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Гранату Ф-1, пистолеты, патроны и порох изъяли полицейские у жителя села на Черкасщине

Гранату Ф-1, пистолеты, патроны и порох изъяли полицейские у жителя села на Черкасщине

Полицейские Уманского района Черкасской области нашли у жителя села Паланка гранату Ф-1, несколько пистолетов, патроны и порох.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, оружие и боеприпасы хранились по месту проживания 49-летнего мужчины. Арсенал был обнаружен во время обыска, который санкционирован для проверки оперативной информации.

За хранение оружие мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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Автор: 

оружие (10240) Нацполиция (16543) Черниговская область (1152)


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Топ комментарии
+13
за хранение - до 7 лет. За стрельбу, пардон, отстрел резиновыми пулями по людям и даже таксистам - **** ганка...
Все-таки раздетый прокурор - лучший прокурор...
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03.01.2021 10:24
+5
Пусть Пашинский расскажет , как нужно отмазываться ...
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03.01.2021 10:31
+5
Трудно дураку, было не похвастаться перед дружками-алкашами, вот и заложили (обыск по оперативной информации)..
И хранить придурок не умеет, если в полицию стрелять не собирался, мог бы под рукой и не держать.
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03.01.2021 11:58
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"пистолети"
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03.01.2021 10:24 Ответить
за хранение - до 7 лет. За стрельбу, пардон, отстрел резиновыми пулями по людям и даже таксистам - **** ганка...
Все-таки раздетый прокурор - лучший прокурор...
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03.01.2021 10:24 Ответить
Трудно жить в селе без пистолета.
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03.01.2021 10:30 Ответить
Трудно дураку, было не похвастаться перед дружками-алкашами, вот и заложили (обыск по оперативной информации)..
И хранить придурок не умеет, если в полицию стрелять не собирался, мог бы под рукой и не держать.
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03.01.2021 11:58 Ответить
да у каждого украинца такой арсенальчик должен быть по природе
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03.01.2021 21:02 Ответить
Пусть Пашинский расскажет , как нужно отмазываться ...
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03.01.2021 10:31 Ответить
Так его ж там огрели бутылкой по башке-самооборона.
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03.01.2021 11:33 Ответить
Ну предположим до самоообороны там далеко ....
Если ты бежишь в лесу к человеку , размахивая пистолетом и с криками лежать - такого можно и бутылкой приложить ....
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03.01.2021 15:15 Ответить
С какой целью это оружие было приобретено, установят, кому следует... Здесь в другом вопрос, мол, вот после этого доверь хвастливому дураку гранату(даже гипотетически).
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03.01.2021 10:47 Ответить
"С какой целью..."?
Ну,я например сказал бы, хочу грохнуть . Папу Римского. Интересно, далиб срок или дурку?
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03.01.2021 11:38 Ответить
а есть просто, на всякий случай, або от нечего делать.
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03.01.2021 11:49 Ответить
Може, хлопчина відгукнувся на призов приЗЕ дента про загальну мобілізацію і почав озброюватися для відпору ворогу, а тут йому одразу, як сніг на голову, сім років!
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03.01.2021 11:35 Ответить
Может все же разрешить иметь, как и авто?.....
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03.01.2021 12:25 Ответить
Мужик почав відчувати, що дуже багато зебілів розвелось...
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03.01.2021 12:26 Ответить
До чего доводит язык , Есть несколько правил , хранения оружия , во первых не болтать , во вторых не на своей территории , пол метра от своего забора . Желательно по частям , ну например обойму и шептало оставьте дома и всегда должно быть свежее заявление о находке оружия
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03.01.2021 16:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/463979 Я с вами согласен , но для обороны дома и дробовик сгодится , а его можно оформить легально , были бы деньги и желание на круг около 2000 енотов убитых
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03.01.2021 16:19 Ответить
тут возле этой Паланки такие склады, что при хорошем желании если поискать внимательно, то и ЯО откопать можно..
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03.01.2021 16:56 Ответить
Якщо маєш бойовий і хочеш залякати сусідів то вже заведи "дурилку картонну" для поліції. І якщо є клепка і голові то легко вирахуєш хто тебе здав коли прийдуть з обшуком...
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03.01.2021 17:40 Ответить
 
 