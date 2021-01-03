Квота на трудоустройство людей с инвалидностью не работает, планируем менять ментальное сознание работодателей, - Лазебная

План действий во исполнение Конвенции ООН по правам человека с инвалидностью в Украине выполнен на 50%. Идет работа над новым реалистичным документом.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Она назвала квоту "репрессивной" мерой.

По словам Лазебной, для повышения инклюзивности необходимо взаимодействовать с работодателями: "Они должны быть заинтересованы брать этих людей на работу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть возможность ввести инклюзию уже в дошкольном образовании, - Новосад

"Вы же знаете, что были манипуляции, когда просто берут трудовые книжки людей и говорят: мы выполнили квоту, - сказала она. - Мне кажется, что это (должно быть. - Ред.) такое ментальное сознание работодателей, чтобы было престижно помочь, создать рабочее место для молодого человека с инвалидностью, помочь ему социализироваться. Знаете, это же тест на нашу цивилизованность. Когда мы бок о бок с такими людьми и их изолируем".

Как сказала Лазебная, в Украине разработали обширный план действий во исполнение Конвенции ООН по правам человека с инвалидностью: "И там будет большой блок посвящен трудоустройству людей с инвалидностью. Модернизируем фонд социальной защиты. Мы хотим, чтобы те штрафы, которые платят работодатели за нетрудоустройство людей, шли исключительно на создание рабочих мест для людей с инвалидностью. То есть планы у нас есть, но, конечно, здесь тоже очень большая солидарная ответственность".

Она добавила, что из плана действий, который завершился 2020 году, "если честно, 50% не сделано и 50% сделано".

"И мы проанализировали, почему не сделано. Или это просто бюрократическая составляющая, просто не сделали порядки, приказы, постановления, законы, или это действительно непонимание людей, это сегодня надо делать инклюзию, социальную включенность этих людей в общество, во все абсолютно процессы. Будет представлен план. И, наверное, нужна очень серьезная программа ответственности за выполнение этого плана", - подчеркнула Лазебная.

Также читайте: Кабмин в 2 раза увеличил помощь для людей с инвалидностью в бюджете-2021, - "слуга народа" Третьякова