Агент НАБУ Шевченко угрожает президенту Зеленскому судом за коррупцию его окружения

Агент НАБУ Евгений Шевченко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предстанет перед судом за "преступную деятельность против государства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Шевченко пишет на своей странице в соцсети утверждая, что на сегодняшний день в стране сформирована коррупционная система, финансовые потоки которой проходят через ближайших друзей Зеленского - Андрея Ермака и Сергея Шефира.

Шевченко порекомендовал Зеленскому посмотреть сериал "Механизм" об антикоррупционном расследовании, в результате которого за решеткой оказался бразильский президент.

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