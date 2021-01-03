Депутаты и правоохранители не будут сдавать экзамен на знание украинского языка в 2021 году, - Креминь
В середине января вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного - претендентов на должности в госорганах обяжут сдавать экзамен.
"В первую очередь это (экзамен на знание государственного языка. - Ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории - это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", - рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что некоторые категории не будут сдавать экзамен в этом году.
"Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры. Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", - сказал омбудсмен.
Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.
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Цензор, чому в росіськомовній версії новини публікують раніше?
Т.е. в основе украинского государства сейчас стоят ЗЕ-люди, не знающие украинского языка.
ибо даже словарный запас руцкого изыка ограничен блатняком и матюком...
А якщо у депутатів мізків не вистачає,то вони мусять вважатися розумово неповноцінними, отож мусять піти з депутатів. Тільки у нас немає закону, що дебіли не можуть бути депутатами і правоохоронцями. А депутати - дебіли за такий закон ніколи не проголосують.
спромоглася вивчити Державної Мови, то тоді вважати людину,такою, яка НЕ має гуманітарних здібностей і ЗАБОРОНИТИ такім людям працювати у владних і Державних структурах!
Всех депутатов, всех уровней, без исключения, нужно обязать сдавать экзамен на знание государственного языка.
Нам слов'янам Українцям України - Русі соромно не знати свою історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальне поваги: Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС Національної Визвольної Війни українського народу проти російських фашистів окупантів.
І без своєї рідної національної Української історії і мови не може бути суверенною незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити, і вже як для своєї кацапської колонії як планують наші найлютіші вороги -загарбники криваві кремлівські фашисти )(уйла і їх прокляті слуги -холуї ЗЕбіли капітулянти при антиукраїнській владі..
Згідно зі складеним виданням Weekly. рейтингом який заснований на офіційних даних МВС. Тоді самим неблагополучним чемпіоном в кримінальному плані в той час видання назвало ще не окупований паРашей Крим (АРК). Там за рік було зареєстровано тисячу вісімсот дев'яносто вісім злочинів на 1 млн. осіб, такий же страшний кримінальний рейтинг був і як у ворожій Україні ********* паРаші. Слідом за Українським півостровом йдуть Українські Східні проросійські регіони - Запорізька (1 529 злочинів на 1 млн), Луганська ( 1 376) і Донецька ( 1 366) області .... Нижче рівень злочинності в Києві (1 333 злочинів на 1 млн жителів), Херсонській (1 237) і Миколаївській (1 146) областях.
А набагато менше в 3 - 4 рази всіх в тому числі і тяжких злочинів відбуваються в благополучній проукраїнській - україномовній Західній Україні: в Івано-Франківській (422 на 1 млн), Тернопільській (488) та Закарпатській (577) областях .....
І чого це кремлівські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла приперлися з війною тільки в крайні Східні російськомовні регіони України .. а не в україномовну Західну або Центральну Україну. А видно через те, що там зовсім не мають підтримки з боку продажної місцевої влади та правоохоронних органів і кримінально кацапського елементу цих сепаратистів яничар опричників )(уйла. І крім того що вони знають тільки свою бандитську окупаційну кацапську абсолютно не знають величної слов'янської української мови ...!