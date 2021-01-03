РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13209 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 985 49

В Украине 4576 новых случаев COVID-19, выздоровело - 6250 пациентов, умерло - 123, - Степанов

В Украине 4576 новых случаев COVID-19, выздоровело - 6250 пациентов, умерло - 123, - Степанов

В течение субботы, 2 января, в Украине зафиксировали 4576 новых случаев COVID, 123 человека умерли, госпитализированы – более 1,3 тыс. зараженных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал глава Минздрава Максим Степанов.

"4576 новых случаев коронавирусной болезне COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 января 2021 года. Заболело 158 детей и 172 медработника. За прошлые сутки госпитализировано 1306 человек, летальных исходов - 123, выздоровело - 6250 пациентов. За сутки проведено 14576 тестирований", - пишет Степанов.

В Украине 4576 новых случаев COVID-19, выздоровело - 6250 пациентов, умерло - 123, - Степанов 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 - уже привито 10% населения

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
А если не тестировать , то зараженных не будет совсем.
Похоже, что реальная цифра за весь период пандемии более 5 млн.
показать весь комментарий
03.01.2021 08:50
+6
Как зачем? Эти брехливые сводки для того что бы оправдать пройоб с вакциной...вернее с ее отсутствием..
Мол у нас все хорошо...можно спокойно ждать китайскую....ну или из паРаши...
показать весь комментарий
03.01.2021 09:12
+5
во всем мире заболеваемость растет , а в украине падает
показать весь комментарий
03.01.2021 09:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачем эти ежедневные сводки? Может быть их стоит делать хотя бы раз в три дня или вообще раз в неделю?
показать весь комментарий
03.01.2021 08:45 Ответить
Как зачем? Эти брехливые сводки для того что бы оправдать пройоб с вакциной...вернее с ее отсутствием..
Мол у нас все хорошо...можно спокойно ждать китайскую....ну или из паРаши...
показать весь комментарий
03.01.2021 09:12 Ответить
Эти мудаки еще и 8 000 000 доз вакцины продадут, скажут у нас все китайскую требуют.
показать весь комментарий
03.01.2021 09:36 Ответить
и я не удивлюсь, если завтра Степанов скажет:
"У нас появились случаи тяжелого заражения ковида людьми"
показать весь комментарий
03.01.2021 14:27 Ответить
не врите. В Мухосранске может быть и так. Знакомые в Киеве, пока не уплатили, их не госпитализировали
показать весь комментарий
03.01.2021 09:56 Ответить
Ну, что бы совсем здоровому попасть в больницу - надо заплатить.
А по загрузке больниц сейчас вам доложат - меньше 50% абсолютно везде!
показать весь комментарий
03.01.2021 11:07 Ответить
Пусть хоть про 25% докладывают,но на днях двоих моих односельчан отправляли в инфекционку с коронавирусом.Ожидали больше чем сутки,мест не было.
показать весь комментарий
03.01.2021 11:28 Ответить
Плюсуйте ещё одного - обоняние вчера потерял, при отличном общем самочувствии)
Хотя почему одного? Тыщёнку-другую, я думаю, смело.
показать весь комментарий
03.01.2021 08:50 Ответить
Может у вас просто заложен нос. Здоровья !
показать весь комментарий
03.01.2021 09:09 Ответить
Вчера. С головной болью, с сушняком, с слабостью во всем теле, с потерей всех телесных ощущений проснулось пол Украины (мира).
И только один Леха Д. додумался что пол литра его заразило COVID-19.
Это не COVID-19, - это Белочка...
показать весь комментарий
03.01.2021 09:41 Ответить
Я, уважаемый, не пью, не курю, не колю и не нюхаю. И компьютерными играми не увлекаюсь. А уж новый год праздновать, или какие-либо иные народные праздники - и вовсе интересу не имею. В 00-01 пожелал семье спокойной ночи и лёг спать.
показать весь комментарий
03.01.2021 12:49 Ответить
Ужас.
показать весь комментарий
03.01.2021 13:29 Ответить
Ну тогда вам анекдот в утешение.
Пришел больной к врачу, жалуется на плохое самочувствие, тот его осматривал, осматривал и спрашивает:
- Пьете?
- Нет.
- Курите?
- Нет.
- По бабам шляетесь?
- Нет
- А что же вы тогда любите!?
- Жареные кабачки.
- Так вот, вам их нельзя...
Так и в вашем случае.
показать весь комментарий
03.01.2021 13:34 Ответить
Як в анекдоті - крила ростуть.

Одужуйте.
показать весь комментарий
03.01.2021 23:33 Ответить
А если не тестировать , то зараженных не будет совсем.
Похоже, что реальная цифра за весь период пандемии более 5 млн.
показать весь комментарий
03.01.2021 08:50 Ответить
пандемию надо в кавычки
показать весь комментарий
03.01.2021 10:11 Ответить
во всем мире заболеваемость растет , а в украине падает
показать весь комментарий
03.01.2021 09:08 Ответить
Китай, COVID-19 породил, а Украина, его убьет...
показать весь комментарий
03.01.2021 09:45 Ответить
Я так понял что пандемия идет на спад...да??
Вот что отсутствие вакцины животворящей делает...
показать весь комментарий
03.01.2021 09:10 Ответить
Сейчас в Киеве, сотни тысяч людей толпятся на елках и развлекаловках в центре города. Все они без масок и соблюдения дистанции, и все они разьедуться по своим пгт и городкам. По факту нас ждет не волна, а лавина заболевших короной уже через пару недель. А все потому что зеленскому нужно не обидеть друганов квартала95, у которых на эти праздники десяток концертов и корпоративов.
Для сравнения ситуации: большая часть стран ЕС на рождественские каникулы обьявили локдаун.
показать весь комментарий
03.01.2021 09:17 Ответить
Странно , 1.01.2021 было от 14500 за сутки ,...как всегда враньё от зелёных мразей..
показать весь комментарий
03.01.2021 09:27 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html?m=1
показать весь комментарий
03.01.2021 09:29 Ответить
К Чему эти полумеры.Война-это мир.Незнание-это сила.Свобода-это рабство.COVID-19 в Украине-испугался Степанова,убежал,
показать весь комментарий
03.01.2021 09:49 Ответить
Брехня!
показать весь комментарий
03.01.2021 09:54 Ответить
Цікаво, коли цей Степанов, як Міністер, займається своїми прямими і безпосередніми обов"язками - керівництвом, адмініструванням галузі Охорони Здоров"я у цей важкий кризовий і пандемічний період? Те, що він безкінечно малюється і бельмесить перед камерами - то обов"язки якогось прес-секретаря, чи речника МОЗ. Точ-у-точ, як Зеленський - клоунада і піар на брехні, уведеній в ранг державної політики...
показать весь комментарий
03.01.2021 10:30 Ответить
перемогли мародерів при владі, переможемо і пандемію
показать весь комментарий
03.01.2021 11:00 Ответить
Каких моралеров ты победила дурашка?? Тех которые в предверии пандемии средства защиты продали...или тех которые деньги в асфальт закатали вместо закупки обородувания и вакцин??
показать весь комментарий
03.01.2021 11:07 Ответить
😃 и что же они в твоем воспаленном мозгу сморадерили???
Ну приведи пару-тройку примеров...
показать весь комментарий
03.01.2021 11:14 Ответить
В Україні 4576 нових випадків COVID-19, видужали 6250 пацієнтів, померло - 123, - Степанов - Цензор.НЕТ 9967
показать весь комментарий
03.01.2021 12:09 Ответить
воу! воу! воу! астанавитесь...так и лохдаун отменят...
(от козлы...сомневаюсь что в выходные и праздничные кто-то побёг делать тест...а с больнички те, кто более-менее, сами вымолили выписку и умотали домой..)
показать весь комментарий
03.01.2021 11:01 Ответить
пардон, но когда потеряешь нюх, то побежишь делать срочній тест и в віходніе и в праздники и побегут и хроміе и больніе и косіе
показать весь комментарий
03.01.2021 11:03 Ответить
Да да...при одном маленьком условии...если у тех хромых...больных и косых есть деньги на тот тест...😃 потому как бесплатно при зеленом стаде при потере нюха тестов не делают..
показать весь комментарий
03.01.2021 11:10 Ответить
тест стОит дешевле, чем сртеднестатистичній украинец потратил на Новій год, нищеброд
показать весь комментарий
03.01.2021 11:14 Ответить
Тест должен быть бесплатным...но зеленые морадеры...которых ты дурашка типа победил...косят на них бабло...
И ты про дешевле и или дороже расскажи пенсионеру с пенсией 1700 грн...и поинтересуйся сколько он потратил на НГ...
показать весь комментарий
03.01.2021 11:17 Ответить
Це фактор свят. Зведення ні про що. Люди на свята не звертаються до лікарів. Тільки коли вже вкрай важко. Плюс, навіть якщо хворий, то алкогольна анастезія. От яка статистика буде 05.01, 06.01 - питання🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢
показать весь комментарий
03.01.2021 11:10 Ответить
Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала. Значит кино с 50% зрителей можно, а мебельный магазин, где площадь больше кинотеатра в десятки раз и покупателей в десятки раз меньше- НЕЛЬЗЯ! Ну, не ДЕБИЛЫ! Их место в ДУРДОМЕ. Кто страной руководит? ********!!!
показать весь комментарий
03.01.2021 12:57 Ответить
Говорили, что лоудаун обязателен при 30 000 заболевших в день, сейчас меньше пяти, вопрос логичный- зачем закрывать страну?
показать весь комментарий
03.01.2021 13:31 Ответить
в чем тогда смысл локдауна?
при 12-15 тысячах было ок, но при 4+ локдаун?
неадекватно как-то
показать весь комментарий
03.01.2021 14:13 Ответить
Батенька,та ,Ви,не жид
показать весь комментарий
03.01.2021 17:15 Ответить
уря-я-я-я-я ! ковидид сам собой рассасывается !!!!
или это Мендель его своими твитами ухайдохала ?
показать весь комментарий
03.01.2021 14:29 Ответить
Так недавно было 9000 заболевших в день, а теперь 4000, как так?
показать весь комментарий
03.01.2021 14:36 Ответить
Чергова,Дебільна брехня від довбня!!! Навкола переколотилися від Ковіду,всі без виключення оточуючі...А лайно вимальовує статистику...!
показать весь комментарий
03.01.2021 17:13 Ответить
"Британские чиновники сообщили, что до конца декабря рассчитывают ввести желающим до 4 миллионов доз вакцины Pfizer/BioNTech.
На сегодня правительство приобрело 40 миллионов доз вакцины. Этого хватит для прививки 20 миллионов человек или трети населения страны (66 миллионов), ведь вакцину нужно вкалывать дважды с разницей в три недели.

читайте также
"
показать весь комментарий
03.01.2021 20:20 Ответить
В ожидании вакцинации против Covid-19 во вторник в Форт-Майерсе, штат Флорида. На нескольких объектах по всей стране были длинные очереди и задержки.Кредит ...Октавио Джонс для The New York Times

Люди ждут с ночевкой в ​​длинных очередях во Флориде. Пожилые жители Теннесси опираются на ходунки на улице на морозе у шоссе.
Поскольку распространение вакцины против Covid-19 начинает открываться для более широких слоев населения Соединенных Штатов, по всей стране наблюдаются сцены хаоса.
показать весь комментарий
03.01.2021 20:55 Ответить
Тропические леса Амазонки могут превратиться в сухую равнину, на которой будут расти только редкие кустарники, уже к 2064 году. Это произойдет не только из-за климата, но и приложит свою руку человек, спрогнозировал профессор Университета Флориды Роберт Уокер, пишет ScienceAlert. Чого ви боїтеся коронавірусу? І вакцинуєтесь. Вже через якісь 40 років живі будуть заздрити мертвим....
показать весь комментарий
03.01.2021 21:01 Ответить
 
 