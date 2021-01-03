В Индии разрешили использовать вакцины от COVID-19 AstraZeneca и неиспытанную местную Covaxin, активисты призывают отозвать разрешение второй
Власти Индии одобрили для срочного ограниченного использования вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, третья фаза испытаний которой еще не закончена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hindustan Times.
Препарат Covaxin индийской фармацевтической Bharat Biotech работает по классической схеме инактивированных вакцин, доставляя в организм фрагменты "убитого" коронавируса, чтобы вызвать иммунную реакцию. Вакцина прошла две стадии испытаний, накануне производитель отчитался о том, что продолжает набор добровольцев для третьей стадии.
Препарат вводится в организм дважды, получили ли участвующие в третьей стадии добровольцы вторую дозу - неизвестно. Его эффективность так же не раскрывалась. Объединение индийских некоммерческих организаций в области здравоохранения AIDAN призвало регулятора отозвать разрешение на использование Covaxin.
Второй вакциной, одобренной для индийского рынка, стал препарат, разработанный университетом Оксфорда совместно с фармацевтическим гигантом AstraZeneca. Индия стала второй страной в мире после Великобритании, одобрившей вакцину. В ходе клинических испытаний вакцина показала 70-процентную эффективность, позже в компании заявили, что улучшили этот показатель.
Как отмечает Радио Свобода, Индия - потенциально один из крупнейших мировых рынков для вакцины от COVID-19. Население страны - 1 миллиард 380 миллионов человек. Она занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания, известно о 10 миллионах 300 тысячах заразившихся. К февралю местный производитель британской вакцины намерен выпускать 100 миллионов доз препарата в месяц. При этом пока неясно, сколько из них и к какому сроку планирует получить индийское правительство, отмечает The New York Times.
Напомним, в декабре разработчикам британской вакцины от коронавируса фармацевтической компании AstraZeneca удалось повысить эффективность своего препарата до максимальных показателей. Сейчас эффективность вакцины превышает 90%.
30 декабря стало известно, что Агентство по контролю лекарственных препаратов Великобритании (MHRA) одобрило применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной англо-шведской компанией AstraZeneca.
И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, опираясь на производственные мощности производителей и украинские реалии, предполагает, что Украина получит вакцины производства компании Astra Zeneсa.
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А тех, кто живет не в городах, вобще никто не считает.
проти коронавируса і ніколи не виробляли таких вакцин на технологічній базі компанії.
АТ "Біолік" проводить виробничу діяльність виключно відповідно до чинного законодавства України та виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.
З повагою,
Адміністрація АТ "Біолік"
...то есть для завершения испытаний индийским добровольцам осталось спеть и станцевать )))0))0)))
рашка користає з того,що багато країн поставлені в "кінець черги" потужними світовими лідерами фармацевтики..
Президент страны Альберто Фернандес отметил, что благодаря получению "Спутника V" Аргентина вошла в крайне узкий круг государств, уже приступивших к вакцинации своего населения. Рассуждая на тему доступности различных вакцин в целом, Фернандес обратил внимание на сложившуюся в мире по вине развитых стран негативную ситуацию. По его мнению, эти государства монополизировали вакцины, фактически заблокировав доступ к ним для других."И поэтому все страны периферии с такой же одержимостью, как мы, и с такими же сложностями пытаются их (вакцины. - Прим. "РГ") найти ее
Он также сообщил, что уже после доставки первой партии российской вакцины общался с руководством нескольких стран региона, проявивших интерес к "Спутнику V". Как уточнил Фернандес, он беседовал с министром иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо и президентом Боливии Луисом Арсе. /
звичайно,з часом стане зрозуміло і їм,що рашенгівно має ефективність менше 50-ти відсотків...
Ездил я по Индии - сказочной стране,
- Ах, где мы только вместе не скитались!
И в тесноте отлично уживались.
(с)
https://youtu.be/sQIQuoU9INY
-- раньше были времена, а теперь мгновения...*)
Перш за все Жумаділов дає розуміння про вакцини: хто, що і як розробляє, на якій стадії, хто як контрактує поставки. І - взагалі, які типи вакцин існують в теорії та на практиці. Це - важливо для розуміння того, хто що отримує, і чим людство вакцинується в ці дні.
По-друге, гендиректор ДП МЗУ пояснює, чому покладатись на державну російську організацію в умовах збройної агресії РФ проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни - це невігластво. Але й без цього, російська вакцина програє конкуренцію на ринку.
"У сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великою Британією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав", - такий висновок зробив А.Жумаділов.