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Квота на трудоустройство людей с инвалидностью не работает, планируем менять ментальное сознание работодателей, - Лазебная

Квота на трудоустройство людей с инвалидностью не работает, планируем менять ментальное сознание работодателей, - Лазебная

План действий во исполнение Конвенции ООН по правам человека с инвалидностью в Украине выполнен на 50%. Идет работа над новым реалистичным документом.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Она назвала квоту "репрессивной" мерой.

По словам Лазебной, для повышения инклюзивности необходимо взаимодействовать с работодателями: "Они должны быть заинтересованы брать этих людей на работу".

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"Вы же знаете, что были манипуляции, когда просто берут трудовые книжки людей и говорят: мы выполнили квоту, - сказала она. - Мне кажется, что это (должно быть. - Ред.) такое ментальное сознание работодателей, чтобы было престижно помочь, создать рабочее место для молодого человека с инвалидностью, помочь ему социализироваться. Знаете, это же тест на нашу цивилизованность. Когда мы бок о бок с такими людьми и их изолируем".

Как сказала Лазебная, в Украине разработали обширный план действий во исполнение Конвенции ООН по правам человека с инвалидностью: "И там будет большой блок посвящен трудоустройству людей с инвалидностью. Модернизируем фонд социальной защиты. Мы хотим, чтобы те штрафы, которые платят работодатели за нетрудоустройство людей, шли исключительно на создание рабочих мест для людей с инвалидностью. То есть планы у нас есть, но, конечно, здесь тоже очень большая солидарная ответственность".

Она добавила, что из плана действий, который завершился 2020 году, "если честно, 50% не сделано и 50% сделано".

"И мы проанализировали, почему не сделано. Или это просто бюрократическая составляющая, просто не сделали порядки, приказы, постановления, законы, или это действительно непонимание людей, это сегодня надо делать инклюзию, социальную включенность этих людей в общество, во все абсолютно процессы. Будет представлен план. И, наверное, нужна очень серьезная программа ответственности за выполнение этого плана", - подчеркнула Лазебная.

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Автор: 

работа (602) инклюзия (39) инвалидность (175) Лазебная Марина (141)


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Топ комментарии
+24
большинство
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03.01.2021 13:21
+13
а неофициальная "квота" на людей возрастом после 35 лет когда будет убрана?
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03.01.2021 13:07
+11
То в твитере инфляцию уменьшают, то сознание меняют. Не власть а битва экстрасенов
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03.01.2021 13:18
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а неофициальная "квота" на людей возрастом после 35 лет когда будет убрана?
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03.01.2021 13:07 Ответить
менять ментальное сознание работодателей в стране, где и здоровому-то непросто найти нормальную работу, - это нечто... и вот интересно, штрафы за несоздание рабрчих мест для инвалидов платят и сталеплавильные предприятия? и железнодоложнорельсоукладочные? и шахты?...
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03.01.2021 13:11 Ответить
В литие метелла, строике ждполотен и шахтах только работа по непомредственному литью металла, колотить кувалдой на жддорогах и махать киркой или есть и другие специальности, работа на том же компьтере в депо, шахте или цехе по плавле металла? Инвалидность только в голове у работодателей. Я их понимаю, нужен человек, который будет и на компе шуравать, и если надо, и киркай махать, но стоит всеже присматреться и к людям, которые ввиду слажившимся жизненным обстоятельствам просят помочь с работой.
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03.01.2021 13:19 Ответить
с инвалидностью в голове - согласен... но... 4% - немалая квота... по сути такие штрафы - это откупные за невозможность (или нежелание) создавать такие места. И вот на них государство-то само должно было бы подсуетиться и что-то открыть для трудоустройства... но зачем? во всем виноваты предприниматели...
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03.01.2021 13:26 Ответить
Предприниматели ни в чем не виноваты, они ищут выгодную для них кандидатуру на должность, вот в этой части и нужно нучить наших предпринимателей думать не только о выгоде, хоть это и странно звучит. Квота это конечно хорошо, но полностью отсутствует ее реализация. Нужно ли открывать чтото отдельно для лиц с физическими трудностями? Вы это как себе представляете? Ты не эфективен, тебе туда, все, кто работоспособен сюда? Не кажется это перебором? Человек способен быстро обучиться использовать себя в чем угодно, нужно лишь дать возможность.
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03.01.2021 13:44 Ответить
Я сейчас немного о другом... процент людей, которым жизненно необходимы какие-либо дополнительные гарантии трудоустройства (и это не только инвалиды), намного превышает физические возможности бизнеса, особенно мелкого и среднего, который итак вынужден просто выживать в нынешних условиях (и стоит ли его винить за то, что он требует физически и психически выносливых многожильных работников - не знаю... он может быть социально толерантным, но очень короткое время, а потом все работники, в том числе и те, о которых статья, встанут на биржу). А на крупный государевы "социальные" службы редко обращают свой взор (буду рад, если они двинутся именно в этом направлении). Поэтому, если государство действительно хочет помочь им, - как временная вынужденная мера, оно может создавать такие предприятия, и создавать на них условия, где люди не будут чувствовать себя третьесортными... В нынешних условиях я не вижу никакого иного выхода, увы((( и да - тех, кто поможет и устроит у себя - страна должна всемерно поощрять. Но гребаное законодательство не предусматривает НИКАКИХ для этого плюшек. И плевать проверяющие органы хотели на "социальную" ответственность таких предпринимателей. У них - план священный и неотвратимый...
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03.01.2021 14:07 Ответить
Увы, но что есть, то есть.
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03.01.2021 14:13 Ответить
Научить предпринимателей думать не только о выгоде НЕВОЗМОЖНО! Потому что само предпринимательство существует ТОЛЬКО ради выгоды...
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03.01.2021 14:50 Ответить
В противном случае это называется волонтерство, а не предпринимательство
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03.01.2021 15:56 Ответить
планируем менять ментальное сознание работодателей
Совки не могут, шоб в ментальность сознания кирзовыми сапогами не залезть...
-- гораздо проще этот вопрос финансово решить ... -- так для этого немцы нужны -- у них и денег есть -- на не лапти...*)
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03.01.2021 13:11 Ответить
Свое менять не пробовали?
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03.01.2021 13:14 Ответить
То в твитере инфляцию уменьшают, то сознание меняют. Не власть а битва экстрасенов
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03.01.2021 13:18 Ответить
МЕНТАЛЬНОЕ сознание...
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03.01.2021 13:49 Ответить
мендельное сознаніє
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03.01.2021 14:00 Ответить
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03.01.2021 15:39 Ответить
Напомните, сколько людей с ивалидностью работает в охфисе зелеклоуна?
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03.01.2021 13:19 Ответить
большинство
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03.01.2021 13:21 Ответить
социальная защита граждан - функция государства, которое и существует за налоги того же бизнеса для решения этих задач, шариковы у власти - это катастрофа
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03.01.2021 13:21 Ответить
Когда монополии рулят, по другому и не будет.
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03.01.2021 13:23 Ответить
Не работает? У нас инвалид президент, а вы говорите не работает
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03.01.2021 13:41 Ответить
разве https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03EpSEsZa_NB4leV_emx95JxZEhYQ:1609674592996&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%B0%D0%BD+%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM0rNih-****************************************************************************************************************************** Александр Ван дер Беллен инвалид?
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03.01.2021 13:50 Ответить
работодатель, заранее зная что пойдут больничные, санаторные, особый подход, а потом еще и вздрючка от государства, правильно делают ограждая себя от проблем. вот если бы государство взяло на себя все эти проблеммы инвалидов и поощьряло работодателя, былоб все по другому. может кто то не нает что у инвалидов как и у здоровых есть полноценный отпуск, как все, они тоже болеют сопутствующими болеззнями и + два стаионара по инвалидности. Вас, такой рабочий устроит?
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03.01.2021 14:13 Ответить
Государство это что такое? Откуда там деньги берутся?

Работодатели у нас в стране и так поощренные. В Украине элитных автомобилей у народа больше чем в Германии.
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03.01.2021 14:37 Ответить
ты явно путаеш народ с кем то другим
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03.01.2021 15:39 Ответить
Если ты думаешь, что работодатели - это не часть народа, то ты прав.
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04.01.2021 01:51 Ответить
Нет там никаких «больничных» и «санаторных», только отпуск на 2 дня больше чем у всех. Поэтому, чтобы такой рабочий «устроил» - либо выполняй квоту 4%, либо башляй штраф в размере средней зп по предприятию за год за каждого меньше квоты. А работодатель, была бы такая возможность, за миску баланды бы людей нанимал ( что до недавнего времени и было, пока Петя европейский рынок труда не открыл), а ещё лучше чтобы бесплатно колпашили. Всё правильно она говорит, надо менять сознание.
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03.01.2021 14:43 Ответить
правилино. нет ничего, а инвалиду по закону положено два стационара в год, иначе, не лечился не получе инвалидность
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03.01.2021 15:36 Ответить
Ноги нет у человека! Какие стационары нах!? У него что нога вырастит на стационарах?
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03.01.2021 17:02 Ответить
Моя знакомая инвалид два раза в год ложится в больницу, хотя оно ей до одного места. Так надо по протоколу.
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03.01.2021 21:27 Ответить
Никаких квот нигде и ни для кого!
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03.01.2021 14:34 Ответить
Почему-то у нас все через наказание и штрафы, вместо того чтоб премировать такие предприятия.
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03.01.2021 14:38 Ответить
Тема гнилая и не о чём. Надо покончить с олигархатом, налоговую систему сменить, налоги платят все, кассовые аппараты стоят везде и много чего другого---что мир высрал предавно. Тогда социальные выплаты будут более высокие. И давно пора усвоить простое---пенсионер не должен работать---он тем самым занимает рабочее место! Инвалидов с рабочей группой(лёгкий труд) использовать и предлагать работу по их возможностям, при условии что не пенс. На Западе здесь сильно работают благотворительные фонды и церковь. Ну хоть одну столовую при церкви кто видел? Мерсы, джипаки. хари-арбузы видел! Еды не дали. Стёб да и только.
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03.01.2021 15:24 Ответить
В США наш пенсионер хотел поработать - скучно. Но его сын сказал , что ни в коем случае, иначе у него (у сына)на работе будут неприятности, потому что он как- то там на иждивении сына . Не совсем мне понятны их законы, в общем пенсионерам- иммигрантам работать там нельзя.
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03.01.2021 15:52 Ответить
Нам те законы рано изучать---да и не поможет. Они скорее всего вместе живут---там это редкость. Конечно на пенсии работают и везде. Но кто? Наука, вип-менеджеры, шоу-бизнес, искусство, писатели и прочие поэты с композиторами. А сварщик пуст суп варит себе вкусный. Там ещё возможна причина что дед сидит на социалке от государства. Он её потеряет работая. А на пенсию не заработает в таком возрасте.А сын работая как бы гарантом выступает допустим по мед-страховке для отца. Ведь у него таковой быть не может. Только минимальная от государства---пойти укол сделать бесплатно в муниципальную клинику.
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03.01.2021 19:53 Ответить
Мне вот интересно- неужели инвалиды прямо таки рвуться работать? Просто им денег на жизнь не хватает, приходится работать, а так они готовы просто деньги получать.
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03.01.2021 15:47 Ответить
Полностью согласна!
Пусть государство спросит у инвалидов, хотят ли они работать и готовы ли они работать за ту минималку, которую государство установило. Хотелось бы также узнать, обеспечило ли государство работой общества инвалидов, например УТОГ и УТОС. Очень удобно переложить ответственность за данную категорию людей на работодателя.
Также, в большинстве своём, инвалиды знают свои права намного лучше, чем свои должностные обязанности.
Люди, которые действительно хотят работать, стараются замалчивать свою инвалидность.
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03.01.2021 19:31 Ответить
При вашей зетошниловской власти реальная безработица 15-20%... Поэтому, чтобы начать решать проблемы трудоустройства инвалидов, сначало вас, умственных зеинвалидов, нужно в шею выгнать с ВР... (Вместе с вашим зюзиком)
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03.01.2021 16:47 Ответить
Ублюдки ввели квоти і збирають кошти, просто так. Вибивають через суди. Ти навіть якщо звернешся в їх ублюдочну контору.тоніякого інваліда там для тебене знайдуть, а штраф випишуть. Паркінги для інвалідів займають ті, хто має корочку. Насправді, інвалідів,які мають автомобіль ,на всю країну декілька. А біля кожного супермаркета місця забирають і спробуй встань там. В Польщі, хоч з двома дітьми маєш право на паркінг, а тут мусиш пробиратись .між припаркованими машинами до двохсот метрів. І візок між тими машинами не пролазить. Валиш по проїзжій частині. Той інвалід може набухатись прямо на роботі ,і валятись в тебе в залі обісцяний, а ти його не звільниш. Після цього так хочеться того інваліда прилаштувати на роботу.
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03.01.2021 19:15 Ответить
Инвалиды хоть получают пенсии по инвалидности, с голоду не помрут, пусть сидят дома. А 40летних и 50 летних нигде на работу не берут, и государство им ни копейки не платит, так и с голоду помереть можно. Вот на кого надо вводить квоты!
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03.01.2021 21:29 Ответить
Был на 3й группе уже 5 лет. 3 года ежегодичный МСЭК, последний раз давали на 2 года группу. В прошлом году сняли. Спрашивал в отделе кадров предприятия. Очень много людей лишились группы.
Основания для определения инвалидности такие, что 3-я группа резко стала "здоровой". О чем мне и было заявлено на аппеляции. "Под себя не ходишь, в транспорте едешь, понимаешь что тебе говорят. А еще и на работу ходишь - знач не положено". Так что гос-во мухлюет и хочет чтоб предприятие платило ЗП людям, кот. не в состоянии работать. А иначе штраф. Так что это полная лажа, что ОНО тут наговорило. Пусть приведет статистику по группам. Это нетрудно сделать, просто не приводят. ... Подлые и мерзкие чинуши..
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03.01.2021 22:10 Ответить
Что это за очередная сказочная дура? Пусть себе тампакс ментально поменяет! Что это такое, каждый недоумок что то себе взбредил и заявляет якобы от имени государства?!!
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03.01.2021 22:46 Ответить
"Демократи" США зобовяжуть брати на роботу не куди-небудь, а в раду директорів: лесбійку, трансвестита і чорного. Нема чого від Каліхворнії відставати.
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04.01.2021 06:19 Ответить
 
 