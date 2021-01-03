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Новости Агрессия России против Украины Война
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2 января российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

2 января российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

2 января российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали огонь у Песок. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет".

Кроме того, у Павлополя враг использовал стрелковое оружие, а вблизи Лебединского бил из крупнокалиберного пулемета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Среди наших военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг размещает вооружение с нарушениями линии отвода на Донбассе, - пресс-центр ОС

Автор: 

обстрел (27672) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+7
А де ж Вавин мЬІр про який він розпатякує?
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03.01.2021 08:59
+5
ООС надо переименовать в забегаловку по информированию населения... потому что большего, чем сообщать о чем-то свершившемся они не могут...
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03.01.2021 08:13
+4
https://twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER


https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy

- дядя, а ти Лєнін?!

- ніт, дітки, я Бєнін...
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03.01.2021 08:25
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ООС надо переименовать в забегаловку по информированию населения... потому что большего, чем сообщать о чем-то свершившемся они не могут...
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03.01.2021 08:13 Ответить
Не оккупанты, а легитимные участники прекращения огня, СЦКК, Минских угод и Нормандского формата.
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03.01.2021 08:20 Ответить
https://twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER


https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy

- дядя, а ти Лєнін?!

- ніт, дітки, я Бєнін...
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03.01.2021 08:25 Ответить
В данной ситуации нужно верховному Главнокомандующему не в глаза кремлёвскому Фюреру смотреть, а просто вооружаться и бороться с фашистской силой тёмною, с проклятою Ордой.
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03.01.2021 08:38 Ответить
Будем надеяться ,что Байден не будет заглядывать в глаза путину ,у него
нет иллюзий , уже давно знает ,что у путина и в глазах и в мозгу , и поможет выгнать оккупанта из украинских земель.
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03.01.2021 09:24 Ответить
А де ж Вавин мЬІр про який він розпатякує?
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03.01.2021 08:59 Ответить
Для детей дебильных родителей и так сойдет.
Главное чтобы снаряды не заканчивались.
2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8814
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03.01.2021 09:07 Ответить
Это у пьяных дядек обрдаченцев ноаогодний феерверк-салют такой был!
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03.01.2021 09:30 Ответить
2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8084
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03.01.2021 11:02 Ответить
2 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5421

...
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03.01.2021 12:21 Ответить
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03.01.2021 13:40 Ответить
Нажаль вже є "штука" з Володимиром Вернадський.
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03.01.2021 14:18 Ответить
так...поспішили )))) така б була гарніша
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03.01.2021 14:23 Ответить
Підтримую
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03.01.2021 14:27 Ответить
Якою мовою розмовляють російські окупанти?
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03.01.2021 15:46 Ответить
штаб ООС - молодцы... обо все информируют вовремя... война войной, а обед - по расписанию... вопрос - чем это ООС руководит, если гибнут украинские воины? водку жрут? телок дерут? нафига нужен штаб, константирующий что-либо, но ничего не делающий? ах, да... есть же гловнокамандуючий и они его, неслуживого, слушают... тем более, что впереду у камандувача падение ниц перед педофилом путениным... синьор-голодомор (но не синьор-геноцид) работу выполняет справно...
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04.01.2021 06:11 Ответить
 
 