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Освобожденного из плена в Ливии украинца не могут пустить в РФ - нет документов

Освобожденного из плена в Ливии украинца не могут пустить в РФ - нет документов

У прилетевших в Москву из Ливии моряков нет при себе документов, поэтому украинца не пускают в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание РИА Новости.

По словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, в данной ситуации моряку "должно оказать помощь посольство Украины".

По данным РБК-Украина, в МИД Ливии заявили, что задержанных не похищали - они заплыли в ливийские воды и были арестованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Сами моряки рассказали, что их держали на военной базе. Также они сообщили о пытках. По словам задержанных, они просто проплывали у берегов Ливии на собственной яхте, и причин их задерживать у ливийцев не было.

Напомним, вечером 2 января трое освобожденных в Ливии россиян и украинец прилетели в Россию. Их держали в Ливии несколько недель.

Автор: 

Ливия (680) плен (2627) россия (96018)


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Топ комментарии
+17
Не жалко. катается с врагами на яхте .Зачем ему помогать?
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03.01.2021 18:02
+14
Пусть в плавь добирается ,идиот прикацапленый
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03.01.2021 18:05
+9
І от навіщо подавати так новину, щоб ідіоти тут про зрадозрадну зраду дерлися?
Не можна просто написати, що з Лівії їх кацапським літаком довезли і що "брацья навєк" його просто кинули в транзитній зоні аеропорту?
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03.01.2021 18:09
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Нехай щастить!
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03.01.2021 18:02 Ответить
буде обміним фондом в *****. Щоб не катався на яхтах.
Зате якогось беркутівця обміняємо...
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03.01.2021 18:02 Ответить
Не жалко. катается с врагами на яхте .Зачем ему помогать?
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03.01.2021 18:02 Ответить
Пусть в плавь добирается ,идиот прикацапленый
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03.01.2021 18:05 Ответить
І от навіщо подавати так новину, щоб ідіоти тут про зрадозрадну зраду дерлися?
Не можна просто написати, що з Лівії їх кацапським літаком довезли і що "брацья навєк" його просто кинули в транзитній зоні аеропорту?
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03.01.2021 18:09 Ответить
Наши власти поступили бы примерно также а идиоты писали бы примерно то же самое... так что как не старайся....
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03.01.2021 19:00 Ответить
ну з кцп понятно. вьіполнялі заданіє родіньі. а ці оболтусьі. вірили что родіна нє бросіт. нє взірая на пачпорт.
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03.01.2021 18:11 Ответить
Напомнило фильм "Невероятные приключения итальянцев в россии".
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03.01.2021 18:15 Ответить
забыли тебя спросить, свинорус
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03.01.2021 20:57 Ответить
А я думал поначалу, что вагнеровцы какие-нибудь... а это моряк- тут другое. Нужно помочь т.к. моряки-это просто наёмные сотрудники. Зачастую фирма "наниматель" вообще зарегистрирована как иностранная(часто "офшорные" гос-ва) и ходит под флагом этого гос-ва. Поэтому набирают из разных стран, тут вроде подписываешь контракт с "голландцами", а работаешь по факту с москалями.
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03.01.2021 18:19 Ответить
Аналогично, подписывал контракт на британский паром , приезжаю на судно, а там четыре брититша, испанец, два кацапа, я (Украинец) и остальные все поляки. Это лотерея.
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04.01.2021 02:31 Ответить
Типичное деревенское русское жлобство, были в одной команде моряки. Всех отправили одним самолетом на Рашку. Ваня побежал в родную деревню а коллегам даже пожрать не принес, которые в аэропорту остались. Срочно поднять план ликвидации сепаров и инструкторов в ОРДЛЕ.
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03.01.2021 18:21 Ответить
В том -то и дело,что грамотно назвать - россиянцы или федерасты потому,что так названа их страна-Российская Федерация.РуSSкий - искусственное понятие национальности,введенное по незнанию грамматики языка И.Сталиным в 1932 году!Кто бы ему возражал.Руські(!) люди - то на Русі жили,на іншій території.******* назва Русі - Україна!Деякі поки ще путаються,але все дуже логічно та просто!
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04.01.2021 10:31 Ответить
Вот вам и брацкий народ. Мы бы рюсского пустили без документов и разговоров.
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03.01.2021 18:30 Ответить
Уверен? Есть большие и небезосновательные сомнения...
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03.01.2021 19:01 Ответить
Цікаво прослідкувати їхній маршрут . Звідки стартували. З Пітера чи з Севастополя. А в того, якого вже нікуди не пускають, що ні українських документів, ні російських? В Лівії зараз війна, а вони "просто катались", у територіальних водах. Чи не підвозили вагнерівців? Суцільний туман і темрява.
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03.01.2021 18:32 Ответить
малороського підкацапа називають українцем, може ще героєм назвете?
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03.01.2021 19:25 Ответить
Це вони на своїй яхті не знали про тер. води, чи в них не було навігаторів, чи може йшли з Аргентини з вантажем , а як побачили катери охорони, то тут же втопили вантаж, хоча я вважаю, просто багаті розгільдяї
"Мьі проста прапливали рядом с берегом, чего нас задержали-знать ни знаем"
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03.01.2021 18:34 Ответить
А если просто проплывать в наших водах, какова реакция соответствующих служб?
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03.01.2021 18:38 Ответить
Моряки на собственной яхте-наши люди,зеля,выручай! Под личный контроль и встречать в аэропорт
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03.01.2021 18:39 Ответить
Гондольеры проплывали на гондоле.
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03.01.2021 18:59 Ответить
гандоньєри пропливали на гандоні
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03.01.2021 19:26 Ответить
Звільненого з лівійського полону українця не можуть пустити в РФ - немає документів - Цензор.НЕТ 4062
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03.01.2021 19:39 Ответить
А НАФИГА !?
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03.01.2021 23:23 Ответить
какое низкое кацапские жлобство, какая мелочная низость... сраная московская орда в своём репертуаре.
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04.01.2021 01:57 Ответить
А яхту, что конфисковали в пользу ливийской джамахерии?
Вообще так скоро ливийцы начнут магистральные контейнеровозы захватывать в Средиземном море.
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04.01.2021 02:19 Ответить
 
 