Планируем подписать с Венгрией взаимовыгодную дорожную карту отношений, - замглавы ОП Жовква
Украина планирует заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, которое станет дорожной картой для двусторонних отношений.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели", информирует Цензор.НЕТ.
"В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому ищем средства развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся к проведению встречи лидеров двух государств. Она должна завершиться заключением нового документа - своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений", - написал чиновник ОП.
Жовква добавил, что замечательным достижением прошлого года стала успешно проведеная дипломатическая работа, результатом которой является избрание посла Украины в Венгрии на пост главы Дунайской комиссии - теперь необходимо на практике реализовывать это председательство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А погранцы венгерские -- зверюги!
...та, мы и их прошли, без особых приключений...*)
И всё.
А ещё лучше подключить Беллингкэт и найти финансовые следы рашкиных вливаний.
Наверняка там у политиков, кто разыгрывает венгерскую карту для Украины, хатынки где-то ненавязчиво прикупаются...
И так это здорово и искренне, что аж слезы счастья наворачиваются. Как в детских мультиках - хоп и злодеи стали добрыми.
А їм всього лишень треба дотримуватись законів України.
грабли
Закарпатська венгерська напівдемократична республіка - *****! (2021-01.01 по 2021-01.02)
Цар *****ів - переможець гри на фортепіано цюцюркою в новорічну ніч перед дітками (Моцарт (турецький марш)...... докладніше
Ватні *****и - завезені Нєвсьотакадназначна жителі північної нігерії та місцеві любителі халяви... докладніше
Просто *****и - котрім піх@й все, вони на заробітках....докладніше
****** на всю голову - творці ліворуції.