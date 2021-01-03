Депутаты и правоохранители не будут сдавать экзамен на знание украинского языка в 2021 году, - Креминь

В середине января вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного - претендентов на должности в госорганах обяжут сдавать экзамен.

"В первую очередь это (экзамен на знание государственного языка. - Ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории - это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", - рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что некоторые категории не будут сдавать экзамен в этом году.

"Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры. Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", - сказал омбудсмен.

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Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.