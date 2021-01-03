Гранату Ф-1, пистолеты, патроны и порох изъяли полицейские у жителя села на Черкасщине

Полицейские Уманского района Черкасской области нашли у жителя села Паланка гранату Ф-1, несколько пистолетов, патроны и порох.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, оружие и боеприпасы хранились по месту проживания 49-летнего мужчины. Арсенал был обнаружен во время обыска, который санкционирован для проверки оперативной информации.

За хранение оружие мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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