверить: ГБР - факты эксплуатации президентом Украины Зеленским несовершеннолетних граждан в личных целях, НАБУ - источник средств оплаты услуг кастингового агентства.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978
Та повернулося смурне,
Бо всі під час того турне
Дізнались, що воно дурне...
Вже люди мріють про одне:
Коли дурне те хтось турне,
Коли воно кудись чкурне
і вже назад не поверне?