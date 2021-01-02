Гражданина Украины и троих россиян освободили из плена в Ливии, - член Общественной палаты РФ Малькевич

Трое россиян, а также гражданин Украины, которых несколько недель назад похитили в Ливии, освобождены и направляются домой.

Об этом сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает Цензор.НЕТ.

"Только что в сторону России отправился самолет с группой наших людей, освобожденных из ливийского плена", - цитирует издание слова Малькевича.

Он отметил, что в общей сложности освобождены четыре человека: трое россиян и гражданин Украины.

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По словам члена ОП РФ, несколько недель назад они были похищены в Ливии, обстоятельства того, как это произошло, пока выясняются.