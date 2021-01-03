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Депутаты и правоохранители не будут сдавать экзамен на знание украинского языка в 2021 году, - Креминь

Депутаты и правоохранители не будут сдавать экзамен на знание украинского языка в 2021 году, - Креминь

В середине января вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного - претендентов на должности в госорганах обяжут сдавать экзамен.

"В первую очередь это (экзамен на знание государственного языка. - Ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Что касается другой категории - это и те граждане, которые вступают в гражданство. Это граждане других стран, которые путем сдачи государственного экзамена имеют право получить гражданство нашего государства", - рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что некоторые категории не будут сдавать экзамен в этом году.

"Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры. Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об этом. Это будет восприниматься намного лучше, чем раньше, когда "сдал" экзамен, а два слова связать не может", - сказал омбудсмен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госбюджете-2021 не выделили средств на программу содействия освоению госязыка и на бесплатные курсы украинского языка, - Креминь

Напомним, с 16 января 2021 года вступает в силу 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если не было просьбы потребителя о другом.

Автор: 

депутат (3318) правоохранительные органы (2970) украинский язык (1192) экзамены (156) Креминь Тарас (132)


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Топ комментарии
+51
А что гос служащим и депутатам не хватило времени с 1991 до 2021. Тридцатилетний "переходной период" пора бы уже закончить..
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03.01.2021 12:37
+36
Як на мене - в цьому випадку актуальна ось ця фотожаба...
Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь - Цензор.НЕТ 954
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03.01.2021 12:54
+34
А с какого перепугу.? Закон один для всех. В быту вы разговаривайте хоть на идише. А на госслужбе -- тільки щирою українською. І без винятків.
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03.01.2021 12:40
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Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3241
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03.01.2021 13:01 Ответить
Щось мені підказує, що чиновники підуть шляхом претурбації, ну, як адміністрація президента перетворилася у офіс, і ті чиновники перестали бути чиновниками.
Чекаємо тепер масової "офісизації" на сході
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03.01.2021 13:02 Ответить
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03.01.2021 16:02 Ответить
Предлагаю не реагировать на обращение полицейского, прокурора, судьи или любого другого чиновника не на украинском языке....
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03.01.2021 13:03 Ответить
Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7642....
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03.01.2021 13:08 Ответить
З часом всьо буде ОК. Дупатути і поліцаї теж зашпрехають українською.
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03.01.2021 13:04 Ответить
Нащо так над ними знущатися? Може просто повісити?
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03.01.2021 13:38 Ответить
І, взагалі, пора уже російскомовні версії сайтів та російськомовні коментарі обкладати податком
Цензор, чому в росіськомовній версії новини публікують раніше?
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03.01.2021 13:05 Ответить
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03.01.2021 13:07 Ответить
Не вопрос. А за орфографические и пунктуационные ошибки в украиноязычном рубить пальцы.
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03.01.2021 13:26 Ответить
Щоб виробляти в українців комплекс неповноцінності.
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03.01.2021 15:27 Ответить
Да процентов 80 депутатов, не смогут сдать экзамен ни на одном языке, если экзаменаторы будут реально независимыми и неподкупными. Да и из ярых борцов за язык и за мову, какой процент сможет, без помощи Википедии. перечислить части речи или рассказать несколько правил грамматики?
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03.01.2021 13:08 Ответить
Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7311
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03.01.2021 13:09 Ответить
не так страшны московские вши как страшны украинские гниды. Пять лет войны-до прихода Коломойского к власти-перепечатывавшие сайты РФ и ДНР.
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03.01.2021 13:23 Ответить
Тому ти проголосував за Зеленського.
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03.01.2021 17:51 Ответить
А що такоє? Рускагаварящіє щелепи зламаються?
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03.01.2021 13:13 Ответить
Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь - Цензор.НЕТ 2920
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03.01.2021 13:33 Ответить
Так зесрань i зажопи з "не такой челюстью "
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03.01.2021 13:15 Ответить
Зайвохромосомні,мутовані потвори,кремлівської селекціі,з "русскоязичной" щелепою !!!)))
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03.01.2021 13:21 Ответить
а пачиму?
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03.01.2021 13:22 Ответить
Бо ТУПІ,як сибірський пім !!!)))
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03.01.2021 13:26 Ответить
Итить-колотить...

Т.е. в основе украинского государства сейчас стоят ЗЕ-люди, не знающие украинского языка.
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03.01.2021 13:25 Ответить
На жаль, чим довше блазень буде при владі, тим вірогідніше ось таке...
Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь - Цензор.НЕТ 8755
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03.01.2021 13:31 Ответить
и самое противное - все делающие для того чтоб и не замарачиваться этим...
ибо даже словарный запас руцкого изыка ограничен блатняком и матюком...
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03.01.2021 13:34 Ответить
Вони НЕ люди.
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03.01.2021 13:40 Ответить
Виявляється розуму недостатньо щоб вивчити мову держави в якій проживаєш, а других в чомусь учити - для цього достатньо.
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03.01.2021 13:35 Ответить
Російськомовні правоохоронні органи - це російські правоохоронні органи. Готуємося до білоруського варіанту з завозом спецназу з Росії?
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03.01.2021 13:40 Ответить
Депутати і правоохоронці,ці люди мають бути взірцем і вітриною держави будуть ботати на мокшанській фєнє?! Роблю висновок:Україна знаходиться під внутрішньою окупацією московських агентів.
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03.01.2021 13:46 Ответить
Мій тоді ще 7-річний російськомовний (середовище!) синуля якось заявив: Тато, давай спілкуватися українською мовою. Давай. А чому? Бо я - українець, а не якийсь там москаль.
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03.01.2021 13:49 Ответить
Молодець! Син росте справжнім громадянинном держави У К Р А Ї Н А
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03.01.2021 13:54 Ответить
а шо такоє?
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03.01.2021 13:52 Ответить
Проукраїнські депутати мусять подати заяву в Констуційний суд, бо це пряме порушення Конституції - всі громадяни рівні перед законом.
А якщо у депутатів мізків не вистачає,то вони мусять вважатися розумово неповноцінними, отож мусять піти з депутатів. Тільки у нас немає закону, що дебіли не можуть бути депутатами і правоохоронцями. А депутати - дебіли за такий закон ніколи не проголосують.
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03.01.2021 14:04 Ответить
Як голова КСУ українською бєкав я вже чув)))
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03.01.2021 16:32 Ответить
Всі повинні в Україні розмовляти на українській мові

Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4551
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03.01.2021 14:05 Ответить
Ознакою дебілізму є також знання російської "мови".
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03.01.2021 15:36 Ответить
Не мели дурниць... "Ви маєте знать мову ворога краще, ніж він сам, бо як ви зможете його завоювать і правильно управлять майбутніми підданими?...". (приписують Тамелану)...
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03.01.2021 16:41 Ответить
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03.01.2021 19:03 Ответить
На звернення мусора окупаційною мовою я не буду реагувати.
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03.01.2021 14:05 Ответить
Відповідь менту-Пан мусор,я нерозумію,нихт форштейн,нем іртем,нам інцелес ,дуте ін пула !!!)))
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03.01.2021 14:10 Ответить
Да : В середине января вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного Но: некоторые категории не будут сдавать экзамен в этом году. /Чтобы да так нет (евр.)
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03.01.2021 14:06 Ответить
о, у мене такий підручник у книжковій шафі. Але він не для учнів.
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03.01.2021 14:06 Ответить
а как полыцай сдаст экзамен. оно вылезло хрен знает от кда, поло в полицию чтоб нихрена не делать, реско забыло родной, Украинский но не выучило рсский. КАК????
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03.01.2021 14:26 Ответить
Тоді треба інший Закон , який скаже ,що якщо за 30 років будь яка людина так і не
спромоглася вивчити Державної Мови, то тоді вважати людину,такою, яка НЕ має гуманітарних здібностей і ЗАБОРОНИТИ такім людям працювати у владних і Державних структурах!
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03.01.2021 14:27 Ответить
Але вивчили російську мову.
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03.01.2021 15:39 Ответить
А 30 років одоробло має право працювати читай красти??? Без служби в армії і знання державної мови на ху йй!
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03.01.2021 15:41 Ответить
Всі країни захищають свою мову, культуру. В Франції демонстративно нехочуть відповідати на англійську мову. Тільки наші зашкварені малороси і кацапня нехочуть,чи такі тупі ,вивчити мову країни де живуть. Це високо-шовіністичне імперське бидло--скрізь показують свою зневагу до нас.
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03.01.2021 14:30 Ответить
І не хочуть, і тупі.
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04.01.2021 17:22 Ответить
До речі, вперто тримаються за кацапську мову не стільки пацаки, скільки люди правильного походження, особливо на селі. Цим вони, як їм, убогим, здається, демонструють свою зверхність над індіанцями.
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04.01.2021 17:24 Ответить
Помнится в конце 90-х был в Риге по работе 4 месяца. Довольно часто приходилось наблюдать картину, когда при встрече местные русскоязычные после приветствия друг друга, первым делом живо обсуждали экзамен, или подготовку к экзамену про знанию гос языка. Для них всех это была задача номер один. Экзамен предусматривал три уровня- в зависимости от от твоей профессии и занимаемой должности. Если ты продавец,водитель или грузчик - то должен сдать первый базовый уровень . Если ты руководитель среднего звена, т.е. - начальник отдела или начальник цеха - второй уровень. Eсли ты директор предприятия и тд - третий уровень. Арифметика как говорится была простая- не сдал экзамен - теряешь работу. ,Без работы и без денег тебе там нечего делать. Берешь чемодан в зубы и едешь в ту страну, где экзамен не требуют. Но это не делалось сумбурно, с ,,бухты барахты''. Были специальные программы,людям давали время на изучение языка, открывались бесплатные курсы....Мы опоздали с этим вопросом как минимум лет на 25.....Делалось бы и у нас так в свое время - то сейчас бы не было языковой проблемы вообще....
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03.01.2021 14:34 Ответить
І ми хочемо побудувати Українську Державу, а що бажати у нас гарант " какая разница"
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03.01.2021 14:53 Ответить
в феодальной помойке"украДина" все звери равны,но некоторые ровнее. депутаты, которые ложили на холуйка креминя с его закончиком про мову-например бужанский, и правоохранители, которые ложили на холуйка тарасика тот же самый х......- это несменяемый министр авакян. а пересичных будут штрафовать. ибо,быдло должно знать свое место-под шконкой
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03.01.2021 14:53 Ответить
Депутаты и правоохранители не будут сдавать экзамен на знание украинского языка в 2021 году, а будут - вместо этого - сдавать анализ кала на г****стость.
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03.01.2021 14:55 Ответить
неграмотные или "ущербные" ?
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03.01.2021 15:02 Ответить
Both.
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04.01.2021 17:25 Ответить
Я считаю, что каждый чиновник не должен пугаться своих знаний, и если он сдаст или не сдаст экзамен, должен сказать об - и если перестать быть украинским чиновником ,ровно как и тот,который "сдал екзамен".но два слова не может связать ,Тогда что он сдал,какому государству и народу?Может ли в рабсее быть рашистским чиновником украинец,киргиз,татарин не владеющий "языком"?
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03.01.2021 15:39 Ответить
Це що робится на догоду тупорилим: Авакову ,всяким бужанським їм не під силу освоїти державну мову,тільки чому вони там.?
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03.01.2021 15:45 Ответить
А, що, Аваков хіба не розмовляє українською? Коли треба - то розмовляє.
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03.01.2021 20:37 Ответить
Розмовляє, і досить непогано. Сам чув.
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04.01.2021 17:26 Ответить
ЗВІСНО ЩО ОДНОДЕННО ЦЕ НЕ СТАНЕТЬСЯ АЛЕ ТРЕБА ПОЧИНАТИ. ПРИБАЛТИ ДАЛИ ДОБРИЙ ПРИКЛАД ЩО ВСЕ МОЖЛИВО ТО Ж НАСНАГИ НАМ
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03.01.2021 16:00 Ответить
Всех мусоров и их руководство нужно в обязательном порядке, без исключения, заставить сдавать экзамен на знание государственного языка.

Всех депутатов, всех уровней, без исключения, нужно обязать сдавать экзамен на знание государственного языка.
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03.01.2021 16:58 Ответить
Якщо так й далі, то 2024- й, буде «Годом русского їзика в Украінє.»....
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03.01.2021 17:55 Ответить
-
Нам слов'янам Українцям України - Русі соромно не знати свою історію і величну українську мову наших славних предків героїв починаючи з Київської Русі (давня назва України) до цього дня. Які завжди в мужніх кривавих боях віддавали свої життя за Свободу своєї Батьківщини свободу Української нації. На всі віки буде народна пам'ять, безмежна любов і загальне поваги: ​​Дружинникам Київської - Русі, Українським Запорізьким козакам, мужнім воїнам козакам УНА і УПА. ******** патріотам захисникам в АТО - ООС Національної Визвольної Війни українського народу проти російських фашистів окупантів.
І без своєї рідної національної Української історії і мови не може бути суверенною незалежної Української держави .. І не свою а чужу и ворожу для нас історію і мову окупантів маніакально намагаються нам насадити, і вже як для своєї кацапської колонії як планують наші найлютіші вороги -загарбники криваві кремлівські фашисти )(уйла і їх прокляті слуги -холуї ЗЕбіли капітулянти при антиукраїнській владі..
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04.01.2021 03:01 Ответить
Це правильно...Бо в першу чергу мову повинні знати продавці,касири,підмітайли і асенізатори...
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03.01.2021 18:05 Ответить
А це що за хрєнь. Законнікі хрєновиє.
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03.01.2021 20:32 Ответить
Дуже непокоїть, що депутати і охоронці мають право не знати державної мови. В жодній країні світу такого нема. Українці, вам все одно?
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03.01.2021 22:42 Ответить
Депутати та правоохоронці не складатимуть іспиту на знання української мови у 2021 році, - Кремінь - Цензор.НЕТ 7942Де в Україні немає нашої рідної Української мови там повним - повно: бандитів - сепаратистів, терористів - колабораціоністів, кривавих бойовиків виродків на службі кремлівських фашистів окупантів суверенної Української землі Криму і Донбасу.
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04.01.2021 03:21 Ответить
-
Згідно зі складеним виданням Weekly. рейтингом який заснований на офіційних даних МВС. Тоді самим неблагополучним чемпіоном в кримінальному плані в той час видання назвало ще не окупований паРашей Крим (АРК). Там за рік було зареєстровано тисячу вісімсот дев'яносто вісім злочинів на 1 млн. осіб, такий же страшний кримінальний рейтинг був і як у ворожій Україні ********* паРаші. Слідом за Українським півостровом йдуть Українські Східні проросійські регіони - Запорізька (1 529 злочинів на 1 млн), Луганська ( 1 376) і Донецька ( 1 366) області .... Нижче рівень злочинності в Києві (1 333 злочинів на 1 млн жителів), Херсонській (1 237) і Миколаївській (1 146) областях.
А набагато менше в 3 - 4 рази всіх в тому числі і тяжких злочинів відбуваються в благополучній проукраїнській - україномовній Західній Україні: в Івано-Франківській (422 на 1 млн), Тернопільській (488) та Закарпатській (577) областях .....
І чого це кремлівські фашисти окупанти кривавого маніяка )(уйла приперлися з війною тільки в крайні Східні російськомовні регіони України .. а не в україномовну Західну або Центральну Україну. А видно через те, що там зовсім не мають підтримки з боку продажної місцевої влади та правоохоронних органів і кримінально кацапського елементу цих сепаратистів яничар опричників )(уйла. І крім того що вони знають тільки свою бандитську окупаційну кацапську абсолютно не знають величної слов'янської української мови ...!
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04.01.2021 05:55 Ответить
зебилы самонадеяны - думают , шо протянут более 21-го
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04.01.2021 08:35 Ответить
А , что они все такие дебилы как наш Зеленский ?!!?
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04.01.2021 13:39 Ответить
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