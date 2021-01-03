2 января российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

2 января российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении штаба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали огонь у Песок. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет".

Кроме того, у Павлополя враг использовал стрелковое оружие, а вблизи Лебединского бил из крупнокалиберного пулемета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

Среди наших военных боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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