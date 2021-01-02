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Новости Агрессия России против Украины
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Украина получит от США 3 патрульных катера класса Island с вооружением в 1 полугодии 2021 г., - Неижпапа

Украина получит от США 3 патрульных катера класса Island с вооружением в 1 полугодии 2021 г., - Неижпапа

В 2021 году ВМС Украины получат от США 3 патрульных катера класса Island, до конца 2022 года ожидается поставка первой партии катеров Mark VI.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем, что "Айленды" придут к нам в течение первого полугодия, а до конца 2021 года  приобретут все возможности для выполнения задач - тогда будем иметь дивизион из пяти катеров этого класса. Сейчас катера проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружении, в январе наши украинские экипажи отправляются в Балтимор, где будут проходить доподготовку на борту.

Относительно Mark VI: подписан контракт на строительство, поскольку их передадут новыми. Надеемся, за два ближайших года (то есть до конца 2022 г.) первая партия дойдет до ВМС Украины. Мы полностью определились с системами вооружения, которые будут устанавливаться как на Mark VI, так и на "Айленды", - рассказал Неижпапа.

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Командующий ВМС такде напомнил о предварительных переговорах с Великобританией по строительству 8 ракетных катеров (с комплектующими) для ВМС Украины. "Надеемся в январе получить фидбэк от британских коллег, тогда сроки и другие детали станут более понятными", - отметил он.

Автор: 

ВМС (1478) корабль (2045) оборона (5225) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+12
У самого большого атомохода страны противника, предназначенного для плавания во льдах, по дороге до Антарктиды отломалась и утонула лопасть винта.

Вы размеры Чёрного моря знаете? Для его контроля нам вполне достаточно (и это гораздо дешевле) БЕРЕГОВЫХ ракетных комплексов. А вот для ловли нарушителей границы катера охраны МОРСКОГО побережья Айленд. несомненно лучше речных катеров типа Гюрза.

Нам бы сначала утраченные территории вернуть, а уж потом думать про МОРСКОЕ могущество.
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02.01.2021 22:25
+8
позорище... дают работу всем кроме своих работников верфей, имея такие производственные возможности внутри страны... стыдоба и диверсия
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02.01.2021 20:50
+8
Бляха муха ! Всі гарні новини для України йдуть від США і Великої Британії. А від власного уряду отримуємо підвищення тарифів на газ і електроенергію. Так хто друг України і хто її ворог ?
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02.01.2021 21:31
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Правила форума Совет форумчан
Де наші корвети, які були закладені ще в 2007 році? Чому їх добудову зупинили? Катери типу Айленд не зможуть нести засоби ППО-ПРО та ударні ракети, тому вони не зможуть самостійно навіть захищатись від російських ракет в морі і біля причалів! Найменший корабль який може нести необхідний набір засобів оборони та ураження це корвет і саме корвети потрібно добудовувати!
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02.01.2021 22:32 Ответить
Пулемет будет и дымовуха
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02.01.2021 20:48 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/M242_Bushmaster M242 Bushmaster
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02.01.2021 20:52 Ответить
выдержит бой с гюрзой?
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02.01.2021 20:59 Ответить
А шо такое "гюрза"? Я в поделках дикарей из страны-помойки не разбираюсь.
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02.01.2021 21:12 Ответить
с Кременчугом или Никополем?
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02.01.2021 21:21 Ответить
Так шо такое "гюрза" ? Очередная гордость болотных дикарей, типа Арматы?
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02.01.2021 21:24 Ответить
Гібрид Армати й Ангари? Ну тоді -йой...
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02.01.2021 22:00 Ответить
Гюрза это если у бтр 80 открутить колёса и поставить винт то получится гюрза.
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02.01.2021 23:50 Ответить
Причем тут болотные дикари? Это наши катера.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_58155 Малі броньовані артилерійські катери проєкту 58155 (шифр «Гюрза-М»)
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03.01.2021 17:32 Ответить
позорище... дают работу всем кроме своих работников верфей, имея такие производственные возможности внутри страны... стыдоба и диверсия
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02.01.2021 20:50 Ответить
Чергова порція обіцянок !!!))))
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02.01.2021 20:50 Ответить
Зелені потвори ,чому простоюють українські верфі !!!)))
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02.01.2021 20:53 Ответить
Краще б F16
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02.01.2021 21:10 Ответить
а пилотов тоже дать? обучать там года 3 надо
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02.01.2021 22:14 Ответить
1988 г. выпуска, как и прежние ?
на прежние Украина потратила $10,1 млн, это за 2 катера
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02.01.2021 21:11 Ответить
И заметь без вооружения))))) старый ржавый ДШК втулили туда))))) распил )))
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03.01.2021 01:39 Ответить
А така держава була , дожилися човни для рибаків дарать .
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02.01.2021 21:16 Ответить
Вооружение лучше снять. Навигацию тоже, и унитазы можно заранее снять. Не будем нарушать славную традицию украинского флота - сдаться без единого выстрела.
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02.01.2021 21:16 Ответить
Наш противник вводит в строй атомоходы, мы получаем б/у катера.
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02.01.2021 21:20 Ответить
У самого большого атомохода страны противника, предназначенного для плавания во льдах, по дороге до Антарктиды отломалась и утонула лопасть винта.

Вы размеры Чёрного моря знаете? Для его контроля нам вполне достаточно (и это гораздо дешевле) БЕРЕГОВЫХ ракетных комплексов. А вот для ловли нарушителей границы катера охраны МОРСКОГО побережья Айленд. несомненно лучше речных катеров типа Гюрза.

Нам бы сначала утраченные территории вернуть, а уж потом думать про МОРСКОЕ могущество.
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02.01.2021 22:25 Ответить
Согласен с тобой. Нам вообще не нужен большой флот. Это лишние расходы никак не влияющие на безопасность. Катера погранцам нужны - слов нет. Флоту нужны пара корветов для участия в разных понтовых манёврах с НАТО. Всё. Остальное - пустая трата денег, которые лучше потратить на ракеты и авиацию.
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02.01.2021 22:30 Ответить
Поддерживаю,пан курвиметр..
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03.01.2021 03:46 Ответить
А зачем тебе атомоход?
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02.01.2021 23:42 Ответить
Как обычно, в комментах полно шпесиалистов по Флоту, олигархам и влажным воспоминаниям о Совке, ну и дежурные писуны из соседней недоимперии под ВПН службу несут. Лишь бы чёнить написать, а что оно и к чему, не важно, Интернет стерпит всё Единственное, хотелось бы уточнить у господина Неижпапы, что по вооружению у наших катеров?
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02.01.2021 21:24 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/P190_Sloviansk Armament: 25 mm Mk38 autocannon, 2 .50 cal M2 machine guns
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02.01.2021 21:27 Ответить
Ватникам важливо, щоб судно було оснащене мортирою котра кидає ядро, з фітільом
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02.01.2021 21:44 Ответить
Ничего)))) В рамках контракта они не могут продавать вооружение.... Янки правильно все делают- продают старый секондхенд. распил бабла.... А джавелены тоже за деньги.... И у них срок годности есть .... Срок вышел - и надо платить кучу денег за утилизацию итдитп
US$175,203 (missile only, FY2021) интересно сколько «фаготов» можно сделать)))
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03.01.2021 01:45 Ответить
Бляха муха ! Всі гарні новини для України йдуть від США і Великої Британії. А від власного уряду отримуємо підвищення тарифів на газ і електроенергію. Так хто друг України і хто її ворог ?
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02.01.2021 21:31 Ответить
Ви тікі бубачьці про це не кажіть! Бо ця бідося зі своїм єрмаком фсбешним знов якусь фігню утнуть во славу фуйла.
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02.01.2021 21:40 Ответить
Это конечно хорошо. Но можем же и сами строить. И по круче. А в реальном бою с РФ его разнесут в щепки.
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02.01.2021 21:48 Ответить
В реальном бою, кацапские корыта надо бить и топить БЕРЕГОВЫМИ комплексами с использованием БПЛА.
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02.01.2021 22:27 Ответить
Україна отримає від США 3 патрульні катери класу Island з озброєнням у 1 півріччі 2021 року, - Неїжпапа - Цензор.НЕТ 9734
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02.01.2021 21:56 Ответить
ВСЁ, что заложенно при Порохе и "кровавом пасторе" сейчас катиться, как по ваЗЕлину. А Мундель скажет, что это она одним своим твитом и одним видосиком вЯликага обеспечила эту поставку.
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02.01.2021 22:05 Ответить
Не забудьте написать, что при нём только документы по Айландам, более 2-х лет готовили, хотя янки готовы были сразу передать целую группу исправных МОРСКИХ катеров. Спросите, почему? Ну чтобы с Кузни продать на море речные катера с накруткою 500%.
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02.01.2021 22:29 Ответить
Передать можно, а потом? Кто и где будет обучать экипажи? Учебная база наверное в Крыжополе у нас была. А практическое плавание кто проводитить стал бы? Браконьеры из рыбнадзора? Патрульный катер, да ещё американского производства имеющий ВСЕ надпист на ВСЕХ ручках, вентелях, клапанах и приборах на английском, ВСЯ тех и эксплуатационная документация на английском. Для получения прав и разрешения и то ТРИ месяца оббучаються у нас, да и катер "Исланд" не велосипед "Украина". А не принадлежит ли с 2018 года "Кузня" некоемому Тигипко? Из бывших лидеров комсомола?
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03.01.2021 08:15 Ответить
Тигипко старый бизнес-партнер Петра Порошенко, так что конечный бенефициар не известен. Кроме того, "продажа" именно Сергею Тигипко имеет несколько составляющих и в том числе его очень давнюю связь с нынешним Спикером, Дмитрием Розумковым, который у него руководил избирательным штабом "Трудовая Украина", а заодно связан родственными узами с Анатолием Гриценко.

Шильдики надписываются на украинском и нарезаются современными лазерными станочками (у племянника такие, в его фирме), максимум за сутки.

За перевод текста с английского, нынче платят как за набор страницы на компьютере - конкуренция велика. Так что и с переводом документации никаких сложностей не было.

НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ, чтобы они морские границы Украины охраняли. И это не у штатовцев его не было, а на Банковой, в главном кабинете.
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03.01.2021 16:14 Ответить
Хо-хо - Гриц неплохо земли «части» распилило.... групповая корупция
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03.01.2021 16:45 Ответить
Пардон, не "Исланд", а "Айленд".
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03.01.2021 08:16 Ответить
Впрочем КАКАЯ РАЗНИЦА!
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03.01.2021 08:17 Ответить
Кстати, для николаевского морского завода готовят заказ на боевые корабли, пока неизвестно на какие и сколько. Но при папереднике три АН-178 для ЗСУ в Киеве не заказывали.
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02.01.2021 22:31 Ответить
заказ будет на английские прогулочные яхты
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02.01.2021 22:48 Ответить
за два миллиарда баксов
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02.01.2021 22:49 Ответить
Может и на яхты будет. В Николаеве уже давно строят морские яхты, но без украинской электронной начинки и автоматики.
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02.01.2021 23:14 Ответить
Да с Николаева Авианосец продали по цене мелалолома- Китай купил)))) Уже в строю)))
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03.01.2021 01:47 Ответить
Оказалось, что конструкция авианосца такого типа неудачная. Поэтому китайцы теперь разрабатывают новый, по типу штатовского "Д. Рейган".
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03.01.2021 16:05 Ответить
Может и неудачная- это как тебе скажем предложили купить первую машину для отработки навыков вождения итдитп « неудачной» по цене металлолома...... скажем машина весит 1500*15 гр кг.... и ты ещё сбил цену « на сложность транспортировки» и заплатил 300доол наличкой скупщику на приемке)))) Это чтоб проще понимать....
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03.01.2021 16:42 Ответить
Нет, там основная проблема в этом трамплине. Практика показала, что запуск катапультой, как у штатовцев, гораздо эффективнее, и посадка у них более безопасная, достаточно вспомнить, как тонули самолеты с Кузи, у берегов Сирии...
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03.01.2021 18:16 Ответить
Ха )))) ну так когда его строить начали - технологии того времени и подразумевали такую схему.Это всеравно если тебе предложили тоету но праворукую за все ту же цену металлолома...И ты ещё развёл приемщика- мол руль правый и самовывоз - дал ему 300s и уехал
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03.01.2021 18:55 Ответить
Но говорилось и про боевые корабли ходили слухи
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02.01.2021 23:15 Ответить
Да, да, я в курсе, за "успехи" и "достижения" на этой ниве и вообще в сфере оборонного заказа вЯличайшАгА ГОВНОкомандующего.
Придёт время и следствие по его деятельности непременно бужет. Как и по выгнеровцам и многому другому. И суд будет. И срок будет. Тут и к бабке не ходи.
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03.01.2021 08:19 Ответить
Скажем честно, что его папереднику, только за Иловайск надо высшую меру давать.
По вагнеровцам не спорю.
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03.01.2021 16:16 Ответить
А будет ли построена база по договоренности с Великобританией?
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03.01.2021 00:21 Ответить
а может быть собрать всех предыдущих украинских президентов, начиная с кравчука, министров, директоров заводов, конструкторов... закрыть в одном большом зале и спросить - парни, расскажите как вы просрали промышленность Украины... пока не расскажете как и почему и не дадите конкретных рекомендаций по выходу из кризиса, будете сидеть в зале пока не подохнете... все-равно пользы как не было, так и не будет...
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03.01.2021 08:25 Ответить
Рассказать как просрали запросто смогут, а вот как выйти из этого дерьма - не скажут, т.к. умеют только пилять и тырить
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03.01.2021 09:02 Ответить
это не в бровь... это прямо в зрачок бывшей советской системы...
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03.01.2021 09:42 Ответить
Свои катера идут на продажу в Африку и Азию через рашку, а сами покупают старый металлолом с мусорников?
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03.01.2021 10:05 Ответить
Ну так откат)))))
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03.01.2021 16:45 Ответить
Наши катера остаются у нас.
А Айленды - далеко не металлолом, причем мы их не покупаем, их нам отдают бесплатно.
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03.01.2021 17:16 Ответить
А , что Зеленский??? Слабо потрусить наших олигархо, Как Путин::таких как Ахметеов. коломойскйй, фирташ, Российских новинскиого и боголюбова, а также Пинчука и Порошенкои ещё с добрый десяток воров украинского народа!! пусть каждый скинется на построику хотя бы по одному ракетному катеру и одному дивизиону !НЕПТУНОВ"!! Для них по 100 миллионов это копейки, а для ВМСУ огромная польза. Всё равно они свои милллиарды ""Как говорит путин своим олигархам -ворам, наворовали в своё время не честно!! Так может пришла пора поделится с награбленными с ВМСУ . Ведь Украинская Армия и флот Охраняет и их наворованные капиталы и имущество!! Ведь , ни для кого не секрет , что Путинскую армию Содежат именно российские олигархи, а росийский бюджет , это только фикция, и только поддерживает острые проблемы российской армии!! .....Зеленский докажи всем , что ты не лох и у тебя есть яйца, а то я что-то ни то, ни другое пока у тебя не вижу!!
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03.01.2021 11:08 Ответить
Кто ж позволит поднять руку на владельцев территории? Еще ни один през не нагибал олигархов, наоборот - все они прогибались под "повелителей"
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03.01.2021 15:13 Ответить
 
 