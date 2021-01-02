РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9591 посетитель онлайн
Новости Газовая война
9 743 107

В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%, - Оператор ГТС

В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%, - Оператор ГТС

В 2020 году транзит газа в Европу по украинской газотранспортной системой составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше чем в 2019 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

"В 2020 году Оператор ГТС Украины транзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом)", - говорится в сообщении

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу являются запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на газ в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%, - Оператор ГТС 01

"Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", - отметили в Операторе ГТСУ  .

Среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м в сутки, а в декабре вырос до 183 млн куб. м в сутки за счет дозаказов через аукционные платформы мощностей на транспортировку газа в страны Европы.

Также отмечается, что в западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу - 3,8 млрд куб. м, Словакию - 38,5 млрд куб. м, Венгрию - 9,6 млрд куб. м В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд куб. м - в Румынию и 3 млрд куб. м - в Молдову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова будет хранить запас газа в ПХГ Украины, - Оператор ГТС

Транспортировка газа из Европы в Украину по заказу клиентов ОГТСУ составило 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше чем в 2019 году и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-18 годах.

В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%, - Оператор ГТС 02

"Всего за 2020 год импорт из Словакии составил 10,2 млрд куб. м (+ 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 4,2 млрд куб. м (+ 14%), из Польши - почти 1,5 млрд куб. м (+ 3%). в частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировано 45%", - добавляет оператор ГТС.

Читайте также: За транзит газа в 2020 году Газпром заплатит $2 млрд, - Коболев

Автор: 

Газпром (3185) Транзит газа (371) Оператор ГТС (87)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Хто винен?? Ясна річ ,Порошенко !!!)))
показать весь комментарий
02.01.2021 19:46
+14
Порошенка скупил весь газ и перепродаёт его,а за вырученые деньги скупляет тюрьмы , хочет вних засадить всех наших слуг народа. а наша бубочка не может посадить Порошенка
, потомуша унего тюрем уже не осталось
показать весь комментарий
02.01.2021 20:14
+8
Москалі взагалі геніальні економісти, скільки країн вже озолотили крім свої.
показать весь комментарий
02.01.2021 20:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Єдине, навіщо ця ГТС потрібна - утримати московитів від масштабної офіційної війни.

Цікаво, а через Японію який транзит газу? Як вони без того транзиту виживають?
показать весь комментарий
03.01.2021 00:23 Ответить
Время украинской газовой трубы исчерпано. Как в историческом, так и в политическом плане. Это подкормка русского мира, не более. Самое главное, что было сделано патриотами за это время - не дали влезть в Украину, чтоб защитнички скрепного газа, не организовали вокруг этой трубы огромную ватную структуру, это могло превратится в оккупационную армию при умелом обслуживании этой кремлевской затеи с медведчуковцами и прочими коллаборантами, почти уже гражданами РФ, да и самими россиянами, которые бы получали и рос. паспорта, работая на Газпром (там много мутиловок могло бы произойти), как вышло с их эфэсбэшным патриархатом, поигравшим в исконную русскую веру на нашей территории. А так - пронесло, слава Богу. Додохнут вот, безферомонные существа в юбках, бывшие комсомолки-богомолки - и от "эфэсбэшного патриархатика, тоже останутся рожки да ножки. Так, постепенно, Украина и выползет из лагушьей кожи колониализма. Главное - с выборами клоунов надо что-то делать? или заменить их майданами? Рвать эти связи с московией. И, правильно, что все идет естественным путем
показать весь комментарий
03.01.2021 05:10 Ответить
Краще замінити не майданами, а достроковими.
показать весь комментарий
03.01.2021 08:56 Ответить
Вартість транзиту газу через Україну знизилася, а вартість для споживання населенню збільшилася ! Напевно все як обіцяв пАН "ЗЕ". То на кого він працює: на народ України, чи на РФ ?
показать весь комментарий
03.01.2021 09:30 Ответить
Его вообще быть не должно, ни кубометра с 2014-го, а так как это до сих пор продолжается, то ГАНЬБА всем и тем кто торгует с агрессором и оккупантом и тем кто молча соглашается, боясь повышения цен на газ. За незааисимость нужно платить и терпеть лишения, иначе из москальского рабства никогда не вырваться! Нужно искать другие решения!
показать весь комментарий
03.01.2021 10:29 Ответить
При этом все благодарят "друга Украины" Меркель, укравшей у Украины деньги за транзит - она друг Украины и якобы враг кремля, а Трамп, остановивший Меркель, якобы друг кремля. Это логика альтернативно одаренных...
Правда и всякие пономари тоже постарались, чтобы промыть мозги.
показать весь комментарий
03.01.2021 16:24 Ответить
Все вірно! Транзит газу зменшується, ціни на газ для населення зростають, у всеї газпромовської сволоти зарплати збільшуються. І це соціальна держава?
показать весь комментарий
03.01.2021 22:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 