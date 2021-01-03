На Донбассе спасатели ГСЧС за неделю разминировали 18 га территории и обезвредили 258 взрывоопасных предметов

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям за неделю обследовали 18 гектаров территории и обезвредили почти 260 взрывоопасных предметов в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в заявлении на странице штаба ООС в Facebook.

Так, с 26 декабря 2020 года по 1 января 2021 года силы и средства подразделений ГСЧС из состава Объединенных сил почти полсотни раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, в том числе сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

"Пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали почти 18 га территории, изъяли и обезвредили 258 взрывоопасных предметов. В пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 30 гражданам", - заявили в ГСЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина использует опыт Хорватии по внедрению роботизированных систем для разминирования оккупированных территорий, - Минреинтеграции





