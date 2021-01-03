Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП
Укрепление международной поддержки Украины и проведение саммита нормандской четверки являются приоритетами для дипломатической команды Украины в 2021 году.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.
"Сохранение и укрепление международной поддержки Украины - приоритет номер один. Через развитие активного двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами - США, Великобританией, Германией, Францией, Канадой, Польшей, Литвой, Азербайджаном мы будем работать над тем, чтобы Украина всегда имела в своем арсенале достаточно внешних инструментов и средств уверенно преодолевать мировые вызовы. Будет продолжаться работа над реализацией договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже", - заявил дипломатический советник президента.
Он отмечает, что в 2021 году на Банковой ставят целью проведения следующего саммита в нормандском формате. Его стратегической задачей станет обсуждение ключевого вопроса установления мира в Донбассе на украинских условиях, рассчитывая на поддержку партнеров по нормандскому формату - Германии и Франции.
"Сохранение продолжающегося перемирия, активизация работы Трехсторонней контактной группы, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирования существующих КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ на оккупированные территории - вот лишь некоторые наши тактические задачи. Работать и дальше над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств. Санкции в отношении России помогают Украине в процессе мирного урегулирования, поэтому должны сохраниться до полного восстановления статус-кво; над чем украинская дипломатия работает нон-стоп из года в год и будет и в дальнейшем успешно работать", - подчеркнул Жовква.
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От що означає повне не знання ЗЕ-бандою теорії систем... підпорядкованості цілей...
ЗЕ, наша найближча мета "звільнення України від зовнішнього та внутрішнього ворогів.
Далі - Придушення Ко-віду, та підняття економічного та оборонного потенціалу до такого рівня, щоб мати реальну змогу інтегруватися в НАТО.
А саміт "нормандсього формату, то не мета, не самоціль, а лише засіб, нагода, скоординувати в його закуліссі твої зрадницькі дії з путінськими апетитами та намірами!
А для мислячих людей, мудрих аналітиків, патріотів України , "нормандський формат", то давно вже - політичний онанізм! Видимість задоволення... Форма самообману...
если страна не борется с коррупцией и не делает свои суды справедливыми(как обещалось), то остается только игра на рояле.
Ви верещали про "успіх" попередньої зустрічі.
Тля особливо завляла, що найголовніше досягнення - обмін всіх на всіх.
Де він ?
Де припинення вогню ?
Якого тоді їхати, коли нічого не працює ?
І взагалі - блазень відмірював рік. То де його зе-план Б ?
😂😂😂😂😂😂😂. да какая разница, кто поедет на инаугурацию , правда?
Интересно, у меня одного стойкое отвращение при упоминании о том, что наркоша-Янелох - "лидер страны"?