В Украине 4576 новых случаев COVID-19, выздоровело - 6250 пациентов, умерло - 123, - Степанов

В течение субботы, 2 января, в Украине зафиксировали 4576 новых случаев COVID, 123 человека умерли, госпитализированы – более 1,3 тыс. зараженных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал глава Минздрава Максим Степанов.

"4576 новых случаев коронавирусной болезне COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 января 2021 года. Заболело 158 детей и 172 медработника. За прошлые сутки госпитализировано 1306 человек, летальных исходов - 123, выздоровело - 6250 пациентов. За сутки проведено 14576 тестирований", - пишет Степанов.

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