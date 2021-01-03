Елисеев о планах ОП на 2021 год во внешней политике: Озвучены завышенные ожидания о перечне визитов и мероприятий вместо содержательных приоритетов

В ключевых приоритетах внешней политики Банковой нет конкретики относительно мирного процесса на Донбассе и саммита "Крымской платформы", также не нашлось места евроинтеграционным мероприятиям.

Об этом в Telegram сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), дипломат Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ.

"Ознакомился с коротким очерком ключевых приоритетов внешней политики Банковой на 2021 год. В основном вместо содержательных приоритетов - завышенные ожидания относительно перечня визитов и мероприятий. По мирному процессу снова гоняемся за призрачным саммитом, хотя должны уже понять весь цинизм Путина: саммит будет, когда Зеленский будет готов сдаться под крахом своего рейтинга, или снова в порядке любопытства в случае смены руководства Германии осенью, чтобы попытаться получить новые уступки от Киева. К тому же опять никакого намека на миротворцев, которые, между прочим, были одним из ключевых элементов коалиционного соглашения в Германии - это о том, как Банковая будет инкорпорировать украинский интерес в партийные программы электоральной Германии. Так и осталось непонятным, как Банковая и Михайловская координируют такой флагманский проект как саммит "Крымской платформы", путаются даже в сроках проведения, что, безусловно, замечают и потенциальные участники. И если уже речь идет о лете, то надеюсь, изменение даты с ранее анонсированной является результатом консультаций с ключевыми стейкхолдерами и учтен такой важный фактор как период летних отпусков", - отметил он.

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Он также отметил планы украинских властей относительно США: "Интересно ознакомиться с американским треком, где царит навязчивая мысль о визите и непрерывное генерирование пустых формальных дорожных карт. Зная немного этот контекст, мне кажется, что Зеленский пока не сможет долететь до Вашингтона с таким тяжелым багажом "антикоррупционных успехов" - надо определяться с балластом и ценой билетов".

Скептично относится Елисеев и к перспективам визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона: "Сработает ли химия первых дней президентства Зеленского хотя бы под его экватор? Макрону также нужны дивиденды от нормандского формата".

"На направлении ЕС хорошо прозвучала правительственная повестка дня, а вот то, что касается Банковой - саммит Восточного партнерства, который уже в феврале, и Саммит Украина-ЕС летом - так и не нашлось места ни для одного упоминания. Что касается НАТО, как и предполагалось, даже в условиях приближения грузинского ПДЧ, Банковая боится произнести это словосочетание и ожидает "учета целей Украины" на саммите НАТО", - считает эксперт.

Он также констатирует, что из приоритетов Банковой так и не понял, "за что будут увольнять послов из-за нехватки инвестиций в Украину, если Офис не определяет это ключевым направлением украинской дипломатии и вспоминает о торговле и экспорте в предложениях о Китае, экспо в Дубае и мифическое азиатское турне".

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"Со своей стороны, желаю дипломатии Зеленского удачи и вдохновения в выполнении поставленных задач, а также нести справедливую ответственность за дилетантство и провалы. А мы будем пристально наблюдать за Зе-дипломатией", - резюмировал Елисеев.

Напомним, накануне вышла статья заместителя руководителя Офиса Президента, дипломатического советника Президента Игоря Жовквы. В ней чиновник, в частности, сообщил, что Украина в 2021 году хочет заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, турне Зеленского по странам Азии планируется во втором полугодии и другое.