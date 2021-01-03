В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены
В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены или травмированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим.
"По данным украинской разведки, потери оккупационных войск в течение 2020 составили: убитыми (или небоевые потери) - 389 человек; ранеными и травмированными - 611; вооружения и военной техники - 60 единиц. Потери боевиков с начала перемирия (с 27 июля): погибли, небоевые потери - 190 человек; ранены и травмированы - 240. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, подрывами на собственных минных полях, употреблением алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т.п. Также продолжаются неуставные взаимоотношения, ДТП и смерти в результате болезни" , - написал Нещадим.
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ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
На переплавку в мартены Кривого Рога в четвертом квартале на трейлерах подвезли российскую военную технику: то, что осталось от минометов «Тюльпан», обломки от самоходных гаубиц 122-мм 2С1 «Гвоздика» и самоходных гаубиц 152-мм 2С5 «Гиацинт-С» (ГАБТУ-объект 307) и самоходных 203-мм пушек 2С7 «Пион». Новейшие российские бронемашины БМП-97 притащили на буксире на «Криворожсталь» тяжелыми украинскими трёхосными седельными тягачами «КрАЗ-6446».
Князь Темнейший подписал Указ, который отнес в графу «Государственная тайна» цифры, раскрывающие потери Вооруженных православных сил РФ в мирное время в период проведения спецопераций в Украине, Сирии и Ливии.
Но как можно скрыть от российских журналистов цифры реальных потерь ратников «Русского мира», когда «кругом одни враги?».
Дотошные люди оппозиционера Алексея Навального внимательно исследовали выкладки пенсионного фонда РФ и обнаружили стремительный рост цифр в графе расходов «пенсия за потерю кормильца». В Российской Федерации такие пенсии, выплачиваются только в определенных случаях. Например, если кормилец погиб при штурме Донецкого аэропорта, освобождая ВПП (взлетно-посадочную полосу) от «киевской хунты» и карателей или пал смертью храбрых в составе ЧВК «Вагнера» в провинции Дейр-эз-Зорот в Сирии от точечных авиаударов и боевых беспилотников США и Турции. Согласно озвученным данным за последние годы Пенсионный фонд РФ, назначил пенсии в связи с «потерей кормильца» 90 тысячам российским вдовам.
в это время Сечин отдыхая на своей новой яхте думает: да-а кому то яхта за 150 лямов зелени и молодая телка, а кому то цинк с
телом сына-мужа-отца, жизнь удалась!!!!!!!!
Странное у Зели перемирие... -- он, хоть знает об этом? *)