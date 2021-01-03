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Новости Коронавирус и карантин
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В Индии разрешили использовать вакцины от COVID-19 AstraZeneca и неиспытанную местную Covaxin, активисты призывают отозвать разрешение второй

В Индии разрешили использовать вакцины от COVID-19 AstraZeneca и неиспытанную местную Covaxin, активисты призывают отозвать разрешение второй

Власти Индии одобрили для срочного ограниченного использования вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, третья фаза испытаний которой еще не закончена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hindustan Times.

Препарат Covaxin индийской фармацевтической Bharat Biotech работает по классической схеме инактивированных вакцин, доставляя в организм фрагменты "убитого" коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Вакцина прошла две стадии испытаний, накануне производитель отчитался о том, что продолжает набор добровольцев для третьей стадии.

Препарат вводится в организм дважды, получили ли участвующие в третьей стадии добровольцы вторую дозу - неизвестно. Его эффективность так же не раскрывалась. Объединение индийских некоммерческих организаций в области здравоохранения AIDAN призвало регулятора отозвать разрешение на использование Covaxin.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия начала испытания вакцины от COVID-19 на людях

Второй вакциной, одобренной для индийского рынка, стал препарат, разработанный университетом Оксфорда совместно с фармацевтическим гигантом AstraZeneca. Индия стала второй страной в мире после Великобритании, одобрившей вакцину. В ходе клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, позже в компании заявили, что улучшили этот показатель.

Как отмечает Радио Свобода, Индия - потенциально один из крупнейших мировых рынков для вакцины от COVID-19. Население страны - 1 миллиард 380 миллионов человек. Она занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания, известно о 10 миллионах 300 тысячах заразившихся. К февралю местный производитель британской вакцины намерен выпускать 100 миллионов доз препарата в месяц. При этом пока неясно, сколько из них и к какому сроку планирует получить индийское правительство, отмечает The New York Times.

Напомним, в декабре разработчикам британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата до максимальных показателей. Сейчас эффективность вакцины превышает 90%.

30 декабря стало известно, что Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca.

Также читайте: Израиль лидирует по темпам вакцинации от COVID-19 - уже привито 10% населения

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, опираясь на производственные мощности производителей и украинские реалии, предполагает, что Украина получит вакцины производства компании Astra Zeneсa.

Автор: 

вакцина (3815) Индия (422) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Индусов много. Их можно и ацетоном вакцинировать.

А тех, кто живет не в городах, вобще никто не считает.
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03.01.2021 15:23
+2
Вопрос не в стоимости и простоте регистрации, а втом, что в Индии контролировать здоровье такой оравы людей просто не возможно да и не нужно никому.
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03.01.2021 15:50
+2
Медведчук це не просто так пише а з певною пропагандістською метою,..Зверніть увагу, що завку підписав не голова правління не керівник АТ "Біолік" , а якийсь.. АКЦІОНЕР(!). тобто це пробивка на реакцію суспільства..Залежно від цієї реакції..чиновники Мінздрава і складуть йому ціну "за реєстрацію"....або побояться якщо реакція буде дуже сильною...Думаю що цих чиновників кришують СБУ, яки майть стабільний відкат...Не раз бачили як СБУ порушує провадження та вилучає ..лікі, що вироблені відомими компаніями в ЄС (!), але не сертифіковані в Україні . Тобто допомагають корумпованій діяльності "по реєстрації" та..індусам))..але ж можуть втрутися і інші правоохоронни органи
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03.01.2021 16:13
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Индусов много. Их можно и ацетоном вакцинировать.

А тех, кто живет не в городах, вобще никто не считает.
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03.01.2021 15:23 Ответить
не скажите, знающие люди говорят что легче всего зарегистрировать лекарство, причем любое... именно в Украине! Те же индусы сидят в Украине и зарабатывают как посредники на проценте от взяток за регистрации именно индийских лекарств)) . Говорят что можно зарегистрировать что угодно. Абсолютно)) При чем в разы дешевле чем в Индии))
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03.01.2021 15:45 Ответить
Вопрос не в стоимости и простоте регистрации, а втом, что в Индии контролировать здоровье такой оравы людей просто не возможно да и не нужно никому.
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03.01.2021 15:50 Ответить
тем не менее на рынке Украины во времена совка преобладали импортные лекарственные препараты венгерского, польского и индийского производства. После независимости поляки и венгры позиции утратили, а индусы сохранили и даже усилили. Все практически врачи сидели , а может и сидят на откатах за назначение лекарств и БАДов ... индусы в этой теме занимают достаточно большой сектор .... . Многие препараты, которые представлены в Украине успешно продвигаться индусами ....назначаются направо и налево ... в том числе такие производящиеся в Индии брэнды, как Адельфан, Фестал, Флюколдекс и пр.
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03.01.2021 15:59 Ответить
https://biz.liga.net/all/all/novosti/farmkompaniya-iz-harkova-hochet-zaregistrirovat-v-ukraine-rossiyskuyu-vaktsinu-medvedchuk уже и "харьковчане" подали заявку в Минздрав на регистрацию российской вакцины, и думаю что ее зарегистрируют, так как там твердая такса, платишь и все регистрируют. ..думаю и никакие Баконовы-Зеленские и Ко ничего сделать не смогут...наверное они и в доле, т.к. там четкие откаты идут наверх
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03.01.2021 15:49 Ответить
Хотят зарегистрировать и штамповать пресловутую -спутник -V..пишут что ее зарегистрировала Беларусь ..где е испытывали на добровольцах, и якобы Аргентина...странно почему Аргентина а не Венесуэла ..или Сомали?
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03.01.2021 15:52 Ответить
Всё это со слов Медведчука. Хотя Харьков не раз проявлял свою лояльность к России. Всё проверять надо.
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03.01.2021 16:01 Ответить
Медведчук це не просто так пише а з певною пропагандістською метою,..Зверніть увагу, що завку підписав не голова правління не керівник АТ "Біолік" , а якийсь.. АКЦІОНЕР(!). тобто це пробивка на реакцію суспільства..Залежно від цієї реакції..чиновники Мінздрава і складуть йому ціну "за реєстрацію"....або побояться якщо реакція буде дуже сильною...Думаю що цих чиновників кришують СБУ, яки майть стабільний відкат...Не раз бачили як СБУ порушує провадження та вилучає ..лікі, що вироблені відомими компаніями в ЄС (!), але не сертифіковані в Україні . Тобто допомагають корумпованій діяльності "по реєстрації" та..індусам))..але ж можуть втрутися і інші правоохоронни органи
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03.01.2021 16:13 Ответить
https://biolik.com.ua/informpovidomlennya/ начебто 08.12.20 на сайті Біолік писали таке НФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯДата публікації: 08.12.2020. Рубрика: НовиниНа окремих телеканалах та ЗМІ з'явилася інформація, що АТ «Біолік» освоїло технологію виробництва готової форми вакцини проти коронавируса «Супутник V» і має можливість її серійного випуску для забезпечення потреб населення на території України та інших країн.Щодо цього повідомляємо, що АТ «Біолік», як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавируса, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолік» не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини "Супутник V", або будь-яких інших вакцин

проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії.
АТ "Біолік" проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.
З повагою,
Адміністрація АТ "Біолік"
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03.01.2021 16:15 Ответить
После того, как в Индии полицаи палками загоняли на карантин это и не удивительно. Потравят лишних пару миллионов, никто и не заметит.
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03.01.2021 15:35 Ответить
Еще одни экспериментаторы типа Мертветчука.....
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03.01.2021 15:43 Ответить
ну шо, кто нибудь в это в ерит
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03.01.2021 15:53 Ответить
третья фаза испытаний которой еще не закончена.Источник: https://censor.net/ru/n3240286

...то есть для завершения испытаний индийским добровольцам осталось спеть и станцевать )))0))0)))
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03.01.2021 15:56 Ответить
https://biz.liga.net/all/all/novosti/farmkompaniya-iz-harkova-hochet-zaregistrirovat-v-ukraine-rossiyskuyu-vaktsinu-medvedchuk Еще раз, скоро харьковчане зарегистрируют российский спутник -V, который вообще клиники не проходил...и начнут его продавать по всем аптекам ..это рынок. И уверен что в РФ давно выделили деньги "на регистрацию" и продвижение своей вакцины на украинском рынке))
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03.01.2021 16:04 Ответить
ще раз.. поки що поставки рашистської "вакцини" за кордон -пропагандистська акція...

рашка користає з того,що багато країн поставлені в "кінець черги" потужними світовими лідерами фармацевтики..

Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря получению "Спутника V" Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации своего населения. Рассуждая на тему доступности различных вакцин в целом, Фернандес обратил внимание на сложившуюся в мире по вине развитых стран негативную ситуацию. По его мнению, эти государства монополизировали вакцины, фактически заблокировав доступ к ним для других."И поэтому все страны периферии с такой же одержимостью, как мы, и с такими же сложностями пытаются их (вакцины. - Прим. "РГ") найти ее

Он также сообщил, что уже после доставки первой партии российской вакцины общался с руководством нескольких стран региона, проявивших интерес к "Спутнику V". Как уточнил Фернандес, он беседовал с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо и президентом Боливии Луисом Арсе. /
звичайно,з часом стане зрозуміло і їм,що рашенгівно має ефективність менше 50-ти відсотків...
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04.01.2021 12:06 Ответить
Я прекрасно выглядел, сидя на слоне,

Ездил я по Индии - сказочной стране,
- Ах, где мы только вместе не скитались!

И в тесноте отлично уживались.
(с)
https://youtu.be/sQIQuoU9INY
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03.01.2021 16:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-rmWA15UPuk хороша пісня...Але як на мене, Акіншіна переспівала, навіть краще
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03.01.2021 16:16 Ответить
--я, кадысь давным-давно, почётным Гражданином Сусумана стал -- спел свои песенки Магаданскому Мостостроительному Отряду -- по рациии...
-- раньше были времена, а теперь мгновения...*)
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03.01.2021 16:26 Ответить
Бабло повинні заробляти лише транснаціональні корпорації
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03.01.2021 16:39 Ответить
Да до жопы эти разговоры,ватник.
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03.01.2021 16:54 Ответить
Desiovaja jest astra zeneca vsego 2.5 evro,kak dopustim Pfizer 15 dolarov
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03.01.2021 16:46 Ответить
a Sinovac для України хочуть закупати по $17.80 ... Чого мєлочіться...
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03.01.2021 17:01 Ответить
Litve tak pfizer zakupili vsego 1.2 mln stuk tolko etix.Vot eti uze polucajem kazdi 2 ili 3 dnia.Medikam uze xvatit to sto polucili,im i jest glavnoje pervuju ocered.Nam za 7mln stuk nado zaplatyt 65 mln evro,tam ne tolko pfizer no i drugyje budet sputnik tocno nebudet
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03.01.2021 17:16 Ответить
Мертвечука с компанией вакцинировать местной индейской.
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03.01.2021 16:54 Ответить
Это той, от которой вымерли индейцы? Оспой что ли натуральной
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03.01.2021 17:14 Ответить
Американцы пришлют одеяла...
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03.01.2021 17:36 Ответить
Актвисы от AstraZeneka...?
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03.01.2021 17:33 Ответить
нє... скоріше від спутніка... в Гамалєя розраховували на потужну фармацею Індії, щоб штампувати свою великими партіями... "нє судьба".
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03.01.2021 19:35 Ответить
https://www.facebook.com/arsen.zhumadilov/posts/10158175843324580 Генеральний директор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов у facebook заявив, що для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" немає раціональних підстав .
Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.
По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.
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03.01.2021 19:53 Ответить
А я би особливо упоротій ваті України дозволив би вакцинуватись Спутніком 5 У ВИПАДКУ ,якщо вони підпишуть ВІДМОВУ ВІД ЛІКУВАННЯ І ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ у ВИПАДКУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА КОВІД...

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04.01.2021 12:11 Ответить
Покажіть нам список першої сотні в Україні на каранацію, ой коронацію, ой корононацію. Фу. початок з ОП, ВР,КМУ. Будемо посилено спостерігати.
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03.01.2021 20:30 Ответить
 
 