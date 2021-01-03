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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов

На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за неделю обследовали 18 гектаров территории и обезвредили почти 260 взрывоопасных предметов в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, с 26 декабря 2020 года по 1 января 2021 года силы и средства подразделений ГСЧС из состава Объединенных сил почти полсотни раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, в том числе сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

"Пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали почти 18 га территории, изъяли и обезвредили 258 взрывоопасных предметов. В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 30 гражданам", - заявили в ГСЧС.

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Автор: 

Донбасс (26956) ГСЧС (4998) разминирование (720)


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Топ комментарии
+4
Нафіга? Говнокомандуючий торує безперешкодну дорогу окупантам для наступу?
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03.01.2021 14:49
+3
На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов - Цензор.НЕТ 2879
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03.01.2021 14:45
+3
Треба мінувати від р@шисстів а зрадник янєЛохМінє42 надає наказ розмінувати - відкривати напрямок.
Сподіваюсь Зєлєнскій не втече й відповість за свої дії.
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03.01.2021 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Бубочка зрозумів, що тепер йому вірять лише 5-річні діти.

На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов - Цензор.НЕТ 3908
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03.01.2021 14:39 Ответить
проще объявить войну рашкостану , хотя...
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03.01.2021 14:40 Ответить
Пам'ятаєте завдяки кому Ви справляєте всі свята, та кожен Ваш день проходить під мирним небом.

На Донбасі рятувальники ДСНС за тиждень розмінували 18 га території та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів - Цензор.НЕТ 4155
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03.01.2021 14:47 Ответить
На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов - Цензор.НЕТ 2879
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03.01.2021 14:45 Ответить
Нафіга? Говнокомандуючий торує безперешкодну дорогу окупантам для наступу?
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03.01.2021 14:49 Ответить
якщо перекласти на людську - терористи займають позиції, які покинули ЗСУ за наказом..

На Донбасі рятувальники ДСНС за тиждень розмінували 18 га території та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів - Цензор.НЕТ 224
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03.01.2021 14:54 Ответить
нема Украiни без победи.. нема украiнцiв без мови...
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03.01.2021 14:56 Ответить
Треба мінувати від р@шисстів а зрадник янєЛохМінє42 надає наказ розмінувати - відкривати напрямок.
Сподіваюсь Зєлєнскій не втече й відповість за свої дії.
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03.01.2021 15:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/320192 Полностью поддерживаю!!! Нужно плотней минировать. А там где мин нет ставить таблички "заминировано", а там где заминировано, ставить таблички "разминировано"
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03.01.2021 15:25 Ответить
Разминированием уже занимаемся с февраля 2016 года. В марте 2016 года Александр Хуг знакомил миссию ОБСЕ с объёмами проводимых работ. Про Порошенко тоже не забывайте, Алексей.
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03.01.2021 17:06 Ответить
Так не можна бо свої підриватися будуть й мірняк.
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03.01.2021 16:54 Ответить
ВОТ КТО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЛИГАРХАМИ !!!
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03.01.2021 15:04 Ответить
вывесть на передову Катьюши
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03.01.2021 15:05 Ответить
Який сенс розміновувати коли рашиські найманці продовжують мінувати ,чи робити вигляд що все нормально ?
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03.01.2021 15:38 Ответить
Разминировать за неделю 18 гектаров можно лишь в том случае, если снимать свои мины, предварительно зная, где они установлены.

Обыскать миноискателем каждый сантиметр на 18 гектарах за неделю физически невозможно.

Да ещё под снегом.
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03.01.2021 16:06 Ответить
5 км. вздовж лінії розмежування (а після відновлення кордону з *********** впродовж всього кордону!) має бути суцільним мінним полем. І так має бути. Навіть коли ********* почне розвалюватись я не хочу годувати і взагалі бачити орди голодних біженців з цієї ********* країни. Я їх буду знищувати як щурів які влізли до комори!
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03.01.2021 17:16 Ответить
 
 