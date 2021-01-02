В 2020 году транзит газа в Европу через Украину снизился на 38%, - Оператор ГТС

В 2020 году транзит газа в Европу по украинской газотранспортной системой составил 55,8 млрд куб. м, что на 38% меньше чем в 2019 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Оператора ГТС Украины.

"В 2020 году Оператор ГТС Украины транзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа (-38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы в Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд куб. м (+ 12% по сравнению с 2019 годом)", - говорится в сообщении

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу являются запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на газ в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ.

"Транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м / сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн куб. м / сут) в 2021-2024 годах. В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд куб. м), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей согласно контракту, в котором предусмотрено условие "качай или плати", - отметили в Операторе ГТСУ .

Среднесуточный объем транзита с начала года составил 153 млн куб. м в сутки, а в декабре вырос до 183 млн куб. м в сутки за счет дозаказов через аукционные платформы мощностей на транспортировку газа в страны Европы.

Также отмечается, что в западном направлении было протранзитовано 51,9 млрд куб. м газа (-32%). В частности, в Польшу - 3,8 млрд куб. м, Словакию - 38,5 млрд куб. м, Венгрию - 9,6 млрд куб. м В южном направлении транзит составил 3,9 млрд куб. м (-70%). Из них 0,9 млрд куб. м - в Румынию и 3 млрд куб. м - в Молдову.

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Транспортировка газа из Европы в Украину по заказу клиентов ОГТСУ составило 15,9 млрд куб. м, что на 12% больше чем в 2019 году и на 27% больше средних показателей соответствующих периодов в 2016-18 годах.

"Всего за 2020 год импорт из Словакии составил 10,2 млрд куб. м (+ 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии - почти 4,2 млрд куб. м (+ 14%), из Польши - почти 1,5 млрд куб. м (+ 3%). в частности, виртуальным реверсом (backhaul), который впервые стал доступен в начале 2020 года, импортировано 45%", - добавляет оператор ГТС.

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