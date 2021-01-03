Елисеев о планах ОП на 2021 год во внешней политике: Озвучены завышенные ожидания о перечне визитов и мероприятий вместо содержательных приоритетов
В ключевых приоритетах внешней политики Банковой нет конкретики относительно мирного процесса на Донбассе и саммита "Крымской платформы", также не нашлось места евроинтеграционным мероприятиям.
Об этом в Telegram сообщил представитель Украины при Европейском Союзе (2010-2015 гг.), дипломат Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ.
"Ознакомился с коротким очерком ключевых приоритетов внешней политики Банковой на 2021 год. В основном вместо содержательных приоритетов - завышенные ожидания относительно перечня визитов и мероприятий. По мирному процессу снова гоняемся за призрачным саммитом, хотя должны уже понять весь цинизм Путина: саммит будет, когда Зеленский будет готов сдаться под крахом своего рейтинга, или снова в порядке любопытства в случае смены руководства Германии осенью, чтобы попытаться получить новые уступки от Киева. К тому же опять никакого намека на миротворцев, которые, между прочим, были одним из ключевых элементов коалиционного соглашения в Германии - это о том, как Банковая будет инкорпорировать украинский интерес в партийные программы электоральной Германии. Так и осталось непонятным, как Банковая и Михайловская координируют такой флагманский проект как саммит "Крымской платформы", путаются даже в сроках проведения, что, безусловно, замечают и потенциальные участники. И если уже речь идет о лете, то надеюсь, изменение даты с ранее анонсированной является результатом консультаций с ключевыми стейкхолдерами и учтен такой важный фактор как период летних отпусков", - отметил он.
Он также отметил планы украинских властей относительно США: "Интересно ознакомиться с американским треком, где царит навязчивая мысль о визите и непрерывное генерирование пустых формальных дорожных карт. Зная немного этот контекст, мне кажется, что Зеленский пока не сможет долететь до Вашингтона с таким тяжелым багажом "антикоррупционных успехов" - надо определяться с балластом и ценой билетов".
Скептично относится Елисеев и к перспективам визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона: "Сработает ли химия первых дней президентства Зеленского хотя бы под его экватор? Макрону также нужны дивиденды от нормандского формата".
"На направлении ЕС хорошо прозвучала правительственная повестка дня, а вот то, что касается Банковой - саммит Восточного партнерства, который уже в феврале, и Саммит Украина-ЕС летом - так и не нашлось места ни для одного упоминания. Что касается НАТО, как и предполагалось, даже в условиях приближения грузинского ПДЧ, Банковая боится произнести это словосочетание и ожидает "учета целей Украины" на саммите НАТО", - считает эксперт.
Он также констатирует, что из приоритетов Банковой так и не понял, "за что будут увольнять послов из-за нехватки инвестиций в Украину, если Офис не определяет это ключевым направлением украинской дипломатии и вспоминает о торговле и экспорте в предложениях о Китае, экспо в Дубае и мифическое азиатское турне".
"Со своей стороны, желаю дипломатии Зеленского удачи и вдохновения в выполнении поставленных задач, а также нести справедливую ответственность за дилетантство и провалы. А мы будем пристально наблюдать за Зе-дипломатией", - резюмировал Елисеев.
Напомним, накануне вышла статья заместителя руководителя Офиса Президента, дипломатического советника Президента Игоря Жовквы. В ней чиновник, в частности, сообщил, что Украина в 2021 году хочет заключить взаимовыгодное соглашение с Венгрией, турне Зеленского по странам Азии планируется во втором полугодии и другое.
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...а так ж замолчаны пониженные надежды в несуществующих планах отсутствия безсодержательных разочарований, вместо того, что бы совсем наоборот...
Отличный дипломат)))
Уровень!
а що ти зробила у своєму житті корисного, потороча?
Прикольно, это потомок завезенных нквдшников на далбас, скорее всего
Банжуріще!
Слава Україні!
Друзі. Побратими та посестри!
Хочу привітати вас із наступаючим Новим Роком.
Минулий рік для всіх нас був надважким і надскладним. Він пройшов під прапором боротьби за волю, за справедливість, проти беззаконня, свавілля влади, безпрєдєлу поліції та судової системи. Кожен з нас відчув це в прямому сенсі на собі. Хто від стусанів ментів під судами та на акціях, а хто у перебуванні за гратами у буцегарнях.
Цей рік беззаконня і бєзпрєдєла торкнувся наших близьких і наші родини, змусив плакати і страждати наших дітей. Такі речі не пробачаються.
Тому я бажаю всім нам сили духу, сили волі, міці, наснаги, жаги до перемоги, стійкості в боротьбі та самої ПЕРЕМОГИ над цим жахом, який нам приніс 2020 рік, а якщо точніше, то той жах, який розпочався з кінця 19го.
Всім козацького здоровля, звитяг, заради честі, заради волі, заради вільної України!
Боротьба триває. Дякую всім за те, що ви є і що ви робите.
Вклоняюсь. Честь маю.
Ваш Riff
Іду на ви
Йолка має впасти!
https://espreso.tv/video/279891 Так вважає голова Секретаріату президента за часів Віктора Ющенка, засновник руху "Чесно" Олег Рибачук, про що він заявив в етері програми "Студія Захід з Антоном Борковським" на Еспресо.TV.
"Цей відносний спокій в суспільстві - це як вода під тонкою кригою. На весну цю кригу може, точно, зірвати. І разом з кригою змете дуже багато інституцій. Розуміє це Зеленський і його команда? Швидше за все, ні", - зазначив політик.
При чому найменше у розгортанні подібного сценарію, як наголосив Олег Рибачук, зацікавлені великі бізнесмени і топові чиновники.
"Бажання йти на дно, повірте, мало у кого є. Капітал тих же олігархів - навіть якщо вони тримають акції за кордоном - залежить від того, якою є капіталізація країни. А у політиків місця, куди тікати, зараз дуже мало. Реально вже нема куди тікати. Ніхто ж в ту дурнувату Росію не хоче", - додав Рибачук.
Слоган для понимания.
Крім побажання успіхів.
Самі розумієте, що це - марно.
Звідки їм взятися ? Суцільна непрофесійність, дилетанство + анктиукраїнськість.