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Новости Агрессия России против Украины
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В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены

В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены

В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены или травмированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал офицер разведки украинской армии Сергей Нещадим.

"По данным украинской разведки, потери оккупационных войск в течение 2020 составили: убитыми (или небоевые потери) - 389 человек; ранеными и травмированными - 611; вооружения и военной техники - 60 единиц. Потери боевиков с начала перемирия (с 27 июля): погибли, небоевые потери - 190 человек; ранены и травмированы - 240. Это произошло в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, подрывами на собственных минных полях, употреблением алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и т.п. Также продолжаются неуставные взаимоотношения, ДТП и смерти в результате болезни" , - написал Нещадим.

В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены 01

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Автор: 

армия РФ (19562) Донбасс (26956) потери (4418)


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Топ комментарии
+31
"погибло"??? знищено! ліквідовано! знешкоджено!
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03.01.2021 13:31
+20
В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены - Цензор.НЕТ 4773
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03.01.2021 13:40
+17
Ну, вітання там Кобзону передавайте...землю вам бетоном, кацапська погань.
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03.01.2021 13:36
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"погибло"??? знищено! ліквідовано! знешкоджено!
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03.01.2021 13:31 Ответить
Якась стата дивна -389(200)+611(300)=1000!!! Дивний збіг !!)))
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03.01.2021 13:58 Ответить
Квоту вибрали...
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03.01.2021 15:06 Ответить
основная часть погибла от стекломоя
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03.01.2021 14:04 Ответить
унічьтожена стєкламоєм.
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03.01.2021 15:32 Ответить
Окупанти. Мало? - Мало.
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03.01.2021 14:08 Ответить
Може я расист чи наівний але мені видається, що "велікороси" з татарським корінням більш помірковані ніж мокшани. Бо перші вже давно пройшли ординський етап історії("пережували і ви*рали") а мокша дорвалась до "велічія".
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03.01.2021 14:14 Ответить
Татарва просто хитрожопа і ярмо за них тягнуть мордвини.
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03.01.2021 15:56 Ответить
Маловато ваты, маловато!
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03.01.2021 13:33 Ответить
Ну, вітання там Кобзону передавайте...землю вам бетоном, кацапська погань.
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03.01.2021 13:36 Ответить
Еще бы по два "00" после каждой цифры и было бы само то. Камни им на голову.
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03.01.2021 13:37 Ответить
Тебе как мёд так и ложкой , терпения брат
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03.01.2021 14:14 Ответить
389 тамошних баб там ещё и до сегодня не просохли от праздничной бояры с танцами )
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03.01.2021 13:37 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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03.01.2021 13:38 Ответить
..так кроме майского указа ***** ( это имя... и не ругательное слово , поэтому пишется без сокращений) был приказ шойгу (это кликуха животного... пишется с маленькой буквы) о демонтаже всех мемориальных знаков, плит, памятников во всех воинских частях смердячей ( общепринятое название россии), принимавших участие в боях на территории Украины. Сдохших кацапсин ( общепринятое название рассеян) хоронят без воинских почестей. Вопрос! А зачем был издан этот указ и приказ!? Чтобы сохранить в головах кацапсинского народца лозунг *** непобедимая и легендарная... в боях познавшая радость побед...*** А на самом деле... армия реальных ублюдков...)))
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03.01.2021 15:06 Ответить
По информации украинских «кротов», шесть лет назад внедрённых в контору Патрушева и Бортникова (ФСБ), потери оккупационных «непобедимых» православных «ихтамнетов» Сирожи Кунжутовича Шойгу в прошедшем 2020 году составили: 389 штук - «груз -200», в госпитали временно оккупированных городов Донбасса медицинские службы РФ привезли 611 раненых русскоговорящих «отпускников».
На переплавку в мартены Кривого Рога в четвертом квартале на трейлерах подвезли российскую военную технику: то, что осталось от минометов «Тюльпан», обломки от самоходных гаубиц 122-мм 2С1 «Гвоздика» и самоходных гаубиц 152-мм 2С5 «Гиацинт-С» (ГАБТУ-объект 307) и самоходных 203-мм пушек 2С7 «Пион». Новейшие российские бронемашины БМП-97 притащили на буксире на «Криворожсталь» тяжелыми украинскими трёхосными седельными тягачами «КрАЗ-6446».
Князь Темнейший подписал Указ, который отнес в графу «Государственная тайна» цифры, раскрывающие потери Вооруженных православных сил РФ в мирное время в период проведения спецопераций в Украине, Сирии и Ливии.
Но как можно скрыть от российских журналистов цифры реальных потерь ратников «Русского мира», когда «кругом одни враги?».
Дотошные люди оппозиционера Алексея Навального внимательно исследовали выкладки пенсионного фонда РФ и обнаружили стремительный рост цифр в графе расходов «пенсия за потерю кормильца». В Российской Федерации такие пенсии, выплачиваются только в определенных случаях. Например, если кормилец погиб при штурме Донецкого аэропорта, освобождая ВПП (взлетно-посадочную полосу) от «киевской хунты» и карателей или пал смертью храбрых в составе ЧВК «Вагнера» в провинции Дейр-эз-Зорот в Сирии от точечных авиаударов и боевых беспилотников США и Турции. Согласно озвученным данным за последние годы Пенсионный фонд РФ, назначил пенсии в связи с «потерей кормильца» 90 тысячам российским вдовам.
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04.01.2021 10:43 Ответить
В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены - Цензор.НЕТ 4773
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03.01.2021 13:40 Ответить
Ой зрада ! )
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03.01.2021 13:47 Ответить
"Ихтамнет", а цифры есть, - мокшанская статистика "непотерь" работает веками.
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03.01.2021 13:51 Ответить
Слава Украине! Смерть Ворогам!
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03.01.2021 13:51 Ответить
У 2020 році на Донбасі ліквідовано 389 російських окупантів. Ще 611 зазнали поранень - Цензор.НЕТ 447
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03.01.2021 13:54 Ответить
У 2020 році на Донбасі ліквідовано 389 російських окупантів. Ще 611 зазнали поранень - Цензор.НЕТ 3511
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03.01.2021 13:54 Ответить
Не стоит считать победой уничтожение этих ватников, кремль сделал нашими руками зачистку, утилизацию своего биомусрра, все двуногие на донбассе нужны орде, как живой материал для испытания современного вооружения, и больше ничего, они все давно утилизированы..
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03.01.2021 13:57 Ответить
389/366 - чуть больше, чем по одному в день. Неплохо, но все же мало, учитывая численость населения запоребрика.
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03.01.2021 14:02 Ответить
Погибли за пассажиров яхты "St Princess Olga"….а
в это время Сечин отдыхая на своей новой яхте думает: да-а кому то яхта за 150 лямов зелени и молодая телка, а кому то цинк с
телом сына-мужа-отца, жизнь удалась!!!!!!!!
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03.01.2021 14:09 Ответить
Так сказано ж було "Нехай шастать".
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03.01.2021 14:17 Ответить
Это никак не скажется на факте оккупации. Это еще наш спикер АТО Лысенко постоянно говорил, что боевики наркоманы и алкоголики массово дохнут и дезертируют. Только вот все никак не заканчиваются.
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03.01.2021 14:19 Ответить
Закончитесь рашистские оккупанты, сразу же ,как у ***** бабульки закончатся ,а они уже заканчиваются . А после того, как г-н Байден отрубит свифт, наложит эмбарго на жижу, тут вам и фЫздець наступит...
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03.01.2021 16:13 Ответить
Земля скловатою всім рузьгємірцям і дохлим і поки що живим і ненародженим.
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03.01.2021 14:24 Ответить
Я люблю русскіх, але не всіх, а кожного 200-го...
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03.01.2021 14:29 Ответить
А какие планы на 21й?
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03.01.2021 15:49 Ответить
План закоксуется...
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03.01.2021 16:53 Ответить
КОЖНОМУ СВОЄ!
У 2020 році на Донбасі ліквідовано 389 російських окупантів. Ще 611 зазнали поранень - Цензор.НЕТ 5372
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03.01.2021 16:40 Ответить
В 2020 году на Донбассе ликвидировано 389 российских оккупантов. Еще 611 были ранены
Странное у Зели перемирие... -- он, хоть знает об этом? *)
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03.01.2021 16:52 Ответить
Мало!
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03.01.2021 17:20 Ответить
При перемирии орков утилизировалось столько же /190/ сколько и при боестолкновениях /199/. Типа убивают себя сами. Эту тенденцию надо стимулировать. Есть руский мир и нужны мертвые героически перестрелявшие друг дружку и повзрывавшиеся на минных полях хоругвеносные витязи.
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03.01.2021 17:35 Ответить
Ну это с небоевыми. В ВСУ за 7 месяцев 2020 года - 297 погибших, но из них 276 - небоевые, и 902 раненых и травмированных (703 - небоевые). В частности, небоевые потери в ВСУ за этот период - 39 смертей признали суицидом, 27 военнослужащих осуждены за убийство сослуживцев. Но это общая статистика по ВСУ, а не только непосредственно по зоне ООС.
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03.01.2021 18:38 Ответить
Почему так мало???
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03.01.2021 23:36 Ответить
 
 