Гранату Ф-1, пистолеты, патроны и порох изъяли полицейские у жителя села на Черкасщине
Полицейские Уманского района Черкасской области нашли у жителя села Паланка гранату Ф-1, несколько пистолетов, патроны и порох.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, оружие и боеприпасы хранились по месту проживания 49-летнего мужчины. Арсенал был обнаружен во время обыска, который санкционирован для проверки оперативной информации.
За хранение оружие мужчине грозит до семи лет тюрьмы.
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Все-таки раздетый прокурор - лучший прокурор...
И хранить придурок не умеет, если в полицию стрелять не собирался, мог бы под рукой и не держать.
Если ты бежишь в лесу к человеку , размахивая пистолетом и с криками лежать - такого можно и бутылкой приложить ....
Ну,я например сказал бы, хочу грохнуть . Папу Римского. Интересно, далиб срок или дурку?