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Гражданина Украины и троих россиян освободили из плена в Ливии, - член Общественной палаты РФ Малькевич

Гражданина Украины и троих россиян освободили из плена в Ливии, - член Общественной палаты РФ Малькевич

Трое россиян, а также гражданин Украины, которых несколько недель назад похитили в Ливии, освобождены и направляются домой.

Об этом сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена", - цитирует издание слова Малькевича.

Он отметил, что в общей сложности освобождены четыре человека: трое россиян и гражданин Украины.

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По словам члена ОП РФ, несколько недель назад они были похищены в Ливии, обстоятельства того, как это произошло, пока выясняются.

Автор: 

Ливия (680) освобождение (567) плен (2626) россия (96001)


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Топ комментарии
+4
Якщо був з кацапами і летить у мордор, то він така ж погань як і ті кацапи.
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02.01.2021 19:31
+2
Наемники из вагнера?
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02.01.2021 19:16
+1
тк раз об этом сообщает "член Общественной палаты РФ Малькевич", то эти их и освободили. Наёмники из "вагнеровских" скорей всего.
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02.01.2021 19:08
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Ну ладно українця звільнили... А кацапів для чого?
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02.01.2021 19:02 Ответить
тк раз об этом сообщает "член Общественной палаты РФ Малькевич", то эти их и освободили. Наёмники из "вагнеровских" скорей всего.
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02.01.2021 19:08 Ответить
Ти що не зрозумів-Ето наши люди !!!)))
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02.01.2021 19:08 Ответить
Аааааа... З лугандона?
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02.01.2021 21:01 Ответить
Якщо був з кацапами і летить у мордор, то він така ж погань як і ті кацапи.
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02.01.2021 19:31 Ответить
ну,в принципе стандартый расклад 1\4 от населения
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02.01.2021 19:05 Ответить
Наши люді-3 москаля і українець !!!)))
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02.01.2021 19:07 Ответить
https://youtu.be/RiHjcjMy_54 Невідомий побив екс-голову Чернівецької облради Івана Мунтяна
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02.01.2021 19:11 Ответить
кто похитил, зачем, что они там делали, и почему отпустили догадайтесь сами.
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02.01.2021 19:14 Ответить
Они просто любили музыку одного немецкого композитора эпохи романтизма.
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02.01.2021 22:06 Ответить
Наемники из вагнера?
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02.01.2021 19:16 Ответить
нехрен бухать с кацапами!
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02.01.2021 19:16 Ответить
Про Ливию -- мне Сеструха родная расказывала -- ...она туризмом занималась в Тунисе -- очень успешно. За ней Каддафи эскорт прислал -- 8 Аудио 100.
... звонила мне на обратном пути... -- вся дрожала, шо живая выехала назад... *)
Он там хотел тоже туристический рай устроить ... ...но не склеилося -- обломалось ...(с)
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02.01.2021 19:22 Ответить
А що там робив українець разом з окупантами?
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02.01.2021 19:29 Ответить
Гриби собирав,тобі ще розкажи.
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02.01.2021 19:52 Ответить
Косалапые можно было и оставить.
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02.01.2021 19:58 Ответить
лугандона пусть себе кацапы оставляют.
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02.01.2021 22:14 Ответить
 
 