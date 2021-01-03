2 января российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС
2 января российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении штаба ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали огонь у Песок. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет".
Кроме того, у Павлополя враг использовал стрелковое оружие, а вблизи Лебединского бил из крупнокалиберного пулемета.
Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
Среди наших военных боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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- дядя, а ти Лєнін?!
- ніт, дітки, я Бєнін...
нет иллюзий , уже давно знает ,что у путина и в глазах и в мозгу , и поможет выгнать оккупанта из украинских земель.
Главное чтобы снаряды не заканчивались.
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