Гражданина Украины и троих россиян освободили из плена в Ливии, - член Общественной палаты РФ Малькевич
Трое россиян, а также гражданин Украины, которых несколько недель назад похитили в Ливии, освобождены и направляются домой.
Об этом сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает Цензор.НЕТ.
"Только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена", - цитирует издание слова Малькевича.
Он отметил, что в общей сложности освобождены четыре человека: трое россиян и гражданин Украины.
По словам члена ОП РФ, несколько недель назад они были похищены в Ливии, обстоятельства того, как это произошло, пока выясняются.
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... звонила мне на обратном пути... -- вся дрожала, шо живая выехала назад... *)
Он там хотел тоже туристический рай устроить ... ...но не склеилося -- обломалось ...(с)