Квота на трудоустройство людей с инвалидностью не работает, планируем менять ментальное сознание работодателей, - Лазебная
План действий во исполнение Конвенции ООН по правам человека с инвалидностью в Украине выполнен на 50%. Идет работа над новым реалистичным документом.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Она назвала квоту "репрессивной" мерой.
По словам Лазебной, для повышения инклюзивности необходимо взаимодействовать с работодателями: "Они должны быть заинтересованы брать этих людей на работу".
"Вы же знаете, что были манипуляции, когда просто берут трудовые книжки людей и говорят: мы выполнили квоту, - сказала она. - Мне кажется, что это (должно быть. - Ред.) такое ментальное сознание работодателей, чтобы было престижно помочь, создать рабочее место для молодого человека с инвалидностью, помочь ему социализироваться. Знаете, это же тест на нашу цивилизованность. Когда мы бок о бок с такими людьми и их изолируем".
Как сказала Лазебная, в Украине разработали обширный план действий во исполнение Конвенции ООН по правам человека с инвалидностью: "И там будет большой блок посвящен трудоустройству людей с инвалидностью. Модернизируем фонд социальной защиты. Мы хотим, чтобы те штрафы, которые платят работодатели за нетрудоустройство людей, шли исключительно на создание рабочих мест для людей с инвалидностью. То есть планы у нас есть, но, конечно, здесь тоже очень большая солидарная ответственность".
Она добавила, что из плана действий, который завершился 2020 году, "если честно, 50% не сделано и 50% сделано".
"И мы проанализировали, почему не сделано. Или это просто бюрократическая составляющая, просто не сделали порядки, приказы, постановления, законы, или это действительно непонимание людей, это сегодня надо делать инклюзию, социальную включенность этих людей в общество, во все абсолютно процессы. Будет представлен план. И, наверное, нужна очень серьезная программа ответственности за выполнение этого плана", - подчеркнула Лазебная.
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Совки не могут, шоб в ментальность сознания кирзовыми сапогами не залезть...
-- гораздо проще этот вопрос финансово решить ... -- так для этого немцы нужны -- у них и денег есть -- на не лапти...*)
Работодатели у нас в стране и так поощренные. В Украине элитных автомобилей у народа больше чем в Германии.
Пусть государство спросит у инвалидов, хотят ли они работать и готовы ли они работать за ту минималку, которую государство установило. Хотелось бы также узнать, обеспечило ли государство работой общества инвалидов, например УТОГ и УТОС. Очень удобно переложить ответственность за данную категорию людей на работодателя.
Также, в большинстве своём, инвалиды знают свои права намного лучше, чем свои должностные обязанности.
Люди, которые действительно хотят работать, стараются замалчивать свою инвалидность.
Основания для определения инвалидности такие, что 3-я группа резко стала "здоровой". О чем мне и было заявлено на аппеляции. "Под себя не ходишь, в транспорте едешь, понимаешь что тебе говорят. А еще и на работу ходишь - знач не положено". Так что гос-во мухлюет и хочет чтоб предприятие платило ЗП людям, кот. не в состоянии работать. А иначе штраф. Так что это полная лажа, что ОНО тут наговорило. Пусть приведет статистику по группам. Это нетрудно сделать, просто не приводят. ... Подлые и мерзкие чинуши..