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Агент НАБУ Шевченко угрожает президенту Зеленскому судом за коррупцию его окружения

Агент НАБУ Шевченко угрожает президенту Зеленскому судом за коррупцию его окружения

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед судом за "преступную деятельность против государства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко пишет на своей странице в соцсети утверждая, что на сегодняшний день в стране сформирована коррупционная система, финансовые потоки которой проходят через ближайших друзей Зеленского - Андрея Ермака и Сергея Шефира.

Шевченко порекомендовал Зеленскому посмотреть сериал "Механизм" об антикоррупционном расследовании, в результате которого за решеткой оказался бразильский президент.

Агент НАБУ Шевченко угрожает президенту Зеленскому судом за коррупцию его окружения 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Агент НАБУ Шевченко - Зеленскому: Венедиктову нужно немедленно уволить. Вы становитесь гарантом вседозволенности для коррумпированных тварей

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) коррупция (8569) суд (25135) Шевченко Евгений (143) Шефир Борис (32) Ермак Андрей (1266)


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Топ комментарии
+64
Это будет лучший видосик от 95 квартала.
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03.01.2021 10:46
+49
Агент НАБУ Шевченко погрожує президенту Зеленському судом за корупцію його оточення - Цензор.НЕТ 906
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03.01.2021 10:56
+40
Пускай скажет спасибо что судом, а не казнью
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03.01.2021 10:44
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Страница 4 из 4
Перед судом петра порошенко и владимира зеленского? Ага, верю
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04.01.2021 04:59 Ответить
Убрать Зелю можно, потому что Украина пошла в разнос. И может распасться. Но кем заменить? Вакарчуком? Чтоб песни пел. Притулой? чтоб веселил. Кличком? Чтоб бэкал и мэкал. Вот в чем задача. Будет ли лучше. Есть еще Тимошенко. Но это вряд ли. Те от кого зависит кого поставить, лучше Украину сдадут и поделят, чем ее выберут.
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04.01.2021 08:49 Ответить
Так, в кино все же не по настоящему! И, вообще: вся наша жизнь - кино! У игрунов - так.
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04.01.2021 09:39 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Порошенко - в списках fixation of presence на инаугурацию Байдена (Зеленского - нет). Група зовнішнього моніторингу.

https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-03-01-21.html Честно говоря, мы не до конца понимаем что это. У нас голый факт нахождения в списке в котором около 300 лиц. Скорее всего это предварительное приглашение реализация которого будет определяться форматом самой инаугурации.
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04.01.2021 11:14 Ответить
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