В 2020-м Цензор.НЕТ возглавил рейтинг информационных сайтов Украины, - SimilarWeb. ИНФОГРАФИКА

Осенью в Украине сменился лидер рейтинга информационных сайтов. В сентябре и октябре наибольшая посещаемость была у Цензор.НЕТ.

Об этом свидетельствует статистика специализированного сайта SimilarWeb, который анализирует трафик более 80 млн сайтов со всего мира и в открытом доступе предоставляет основную статистику этого трафика, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ІМІ.

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Отмечается, что Censor.net стал четвертым сайтом, который в течение 2020-го занимал первую строчку рейтинга. До этого были Pravda.com.ua, Rbc.ua и Obozrevatel.com.

Всего в октябре топ-50 сайтов имели 454,67 млн просмотров. Это на 13,7% больше, чем в августе, когда ІМІ анализировал данные прошлый раз.

У Цензор.НЕТ в указанный период также зафиксирован наибольший прирост просмотров среди топ-50 анализируемых сайтов - с августа до октября плюс 22,87 млн.

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"Спасибо большое нашим читателям за доверие. Для нас это большая ответственность и большая честь", - написал в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.