Планируем подписать с Венгрией взаимовыгодную дорожную карту отношений, - замглавы ОП Жовква

Украина планирует заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, которое станет дорожной картой для двусторонних отношений.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели", информирует Цензор.НЕТ.

"В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому ищем средства развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся к проведению встречи лидеров двух государств. Она должна завершиться заключением нового документа - своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений", - написал чиновник ОП.

Жовква добавил, что замечательным достижением прошлого года стала успешно проведеная дипломатическая работа, результатом которой является избрание посла Украины в Венгрии на пост главы Дунайской комиссии - теперь необходимо на практике реализовывать это председательство.

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