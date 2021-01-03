Освобожденного из плена в Ливии украинца не могут пустить в РФ - нет документов

У прилетевших в Москву из Ливии моряков нет при себе документов, поэтому украинца не пускают в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РИА Новости.

По словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".

По данным РБК-Украина, в МИД Ливии заявили, что задержанных не похищали - они заплыли в ливийские воды и были арестованы.

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Сами моряки рассказали, что их держали на военной базе. Также они сообщили о пытках. По словам задержанных, они просто проплывали у берегов Ливии на собственной яхте, и причин их задерживать у ливийцев не было.

Напомним, вечером 2 января трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прилетели в Россию. Их держали в Ливии несколько недель.