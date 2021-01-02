Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за санкций США

Норвежская компания DNV GL, которая должна сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2" после завершения его строительства, отказалась это делать из-за угрозы санкций со стороны США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Таким образом компания DNV GL не сможет выдать сертификат соответствия проекту, который необходим для начала эксплуатации газопровода.

"DNV GL прекратит любую деятельность по сертификации газопровода "Северный поток-2" в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции останутся в силе", - говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что сейчас норвежцы реализуют план постепенного свертывания поддержки проекта строительства газопровода.

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Напоминаем, компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в германской части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%, осталось проложить участок длиной около 160 километров.

Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода "Северный поток - 2", введение которых предусмотрено в законопроекте о финансировании оборонных нужд США.

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