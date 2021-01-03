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В 2020-м Цензор.НЕТ возглавил рейтинг информационных сайтов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Осенью в Украине сменился лидер рейтинга информационных сайтов. В сентябре и октябре наибольшая посещаемость была у Цензор.НЕТ.

Об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb, который анализирует трафик более 80 млн сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ІМІ.

В 2020-м Цензор.НЕТ возглавил рейтинг информационных сайтов Украины, - SimilarWeb 01

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Отмечается, что Censor.net стал четвертым сайтом, который в течение 2020-го занимал первую строчку рейтинга. До этого были Pravda.com.ua, Rbc.ua и Obozrevatel.com.

Всего в октябре топ-50 сайтов имели 454,67 млн просмотров. Это на 13,7% больше, чем в августе, когда ІМІ анализировал данные прошлый раз.

В 2020-м Цензор.НЕТ возглавил рейтинг информационных сайтов Украины, - SimilarWeb 02

У Цензор.НЕТ в указанный период также зафиксирован наибольший прирост просмотров среди топ-50 анализируемых сайтов - с августа до октября плюс 22,87 млн.

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В 2020-м Цензор.НЕТ возглавил рейтинг информационных сайтов Украины, - SimilarWeb 03

"Спасибо большое нашим читателям за доверие. Для нас это большая ответственность и большая честь", - написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Автор: 

лидер (25) рейтинг (1642) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+60
В 2020-м Цензор.НЕТ возглавил рейтинг информационных сайтов Украины, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 1882
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03.01.2021 11:33
+40
Цензору найщиріші вітання !!!!!!!!!!
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03.01.2021 11:29
+21
До Зеленского этот форум не был рабочим местом порохоботов.
Впрочем если сравнивать с временами 2004-2005 , то деградация комментаторов просто чудовищна. Плюс орды наемных пропагандонов по образу и подобию северного соседа.
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03.01.2021 11:46
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https://mobile.twitter.com/dedushkaa

https://mobile.twitter.com/dedushkaa Nazar Tokar @dedushkaa

https://mobile.twitter.com/dedushkaa https://mobile.twitter.com/dedushkaa



Інститут Масової Інформації (ІМІ) склав рейтинг дотримання журналістських стандартнів українськими онлайн-медіа.
До неавторитетних джерел (страна, обозрєватєль, 112, політека) додався ТСН.
Вітаємо їх у списку неавторитетних джерел на Вікіпедії.

У 2020-му Цензор.НЕТ очолив рейтинг інформаційних сайтів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 1780
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03.01.2021 18:21 Ответить
Шо за дебили читают кереспордент курченко.
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03.01.2021 18:31 Ответить
это жесть. засрань.уа смотрели аж 30 мульйонов идиотов.
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03.01.2021 18:47 Ответить
Tak i dali !
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03.01.2021 19:09 Ответить
Українська Правда і, що найбілъше дивує, Радіо Свобода перетворились на придворні сайти за зеленського. Так підмазують, такі дивні заголовки пишуть, що навіть найстійкіші зеботи стають ''порохоботами''. Мене з них забанили назавжди. Дуже демократично.
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03.01.2021 22:21 Ответить
Пусть Господь вас хранит!
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03.01.2021 22:28 Ответить
гыыы
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05.01.2021 01:08 Ответить
ооо с*рана, го*дон, - хорошие кацапские сайты, и успешные. корреспондент вроде ни то ни се, не читал давно
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04.01.2021 00:18 Ответить
Вітання і побажання НЕ ДИСКРИМІНУВАТИ УКРАЇНСЬКУ ВЕРСІЮ.
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04.01.2021 00:51 Ответить
У 2020-му Цензор.НЕТ очолив рейтинг інформаційних сайтів України, - SimilarWeb - Цензор.НЕТ 8644
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04.01.2021 01:50 Ответить
Мои поздравления! Тезка, с 2005 вместе. Сколько гаджетов уже поменяно!, а закладка всегда, что в винде, что в андроиде, на первой странице. Горжусь, что у меня такой стаж на "Цензе". Не знаю, будешь ли читать, но просто хочу написать... Спасибо! и мощи на новые бои! Чую их скоро умножится...
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04.01.2021 02:49 Ответить
Тоскуешь по тем временам, когда вы, тут хором кричали украинцам: «бандера / свидомит, вали отсюда на свою ветку, и, там мувкай !» ?
Прошли те времена.
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04.01.2021 12:12 Ответить
Вату і сепарів на цьому сайті звісно не вітають. Йди собі на срувесну! >>>>
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04.01.2021 17:37 Ответить
А ватани на кшталт тебе, хором йдуть в ліс ! >>>
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04.01.2021 17:34 Ответить
Я знаю - забейся в будку псина ватная. Здесь малоросов, ватников и сепаров сразу вычисляют и отправляют по известному адресу. По-этому вы мрази ватные так не любите Цензор.
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04.01.2021 18:44 Ответить
Потому что все остальное отжала русня
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04.01.2021 17:20 Ответить
це точно
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04.01.2021 21:38 Ответить
Відіжмуть цензор будемо збиратись десь на bbc чи cnn )))
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04.01.2021 21:39 Ответить
Будем слухати Голос Америки або Свободу
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06.04.2021 21:22 Ответить
Щиро вітаємо Цензор!!!
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04.01.2021 17:35 Ответить
Волєнс-неволєнс ця новина викликає кілька зауважень.

По перше: першість в інформаційності викликає, щонайменше, подив - сьогодні притомна людина має вільний доступ до інформації у Всесвітній Павутині і Цензор тут ні до чого.

По друге: цінність інфи - тут Цензору можна поставити +, але він тут також не єдиний, і точно не перший - Апостроф, УП, чи Дзеркало точно не гірші.

Ну а по третє, і для мене найголовніше: щодо свободи слова. Як не прикро констатувати, але зараз назва Цензор якнайкраще відповідає суті - я маю на увазі поле коментів - там цензор стирчить просто опудалом на повний зріст, а щодо НЕТ, так його вже чортма за непотрібністю.

Що цікаво, так це те, що цензура на коменти якось співпала з президентською кампанією 2019 року, а після перемоги Зе зробилась просто непристойною - проти колишнього комсомолістського ватажка в Київському універі, або, боронь боже, теперішнього душпастиря і теж колишнього комсомолістського ватажка, але цілого району, як про мертвих - або нічого, або славімо їх, інакше побачиш на місці свого коменту хрестик.

Цікаво, а скільки років тому особнику, що в якості цензора, робить безнадійну і марну справу - ставить хрестики на коментах?
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04.01.2021 23:29 Ответить
Нема особникив на Цензорі.Коли читаю ольгинських або їх посіпак,тицькаю в сміття.Як що окрім мене ще один тицьне, то хрестик і на могилі не завадить.Цей зброд активується під час загострення в Україні.Москалі кружляють біля кордону,слідкуйте за коментами.Скоро їхні воші з нашими гнидами заспівають
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06.04.2021 21:20 Ответить
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