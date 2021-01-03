В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены или травмированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим.

"По данным украинской разведки, потери оккупационных войск в течение 2020 составили: убитыми (или небоевые потери) - 389 человек; ранеными и травмированными - 611; вооружения и военной техники - 60 единиц. Потери боевиков с начала перемирия (с 27 июля): погибли, небоевые потери - 190 человек; ранены и травмированы - 240. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, подрывами на собственных минных полях, употреблением алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т.п. Также продолжаются неуставные взаимоотношения, ДТП и смерти в результате болезни" , - написал Нещадим.

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