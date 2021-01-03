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Новости Нормандские переговоры
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Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП

Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП

Укрепление международной поддержки Украины и проведение саммита нормандской четверки являются приоритетами для дипломатической команды Украины в 2021 году.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Сохранение и укрепление международной поддержки Украины - приоритет номер один. Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами - США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств уверенно преодолевать мировые вызовы. Будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже", - заявил дипломатический советник президента.

Он отмечает, что в 2021 году на Банковой ставят целью проведения следующего саммита в нормандском формате. Его стратегической задачей станет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях, рассчитывая на поддержку партнеров по нормандскому формату - Германии и Франции.

"Сохранение продолжающегося перемирия, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирования существующих КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории - вот лишь некоторые наши тактические задачи. Работать и дальше над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств. Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраниться до полного восстановления статус-кво; над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и будет и в дальнейшем успешно работать", - подчеркнул Жовква.

Автор: 

нормандская четверка (1596) Офис Президента (1801) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+11
Мальчик со скрипочкой соскучился по переговорам с невменяемым. А видосики не прокатят
Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП - Цензор.НЕТ 1036
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03.01.2021 01:27
+10
Цирк на дроте
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03.01.2021 01:25
+7
Для чого ?

Ви верещали про "успіх" попередньої зустрічі.
Тля особливо завляла, що найголовніше досягнення - обмін всіх на всіх.
Де він ?
Де припинення вогню ?

Якого тоді їхати, коли нічого не працює ?
І взагалі - блазень відмірював рік. То де його зе-план Б ?
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03.01.2021 01:51
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Цирк на дроте
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03.01.2021 01:25 Ответить
Я бы сказал-спектакль для пипла.
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03.01.2021 02:05 Ответить
"Наша мета - проведення у 2021 році наступного саміту в "нормандському форматі", - ОП

От що означає повне не знання ЗЕ-бандою теорії систем... підпорядкованості цілей...

ЗЕ, наша найближча мета "звільнення України від зовнішнього та внутрішнього ворогів.
Далі - Придушення Ко-віду, та підняття економічного та оборонного потенціалу до такого рівня, щоб мати реальну змогу інтегруватися в НАТО.

А саміт "нормандсього формату, то не мета, не самоціль, а лише засіб, нагода, скоординувати в його закуліссі твої зрадницькі дії з путінськими апетитами та намірами!

А для мислячих людей, мудрих аналітиків, патріотів України , "нормандський формат", то давно вже - політичний онанізм! Видимість задоволення... Форма самообману...
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03.01.2021 17:08 Ответить
на этом, да и на всех этих саммитах, на нашей строане играют, как на рояле, но очень интересным способом - не руками! но и не ногами!
если страна не борется с коррупцией и не делает свои суды справедливыми(как обещалось), то остается только игра на рояле.
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03.01.2021 19:03 Ответить
Мальчик со скрипочкой соскучился по переговорам с невменяемым. А видосики не прокатят
Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП - Цензор.НЕТ 1036
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03.01.2021 01:27 Ответить
Хахаха .... ещё просядет ..... глубже)))
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03.01.2021 01:36 Ответить
воно ще раз хоче заглянути в око пуйлу..., чи не в око...!?
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03.01.2021 11:44 Ответить
"наша цель - камунізм", щось на таке вже було
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03.01.2021 01:36 Ответить
Наша цель - это Цель. какая? ЗЕ знает., однако пока молчит, как паризан на износе.
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03.01.2021 01:41 Ответить
Для чого ?

Ви верещали про "успіх" попередньої зустрічі.
Тля особливо завляла, що найголовніше досягнення - обмін всіх на всіх.
Де він ?
Де припинення вогню ?

Якого тоді їхати, коли нічого не працює ?
І взагалі - блазень відмірював рік. То де його зе-план Б ?
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03.01.2021 01:51 Ответить
цель - саммиты, так в говорильне и хотят пропетлять. имитация бурной деятельности
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03.01.2021 01:59 Ответить
саме так
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03.01.2021 03:14 Ответить
Если на украинских условиях - то это без сыкла. Оно способно лишь тусоваться, а попасть на мировую тусовку - "вершина" его "творческой деятельности" и цель ермакового фарса, но на первых "смотринах" оно уже обо*ралось. Никому уже не нужен этот "квартальный" стукач по клавишам по собачьи заглядывающий в зенки ху*лу.
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03.01.2021 02:13 Ответить
К сожалению вряд ли, если прочесть официальные заявления Пескова от имени Путина с учетом минских договоренностей. Кремль считает, что Украина находится в тяжелом экономическом состоянии, которое непрерывно усугубляется, и потому время работает на них.
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03.01.2021 04:31 Ответить
Ну дуже моніці кортить позаглядати пуйлу ...
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03.01.2021 07:49 Ответить
«Порошенко в списках fixation of presence на инаугурацию Байдена. »

😂😂😂😂😂😂😂. да какая разница, кто поедет на инаугурацию , правда?
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03.01.2021 08:16 Ответить
Мета може бути тільки одна: тюрма народів має бути зруйнована.
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03.01.2021 09:03 Ответить
зебильная самоцель зекомандЫ - выгулять крЫхитку Зелю в "Парыже" в новых нарядах, чтобы па-багатому
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03.01.2021 09:34 Ответить
Ну і що це змінить , невже путін передумає ?Немаючи жодної стратегії ,ось що значить коли президентом стає клоун.
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03.01.2021 10:00 Ответить
" ...Будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки".
Интересно, у меня одного стойкое отвращение при упоминании о том, что наркоша-Янелох - "лидер страны"?
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03.01.2021 10:09 Ответить
Напевне ціль керівництва держави мала б бути у повернення втрачених територій, а не в чергових "самітах" і "форматах"... з тими кому на них, даруйте, насрати.
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03.01.2021 10:34 Ответить
А висунути в світ Будапештський меморандум - хоч одна макитра в цій владі знайдеться? Чи циркова програма подовжується?
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03.01.2021 11:17 Ответить
А я думал ,основная цель это спасти Украинцев от ковида, купить наконец как все цивилизованные страны хорошую вакцину и за бесплатно вакцинировать всех Украинцев!! Во всем мире это задача №1 ,только не у зедебилов из опг.
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03.01.2021 11:35 Ответить
А півтора року в сраку, були інші пріоритети?
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03.01.2021 12:06 Ответить
а вони не думають, що півтора роки в сраку, квартал отжигає, фопівці заважають веселитись. Всьму світу обіцяли, що не буде коррупціі, і в судах не буде коррупціі. Остається отжигать.
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03.01.2021 19:12 Ответить
Нахріна? Чого ви досягли на минулому? Відкликання позовів проти мордорського "газпрому". Що ще?
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03.01.2021 12:08 Ответить
Имитация бурной деятельности...
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03.01.2021 23:28 Ответить
 
 