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Елисеев о планах ОП на 2021 год во внешней политике: Озвучены завышенные ожидания о перечне визитов и мероприятий вместо содержательных приоритетов

Елисеев о планах ОП на 2021 год во внешней политике: Озвучены завышенные ожидания о перечне визитов и мероприятий вместо содержательных приоритетов

В ключевых приоритетах внешней политики Банковой нет конкретики относительно мирного процесса на Донбассе и саммита "Крымской платформы", также не нашлось места евроинтеграционным мероприятиям.

Об этом в Telegram сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), дипломат Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Ознакомился с коротким очерком ключевых приоритетов внешней политики Банковой на 2021 год. В основном вместо содержательных приоритетов - завышенные ожидания относительно перечня визитов и мероприятий. По мирному процессу снова гоняемся за призрачным саммитом, хотя должны уже понять весь цинизм Путина: саммит будет, когда Зеленский будет готов сдаться под крахом своего рейтинга, или снова в порядке любопытства в случае смены руководства Германии осенью, чтобы попытаться получить новые уступки от Киева. К тому же опять никакого намека на миротворцев, которые, между прочим, были одним из ключевых элементов коалиционного соглашения в Германии - это о том, как Банковая будет инкорпорировать украинский интерес в партийные программы электоральной Германии. Так и осталось непонятным, как Банковая и Михайловская координируют такой флагманский проект как саммит "Крымской платформы", путаются даже в сроках проведения, что, безусловно, замечают и потенциальные участники. И если уже речь идет о лете, то надеюсь, изменение даты с ранее анонсированной является результатом консультаций с ключевыми стейкхолдерами и учтен такой важный фактор как период летних отпусков", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша цель - проведение в 2021 году следующего саммита в нормандском формате, - ОП

Он также отметил планы украинских властей относительно США: "Интересно ознакомиться с американским треком, где царит навязчивая мысль о визите и непрерывное генерирование пустых формальных дорожных карт. Зная немного этот контекст, мне кажется, что Зеленский пока не сможет долететь до Вашингтона с таким тяжелым багажом "антикоррупционных успехов" - надо определяться с балластом и ценой билетов".

Скептично относится Елисеев и к перспективам визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона: "Сработает ли химия первых дней президентства Зеленского хотя бы под его экватор? Макрону также нужны дивиденды от нормандского формата".

"На направлении ЕС хорошо прозвучала правительственная повестка дня, а вот то, что касается Банковой - саммит Восточного партнерства, который уже в феврале, и Саммит Украина-ЕС летом - так и не нашлось места ни для одного упоминания. Что касается НАТО, как и предполагалось, даже в условиях приближения грузинского ПДЧ, Банковая боится произнести это словосочетание и ожидает "учета целей Украины" на саммите НАТО", - считает эксперт.

Он также констатирует, что из приоритетов Банковой так и не понял, "за что будут увольнять послов из-за нехватки инвестиций в Украину, если Офис не определяет это ключевым направлением украинской дипломатии и вспоминает о торговле и экспорте в предложениях о Китае, экспо в Дубае и мифическое азиатское турне".

Также читайте: Украина была чрезвычайно активной на международной арене и уверенно идет к полноправному членству в ЕС, - Ермак

"Со своей стороны, желаю дипломатии Зеленского удачи и вдохновения в выполнении поставленных задач, а также нести справедливую ответственность за дилетантство и провалы. А мы будем пристально наблюдать за Зе-дипломатией", - резюмировал Елисеев.

Елисеев о планах ОП на 2021 год во внешней политике: Озвучены завышенные ожидания о перечне визитов и мероприятий вместо содержательных приоритетов 01

Напомним, накануне вышла статья заместителя руководителя Офиса Президента, дипломатического советника Президента Игоря Жовквы. В ней чиновник, в частности, сообщил, что Украина в 2021 году хочет заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, турне Зеленского по странам Азии планируется во втором полугодии и другое.

Автор: 

Елисеев Константин (312) Зеленский Владимир (20734) политика (7061) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+25
Для плісняви, головне- шоу, а не користь.
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03.01.2021 17:06
+15
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію втілюється в життя !!!)))
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03.01.2021 17:07
+14
Так "понтьі - дороже денег". Головне накрутити піару, а чи виконають - то таке... До кінця року всі забудуть. Так само, як про перегляд угоди з ЄС - як минулого року планували переглянути, так цього року знов, так само, планують переглянути...
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03.01.2021 17:09
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Для плісняви, головне- шоу, а не користь.
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03.01.2021 17:06 Ответить
Озвучены завышенные ожидания о перечне визитов и мероприятий вместо содержательных приоритетов
...а так ж замолчаны пониженные надежды в несуществующих планах отсутствия безсодержательных разочарований, вместо того, что бы совсем наоборот...
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03.01.2021 17:07 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!Кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію втілюється в життя !!!)))
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03.01.2021 17:07 Ответить
Так "понтьі - дороже денег". Головне накрутити піару, а чи виконають - то таке... До кінця року всі забудуть. Так само, як про перегляд угоди з ЄС - як минулого року планували переглянути, так цього року знов, так само, планують переглянути...
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03.01.2021 17:09 Ответить
Зе-чму з шоблою краще не державні вояжі планувати, а збирати манатки на цугундер.
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03.01.2021 17:12 Ответить
Вау, Цезор вже комбіновані новини друкує - двома мовами - верх українською, закінчення російською...
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03.01.2021 17:15 Ответить
После чуйского плана зеленские планы прибило
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03.01.2021 17:15 Ответить
Назвать себя "Елисейские поля"!!!
Отличный дипломат)))
Уровень!
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03.01.2021 17:20 Ответить
Бог любить Україну. Тільки уявіть що було б якби у Франції сьогодні був корумпований жид Саркозі (зараз під судом) а у нас жидобільшовик-дегенерат Зєлєнський на шворці у Коломойського (будуть під судом обидва)... Ну заспівають на різних мовах "марсельєзу" з "інтернаціоналом", подзвонять ***** та й усьо по тому... А ... ще Мендель напише твіт про "історічєскую встрєчу" і що "шостий брауні получився" ...
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03.01.2021 17:29 Ответить
Таки,Бог любить Україну....
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03.01.2021 18:25 Ответить
ты на уровень своей контрразведки смотри,кацарылый)у вас ,дебилов рюзьких,от них одни санкции приваливают
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03.01.2021 17:53 Ответить
чипух, ця людина в другій половині нульових працювала в Грузії, активно допомагаючи у протистоянні з цапнею... потім робота в ЄС... мудрий дипломат з величезним досвідом!
а що ти зробила у своєму житті корисного, потороча?
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03.01.2021 18:04 Ответить
Елисеев!!!
Прикольно, это потомок завезенных нквдшников на далбас, скорее всего
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03.01.2021 17:29 Ответить
Я дивлюся коли кацапня з НДР дрипала - тебе там залишила 🙃
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03.01.2021 17:42 Ответить
Зеленорогий турист за наш счёт....
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03.01.2021 17:37 Ответить
Привітання Ріфа з-за грат:

Банжуріще!
Слава Україні!
Друзі. Побратими та посестри!

Хочу привітати вас із наступаючим Новим Роком.

Минулий рік для всіх нас був надважким і надскладним. Він пройшов під прапором боротьби за волю, за справедливість, проти беззаконня, свавілля влади, безпрєдєлу поліції та судової системи. Кожен з нас відчув це в прямому сенсі на собі. Хто від стусанів ментів під судами та на акціях, а хто у перебуванні за гратами у буцегарнях.

Цей рік беззаконня і бєзпрєдєла торкнувся наших близьких і наші родини, змусив плакати і страждати наших дітей. Такі речі не пробачаються.

Тому я бажаю всім нам сили духу, сили волі, міці, наснаги, жаги до перемоги, стійкості в боротьбі та самої ПЕРЕМОГИ над цим жахом, який нам приніс 2020 рік, а якщо точніше, то той жах, який розпочався з кінця 19го.

Всім козацького здоровля, звитяг, заради честі, заради волі, заради вільної України!

Боротьба триває. Дякую всім за те, що ви є і що ви робите.
Вклоняюсь. Честь маю.
Ваш Riff

Іду на ви
Йолка має впасти!
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03.01.2021 17:44 Ответить
Знаете почему сношаться на площади не рекомендуется?.......советами задолбают
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03.01.2021 17:44 Ответить
пнх
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03.01.2021 18:05 Ответить
Тебя часто сношали, у тебя опыт
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04.01.2021 07:54 Ответить
Вот и очередной советчик
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04.01.2021 10:17 Ответить
https://espreso.tv/news/2021/01/03/***************************************************************************************** Зеленський на очах втрачає зв'язок з реальністю. Якщо він і надалі перебуватиме в інформаційній ізоляції й не спілкуватиметься з виборцями, в країні почнуться некеровані процеси
https://espreso.tv/video/279891 Так вважає голова Секретаріату президента за часів Віктора Ющенка, засновник руху "Чесно" Олег Рибачук, про що він заявив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.
"Цей відносний спокій в суспільстві - це як вода під тонкою кригою. На весну цю кригу може, точно, зірвати. І разом з кригою змете дуже багато інституцій. Розуміє це Зеленський і його команда? Швидше за все, ні", - зазначив політик.
При чому найменше у розгортанні подібного сценарію, як наголосив Олег Рибачук, зацікавлені великі бізнесмени і топові чиновники.
"Бажання йти на дно, повірте, мало у кого є. Капітал тих же олігархів - навіть якщо вони тримають акції за кордоном - залежить від того, якою є капіталізація країни. А у політиків місця, куди тікати, зараз дуже мало. Реально вже нема куди тікати. Ніхто ж в ту дурнувату Росію не хоче", - додав Рибачук.
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03.01.2021 17:47 Ответить
Так все на планете включая и таких мудаков как ***** и Лука поняли , что Осел Оманский полнейший БАБАБОЛ в самом худшем понятии этого слова , по тому не кто с ним иметь дел больше не будет , а не немногие контакты которые будут нужны только для удержании Украины на стороне запада.И из этих контактов , для своего тупорылого лохотрата они будут делать супер пиар , как и на пятилетних детях которым до трех ночи спать не давали , ради пиара тупорылого идиота которые умеет только все просерать.
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03.01.2021 17:58 Ответить
Шмаркля занимается привычным очковтирательством народу, та как действенных шагов по урегулированию Крымского Донбасского вопросов он и не может предпринять.
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03.01.2021 18:27 Ответить
Турне-дурне:не випускайте-хай не соромить Українців.
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03.01.2021 18:27 Ответить
Єлісєєв про плани ОП на 2021 рік у зовнішній політиці: Озвучено завищені очікування про перелік візитів і заходів замість змістовних пріоритетів - Цензор.НЕТ 8557
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03.01.2021 18:29 Ответить
Дурнэ готовится к турнэ...вот и все планы ОП...
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03.01.2021 18:38 Ответить
Мы ему оплатим турнэ, никуда не денемся.
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03.01.2021 18:39 Ответить
м даа!!хорошо жить не запретиш!!я себе не могу позволить оплатить меркель отпуск(за свой счёт отдыхает)а вы на раз два все хотелки ,,найвеличнішого"выполняете!! (потом и года не пройдёт сердечно удивитесь что очередной янукович в президентском кресле)
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03.01.2021 19:15 Ответить
" Наши планы - все обманы!"
Слоган для понимания.
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03.01.2021 20:09 Ответить
Пане Єлисеєв, Ви все правильно сказали. Підтримую.
Крім побажання успіхів.
Самі розумієте, що це - марно.
Звідки їм взятися ? Суцільна непрофесійність, дилетанство + анктиукраїнськість.
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03.01.2021 23:14 Ответить
 
 