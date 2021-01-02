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Новости Газовая война
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Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за санкций США

Норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать

Норвежская компания DNV GL, которая должна сертифицировать российский газопровод "Северный поток-2" после завершения его строительства, отказалась это делать из-за угрозы санкций со стороны США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Таким образом компания DNV GL не сможет выдать сертификат соответствия проекту, который необходим для начала эксплуатации газопровода.

"DNV GL прекратит любую деятельность по сертификации газопровода "Северный поток-2" в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции останутся в силе", - говорится в заявлении компании.

Также отмечается, что сейчас норвежцы реализуют план постепенного свертывания поддержки проекта строительства газопровода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД ФРГ Маас о "Северном потоке-2": О европейском суверенитете не придется говорить, если будем делать все по указке Вашингтона

Напоминаем, компания Nord Stream 2 в декабре возобновила укладку труб в германской части Балтийского моря, а с 15 января планирует приступить к работам в водах Дании. Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%, осталось проложить участок длиной около 160 километров.

Администрация президента Трампа готовит пакет санкций против российского проекта газопровода "Северный поток - 2", введение которых предусмотрено в законопроекте о финансировании оборонных нужд США.

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Автор: 

Норвегия (709) санкции (11422) США (27043) Северный поток (1457)


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Топ комментарии
+54
США, молодці.
********* вбухав мільярди, і на останніх кілометрах, США продемонстрували їм отакєнний ФАК.
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02.01.2021 21:00
+36
Администрация трампа уже готовит торбу для трампа...в которую он манатки свои складывать будет...а пакет санкций УЖЕ принял Конгресс США....и оборонный бюджет он кстати тоже уже принял...
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02.01.2021 20:59
+28
а почему нельзя вынуть трубу и пустить по ней воду в Крым ?
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02.01.2021 21:06
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На хитрую попу, есть член с винтом - думаю, что если приспичит, то никакие санкции не остановят запуск сп-2 - США не в состоянии в настоящее время обеспечить ЕС своим газом и это все понимают, даже в Америке и если из этой схемы исключить Украину, то в ЕС наступит энергетический кризис, а это не тот сценарий, который нужен ЕС, так что думаю сп-2 достроят и законсервируют, как запасной вариант.
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03.01.2021 07:47 Ответить
укуси себя за сраку от злости не остановят санкции твоей родины Мордора там беспредел европейцы знают что если не будут исполнять то санкции их погубит бизнесс и возвращайся домой на родину в условный Омск или Псков что ты не уважаеш себя и жевеш в ненависной гейропе?Норвезька компанія DNV GL відмовилася сертифікувати "Північний потік-2" через санкції США - Цензор.НЕТ 9662
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03.01.2021 09:54 Ответить
Никакого кризиса не наступит, оналитег! Труб из расеи в Европу более, чем достаточно. Качай-не хочу. С какой целью ты собрался исключать Украину из схемы? С целью давления США на расею? Ни Украина, ни США не пойдет на такой конфликт с Европой. А вот дрыщ твой кремлевский такую идейку вынашивал, миллиарды вбухал в ее реализацию. Или ты просто по ольгинской методичке лупишь? Так она тупа, як срака. Попроси, пусть тебе что-то поумнее дадут, а то ты позоришься тут, тролляка.
Слушай, а вы там у себя в тролльчатнике до сих пор скринами отчитываетесь или уже как-то прогрессивнее?
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03.01.2021 12:32 Ответить
Вот все-таки здорово чувствуется оздоравливающий эффект избрания Байдена! Во всем мире здоровые начинания, Трампом придушенные, снова активируются. И это он еще официально президентом не стал! )))
Воздух, конечно, здорово портят выделения ольгинских чуманоидов и жирный дым от пылающих пердаков за поребриком. Но это ничего, Мы потерпим. Мы привычные. Ядаже согласен кашлять, лишь бы пылало у кацапов посильнее.
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03.01.2021 12:37 Ответить
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