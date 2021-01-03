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За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского детям платили по 500 гривен, - СМИ

За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского детям платили по 500 гривен, - СМИ

Детей, которых задействовали в массовке во время съемки новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского, нашли с помощью кастингового агентства "Лот". При этом, за участие в ролике каждый из малышей получил по 500 гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", объявление о наборе мальчиков и девочек для съемок было подано 25 декабря, в нем было указано, что для "новогодней рекламы" нужны "девочки и мальчики 5-8 лет". 

Съемки проходили 27-28 декабря в одну или две смены, согласно объявлению. Родителям, которые заинтересовались предложением, говорили, что сниматься будет поздравление для Владимира Зеленского, а детям надо будет отыграть эмоции.

Кроме того, сообщается, что съемки продолжались с 18:00 до 3:00 следующего дня, несмотря на то, что действующим законодательством запрещено привлекать несовершеннолетних к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 5 часов незаконно эксплуатировали детский труд в интересах Владимира Зеленского.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Новогоднее поздравление Зеленского: "У нас нет иного варианта, как быть супер-Украиной". ВИДЕО

Автор: 

дети (6553) Зеленский Владимир (20742)


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Топ комментарии
+104
За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского детям платили по 500 гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 3306
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03.01.2021 08:38
+103
За участие в съемках новогоднего обращения Зеленского детям платили по 500 гривен, - СМИ - Цензор.НЕТ 3863
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03.01.2021 08:31
+89
УК Украины. https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovnyj-kodeks-ukrainy/5937-statya-150-ekspluataciya-detej Статья 150. Эксплуатация детей .

1. Эксплуатация детей, не достигших возраста, с которого https://juristoff.com/resyrsi/kz законодательством разрешается трудоустройство, путем использования их труда, наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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03.01.2021 08:38
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Страница 6 из 6
буратино в сюжете не было.
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03.01.2021 19:42 Ответить
Приключения Буратино. Песня Карабаса-Барабаса - YouTube -приеємного перегляду
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03.01.2021 20:03 Ответить
Да, да, да. Я прям сразу поверил, тем более что информация то от "надёжного" источника - 5 канала, который как все знают принадлежит Пороху. Журналюги 5 канала хоть бы сделали липовое объявление, которое якобы подали в кастинговое агентство, чтобы хоть какие-то доказательства были. Поэтому проверяйте любую инфу, а то так и будете верить всем.
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03.01.2021 18:22 Ответить
Ааа, они оказывается догадались слепить скриншоты, значит "доказательства" есть)
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03.01.2021 18:24 Ответить
Ну конечно, детки сами прибежали в студию просто послушать дяденьку про итоги года и его поздравления всего народа страны. Или не было детей в студии и это все монтаж5-го канала?
- Зебилы неизлечимы.
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04.01.2021 00:56 Ответить
Все що за 5 років керування навчилася робити Барижна камарилья так це брехати і штампувати фейки. Шкода що Цензор.НЕТ долучився до цього. Бо він посилається на "5 канал", 5-й на якісь "Страсти", з пересилкою нак блоги Liudmyla Volynets та Alla Kotlyar, які знову посилаються на "Страсти". Проте, на сторінці самого https://www.facebook.com/actingagencylot/photos/a.139760476560385/913277035875388/ Acting agency "LOT" (а не як в сумнівному листі Acting agency LOT) про Зеленського ані слова. І весь срач роздмуханий тролями, які самі посилаються на "5 канал", який належить Мальдівському Баризі.
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03.01.2021 18:28 Ответить
А "розкрутив" це, хто б ви думали - той чиє імя в "патріотичних" колах навіть згадувати заборонено - Шарій (https://www.youtube.com/watch?v=PIazjbOGrnw&t ). Дуже "патріотичний" тандем путінській Шарій і порошенківський 5 канал.
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03.01.2021 18:38 Ответить
1.Толія , він же великий "любитель" дітей, це для нього больна тема, як же пройти мимо

2. Не він перший за це заговорив.
3. Толія , в самому кінці, каже: "Ми , конечно же, подаем заявление о преступлении" Отут я поржав, спасибі за ролик
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03.01.2021 19:08 Ответить
Шмарів , наросіянський блогер, відчув хайп і повторив матеріали "Страстей" аж через 8 годин після публікації .Погано працюють, яка зряплата у його редакторів, всі гроші на нову віллу?
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03.01.2021 19:16 Ответить
https://www.facebook.com/ferrummustflow/?__cft__[0]=AZVxXPl6dsHYFmXpxaaOjULMPBOfctySuFn_azlb7G8jPnJnPpB_OI_ZSBjaADFoaV9jNkB1J6Rgjn3mt9mFJV2MevhBNxBfmawhqQx8p8dDCL_RoAFCdbOiKqFhUmUbzpwQMoJeke9U7Ws10cr78wAVoQZ3ZYoPRLsGCfBdFZDB8mdJOgplMsQn7SrIh_lNOtk&__tn__=-UC%2CP-R Страсти , Фейсбук уже отреагировали

"Были и особые случаи. Например, Шарий так переволновался, что выдал наш материал за свое расследование. Что, кстати, является еще одним ответом на вопрос «А что не так с Шарием? "
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06.01.2021 15:30 Ответить
ЭТО УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ !!!
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03.01.2021 19:04 Ответить
За участь у зйомках новорічного звернення Зеленського кожній дитині платили 500 гривень, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1398
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03.01.2021 19:06 Ответить
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/na-hosdache-zhral-krevetky-poka-soldat-4-sutok-umyral-bloher-pro-otvetstvennost-prezydenta-za-smert-razvedchyka-zhuravlia-220318.html НА ГОСДАЧЕ ЖРАЛ КРЕВЕТКИ, ПОКА СОЛДАТ 4 СУТОК УМИРАЛ": БЛОГЕР ПРО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА ЗА СМЕРТЬ РАЗВЕДЧИКА ЖУРАВЛЯ !!!
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03.01.2021 19:18 Ответить
Детки так сглажено говорили МОНТАЖ, ,что я сразу подумал что они травки надышались
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03.01.2021 19:32 Ответить
Избранный президент США https://file.liga.net/persons/bayden-dzhozef Джо Байден направил Вселенскому патриарху https://file.liga.net/persons/varfolomey- Варфоломею письмо, в котором поблагодарил того за поздравления по случаю победы на выборах и заявил о желании совместного сотрудничества. Об этом сообщается на https://ec-patr.org/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%85-joe-biden-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%82/ сайте патриархата.

Варфоломія Привітав. Пороха запросив. А Вовку хоча б на суд по БЄні запросили .
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03.01.2021 19:55 Ответить
За участь у зйомках новорічного звернення Зеленського кожній дитині платили 500 гривень, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4705
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03.01.2021 21:08 Ответить
Якби Порошенко тримався за владу, то упоротиш гундосий ніколи б не став президентом.
Не ганьбись, зелебобо. Просто змирись з тим, що нарколига Оманський за що не візьметься, завжди обіср@ться.
Така вже зебільна доля 😂😂😂
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03.01.2021 23:50 Ответить
+
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04.01.2021 15:10 Ответить
А вот тут не продумали. Печалька ...
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03.01.2021 21:19 Ответить
чмо знає, що дорослі йому вже не вірять, тож накидає дітям
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03.01.2021 22:38 Ответить
Ничего негативного не вижу. Наоборот, это даже хорошо. Для детей заинтересованность.
Вот возмем школьные выступления: нам платили? - конечно нет. Тогда вопрос: и где рабство или эксплуатация детей?
А здесь 500 грн как благодарство. И ребенок купит что захочет. И всего лишь за то, что красиво посидел и поулыбался.
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03.01.2021 23:16 Ответить
9 годин до 3ї години ночі сидіти і посміхатися? Сильно! Що тільки не придумаєш, щоб виправдати черговий обс@рон гундосого нарколиги.
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03.01.2021 23:53 Ответить
закон почитай Юго-Восток про эксплуатацию детского труда в вечернее время. Или Юго-Востоку закон не писан, как обычно?
И детям интересно было слушать текст, написанный для недалеких взрослых?
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04.01.2021 01:02 Ответить
Всі батьки які за 500 гривень здали в оренду ЗЕгенерату власних дітей є покидьками. Ну що? Побачили спини свої вилупків на фоні ЗЕ? Щасливі? Купіть собі сєльодкі, недоумки...
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03.01.2021 23:39 Ответить
А тебе что, завидно что не посидел перед Вовой?) Или что ублюдок твой малолетний там не посидел? Так не расстраивайся) Ишь ты, какая мразь и гниль, имел бы совесть хоть на детей рот не открывать, фу и это наш народ, да таких как ты нужно на простынях оставлять, вечно всем не довольные.
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04.01.2021 07:20 Ответить
нет. это такие как ты ублюдки за деньги и лапти готовы облизывать.
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04.01.2021 07:41 Ответить
Це твоє уявлення про успіх - посидіти перед ЗЕ? Ти хоть розумієш наскільки ти убоге створіння... Не пощастило твоїм дітям...
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04.01.2021 08:03 Ответить
закон почитай Юго-Восток про эксплуатацию детского труда в вечернее время. Или Юго-Востоку закон не писан, как обычно?
И детям интересно было слушать текст, написанный для недалеких взрослых?
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04.01.2021 01:04 Ответить
такие молодые ... а уже поучаствовали в зашкваре ...
ПС/ титушкам и то больше платили )))
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04.01.2021 01:40 Ответить
такого тупого поздравления президента тяжело представить... для идиотов? тоже мне андерсен сказочник... где бой часов где гимн ??? фууууу сволочи ваши креативщики все испаганили

пс картинку ленин в сокольниках решили повторить? для идиотов.... точно
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04.01.2021 01:48 Ответить
Они так боятся себя спалить : бой курантов - то напоминание о Кремле, Звезда на елке - то же самое, а на детках по аналогии с Лениным - дебилы и СПАЛИЛИСЬ ))
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04.01.2021 02:33 Ответить
Причина этой разновидности дебилизма - генетическое поражение совком, осложненное несколькими пагубными зависимостями как-то : канабис, нечестное и легкое обогащение через контакт с олигархатом. Капельным путем не предается , но может послужить вакциной для прививки от совкового популизма 73 процентам украинцев.
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04.01.2021 02:41 Ответить
Вы так копаете глубоко... Быки звичайнi, кокакольно-за сало диплом (потому дЫбiльнi) из 1995-го - зЭковский фейшн(кодлой одного причмырить) ... Тобто ща у власти тупени на манер шлепера, которые 2 слова не могут слепить в членораздельную мысль.
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04.01.2021 08:22 Ответить
Про порушення закону
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978 Съемки проходили с 18.00 до 3 часов ночи. Это, как минимум, грубейшее нарушение трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), согласно которому запрещено привлекать несовершеннолетних работников к ночным работам, если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22.00. То есть, в течение 4 часов с 22.00 до 3.00 происходила незаконная эксплуатация детей в личных интересах президента Украины.
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2481312915506978 Кстати, морально - это не менее весомый повод для импичмента Зеленского, чем его указ по КСУ юридически. Он ведь не только актер и продюсер. А еще и, только не ржать - юрист. И поэтому прекрасно понимал незаконность происходящего. И тем не менее - допустил это. Это называется злонамеренный сговор и соучастие.Статья 52 Конституции Украины определяет, что любое насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по закону. ООН и Международная организация труда рассматривают детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует «защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может наносить ущерб его здоровью». Полагаем, что 9-часовой рабочий день в ночное время наносит ущерб здоровью 5-летнего ребенка и является его эксплуатацией. Статья 150 Уголовного кодекса Украины предусматривает санкцию от 5 до 10 лет лишения свободы за эксплуатацию нескольких детей.Таким образом, привлечение детей до 14 лет (без оформленного письменного договора, без медицинского осмотра, в ночное время) подпадает под признаки тяжкого преступления - эксплуатация детей (ч.2, ч.3 ст. 150 УК) и ч. 2 ст. 170 УК Украины. Субъектом преступления, на наш взгляд, являются, в первую очередь, заказчики ролика.
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04.01.2021 09:19 Ответить
Ой експлуатація
І 500 грн - також не лишні...
Але кожен з них може друзям похвалитися , що бачив вживу героя мультфільму
За участь у зйомках новорічного звернення Зеленського кожній дитині платили 500 гривень, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9743 За участь у зйомках новорічного звернення Зеленського кожній дитині платили 500 гривень, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9743
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04.01.2021 11:03 Ответить
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04.01.2021 15:11 Ответить
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