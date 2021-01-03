В 2020-м Цензор.НЕТ возглавил рейтинг информационных сайтов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА
Осенью в Украине сменился лидер рейтинга информационных сайтов. В сентябре и октябре наибольшая посещаемость была у Цензор.НЕТ.
Об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb, который анализирует трафик более 80 млн сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ІМІ.
Отмечается, что Censor.net стал четвертым сайтом, который в течение 2020-го занимал первую строчку рейтинга. До этого были Pravda.com.ua, Rbc.ua и Obozrevatel.com.
Всего в октябре топ-50 сайтов имели 454,67 млн просмотров. Это на 13,7% больше, чем в августе, когда ІМІ анализировал данные прошлый раз.
У Цензор.НЕТ в указанный период также зафиксирован наибольший прирост просмотров среди топ-50 анализируемых сайтов - с августа до октября плюс 22,87 млн.
"Спасибо большое нашим читателям за доверие. Для нас это большая ответственность и большая честь", - написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Інститут Масової Інформації (ІМІ) склав рейтинг дотримання журналістських стандартнів українськими онлайн-медіа.
До неавторитетних джерел (страна, обозрєватєль, 112, політека) додався ТСН.
Вітаємо їх у списку неавторитетних джерел на Вікіпедії.
Прошли те времена.
По перше: першість в інформаційності викликає, щонайменше, подив - сьогодні притомна людина має вільний доступ до інформації у Всесвітній Павутині і Цензор тут ні до чого.
По друге: цінність інфи - тут Цензору можна поставити +, але він тут також не єдиний, і точно не перший - Апостроф, УП, чи Дзеркало точно не гірші.
Ну а по третє, і для мене найголовніше: щодо свободи слова. Як не прикро констатувати, але зараз назва Цензор якнайкраще відповідає суті - я маю на увазі поле коментів - там цензор стирчить просто опудалом на повний зріст, а щодо НЕТ, так його вже чортма за непотрібністю.
Що цікаво, так це те, що цензура на коменти якось співпала з президентською кампанією 2019 року, а після перемоги Зе зробилась просто непристойною - проти колишнього комсомолістського ватажка в Київському універі, або, боронь боже, теперішнього душпастиря і теж колишнього комсомолістського ватажка, але цілого району, як про мертвих - або нічого, або славімо їх, інакше побачиш на місці свого коменту хрестик.
Цікаво, а скільки років тому особнику, що в якості цензора, робить безнадійну і марну справу - ставить хрестики на коментах?