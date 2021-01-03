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Планируем подписать с Венгрией взаимовыгодную дорожную карту отношений, - замглавы ОП Жовква

Планируем подписать с Венгрией взаимовыгодную дорожную карту отношений, - замглавы ОП Жовква

Украина планирует заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, которое станет дорожной картой для двусторонних отношений.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник Президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели", информирует Цензор.НЕТ.

"В отношениях с Венгрией стремимся выйти на взаимное доверие и поддержку, поэтому ищем средства развития конструктивного диалога по чувствительным вопросам. Готовимся к проведению встречи лидеров двух государств. Она должна завершиться заключением нового документа - своего рода взаимовыгодной дорожной карты наших отношений", - написал чиновник ОП.

Жовква добавил, что замечательным достижением прошлого года стала успешно проведеная дипломатическая работа, результатом которой является избрание посла Украины в Венгрии на пост главы Дунайской комиссии - теперь необходимо на практике реализовывать это председательство.

Также читайте: Кулеба об отношениях с Венгрией: "Никаких "танцев с бубном" на территории Украины мы не допустим"

Автор: 

Венгрия (2000) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+5
Их надо игнорить и найти пути с НАТО через их голову решать.
И всё.
А ещё лучше подключить Беллингкэт и найти финансовые следы рашкиных вливаний.
Наверняка там у политиков, кто разыгрывает венгерскую карту для Украины, хатынки где-то ненавязчиво прикупаются...
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03.01.2021 02:35
+3
чего изволите?
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03.01.2021 02:12
+3
Ооо, ці понаписують, що венгри ще і автономію зорганізують.
А їм всього лишень треба дотримуватись законів України.
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03.01.2021 08:12
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чего изволите?
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03.01.2021 02:12 Ответить
-- венгры неплохо фуры вручную моют -- на пограничном переходе -- с нашей строны. Не дорого просят, ещё менше берут.
А погранцы венгерские -- зверюги!
...та, мы и их прошли, без особых приключений...*)
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03.01.2021 02:12 Ответить
Их надо игнорить и найти пути с НАТО через их голову решать.
И всё.
А ещё лучше подключить Беллингкэт и найти финансовые следы рашкиных вливаний.
Наверняка там у политиков, кто разыгрывает венгерскую карту для Украины, хатынки где-то ненавязчиво прикупаются...
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03.01.2021 02:35 Ответить
які там хатинкі, вони обходяться грошима на бухло та дівок
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03.01.2021 02:46 Ответить
Так,саме так...а тут бігом карту пишуть...вони б її писали про Крим окупований,та окупований Донбас.Харант,*****,працює.
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03.01.2021 08:06 Ответить
жовква-ква-ква
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03.01.2021 02:49 Ответить
Прям вижу, как посол Венгрии забирает в Закарпатье венгерские паспорта.

И так это здорово и искренне, что аж слезы счастья наворачиваются. Как в детских мультиках - хоп и злодеи стали добрыми.
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03.01.2021 03:08 Ответить
сели за стол, накатили, побазарили - и разошлись красиво. чего же может быть проще
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03.01.2021 03:46 Ответить
Один парень есть в Украине, кто смог бы остановить эту дикость. Но попробуйте уговорить Виктора Андреича. Он всё говно это съел, и не думаю, что ему ещё захочется. Ушёл человек, обосранный расеей, а вы, украинцы, выбрали клоуна... Теперь - надолго
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03.01.2021 04:01 Ответить
А мне кажется, что сам обосрался.
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03.01.2021 07:08 Ответить
Той випадок,коли заступник Єрмака-трошки вище рангом,ніж міністр МЗС...
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03.01.2021 04:43 Ответить
бей Икариусов!
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03.01.2021 08:00 Ответить
******* ... і ікарусов теж
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03.01.2021 09:33 Ответить
Ооо, ці понаписують, що венгри ще і автономію зорганізують.
А їм всього лишень треба дотримуватись законів України.
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03.01.2021 08:12 Ответить
Страна полностью зависящая во всем от западных партнеров еще пытается быковать. Вас не помешало бы проучить.
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03.01.2021 08:13 Ответить
а что, больше не с кем подписать? видать, не с кем... весь мир знает о дебильности, вороватости, продажности, неадекватности и неумению руководить руководства Украины... от президента, прикрывающегося детьми-статистами, до последнего министра... далеко не ходите - посмотрите на малюську - провалил работу министерства, перешел работать в офис пердизента... кадры еще те...
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03.01.2021 08:16 Ответить
Зедроты любят наступать на одни и те же ******* грабли
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03.01.2021 08:44 Ответить
Но их выгоду мы знаем,а наша какая? Вам ставиться проблема и вы тут же идёте на уступки...
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03.01.2021 09:30 Ответить
зеленые дурни носятся с мадярами, будто эта говнострана чего-то стоит на международной арене. По факту, в ЕС - венгрия страна-бомж, живущая на подачки из Брюсселя. А ее армия, в рамках НАТО, вообще ни на что не способна. Поэтому мадяро-фашисты это не та страна с которой нужно договариваться. Как прикажут в Брюсселе-Вашингтоне так и поступят *******, как бы печально это для них не звучало.
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03.01.2021 09:33 Ответить
Єдина адекватна дорожня карта для неадекватів: ви затикаєтесь і не лізете в чужі справи, а хочеться так "істарічєской справєдлівості" - можете назад, на Урал переселитись.
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03.01.2021 10:04 Ответить
URL:// **********.yo
Закарпатська венгерська напівдемократична республіка - *****! (2021-01.01 по 2021-01.02)
Цар *****ів - переможець гри на фортепіано цюцюркою в новорічну ніч перед дітками (Моцарт (турецький марш)...... докладніше

Ватні *****и - завезені Нєвсьотакадназначна жителі північної нігерії та місцеві любителі халяви... докладніше
Просто *****и - котрім піх@й все, вони на заробітках....докладніше
****** на всю голову - творці ліворуції.
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03.01.2021 11:04 Ответить
Для того, щоби вибудовувати стосунки із Мадярщиною, треба її розуміти. Проблема не в українізації, й не у непорозуміннях. Точно такі ж конфлікти у мадярів з усіма сусідами, окрім Австрії. Реально вони хочуть повний перегляд кордонів та відтворення Мадярської імперії. При цьому вони дійсно не здатні досягти такого самостійно й будуть вичікувати якихось потрясінь. Тому Закарпаття треба чітко контролювати, давити їхню підривну агентуру й бути готовими до будь-якого розвитку подій. А збити спєсь з цих ******* дуже просто: повна ліквідація контрабанди на україно-мадярському кордоні. Якщо хтось думає, що контрабанда це тільки проблема України та її деморалізації, то глибоко помиляється. Насправді, це взаємовигідний гешефт. По суті, це антиукраїнська діяльність. А от чи зможе Україна подолати диверсантів у власній владі - ото вже питання складніше й ширше, ніж просто якась там Мадярія.
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03.01.2021 11:58 Ответить
??????? з.. уя!
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03.01.2021 13:37 Ответить
А ОП тут при чому? Це справа МЗС, яке ви потихому відсуваєте від їх прямих обов"язків.
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03.01.2021 14:25 Ответить
 
 