Освобожденного из плена в Ливии украинца не могут пустить в РФ - нет документов
У прилетевших в Москву из Ливии моряков нет при себе документов, поэтому украинца не пускают в РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РИА Новости.
По словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".
По данным РБК-Украина, в МИД Ливии заявили, что задержанных не похищали - они заплыли в ливийские воды и были арестованы.
Сами моряки рассказали, что их держали на военной базе. Также они сообщили о пытках. По словам задержанных, они просто проплывали у берегов Ливии на собственной яхте, и причин их задерживать у ливийцев не было.
Напомним, вечером 2 января трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прилетели в Россию. Их держали в Ливии несколько недель.
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Зате якогось беркутівця обміняємо...
Не можна просто написати, що з Лівії їх кацапським літаком довезли і що "брацья навєк" його просто кинули в транзитній зоні аеропорту?
"Мьі проста прапливали рядом с берегом, чего нас задержали-знать ни знаем"
Вообще так скоро ливийцы начнут магистральные контейнеровозы захватывать в Средиземном море.