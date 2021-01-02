Украина получит от США 3 патрульных катера класса Island с вооружением в 1 полугодии 2021 г., - Неижпапа

В 2021 году ВМС Украины получат от США 3 патрульных катера класса Island, до конца 2022 года ожидается поставка первой партии катеров Mark VI.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем, что "Айленды" придут к нам в течение первого полугодия, а до конца 2021 года приобретут все возможности для выполнения задач - тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса. Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружении, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проходить доподготовку на борту.

Относительно Mark VI: подписан контракт на строительство, поскольку их передадут новыми. Надеемся, за два ближайших года (то есть до конца 2022 г.) первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на "Айленды", - рассказал Неижпапа.

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Командующий ВМС такде напомнил о предварительных переговорах с Великобританией по строительству 8 ракетных катеров (с комплектующими) для ВМС Украины. "Надеемся в январе получить фидбэк от британских коллег, тогда сроки и другие детали станут более понятными", - отметил он.