За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского детям платили по 500 гривен, - СМИ
Детей, которых задействовали в массовке во время съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, нашли с помощью кастингового агентства "Лот". При этом, за участие в ролике каждый из малышей получил по 500 гривен.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", объявление о наборе мальчиков и девочек для съемок было подано 25 декабря, в нем было указано, что для "новогодней рекламы" нужны "девочки и мальчики 5-8 лет".
Съемки проходили 27-28 декабря в одну или две смены, согласно объявлению. Родителям, которые заинтересовались предложением, говорили, что сниматься будет поздравление для Владимира Зеленского, а детям надо будет отыграть эмоции.
Кроме того, сообщается, что съемки продолжались с 18:00 до 3:00 следующего дня, несмотря на то, что действующим законодательством запрещено привлекать несовершеннолетних к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 5 часов незаконно эксплуатировали детский труд в интересах Владимира Зеленского.
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- Зебилы неизлечимы.
2. Не він перший за це заговорив.
3. Толія , в самому кінці, каже: "Ми , конечно же, подаем заявление о преступлении" Отут я поржав, спасибі за ролик
"Были и особые случаи. Например, Шарий так переволновался, что выдал наш материал за свое расследование. Что, кстати, является еще одним ответом на вопрос «А что не так с Шарием? "
Варфоломія Привітав. Пороха запросив. А Вовку хоча б на суд по БЄні запросили .
Не ганьбись, зелебобо. Просто змирись з тим, що нарколига Оманський за що не візьметься, завжди обіср@ться.
Така вже зебільна доля 😂😂😂
Вот возмем школьные выступления: нам платили? - конечно нет. Тогда вопрос: и где рабство или эксплуатация детей?
А здесь 500 грн как благодарство. И ребенок купит что захочет. И всего лишь за то, что красиво посидел и поулыбался.
И детям интересно было слушать текст, написанный для недалеких взрослых?
И детям интересно было слушать текст, написанный для недалеких взрослых?
ПС/ титушкам и то больше платили )))
пс картинку ленин в сокольниках решили повторить? для идиотов.... точно
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978 Съемки проходили с 18.00 до 3 часов ночи. Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 4 часов с 22.00 до 3.00 происходила незаконная эксплуатация детей в личных интересах президента Украины.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978 Кстати, морально - это не менее весомый повод для импичмента Зеленского, чем его указ по КСУ юридически. Он ведь не только актер и продюсер. А еще и, только не ржать - юрист. И поэтому прекрасно понимал незаконность происходящего. И тем не менее - допустил это. Это называется злонамеренный сговор и соучастие.Статья 52 Конституции Украины определяет, что любое насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по закону. ООН и Международная организация труда рассматривают детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует «защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может наносить ущерб его здоровью». Полагаем, что 9-часовой рабочий день в ночное время наносит ущерб здоровью 5-летнего ребенка и является его эксплуатацией. Статья 150 Уголовного кодекса Украины предусматривает санкцию от 5 до 10 лет лишения свободы за эксплуатацию нескольких детей.Таким образом, привлечение детей до 14 лет (без оформленного письменного договора, без медицинского осмотра, в ночное время) подпадает под признаки тяжкого преступления - эксплуатация детей (ч.2, ч.3 ст. 150 УК) и ч. 2 ст. 170 УК Украины. Субъектом преступления, на наш взгляд, являются, в первую очередь, заказчики ролика.
І 500 грн - також не лишні...
Але кожен з них може друзям похвалитися , що бачив вживу героя мультфільму