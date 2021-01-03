Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП

Укрепление международной поддержки Украины и проведение саммита нормандской четверки являются приоритетами для дипломатической команды Украины в 2021 году.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Сохранение и укрепление международной поддержки Украины - приоритет номер один. Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами - США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств уверенно преодолевать мировые вызовы. Будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже", - заявил дипломатический советник президента.

Он отмечает, что в 2021 году на Банковой ставят целью проведения следующего саммита в нормандском формате. Его стратегической задачей станет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях, рассчитывая на поддержку партнеров по нормандскому формату - Германии и Франции.

"Сохранение продолжающегося перемирия, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирования существующих КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории - вот лишь некоторые наши тактические задачи. Работать и дальше над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств. Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраниться до полного восстановления статус-кво; над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и будет и в дальнейшем успешно работать", - подчеркнул Жовква.