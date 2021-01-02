Украина получит от США 3 патрульных катера класса Island с вооружением в 1 полугодии 2021 г., - Неижпапа
В 2021 году ВМС Украины получат от США 3 патрульных катера класса Island, до конца 2022 года ожидается поставка первой партии катеров Mark VI.
Об этом в интервью Радио Свобода сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.
"Ожидаем, что "Айленды" придут к нам в течение первого полугодия, а до конца 2021 года приобретут все возможности для выполнения задач - тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса. Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружении, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проходить доподготовку на борту.
Относительно Mark VI: подписан контракт на строительство, поскольку их передадут новыми. Надеемся, за два ближайших года (то есть до конца 2022 г.) первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на "Айленды", - рассказал Неижпапа.
Командующий ВМС такде напомнил о предварительных переговорах с Великобританией по строительству 8 ракетных катеров (с комплектующими) для ВМС Украины. "Надеемся в январе получить фидбэк от британских коллег, тогда сроки и другие детали станут более понятными", - отметил он.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_58155 Малі броньовані артилерійські катери проєкту 58155 (шифр «Гюрза-М»)
на прежние Украина потратила $10,1 млн, это за 2 катера
Вы размеры Чёрного моря знаете? Для его контроля нам вполне достаточно (и это гораздо дешевле) БЕРЕГОВЫХ ракетных комплексов. А вот для ловли нарушителей границы катера охраны МОРСКОГО побережья Айленд. несомненно лучше речных катеров типа Гюрза.
Нам бы сначала утраченные территории вернуть, а уж потом думать про МОРСКОЕ могущество.
US$175,203 (missile only, FY2021) интересно сколько «фаготов» можно сделать)))
Шильдики надписываются на украинском и нарезаются современными лазерными станочками (у племянника такие, в его фирме), максимум за сутки.
За перевод текста с английского, нынче платят как за набор страницы на компьютере - конкуренция велика. Так что и с переводом документации никаких сложностей не было.
НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ, чтобы они морские границы Украины охраняли. И это не у штатовцев его не было, а на Банковой, в главном кабинете.
Придёт время и следствие по его деятельности непременно бужет. Как и по выгнеровцам и многому другому. И суд будет. И срок будет. Тут и к бабке не ходи.
По вагнеровцам не спорю.
А Айленды - далеко не металлолом, причем мы их не покупаем, их нам отдают бесплатно.